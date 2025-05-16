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Avito Авито товары
УПОМИНАНИЯ
Avito и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуз Иван 14 3
|Правдивый Владимир 15 3
|Куракин Алексей 7 3
|Рыбинцев Андрей 29 2
|Панов Анатолий 4 2
|Хакимов Сергей 2 2
|Ли Алексей 10 2
|Сергеев Григорий 17 1
|Said Wafic - Саид Вафик 1 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Гиршович Арина 2 1
|Комаров Павел 25 1
|Грачева Ирина 3 1
|Сапронов Максим 6 1
|Вотяков Кирилл 6 1
|Вирин Федор 23 1
|Hartmut Fink - Хартмут Финк 1 1
|Таврин Иван 117 1
|Пивень Сергей 7 1
|Ходаков Дмитрий 1 1
|Кромочкин Артем 16 1
|Сиденко Иван 2 1
|Рысьмятова Анастасия 3 1
|Лаптев Максим 19 1
|Гришаков Максим 32 1
|Смирнов Александр 80 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Петроченко Алексей 3 1
|Баттулин Дамир 3 1
|Федулов Владислав 80 1
|Катырин Сергей 14 1
|Дудковский Илья 6 1
|Назыров Руслан 1 1
|Юматова Наталья 17 1
|Маресов Роман 4 1
|Карев Иван 1 1
|Иваненко Андрей 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1009 1
|Bloomberg 1319 1
|Forbes - Форбс 854 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 2
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
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