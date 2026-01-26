«Авито Бизнес 360»: строительные и арендные франшизы — самый востребованный бизнес по итогам 2025 года

Аналитики «Авито Бизнес 360» изучили данные по спросу и предложению в категориях «Франшизы» и «Готовый бизнес» и подвели предварительные итоги 2025 г., проследив динамику за последний год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Основные выводы

Заметнее всего за год вырос спрос на франшизы в сферах строительства (х3 раза) и аренды (на х2,5 раза).

Пятерка лидеров по долям спроса: торговля (28%), услуги (17%), общепит (11%), производство (10%) и ИТ (7%). За год сфера услуг поднялась в топ-2, сместив общепит и производство.

Спрос на готовый бизнес за год сильнее всего вырос сферах ИТ (+62%) и ПВЗ (+48%).

По объему предложения в готовом бизнесе лидируют ПВЗ (+63%) и арендный бизнес (+16%).

Франшизы

По итогам 2025 г. заметнее всего вырос спрос к франшизам в сфере строительства — в три раза за год. Средний размер паушального взноса составил 400 тыс. руб. Еще один яркий тренд — франшизы в сфере аренды: спрос на них вырос в 2,5 раза за год.

Наибольшая доля спроса пришлась на франшизы в сфере торговли (28%). На втором месте — сфера услуг (17%). Далее следуют франшизы в сфере общепита (11%). Также в пятерке лидеров — сферы производства (10%) и ИТ (7%). Годом ранее топ-5 сфер-лидеров выглядел так: торговля (24%), общепит (16%), производство (14%), услуги (12%) и ИТ (12%). Так, сфера услуг поднялась на вторую строчку, сместив общепит и производство.

По объему предложения во франшизах также лидирует сфера торговли (33%). Далее идет сфера услуг с долей 26%. На третьем месте — сфера общепита с долей 17%. На сферу красоты и здоровья пришлось 9%, а на сферу развлечений — 5%. Годом ранее пятое место занимала сфера ИТ.

Готовый бизнес

Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 г. снизился на 12% — в условиях высокой ключевой ставки предприниматели менее активно инвестировали в новые дела. Однако в некоторых категориях все же прослеживается активный рост. Так, за год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (+62%), ПВЗ (+48%) и услуг (+12%).

По доле спроса лидирует бизнес в сфере общепита (16%). За ним идут предприятия в сфере торговли с долей 15%. На третьем месте — ПВЗ (14%). В топ-5 также вошли бизнесы в сфере ИТ (11%), а также предприятия в сфере красоты и здоровья (10%).

Самый большой рост предложений в готовом бизнесе зафиксирован у ПВЗ (+63%) и арендного бизнеса (+16%). По объему предложений лидирует бизнес в сфере торговли (27%), общепита (16%) и красоты и здоровья (12%). Также в пятерке лидеров — ПВЗ (10%) и предприятия в сфере услуг (9%).