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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166627
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Зайцев Илья



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
13.02.2007 "Книгой года" в Иране стала монография российского ученого 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Зайцев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Генериум 13 2
8219 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 83 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Скопинфарм 7 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2464 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 960 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 763 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
1С:ERP Управление предприятием 551 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
МТС Координатор 5 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Соколов Дмитрий 66 2
Егоров Даниил 23 2
Лебедев Георгий 54 2
Будова Александра 5 2
Корнилов Денис 5 2
Мураховский Эдуард 38 2
Леонова Мария 4 2
Муратов Элзар 2 2
Потишний Роман 11 2
Крупко Петр 6 2
Сапожникова Алла 5 2
Ахмадинежад Махмуд 44 1
Фишер Андрей 74 1
Остроушко Алексей 13 1
Логинов Артем 8 1
Рыбаков Дмитрий 13 1
Нечипорук Алексей 7 1
Зубков Виталий 3 1
Федосеев Марк 2 1
Конодо Денис 1 1
Горбань Антон 1 1
Архангельский Юрий 3 1
Арсланова Алсу 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Иран - Тегеран 157 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 193 1
Персидский язык - фарси 44 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 85 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Reference - Референс 184 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 139 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
МГУ Научная библиотека 1 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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