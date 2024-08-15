Разделы

Здравоохранение ФАП Фельдшерско-акушерский пункт


 

Николай Анкудинов , Руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО ЕКПЦ "Цифровое акушерство настало: от беременности до наблюдения новорожденного. Опыт Свердловской области." Конференция CNews 25.02.2025 | Москва "Цифровое здравоохранение 2025"

15.08.2024 В отдаленных населенных пунктах Приамурья начали работать комплексы мобильной диагностики от «СберМедИИ»  

В пяти фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в отдаленных населенных пунктах Амурской области: с. Ивановка, с. Тамбовка, г. Шимановск
16.04.2024 В отдаленных поселениях Свердловской области «Ростелеком» обеспечил интернетом шесть сельских ФАПов

оектами в отрасли здравоохранения и упрощение практической деятельности врачей на местах. Фельдшеры ФАП обеспечены автоматизированными рабочими местами с возможностью записи на прием к врачу, в
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области

«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области. Проект предусматривает внедрение современных телемедицинских техн
22.01.2021 Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету

ы высокоскоростным доступом в интернет более 15,6 тыс. образовательных организаций, около 13,9 тыс. ФАПов, более 7,4 тыс. органов государственной власти и местного самоуправления, около 4 тыс.

13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове

лотного проекта «Цифровой регион». В начале декабря 2018 года четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), а также две межрайонные больницы в Порховском и Опочецком районах и Региональный сосуди
01.07.2013 Минкомсвязи определило разработчика фонда государственного ПО

Как заявили CNews в Минкомсвязи, проект приказа о методических указаниях по формированию Фонда алгоритмов и программ (ФАП) согласовывается с Минэкономразвития. Параллельно проходит его общественное обсуждение, которое продлится еще 4 дня. Прочесть документ и принять участие в его обсуждении можно здесь. Напомн
05.02.2013 Правительство запускает Национальный фонд ПО. Разработчики критикуют

1 июля 2013 г. в России должен начать работу Национальный фонд алгоритмов и программ (ФАП). Это следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно постановлению, ФАП будет представлять собой информационную систему, в котор
13.07.2009 Фельдшер из Лос-Анджелеса наворовал на $8 млн

59-летний фельдшер Рональд Луис Брэдшоу (Ronald Luis Bradshaw), работавший в больнице Glenmountain в Лос-Анджелесе, сумел организовать масштабную аферу и украсть из страховой программы Medicare почти $8


