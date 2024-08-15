Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение ФАП Фельдшерско-акушерский пункт
Николай Анкудинов , Руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО ЕКПЦ "Цифровое акушерство настало: от беременности до наблюдения новорожденного. Опыт Свердловской области." Конференция CNews 25.02.2025 | Москва "Цифровое здравоохранение 2025"
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|15.08.2024
|
В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ»
В пяти фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в отдаленных населенных пунктах Амурской области: с. Ивановка, с. Тамбовка, г. Шимановск
|16.04.2024
|
В отдаленных поселениях Свердловской области «Ростелеком» обеспечил интернетом шесть сельских ФАПов
оектами в отрасли здравоохранения и упрощение практической деятельности врачей на местах. Фельдшеры ФАП обеспечены автоматизированными рабочими местами с возможностью записи на прием к врачу, в
|25.03.2021
|
«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области
«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области. Проект предусматривает внедрение современных телемедицинских техн
|22.01.2021
|
Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету
ы высокоскоростным доступом в интернет более 15,6 тыс. образовательных организаций, около 13,9 тыс. ФАПов, более 7,4 тыс. органов государственной власти и местного самоуправления, около 4 тыс.
|13.12.2018
|
«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове
лотного проекта «Цифровой регион». В начале декабря 2018 года четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), а также две межрайонные больницы в Порховском и Опочецком районах и Региональный сосуди
|01.07.2013
|
Минкомсвязи определило разработчика фонда государственного ПО
Как заявили CNews в Минкомсвязи, проект приказа о методических указаниях по формированию Фонда алгоритмов и программ (ФАП) согласовывается с Минэкономразвития. Параллельно проходит его общественное обсуждение, которое продлится еще 4 дня. Прочесть документ и принять участие в его обсуждении можно здесь. Напомн
|05.02.2013
|
Правительство запускает Национальный фонд ПО. Разработчики критикуют
1 июля 2013 г. в России должен начать работу Национальный фонд алгоритмов и программ (ФАП). Это следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно постановлению, ФАП будет представлять собой информационную систему, в котор
|13.07.2009
|
Фельдшер из Лос-Анджелеса наворовал на $8 млн
59-летний фельдшер Рональд Луис Брэдшоу (Ronald Luis Bradshaw), работавший в больнице Glenmountain в Лос-Анджелесе, сумел организовать масштабную аферу и украсть из страховой программы Medicare почти $8
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3352 11
|Анкудинов Николай 19 10
|Фишер Андрей 74 7
|Шадаев Максут 1148 6
|Тыров Илья 29 6
|Когай Евгений 12 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Нечипорук Алексей 16 5
|Симаков Олег 113 5
|Никифоров Николай 1136 5
|Чернышенко Дмитрий 575 5
|Егошин Сергей 89 4
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Белов Андрей 89 4
|Ваньков Вадим 22 4
|Сафрыгин Егор 38 4
|Волков Виктор 8 4
|Распопин Николай 39 4
|Шупенин Юрий 9 3
|Соколов Павел 15 3
|Столбов Андрей 22 3
|Русских Тимофей 11 3
|Веселова Оксана 5 3
|Ефёров Алексей 44 3
|Лебедева Ольга 21 3
|Богомолов Денис 17 3
|Исхизова Александра 91 3
|Ряузов Александр 7 3
|Кузьменчук Сергей 5 3
|Шубников Сергей 5 3
|Скуридин Иван 5 3
|Чащин Михаил 5 3
|Тяжельников Андрей 3 3
|Семенихин Игорь 56 3
|Пугачев Павел 63 3
|Шведов Александр 39 3
|Лебедев Георгий 57 2
|Романив Владимир 10 2
|Апасов Николай 9 2
|Пилипчук Александр 17 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.