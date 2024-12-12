Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области

«МегаФон» ускорил интернет в поселках Ярославского района Ярославской области, где проживает более 28 тыс. жителей. Модернизация действующих объектов связи и запуск новой базовой станции помогли расширить покрытие мобильной сети четвертого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах местных жителей на 20%.

Новое оборудование в Щедрино, Дубках и Карачихе работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. На территории поселений функционируют фельдшерско-акушерские пункты, школы, магазины и множество других объектов социального значения.

В густонаселённом поселке Ивняки специалисты оператора развернули слой LTE, работающий в высокочастотном диапазоне, для обеспечения оптимального проникновения сигнала в здания и скорости мобильного интернета до 40 Мбит/с. Жители этого пригорода уже воспользовались возможностями нового оборудования — дата-трафик в ноябре вырос на 15% по сравнению с январем.

Также новые телеком-объекты появились и в поселке Красный бор. Благодаря улучшению покрытия и ёмкости сети скорость передачи данных на улицах Полевой, Малиновой, Родниковой и Энергетиков выросла до 35 Мбит/с. Жители местных современных жилых комплексов и дачных товариществ, расположенных поблизости, тоже смогут оценить увеличение скорости интернета в своих смартфонах.

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным
Цифровизация

«Уже не первый год мы концентрируемся на развитии сети не только в крупных городах, Ярославле и Рыбинске, но и активно развиваем сеть в небольших населённых пунктах. В 2024 г. половина плана по строительству базовых станций — это локации в районах области, в том числе и в Ярославском районе. В посёлках, где модернизирована и построена новая инфраструктура связи, жители также должны иметь возможность звонить в любое время и пользоваться интернетом на самых комфортных скоростях», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Оператор модернизировал существующую инфраструктуру связи и в поселках левобережья, улучшив зону покрытия. По данным «МегаФона», абоненты в Заволжье, Ярославке, Кузнечихе и Лесной Поляне активно пользуются интернетом 4G: в 2024 г. они прокачали на 30% больше мобильного трафика, чем в прошлом. Также аналитики отмечают, по сравнению с прошлым годом, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 12%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще