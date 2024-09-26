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«Авито» запустит отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей

«Авито» объявляет о пилотном этапе запуска отдельного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, например, каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений. На данном этапе пространство работает в тестовом формате и доступно части пользователей в приложении «Авито». Полный функционал будет доступен пользователям в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Avito Бизнес 360» представляет собой специализированное комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес.

Объединенный опыт «Авито» для бизнеса

На платформе индивидуальные предприниматели и представители компаний смогут в едином окне решить свои основные задачи по обеспечению и поддержке эффективной и бесперебойной работы бизнеса. В разделе товаров собраны ключевые группы товаров для основной и хозяйственной деятельности (такие как оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и т.д.). Кроме того, в «Avito Бизнес 360» будут доступны услуги для бизнеса, возможность поиска сотрудников, предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости, а также транспорта.

Таким образом, «Avito Бизнес 360» не только впервые объединит в себе весь существующий ассортимент «Авито» из разных вертикалей («Товары», «Услуги», «Недвижимость», «Работа», «Авто»), и но существенно расширит его новыми решениями, с нуля разработанными командой «Авито» под потребности российского бизнеса.

Новые цифровые возможности

Такими решениями станут каталог поставщиков, а также сервис запроса коммерческих предложений (уже запущенный в пилотном режиме летом 2024 г).

Каталог поставщиков, который добавится в функционал «Avito Бизнес 360» в начале 2025 г., представит возможность находить и выбирать поставщиков по максимально прозрачным критериям, таким как рейтинги и отзывы на «Авито», а также по агрегированным данным из открытых источников. В дальнейшем сервис даст возможность сравнивать поставщиков (причем не только товаров, но и услуг для бизнеса) и добавлять их в избранное. Таким образом «Авито» даст возможность вести поиск не индивидуальных товарных предложений, а именно поставщиков — подобный функционал ранее можно было найти только на тендерных платформах.

Запрос коммерческих предложений позволяет в несколько кликов создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и в срок от 24 часов получить ответ от отобранных «Авито» поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную. В одном месте можно будет найти всю необходимую информацию о цене товара, вариантах доставки и других важных аспектах сделки. На данный момент сервис уже запущен в категории «Оборудование для бизнеса» и будет расширяться на другие типы товаров, а также сферу услуг.

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Цифровизация

«На рынке уже были представлены разрозненные решения для бизнеса, каждое из которых решало ограниченный спектр задач. Мы задались целью сделать пространство, полностью закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса. Подобное можно реализовать, только опираясь на уникальный кросс-вертикальный опыт «Авито», который позволит решать ключевые повседневные задачи — от закупок до поиска персонала. Будучи колыбелью предпринимательства, мы хорошо понимаем потребности малого бизнеса, и наша цель — обеспечить цивилизованный, легкий и современный способ решения задач МСП. На все 360 градусов. Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более четырех млн активных пользователей «Авито» — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее «Авито» как платформу для решения бизнес-задач», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

«Перед нами стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации, app-in-app. Кроме того, мы изучали имеющиеся на рынке практики, чтобы понять, что бизнесу не хватает в текущих решениях на рынке, для этого мы провели множество исследований и интервью. Выяснилось, что B2B-опыт не консолидирован, поэтому представителям бизнеса приходится все время переключаться между поисковиками и закрытыми группами в соцсетях, тендерными платформами и специализированными сайтами под каждую задачу. Но самое сложное для предпринимателя — это найти надежного поставщика и товар на приемлемых условиях — приходится созваниваться с каждым отдельным контактом, выяснять условия, вести сравнение вручную в табличках. Мы учли все эти комментарии при разработке нашего продукта. Как результат, мы с нуля разработали несколько сервисов, создали механизм отбора подходящих предложений, умную выдачу и свою навигацию для пространства. Сейчас над «Avito Бизнес 360» трудятся три команды разработки и в наших планах продолжать показывать рынку новые решения в следующем году», — сказал Сергей Хакимов, директор по продукту в «Авито Товарах».

Для того, чтобы объявление или поставщик попали в раздел «Avito Бизнес 360», продавцы должны отвечать определенным критериям, зависящим от сферы деятельности. Например, в товарных категориях, помимо возможности предложить подходящий для бизнес-задач ассортимент, продавец должен пройти проверку на благонадежность, подтвердить высокий уровень сервиса и обладать бизнес-аккаунтом. Отбор объявлений в раздел на первом этапе запуска происходит автоматически. В дальнейшем продавцы смогут выбирать, где хотят разместить свои предложения, в зависимости от их специализации, — в основном пространстве «Авито» или в специализированном «Avito Бизнес 360».

На текущем этапе новое пространство доступно в тестовом формате и с ограниченной функциональностью для части аудитории в приложении «Авито», а до конца 2024 г. появится для всех пользователей в мобильном приложении. В перспективе раздел также будет расширен новыми функциями, актуальными для рынка бизнес-закупок.

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