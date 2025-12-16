Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Минздрав РФ НМИЦ ТПМ ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Союз «Превентмед» и платформа «Здоровье.ру» подписали меморандум о партнерстве 1
19.06.2025 ИИ в борьбе с лишним весом. Сеченовский Университет и Сбербанк создадут мобильное приложение для управления весом 1
28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 3
05.03.2025 ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 2
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
06.11.2024 Резидент «Сколково» внедрил в разработку для анализа ЭКГ поиск рисков с использованием ИИ 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
12.07.2023 Цифровая платформа «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» агрегирует данные с 7 тыс. устройств 1
31.05.2023 Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» 1
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35% 1
27.03.2020 «Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Фортис Технологии 5 5
Biocad - Биокад 85 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 62 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 2
Авантелеком 32 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 506 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 7 1
Сайберия 9 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан Цифра 1 1
Broadcom - VMware 2495 1
Veeam Software 327 1
9005 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 525 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Neurotrend - Нейротренд 6 1
Microsoft Corporation 25245 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
Softline - Софтлайн 3272 1
Yandex - Яндекс 8451 1
БАРС Груп 559 1
СП.АРМ 50 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 50 1
CardioQVARK - КардиоКварк 5 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 5
ЭГИС - ЭГИС-РУС 9 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 5
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 44 4
Моситалмед 5 3
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 2
Мать и дитя 25 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Genotek - Генотек 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1024 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 11
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 9 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 268 3
Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 14 3
MedTech - Тонометр 29 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 3
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 71 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 379 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 195 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1133 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 894 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1002 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 5 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 12 1
FreePik 1446 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 410 1
Midjourney - нейросеть 90 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 662 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 112 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 613 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
NVision Барьер 736 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
Богомолов Денис 17 5
Ряузов Александр 7 5
Кузьменчук Сергей 5 5
Шубников Сергей 5 5
Скуридин Иван 5 5
Чащин Михаил 5 5
Ваньков Вадим 22 5
Шупенин Юрий 9 4
Веселова Оксана 5 4
Васильев Юрий 66 4
Зайцев Илья 7 4
Зубков Виталий 6 4
Леонова Мария 7 4
Федосеев Петр 5 4
Артемова Олия 5 4
Волкова Оксана 6 4
Архангельский Юрий 6 4
Сапожникова Алла 8 4
Головина Ирина 4 4
Радюк Ирина 4 4
Федяев Денис 4 4
Дроздова Любовь 4 4
Собакин Сергей 4 4
Хохлов Владислав 4 4
Забелин Максим 4 4
Геворкян Тигран 5 4
Тыров Илья 29 4
Колесов Александр 61 4
Апасов Николай 9 4
Пилипчук Александр 17 4
Хрипун Алексей 8 4
Остроушко Алексей 20 4
Русских Тимофей 11 3
Бураков Антон 3 3
Тяжельников Андрей 3 3
Когай Евгений 12 3
Анкудинов Николай 19 3
Нечипорук Алексей 16 2
Вирясов Владислав 32 2
Пугачев Павел 63 2
Россия - РФ - Российская федерация 157085 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1873 3
Россия - ПФО - Самарская область 1453 3
Россия - УФО - Тюменская область 1256 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1314 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1074 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 784 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 714 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1425 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 7
Информатика - computer science - informatique 1144 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 4
Цифровой регион - Федеральный проект 107 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1677 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Эксперт ГК 26 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 6
РУДН - Медицинский институт 6 5
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 4
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 3
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
Минздрав РФ - СПб НИИФ ФГБУ - Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии 2 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1264 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще