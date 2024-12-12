«МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области

«МегаФон» ускорил интернет в поселках Ярославского района Ярославской области, где проживает более 28 тыс. жителей. Модернизация действующих объектов связи и запуск новой базовой станции помогли расширить покрытие мобильной сети четвертого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах местных жителей на 20%.

Новое оборудование в Щедрино, Дубках и Карачихе работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. На территории поселений функционируют фельдшерско-акушерские пункты, школы, магазины и множество других объектов социального значения.

В густонаселённом поселке Ивняки специалисты оператора развернули слой LTE, работающий в высокочастотном диапазоне, для обеспечения оптимального проникновения сигнала в здания и скорости мобильного интернета до 40 Мбит/с. Жители этого пригорода уже воспользовались возможностями нового оборудования — дата-трафик в ноябре вырос на 15% по сравнению с январем.

Также новые телеком-объекты появились и в поселке Красный бор. Благодаря улучшению покрытия и ёмкости сети скорость передачи данных на улицах Полевой, Малиновой, Родниковой и Энергетиков выросла до 35 Мбит/с. Жители местных современных жилых комплексов и дачных товариществ, расположенных поблизости, тоже смогут оценить увеличение скорости интернета в своих смартфонах.

«Уже не первый год мы концентрируемся на развитии сети не только в крупных городах, Ярославле и Рыбинске, но и активно развиваем сеть в небольших населённых пунктах. В 2024 г. половина плана по строительству базовых станций — это локации в районах области, в том числе и в Ярославском районе. В посёлках, где модернизирована и построена новая инфраструктура связи, жители также должны иметь возможность звонить в любое время и пользоваться интернетом на самых комфортных скоростях», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Оператор модернизировал существующую инфраструктуру связи и в поселках левобережья, улучшив зону покрытия. По данным «МегаФона», абоненты в Заволжье, Ярославке, Кузнечихе и Лесной Поляне активно пользуются интернетом 4G: в 2024 г. они прокачали на 30% больше мобильного трафика, чем в прошлом. Также аналитики отмечают, по сравнению с прошлым годом, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 12%.