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Шадеркин Игорь
УПОМИНАНИЯ
Шадеркин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
|Фишер Андрей 74 3
|Лебедев Георгий 55 3
|Кондратенко Дмитрий 5 3
|Лебеденко Степан 10 2
|Жук Вадим 4 2
|Зингерман Борис 38 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Родионов Александр 31 2
|Федин Владимир 7 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Константинов Леонид 2 2
|Швырев Сергей 4 2
|Бухтояров Артем 2 2
|Зырянов Илья 17 1
|Бойко Елена 152 1
|Артамохов Павел 6 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Гузев Иван 14 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Погонин Алексей 5 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Игнатьев Александр 9 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Петухов Максим 13 1
|Кочеров Михаил 1 1
|Натензон Михаил 13 1
|Макаров Владимир 75 1
|Ворончихин Дмитрий 3 1
|Шарапов Олег 1 1
|Полторацкий Артем 3 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Картавый Алексей 1 1
|Владзимирский Антон 12 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Иванников Сергей 2 1
|Железнов Олег 3 1
|Астанин Виктор 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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