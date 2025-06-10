Avito - Авито 360

Авито Бизнес 360 — это пространство внутри платформы Авито, созданное специально для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто только открыл или готовится открыть свое дело. Оно позволяет быстро решать основные бизнес-задачи в одном месте: от поиска и закупки товаров до подбора персонала, аренды и покупки коммерческой недвижимости и транспорта.