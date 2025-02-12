Скуридин Иван
Скуридин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 3
|Васильев Юрий 54 3
|Зайцев Илья 6 3
|Богомолов Денис 12 3
|Веселова Оксана 4 3
|Шупенин Юрий 8 3
|Собакин Сергей 3 3
|Шубников Сергей 3 3
|Дроздова Любовь 3 3
|Федяев Денис 3 3
|Радюк Ирина 3 3
|Головина Ирина 3 3
|Кузьменчук Сергей 3 3
|Сапожникова Алла 7 3
|Архангельский Юрий 5 3
|Ряузов Александр 5 3
|Волкова Оксана 5 3
|Артемова Олия 4 3
|Федосеев Петр 4 3
|Леонова Мария 6 3
|Зубков Виталий 5 3
|Ваньков Вадим 20 3
|Тыров Илья 27 3
|Колесов Александр 57 3
|Остроушко Алексей 15 3
|Хрипун Алексей 7 3
|Пилипчук Александр 15 3
|Апасов Николай 7 3
|Будова Александра 6 2
|Анкудинов Николай 17 1
|Русских Тимофей 8 1
|Когай Евгений 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 3
|Эксперт ГК 17 3
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