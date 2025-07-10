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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хакимов Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Авито» поможет с развитием бизнеса на площадке: платформа запустила новый аналитический инструмент для продавцов 1
26.09.2024 «Авито» запустит отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей 1
26.04.2024 Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хакимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1078 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 348 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11708 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 407 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8992 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12484 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32354 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2671 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 1
App-in-App 6 1
Аксессуары 4000 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3487 1
Avito - Авито товары 19 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 85 1
Рысьмятова Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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