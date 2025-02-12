Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Когай Евгений



12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
31.10.2019 Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта 1
26.09.2018 Северная столица создает электронную медицинскую карту петербуржца 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
09.10.2014 ТТК предоставил каналы связи «Газпромбанку» в Нижнем Новгороде 1
20.05.2014 Beeline заблокировал вредоносные спам-сайты для своих абонентов 1
02.11.2010 «Роснано» вложит до 600 млн руб. в производство термоэлектрических устройств на основе технологии CERATOM 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Когай Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 144 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Brocade Communications Systems 241 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Laval - Лаваль 6 1
Agfa Gevaert 66 1
Uztelecom - Buzton 38 1
АльфаСтрахование СГ 321 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 24 3
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 139 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Ренессанс Страхование 160 1
Stada 25 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Инвитро - Invitro 70 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
Семейный доктор 7 1
Новая поликлиника 3 1
ФораФарм 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 11 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1207 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 133 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1294 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 73 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3318 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 134 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7618 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5335 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3223 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3342 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7735 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 3
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
Veritas Infoscale 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 1
Фишер Андрей 74 3
Захаров Павел 60 3
Столбов Андрей 20 3
Гилев Сергей 14 3
Пастушенко Владимир 4 3
Петухов Максим 12 2
Киляков Александр 5 2
Карпинский Алексей 42 2
Смирнов Михаил 67 2
Борщевская Наталья 3 2
Дегтерева Мария 28 2
Сафронов Юрий 67 2
Лобанова Вера 2 2
Афанасьев Юрий 3 2
Железнов Олег 3 2
Образцов Илья 2 2
Собина Ольга 2 2
Скворцова Вероника 69 1
Усманов Артур 24 1
Захаров Алексей 47 1
Али Максим 10 1
Глушков Иван 9 1
Поликарпов Александр 7 1
Макаров Владимир 73 1
Егорченков Роман 5 1
Паперный Евгений 11 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Савочкин Кирилл 1 1
Миронович Филипп 11 1
Чистяков Кирилл 2 1
Полещук Александр 8 1
Нечепоренко Юрий 27 1
Анисимов Алексей 13 1
Гузеватых Александр 1 1
Лысенко Эдуард 308 1
Чубайс Анатолий 212 1
Бойко Елена 152 1
Зингерман Борис 38 1
Симаков Олег 113 1
Владзимирский Антон 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 703 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 815 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Россия - УФО - Тюменская область 1157 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2257 1
Россия - СФО - Иркутская область 1101 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1388 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1456 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 212 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 842 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 2
Информатика - computer science - informatique 1059 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Аренда 2432 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4028 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5781 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1986 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 452 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 165 3
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще