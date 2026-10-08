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Погонин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Погонин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Андрейчук Юрий 7 2
|Петренко Николай 6 2
|Шишканов Дмитрий 4 2
|Миронович Филипп 11 2
|Селиванов Дмитрий 52 2
|Захаров Алексей 47 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Али Максим 12 2
|Глушков Иван 9 2
|Пирогов Антон 6 1
|Поликарпов Александр 7 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Игнатьев Александр 9 1
|Хрипун Алексей 8 1
|Кузьмин Алексей 40 1
|Краснов Андрей 3 1
|Петухов Максим 14 1
|Кочеров Михаил 1 1
|Макаров Владимир 78 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Шарапов Олег 1 1
|Паперный Евгений 11 1
|Клименко Сергей 3 1
|Шадеркин Игорь 9 1
|Колтунов Игорь 1 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Картавый Алексей 1 1
|Шибанова Анна 2 1
|Чечейбаев Эркин 1 1
|Железнов Олег 3 1
|Горбатько Александр 105 1
|Зырянов Илья 17 1
|Бойко Елена 152 1
|Фишер Андрей 75 1
|Зингерман Борис 39 1
|Артамохов Павел 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477861, в очереди разбора - 724505.
Создано именных указателей - 202464.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477861, в очереди разбора - 724505.
Создано именных указателей - 202464.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.