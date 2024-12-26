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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новые цифровые решения Диджитал для бизнеса



26.12.2024 Comindware: 75% российских компаний не могут преодолеть барьеры цифровой трансформации 1
08.11.2024 Isource возглавил рейтинг крупнейших поставщиков рынка цифровизации промышленности по версии CNews 1
03.10.2024 Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
28.08.2024 «Инфосистемы Джет» разработала стратегию ИБ для транспортно-логистического холдинга ГК «Дело» 1
19.06.2024 5G-сети в России построят на иностранном оборудовании, несмотря на любовь к импортозамещению. «Железо» уже импортировано 1
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале 1
17.04.2024 МТС подключила к сети LTE амурский север 1
22.02.2024 Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
28.12.2023 ГК Softline и «МФТ Платформа» объявляют о партнерстве 1
Александр Глазков, «Диасофт»: Не надо заниматься автоматизацией по-старому — цифровая трансформация может принести значительно больше пользы 1
04.10.2023 «Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
28.06.2023 Резиденты калужской ОЭЗ в Людиново смогут внедрять инновационные сервисы на производстве 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
12.04.2023 ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий 1
14.11.2022 В Москве создана цифровая экосистема взаимодействия жителей и города 1
31.08.2022 «Открытие факторинг» расширил спектр цифровых услуг для клиентов 1
11.08.2022 Резиденты воронежского промпарка «Перспектива» смогут внедрять умное производство 1
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом 1
02.02.2022 Власти в пять раз сократили расходы на поиск 5G-частот в России 1
14.12.2021 Чтобы освободить в России частоты для 5G, нужно 1,8 миллиарда 1
01.12.2021 «Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» дали частоты для 5G. Но не те, которые им нужны 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
28.07.2021 Hitachi купила компанию Globallogic 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
03.06.2021 «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» решили объединить усилия для расчистки радиочастот под сети 5G 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
09.10.2020 VMware совместно с Lumen расширяет возможности периферийных вычислений 1
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья 1
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
11.06.2020 Почта России и РЖД опробуют рекомендованные Минкомсвязью подходы к цифровой трансформации 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 2
21.04.2020 МТС модернизировала инфраструктуру своего облака 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
17.03.2020 Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому» 1
12.03.2020 Резиденты «Технопарк Пермь» представили новые разработки 1
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1

Публикаций - 51, упоминаний - 52

Новые цифровые решения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 21
МегаФон 8805 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 3
SAP SE 5277 3
8213 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Dell EMC 5027 2
Naumen - Наумен 625 2
Oracle Corporation 6688 2
Huawei 3933 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Неоспринт 6 1
Неоспринт СПБ 1 1
Vodafone Group 1370 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Siemens Atea 4 1
Millicom International Cellular SA 52 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Yandex - Яндекс 7340 1
БАРС Груп 545 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
UIPath 101 1
Telegram Group 1983 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Red Hat 1305 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Почта России ПАО 2112 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
LinkedIn 635 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Открытие ФК - Открытие Факторинг 3 1
NewTech Services - НьюТек Сервисез - Гидробур-сервис 1 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Транснефть 299 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Нижегородская ярмарка 21 1
Uber 330 1
Агротек Холдинг 7 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Пермь Технопарк 2 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
SKITL 3PL-оператор 1 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Волго-Дон АгроИнвест 3 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ОЭЗ - Людиново - Особая экономическая зона 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 34
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 21
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 9
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 5
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 91 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Apple iPhone 6 4862 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Apache Hadoop 427 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Rakuten Viber 627 1
Atlassian - Confluence 113 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Яндекс.Расписания 25 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
Иванов Олег 141 5
Осеевский Михаил 315 5
Лацанич Василь 106 4
Семенов Вадим 64 3
Шадаев Максут 1008 3
Глазков Александр 137 3
Акимов Максим 187 2
Ваносчуйзе Фредерик 25 2
Вермишян Геворк 63 2
Паршин Максим 316 2
Глазков Борис 47 2
Маркелов Никита 11 2
Рудычева Наталья 95 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Шульга Антон 7 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Путин Владимир 3171 1
Эмдин Сергей 68 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Косачев Андрей 3 1
Болотницкий Дмитрий 1 1
Кобец Юрий 3 1
Кобзарь Виталий 3 1
Собчак Анатолий 9 1
Теплых Евгений 1 1
Сторожевая Валерия 1 1
Павлишин Мирон 3 1
Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
Крутицкий Алексей 4 1
Берстенев Михаил 3 1
Земскова Екатерина 1 1
Комаров Петр 4 1
Купцов Вадим 2 1
Корчагин Павел 16 1
Исмаилов Рашид 59 1
Малышев Сергей 83 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Данилов Михаил 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 6
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Япония 13282 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
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