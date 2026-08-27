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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Mail.ru Дети

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 Школьный шоппинг стартует в мае: родители тратят три месяца на подготовку к сезону 1
06.09.2024 Исследование: большинство детей смотрит видеоконтент на видеохостингах 1
31.05.2023 VK проводит «День защиты детей в интернете» 1
19.09.2019 Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся 1
17.07.2019 Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
02.03.2016 Рекламодатели Mail.Ru Group будут оплачивать только реальные просмотры баннеров 1
13.05.2008 Mail.Ru запустил проект «Дети@Mail.Ru» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3605 5
Cisco Systems 5372 2
9627 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4994 2
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 4 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 1
Ростелеком 10979 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Weborama - Веборама 31 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 4
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 3
Stada 27 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
МРТ Эксперт 4 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
СМ-Клиника 6 1
Обнажённые сердца - фонд 10 1
Walt Disney Company 647 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1511 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 2
Совет при президенте Российской Федерации 206 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 410 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 225 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1431 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1850 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 481 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2296 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13097 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3604 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8541 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1191 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1574 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7745 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 433 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6542 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13988 1
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 5 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 628 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26401 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7917 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3247 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 146 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 550 1
Application store - магазин приложений 1473 1
Data-Centric - Датацентричная модель предприятия 17 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10723 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5258 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35262 1
Оцифровка - Digitization 5205 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 221 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15489 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9340 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25975 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7176 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 478 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1757 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 3
ЕМИАС Электронный рецепт 91 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 199 2
1С:Медицина 53 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 294 1
Много приложений - RuStore - Рустор 647 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Avito - Internest - ADRiver 37 1
Google YouTube - Видеохостинг 3004 1
VK - Mail.Ru Почта 420 1
VK - Яндекс.Дзен 260 1
VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 144 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3689 1
Петухов Максим 14 4
Паперный Евгений 11 4
Миронович Филипп 11 4
Поликарпов Александр 7 3
Захаров Алексей 47 3
Али Максим 12 3
Глушков Иван 9 3
Андрейчук Юрий 7 2
Макаров Владимир 78 2
Шишканов Дмитрий 4 2
Шибанова Анна 2 2
Фишер Андрей 75 2
Скворцова Вероника 69 2
Гайдуков Алексей 23 2
Петренко Николай 6 1
Зажигин Владимир 5 1
Чернова Ольга 4 1
Когай Евгений 12 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Чернышов Борис 6 1
Савочкин Кирилл 1 1
Vincent Philippe - Винсент Филипп 3 1
Могильников Алексей 3 1
Бабкин Александр 17 1
Резниченко Дмитрий 2 1
Охотников Евгений 2 1
Блюм Владислав 1 1
Исагулова Элина 35 1
Матвиенко Валентина 117 1
Усманов Артур 25 1
Погонин Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3463 2
Россия - УФО - Тюменская область 1372 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1445 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Россия - ЦФО - Костромская область 479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57924 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8864 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 4
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Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10920 3
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 42 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6606 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1545 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33915 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1873 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 239 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2025 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 581 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1707 1
Информатика - computer science - informatique 1200 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6624 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5010 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5529 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8634 3
РЭШ - Российская электронная школа 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
VK - Skillbox - Скилбокс 147 1
РАН - Российская академия наук 2129 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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