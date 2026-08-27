Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Mail.ru Дети
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 157 1
|Петухов Максим 14 4
|Паперный Евгений 11 4
|Миронович Филипп 11 4
|Поликарпов Александр 7 3
|Захаров Алексей 47 3
|Али Максим 12 3
|Глушков Иван 9 3
|Андрейчук Юрий 7 2
|Макаров Владимир 78 2
|Шишканов Дмитрий 4 2
|Шибанова Анна 2 2
|Фишер Андрей 75 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Петренко Николай 6 1
|Зажигин Владимир 5 1
|Чернова Ольга 4 1
|Когай Евгений 12 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Чернышов Борис 6 1
|Савочкин Кирилл 1 1
|Vincent Philippe - Винсент Филипп 3 1
|Могильников Алексей 3 1
|Бабкин Александр 17 1
|Резниченко Дмитрий 2 1
|Охотников Евгений 2 1
|Блюм Владислав 1 1
|Исагулова Элина 35 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Усманов Артур 25 1
|Погонин Алексей 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.