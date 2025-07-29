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Шадеркин Игорь


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Шадеркин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 410 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
СП.АРМ 49 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 271 1
Инвитро - Invitro 71 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 829 1
Фармстандарт АО 43 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Мать и дитя 25 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 39 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 4 1
Amgen 23 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 208 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5121 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 9 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2629 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1268 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1642 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8248 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12029 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 512 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 364 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 826 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 146 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 146 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 163 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 426 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4708 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1924 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8520 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9504 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1694 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 33 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 38 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 293 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 1
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Картавый Алексей 1 1
Владзимирский Антон 12 1
Поднебеско Артем 1 1
Ткаченко Леонид 5 1
Иванников Сергей 2 1
Железнов Олег 3 1
Астанин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 4
Россия - УФО - Свердловская область 1635 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Европа 24460 1
Франция - Французская Республика 7926 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2937 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10328 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9254 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6072 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4576 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8330 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 288 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 391 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1514 1
Visionary - Визионер - Визионерство 120 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1397 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 540 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 311 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 205 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 24 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
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