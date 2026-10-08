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Индексная книга (каталог) CNews*
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Погонин Алексей

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «Колди» подписала соглашение о тестировании ИИ-системы для анализа строительной документации 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
30.07.2018 «Мегафон» представил цифровые решения в области здравоохранения 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
13.01.2017 Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Погонин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 3
Cisco Systems 5383 2
9710 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон 10952 1
Huawei 4721 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Selectel - Селектел 559 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 257 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 39 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
Stada 27 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 35 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 42 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Amgen 25 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МНПЦДК ГБУЗ ДЗ - Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9070 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
Фармстандарт АО 49 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Инвитро - Invitro 84 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 230 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 2
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5834 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 168 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1447 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26933 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1870 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7850 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 483 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14178 2
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1670 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13122 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 1
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Картавый Алексей 1 1
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Чечейбаев Эркин 1 1
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Горбатько Александр 105 1
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Фишер Андрей 75 1
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Артамохов Павел 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48097 5
Россия - РФ - Российская федерация 168544 4
Европа Северо-Восточная 11 1
Европа 25032 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19780 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1434 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11496 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10557 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58486 3
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 413 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6620 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5054 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6687 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54124 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8916 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1529 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1038 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6687 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4014 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 271 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 303 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2805 1
Vademecum - Вадемекум Медиа 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 291 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477861, в очереди разбора - 724505.
Создано именных указателей - 202464.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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