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Avito Авито товары


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 В «Авито Доставке» появился самовывоз с онлайн-оплатой 1
17.10.2024 Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов 1
30.09.2024 Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса 1
26.09.2024 «Авито» запустит отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей 1
10.07.2024 «Авито» запустил мультиобъявления: искать новые товары у профессиональных продавцов стало проще 1
26.04.2024 Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито» 1
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 1
20.03.2024 «Авито» тестирует новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку 1
14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» 1
07.10.2022 «Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности 1
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы 2
14.07.2022 «Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 1
02.02.2022 «Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера 1
05.04.2021 «Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов 2
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года 1
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7678 3
Telegram Group 2189 2
Microsoft Corporation 24829 2
Avito Tech - Авито Тех 9 2
Amazon Inc - Amazon.com 3043 1
Ростех - Автоматика Концерн 1664 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 182 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 987 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1428 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 761 1
Почта России ПАО 2155 1
Naspers 83 1
Vostok New Ventures 10 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
Альфа-Банк 1795 1
GFG - Lamoda - Купишуз 170 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4365 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 329 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2438 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11490 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7400 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7790 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11426 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 2
Аксессуары 3962 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1226 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2097 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12259 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 82 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12358 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6979 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1520 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2948 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10588 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5288 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2224 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2076 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5149 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 246 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16335 1
Фонарик 306 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 83 4
Avito - Авито авто 50 4
Avito - Авито услуги 72 4
Avito - Авито недвижимость 22 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 267 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 1
Яндекс.Маркет 1012 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 847 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4671 1
Amazon Marketplace 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 503 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 175 1
Яндекс.Лавка 243 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 610 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 41 1
Avito - Авито Кошелек 2 1
Avito - Авито Путешествия 34 1
Яндекс.Объявления 9 1
Гуз Иван 14 3
Правдивый Владимир 15 3
Куракин Алексей 7 3
Рыбинцев Андрей 29 2
Панов Анатолий 4 2
Хакимов Сергей 2 2
Ли Алексей 10 2
Сергеев Григорий 17 1
Said Wafic - Саид Вафик 1 1
Заболотный Даниил 3 1
Гиршович Арина 2 1
Комаров Павел 25 1
Грачева Ирина 3 1
Сапронов Максим 6 1
Вотяков Кирилл 6 1
Вирин Федор 23 1
Hartmut Fink - Хартмут Финк 1 1
Таврин Иван 117 1
Пивень Сергей 7 1
Ходаков Дмитрий 1 1
Кромочкин Артем 16 1
Сиденко Иван 2 1
Рысьмятова Анастасия 3 1
Лаптев Максим 19 1
Гришаков Максим 32 1
Смирнов Александр 80 1
Ложечкин Александр 34 1
Коверзнев Олег 3 1
Петроченко Алексей 3 1
Баттулин Дамир 3 1
Федулов Владислав 80 1
Катырин Сергей 14 1
Дудковский Илья 6 1
Назыров Руслан 1 1
Юматова Наталья 17 1
Маресов Роман 4 1
Карев Иван 1 1
Иваненко Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1612 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1504 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 237 1
Армения - Ереван 204 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Швеция - Королевство 3642 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3073 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13399 1
Турция - Турецкая республика 2409 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 573 1
Китай - Пекин - Beijing 1007 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 175 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1605 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 460 1
Европа 24369 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5652 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7299 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3545 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5154 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1708 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6543 2
Импортозамещение - параллельный импорт 512 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3680 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1252 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1378 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
Английский язык 6730 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 172 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8201 1
Аудит - аудиторский услуги 2799 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 185 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10155 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6089 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 432 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 279 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1269 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1421 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1985 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1009 1
Bloomberg 1319 1
Forbes - Форбс 854 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 368 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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