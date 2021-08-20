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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Носков Константин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 201, упоминаний - 422
Носков Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 67
|Шадаев Максут 384 53
|Медведев Дмитрий 1433 50
|Акимов Максим 167 44
|Путин Владимир 1820 42
|Кисляков Евгений 83 38
|Соколов Алексей 121 33
|Иванов Олег 124 32
|Мишустин Михаил 302 26
|Пак Олег 90 20
|Войтенко Олег 24 20
|Волин Алексей 113 20
|Паршин Максим 141 18
|Мамонов Михаил 24 17
|Левин Леонид 83 17
|Ковнир Евгений 71 16
|Комар Евгений 20 14
|Бойко Елена 151 14
|Шайхутдинов Роман 107 14
|Матвеева Татьяна 83 13
|Чернякова Елена 26 13
|Осеевский Михаил 221 13
|Калугин Сергей 162 13
|Чамара Денис 57 12
|Попов Сергей 72 12
|Исмаилов Рашид 47 12
|Качанов Олег 58 12
|Иванов Алексей 76 12
|Новиков Павел 67 12
|Цариковский Федор 31 11
|Черненко Андрей 37 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Бокова Людмила 80 11
|Калина Роман 60 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Раков Ярослав 48 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Козлов Александр 54 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754995, в очереди разбора - 658685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754995, в очереди разбора - 658685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru