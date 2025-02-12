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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скуридин Иван



12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Скуридин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 81 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 44 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 3
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 11 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 24 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 88 3
ЭГИС - ЭГИС-РУС 6 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 6 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 27 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 24 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 139 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 31 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 10 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 24 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 149 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20720 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1209 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 133 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 66 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 3
Васильев Юрий 54 3
Зайцев Илья 6 3
Богомолов Денис 12 3
Веселова Оксана 4 3
Шупенин Юрий 8 3
Собакин Сергей 3 3
Шубников Сергей 3 3
Дроздова Любовь 3 3
Федяев Денис 3 3
Радюк Ирина 3 3
Головина Ирина 3 3
Кузьменчук Сергей 3 3
Сапожникова Алла 7 3
Архангельский Юрий 5 3
Ряузов Александр 5 3
Волкова Оксана 5 3
Артемова Олия 4 3
Федосеев Петр 4 3
Леонова Мария 6 3
Зубков Виталий 5 3
Ваньков Вадим 20 3
Тыров Илья 27 3
Колесов Александр 57 3
Остроушко Алексей 15 3
Хрипун Алексей 7 3
Пилипчук Александр 15 3
Апасов Николай 7 3
Будова Александра 6 2
Анкудинов Николай 17 1
Русских Тимофей 8 1
Когай Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 3
Информатика - computer science - informatique 1059 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 3
Цифровой регион - Федеральный проект 97 3
Эксперт ГК 17 3
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 10 3
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 12 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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