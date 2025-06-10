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Avito Авито 360
Авито Бизнес 360 — это пространство внутри платформы Авито, созданное специально для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто только открыл или готовится открыть свое дело. Оно позволяет быстро решать основные бизнес-задачи в одном месте: от поиска и закупки товаров до подбора персонала, аренды и покупки коммерческой недвижимости и транспорта.
УПОМИНАНИЯ
Avito и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito - Авито Реклама 30 2
|Google Android 14300 1
|Apple iOS 7983 1
|Дудковский Илья 8 4
|Пейсахзон Яков 30 2
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