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Носков Константин


20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 1
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 5
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 3
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 14
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
08.12.2020 Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 8
11.09.2020 Минкомсвязи официально переименовано 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 2
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
17.08.2020 Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 3
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
07.07.2020 Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 2
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 3
29.04.2020 Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов 1
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 1
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 3
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 2
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 5
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1

Публикаций - 201, упоминаний - 422

Носков Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 63
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 15
Huawei 2723 14
Telegram Group 702 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
Google LLC 7124 10
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 10
Восход ФГБУ НИИ 365 9
Nokia Corporation 2404 9
Yandex - Яндекс 4098 9
РТЛабс 145 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Facebook 3764 7
Jolla - Sailfish Holding 58 7
ГЛОНАСС АО 82 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
3726 6
Microsoft Corporation 10997 5
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 5
Nokia Networks 54 5
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 4
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 4
Ланит ГК 1154 4
Intel Corporation 4143 4
Turkcell 178 4
IBM 3524 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
Yota - Скартел 623 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 3
Qualcomm Technologies 1000 3
Автодория 37 3
Broadcom Inc 197 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Почта России ПАО 1570 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Вотрон 16 5
Аэрофлот 492 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Почта Банк 289 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Яндекс.Еда 93 2
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпром нефть 380 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Развитие Иннополиса 3 2
ESW Capital 5 2
Jaguar Land Rover 63 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
О2О Delivery club 153 2
Российские коммунальные системы 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Альфа-Банк 1122 2
Amedia TV - Амедиа 29 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Сотка Высоток 4 2
Кортрос ГК 8 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
ИРКОС 1 1
FedEx 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Иркутскэнерго ПАО 29 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 147
Правительство РФ 2198 60
Президент Российской Федерации 1439 46
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 46
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 22
Федеральное казначейство России 766 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 18
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 16
Счётная палата РФ 459 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 12
Правительство Москвы 649 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Администрация Президента РФ 267 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Руссофт - Russoft 250 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
НИР - Научно-исследовательская работа 112 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Smartphone - Смартфон 771 2
Экология 18 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
Открытые данные - Open data 57 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Diameter 12 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 16
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 14
Google Android 10750 13
VK - Mail.ru Одноклассники 848 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
HTC Desire - серия смартфонов 101 5
Telegram - Мессенджер 80 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
INOI R - Серия смартфонов 19 5
Мир тесен - социальная сеть 11 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Linux OS 4236 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Azure 1171 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
WhatsApp Messenger 654 3
INOI T - Серия смартфонов 7 3
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 2
Microsoft Windows 10 6602 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Depositphotos - фотобанк 32 2
Rakuten Viber 429 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Никифоров Николай 1126 67
Шадаев Максут 384 53
Медведев Дмитрий 1433 50
Акимов Максим 167 44
Путин Владимир 1820 42
Кисляков Евгений 83 38
Соколов Алексей 121 33
Иванов Олег 124 32
Мишустин Михаил 302 26
Пак Олег 90 20
Войтенко Олег 24 20
Волин Алексей 113 20
Паршин Максим 141 18
Мамонов Михаил 24 17
Левин Леонид 83 17
Ковнир Евгений 71 16
Комар Евгений 20 14
Бойко Елена 151 14
Шайхутдинов Роман 107 14
Матвеева Татьяна 83 13
Чернякова Елена 26 13
Осеевский Михаил 221 13
Калугин Сергей 162 13
Чамара Денис 57 12
Попов Сергей 72 12
Исмаилов Рашид 47 12
Качанов Олег 58 12
Иванов Алексей 76 12
Новиков Павел 67 12
Цариковский Федор 31 11
Черненко Андрей 37 11
Бутенко Юрий 64 11
Бокова Людмила 80 11
Калина Роман 60 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Приданкин Андрей 30 11
Раков Ярослав 48 11
Ермолаев Артем 340 11
Козлов Александр 54 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 49
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 16
Казахстан - Республика 2618 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 14
Россия - Ростовская область 859 13
Россия - Челябинская область 658 13
Россия - Республика Алтай 681 12
Россия - Республика Крым 625 12
Россия - Республика Мордовия 386 12
Россия - Тульская область 752 12
Россия - Ульяновская область 348 11
Россия - Кировск - Кировская область 301 11
Россия - Калужская область 568 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 11
Россия - Сахалинская область 432 11
Россия - Севастополь 419 10
Россия - Архангельская область 329 8
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Армения - Республика 684 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Краснодарский край 913 6
Турция - Турецкая республика 950 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - Забайкальский край 356 4
Россия - Красноярский край 657 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 4
Украина 3344 4
Германия - Федеративная Республика 3606 3
Прибалтика - Балтия 589 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Европа Северная - Скандинавия 272 3
СССР - Ленинград 69 3
Россия - ПФО - Самара 1285 3
Россия - Пермь 737 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 73
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 24
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
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