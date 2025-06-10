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Avito Авито 360

Avito - Авито 360

Авито Бизнес 360 — это пространство внутри платформы Авито, созданное специально для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто только открыл или готовится открыть свое дело. Оно позволяет быстро решать основные бизнес-задачи в одном месте: от поиска и закупки товаров до подбора персонала, аренды и покупки коммерческой недвижимости и транспорта.

 

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Авито Бизнес 360» запустил новый сервис для поиска контрагентов 1
22.05.2025 Бренды могут показывать медийную рекламу в «Авито Бизнес 360» 1
06.03.2025 Более половины опрошенных предпринимателей ведут бизнес на сайтах с объявлениями 1
25.02.2025 «Авито»: самое востребованное оборудование для бизнеса — промышленное, торговое и пищевое 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 54 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1030 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4660 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2959 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3408 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2962 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4527 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 1
Avito - Авито Реклама 30 2
Google Android 14300 1
Apple iOS 7983 1
Дудковский Илья 8 4
Пейсахзон Яков 30 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7755 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3102 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1732 1
Россия - СФО - Новосибирск 4443 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 949 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1005 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 236 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 831 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1200 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5106 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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