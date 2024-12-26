Новые цифровые решения Диджитал для бизнеса
Новые цифровые решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Олег 141 5
|Осеевский Михаил 315 5
|Лацанич Василь 106 4
|Семенов Вадим 64 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Глазков Александр 137 3
|Акимов Максим 187 2
|Ваносчуйзе Фредерик 25 2
|Вермишян Геворк 63 2
|Паршин Максим 316 2
|Глазков Борис 47 2
|Маркелов Никита 11 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Шульга Антон 7 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Путин Владимир 3171 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Косачев Андрей 3 1
|Болотницкий Дмитрий 1 1
|Кобец Юрий 3 1
|Кобзарь Виталий 3 1
|Собчак Анатолий 9 1
|Теплых Евгений 1 1
|Сторожевая Валерия 1 1
|Павлишин Мирон 3 1
|Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
|Крутицкий Алексей 4 1
|Берстенев Михаил 3 1
|Земскова Екатерина 1 1
|Комаров Петр 4 1
|Купцов Вадим 2 1
|Корчагин Павел 16 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Малышев Сергей 83 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Данилов Михаил 31 1
|Ведомости 996 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Комсомольская правда ИД 67 1
|Автокод (портал) 34 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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