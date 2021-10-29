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Носков Константин
СОБЫТИЯ
|29.10.2021
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Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления
экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. Официальный сайт новой компании Константина Носкова С телеканала Носков перешел прямиком в Минэкономразвития и торговли Росси
|13.01.2021
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Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца
й для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США. Информация о дальнейших планах Константина Носкова не озвучивается, в пресс-службе биржи отказались от комментариев на эту т
|17.09.2020
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Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями
валютную биржу (СПВБ) в должности управляющего. Об этом сообщается на официальном портале СПВБ. До Константина Носкова биржу возглавлял бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Па
|13.03.2020
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Экс-министр связи может перейти в «Почту России»
Константина Носкова ждут в «Почте России» Бывший министр связи Константин Носков может выйти на работу в подконтрольное государству АО «Почта России». Об эт
|17.02.2020
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Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова
го развития, связи и массовых коммуникаций, а его главой в составе обновившегося Правительства стал Константин Носков, до того момента занимавший пост гендиректора автономной некоммерческой орг
|18.01.2020
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Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга
инистры и вице-премьеры пока носят приставку «и. о.». По словам одного из источников CNews, у ФНС и Константина Носкова были напряженные отношения, что может быть причиной для смены министра св
|30.10.2019
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Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC
овместного решения перспективных задач цифровой экономики. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Константин Носков. «Сам финал чемпионата мира – ключевое, базовое для нас событие, но вокруг
|28.08.2019
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В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» к интернету подключен первый социально значимый объект
и России для подключения использовалось отечественное телекоммуникационное оборудование. На встрече Константина Носкова и Александра Осипова глава региона также указал на проблему доступности м
|27.08.2019
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Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома
торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской г
|20.06.2019
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На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова
ебований законодательства РФ о безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина Носкова, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика». В телеграмме Кон
|13.06.2019
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Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G
Предложение Минкомсвязи Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил с предложением локализовать в России производство китайского телек
|15.04.2019
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Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника
e и трех мототранспортных средств: KTM 1290, Honda CB600FA и Triumph Bonneville T100. Доход супруги Константина Носкова за 2018 г. гораздо скромнее - 1,7 млн руб. В ее собственности есть земель
|20.03.2019
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Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок
ых решений и об ответном визите представителей египетских компаний в Россию. В рамках бизнес-миссии Константин Носков провел встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и министром связ
|02.11.2018
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Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома»
ет директоров «Ростелекома». Это нынешний министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров. Константин Носков сменил Ник
|29.10.2018
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100 региональных чиновников получили статус руководителей цифровой трансформации
жили уточнить функциональные роли руководителей цифровой трансформации различных уровней. По мнению Константина Носкова, собравшимся слушателям необходимо дать инструменты и знания, чтобы они с
|15.10.2018
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Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая
Доработка проблемного законопроекта Новая команда Минкомсвязи под руководством Константина Носкова решила доработать законопроект, касающийся инфраструктуры электронного пр
|07.08.2018
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Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России
сии назначило Олега Иванова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. До сих пор он был заместителем руководителя Роскомнадзора, курирующим те
|20.07.2018
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Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов
тарь Олег Пак и бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Источники CNews говорят, что команда Константина Носкова может пополниться еще одним заместителем - Олегом Ивановым, который сейча
|10.07.2018
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Госпрограмма «Цифровая экономика» переходит на новый уровень
предварительную версию проекта национальной программы «Цифровая экономика», сообщил глава ведомства Константин Носков в рамках конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», которая прошла
|04.07.2018
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В главные российские министерства назначат замов по цифровому развитию
f Digital Officer (CDO) – главного менеджера (директора) по цифровой трансформации). Они, по словам Константина Носкова, будут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерст
|24.05.2018
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Новый министр ИТ и связи впервые назвал свою главную задачу
налистами Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков впервые после назначения на новый пост рассказал о ближайших планах ведомст
|21.05.2018
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«Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ
Важна не фигура, а дела Профессиональные качества нового главы видоизмененного Минкомсвязи Константина Носкова известны лишь части представителей ИТ-рынка России, однако этот факт не п
|18.05.2018
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Путин сменил министра по цифровому развитию и связи
ресло главы Минкомсвязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева. Идея назначить министром Константина Носкова предположительно принадлежит заместителю главы аппарата Правительства Мак
|15.05.2018
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Минкомсвязи меняет название и получает нового главу
вязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева. Первая реакция отрасли Возможное назначение Константина Носкова в позитивном ключе воспринимает глава АНО «Центр компетенции по импортоза
|03.03.2014
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Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали»
Сотовый оператор Tele2, образованный после слияния мобильных активов «Tele2 Россия» и «Ростелекома», возглавил Михаил Носков, топ-менеджер группы «Северсталь» и член совета директоров самой «Северстали» и банка «Россия». Об этом сегодня сообщил сам оператор. Кандидатура Михаила Носкова на пост генерального дир
|26.07.2013
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Toshiba в России снова разделилась. Руководитель покинул компанию
объединены под руководством заместителя гендиректора Михаила Носкова. Как заявили CNews в компании, Носков оставил свой пост и покинул компанию, а руководить создаваемыми с 1 августа 2013 г. де
|02.03.2011
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Россия: ИТ-директор Белого дома и глава «Электронного правительства» уволены
Премьер-министр России Владимир Путин 25 февраля подписал распоряжение об отставке Константина Носкова с должности директора департамента информационных технологий и связи Прав
|24.11.2010
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CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ?
ыступили 55 человек, среди которых Илья Массух, заместитель министра связи и массовых коммуникаций, Константин Носков, директор департамента ИТ и связи правительства РФ, Юрий Голованов, начальн
|17.11.2010
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CNews FORUM: правительство отчиталось о главных ИТ-проектах
результатах работы над созданием в России электронного правительства на CNews FORUM 2010 рассказал Константин Носков, директор департамента ИТ и связи правительства. Чиновник начал с портала г
|21.10.2009
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Путин назначил ИТ-директора Правительства РФ
артамента информационных технологий и связи правительства РФ (№ 1476-р) и назначении его директором Константина Носкова (№ 1477-р). Сегодня эти документы были опубликованы на сайте правительств
Носков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 75
|Шадаев Максут 1210 60
|Медведев Дмитрий 1665 57
|Путин Владимир 3454 50
|Акимов Максим 192 44
|Кисляков Евгений 93 38
|Иванов Олег 152 33
|Соколов Алексей 137 33
|Мишустин Михаил 787 29
|Пак Олег 112 21
|Войтенко Олег 27 21
|Волин Алексей 122 20
|Паршин Максим 323 18
|Левин Леонид 134 17
|Мамонов Михаил 24 17
|Ковнир Евгений 75 16
|Солодовников Денис 108 15
|Бойко Елена 152 14
|Комар Евгений 20 14
|Шайхутдинов Роман 116 14
|Осеевский Михаил 350 14
|Матвеева Татьяна 110 13
|Чернякова Елена 30 13
|Массух Илья 239 13
|Ермолаев Артем 379 13
|Калугин Сергей 169 13
|Щеголев Игорь 699 13
|Чамара Денис 59 12
|Попов Сергей 166 12
|Иванов Алексей 163 12
|Исмаилов Рашид 65 12
|Качанов Олег 121 12
|Новиков Павел 113 12
|Черненко Андрей 75 11
|Раков Ярослав 51 11
|Албычев Александр 168 11
|Калина Роман 62 11
|Бутенко Юрий 65 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Песчанских Георгий 39 11
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