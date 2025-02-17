Чащин Михаил
Чащин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Biocad - Биокад 82 4
|Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 45 4
|Авантелеком 26 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 4
|Богомолов Денис 13 4
|Зайцев Илья 7 4
|Зубков Виталий 6 4
|Васильев Юрий 56 4
|Веселова Оксана 5 4
|Шупенин Юрий 9 4
|Кузьменчук Сергей 4 4
|Хохлов Владислав 4 4
|Скуридин Иван 4 4
|Собакин Сергей 4 4
|Шубников Сергей 4 4
|Дроздова Любовь 4 4
|Федяев Денис 4 4
|Радюк Ирина 4 4
|Головина Ирина 4 4
|Сапожникова Алла 8 4
|Архангельский Юрий 6 4
|Ряузов Александр 6 4
|Волкова Оксана 6 4
|Артемова Олия 5 4
|Федосеев Петр 5 4
|Леонова Мария 7 4
|Тыров Илья 28 4
|Колесов Александр 58 4
|Пилипчук Александр 16 4
|Апасов Николай 8 4
|Хрипун Алексей 8 4
|Остроушко Алексей 16 4
|Ваньков Вадим 21 4
|Будова Александра 6 2
|Когай Евгений 11 2
|Русских Тимофей 9 2
|Анкудинов Николай 18 2
|Вирясов Владислав 26 1
|Нечипорук Алексей 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
|Эксперт ГК 18 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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