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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фортис Технологии


05.03.2025 ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 2
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Фортис Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 82 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 340 2
Авантелеком 27 2
Microsoft Corporation 24703 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 29 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 5
ЭГИС - ЭГИС-РУС 8 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 34 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 4
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1216 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6675 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3329 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 4
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 69 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 137 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5457 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6786 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 171 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3206 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5127 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8142 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 161 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7149 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 233 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3125 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2203 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 1
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Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1073 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1239 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 239 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 494 1
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Эксперт ГК 18 4
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 4
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 11 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 4 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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