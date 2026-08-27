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Школьный шоппинг стартует в мае: родители тратят три месяца на подготовку к сезону

«Почта Mail» и «Дети Mail» провели опрос россиян о предстоящем старте учебного сезона и подготовке к нему. Родители отмечают, что стараются не участвовать в традиционном забеге по магазинам 31 августа, а готовятся задолго до этого дня. Большинство (37%) начинает активные покупки за один-два месяца до начала учебного года. Каждый третий (28%) распределяет школьный шопинг на все лето, а лишь 3% начинают готовиться сразу после окончания предыдущего учебного года. В последний момент необходимые вещи покупают только 5% опрошенных. Самые активные родители оказались в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани. На эти города пришлось наибольшее количество ответов респондентов. Об этом CNews сообщили представители Mail.

По данным «Почты Mail», в летние месяцы больше всего покупок пришлось на одежду и обувь — 26%. Еще 25% составили детские товары, а 24% — книги и канцтовары. Последняя — стала одной из самых заметно растущих категорий. В июне–августе 2026 года на нее пришлось 23% покупок — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 г. При этом количество чеков выросло в 1,5 раза.

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Сеть магазинов детских товаров «Детский мир» подтверждает опрос «Дети Mail» — структура спроса на товары для школы сохраняется аналогичной прошлому году. Согласно данным ретейлера, родителей особенно интересуют классические модели одежды и форма для спорта — блузки, рубашки, брюки, спортивная одежда и обувь. Среди канцтоваров популярностью пользуются товары для рисования, учебы, ручки и тетради. Пик спроса на этот сегмент приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября. Это связано с родительскими собраниями, когда семьи получают от учителей списки необходимых принадлежностей. При этом одежду родители начинают выбирать заранее.

Опрос проведен среди читателей «Дети Mail» в августе 2026. Всего опрошено 3,2 тыс. россиян.

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