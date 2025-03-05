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Фортис Технологии
Фортис Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Богомолов Денис 14 5
|Ряузов Александр 7 5
|Кузьменчук Сергей 5 5
|Шубников Сергей 5 5
|Скуридин Иван 5 5
|Чащин Михаил 5 5
|Тыров Илья 28 4
|Колесов Александр 58 4
|Апасов Николай 8 4
|Пилипчук Александр 16 4
|Хрипун Алексей 8 4
|Остроушко Алексей 16 4
|Ваньков Вадим 21 4
|Шупенин Юрий 9 4
|Веселова Оксана 5 4
|Васильев Юрий 56 4
|Зайцев Илья 7 4
|Зубков Виталий 6 4
|Леонова Мария 7 4
|Федосеев Петр 5 4
|Артемова Олия 5 4
|Волкова Оксана 6 4
|Архангельский Юрий 6 4
|Сапожникова Алла 8 4
|Головина Ирина 4 4
|Радюк Ирина 4 4
|Федяев Денис 4 4
|Дроздова Любовь 4 4
|Собакин Сергей 4 4
|Хохлов Владислав 4 4
|Забелин Максим 4 4
|Анкудинов Николай 19 3
|Когай Евгений 12 3
|Русских Тимофей 10 3
|Бураков Антон 3 3
|Будова Александра 6 2
|Нечипорук Алексей 10 2
|Вирясов Владислав 27 2
|Асташев Павел 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 5
|Россия - УФО - Екатеринбург 3990 1
|Эксперт ГК 18 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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