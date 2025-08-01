В Сеченовском университете разработали новую образовательную программу по телемедицинским технологиям и дистанционному мониторингу

Сотрудники Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали и запустили новую образовательную программу по телемедицинским технологиям и дистанционному мониторингу состояния здоровья. Курс направлен на подготовку специалистов, способных использовать, разрабатывать и внедрять в клиническую практику новые телемедицинские технологии. Программа предназначена для студентов Первого МГМУ и других медицинских университетов страны, ранее не проходивших обучение на Цифровой кафедре, окончивших первый курс специалитета или бакалавриата, а также студентов магистратуры. Занятия начнутся уже в конце сентября – начале октября 2025 г. Обучение бесплатное в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Сегодня телемедицинские технологии уже широко применяются в медицине. С их помощью, например, проводят консилиумы врачей, позволяющие улучшить качество и скорость оказания медицинской помощи. Все более удобными и функциональными становятся дистанционные консультации, во время которых врач может проконтролировать динамику лечебного процесса и скорректировать терапию. Пациенты используют носимые устройства для постоянного мониторинга состояния здоровья. Цель новой образовательной программы Цифровой кафедры Сеченовского университета - подготовить специалистов, которые смогут не только эффективно использовать телемедицинские технологии в своей практике, но и разрабатывать новые цифровые решения для этой сферы.

Программа состоит из образовательных модулей, включающих самую актуальную информацию об основах телемедицины, ее юридических, экономических и клинических аспектах и организационных вопросах внедрения телемедицинских технологий. Она также содержит модули о дистанционном мониторинге состояния здоровья, реализующемся в России проекте «Персональные медицинские помощники» и использовании больших языковых моделей при применении телемедицинских технологий.

В процессе обучения студенты научатся формулировать клинические задачи и требования к телемедицинским сервисам, разрабатывать концепции и сценарии применения телемедицинских решений в различных клинических контекстах, применять инструменты оценки качества, эффективности и безопасности телемедицинских технологий. Особое внимание уделяется проектной деятельности и работе в проектных междисциплинарных командах, разрабатывающих цифровые медицинские продукты. Эти команды могут формироваться как по инициативе студентов, так и профессорско-преподавательского состава университета.

«Наша новая программа ориентируется в первую очередь на практические аспекты применения телемедицинских технологий, – сказал руководитель Цифровой кафедры Игорь Шадеркин. – В ней собран опыт всей команды нашей кафедры и Центра цифровой медицины Первого МГМУ, а также наших коллег из Минздрава и Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Наша программа синхронизирована с проектом «Персональные медицинские помощники», который сейчас реализуют в России. Речь идет о дистанционном мониторинге артериального давления и уровня сахара в крови у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Следующий трек в рамках этого проекта - дистанционный мониторинг за состоянием беременных женщин. Мы разработали виртуальный тренажер, с помощью которого наши студенты смогут в игровой форме оттачивать практические навыки внедрения такого мониторинга в систему здравоохранения. В нем учитываются все аспекты этого процесса – организационные, финансовые, клинические. В программу также включен блок по большим языковым моделям – наши студенты научатся использовать и создавать технологии на основе ИИ для телемедицины, включая дистанционный мониторинг пациентов».

Новая образовательная программа Цифровой кафедры рассчитана на 256 часов, длительность обучения — девять месяцев. Занятия будут проходить дистанционно в вечернее время, поэтому освоение цифровых навыков можно совмещать с основной учебой. По окончании выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. После завершения курса лучшие студенты смогут в качестве стажеров-исследователей принять участие в стратегическом технологическом проекте Сеченовского университета «Клиника-без-границ». В рамках этого проекта в университете разрабатывают новые цифровые продукты для практического здравоохранения.