Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. Официальный сайт новой компании Константина Носкова С телеканала Носков перешел прямиком в Минэкономразвития и торговли Росси

Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца й для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США. Информация о дальнейших планах Константина Носкова не озвучивается, в пресс-службе биржи отказались от комментариев на эту т

Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями валютную биржу (СПВБ) в должности управляющего. Об этом сообщается на официальном портале СПВБ. До Константина Носкова биржу возглавлял бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Па

Экс-министр связи может перейти в «Почту России» Константина Носкова ждут в «Почте России» Бывший министр связи Константин Носков может выйти на работу в подконтрольное государству АО «Почта России». Об эт

Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова го развития, связи и массовых коммуникаций, а его главой в составе обновившегося Правительства стал Константин Носков, до того момента занимавший пост гендиректора автономной некоммерческой орг

Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга инистры и вице-премьеры пока носят приставку «и. о.». По словам одного из источников CNews, у ФНС и Константина Носкова были напряженные отношения, что может быть причиной для смены министра св

Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC овместного решения перспективных задач цифровой экономики. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Константин Носков. «Сам финал чемпионата мира – ключевое, базовое для нас событие, но вокруг

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» к интернету подключен первый социально значимый объект и России для подключения использовалось отечественное телекоммуникационное оборудование. На встрече Константина Носкова и Александра Осипова глава региона также указал на проблему доступности м

Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской г

На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова ебований законодательства РФ о безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина Носкова, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика». В телеграмме Кон

Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G Предложение Минкомсвязи Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил с предложением локализовать в России производство китайского телек

Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника e и трех мототранспортных средств: KTM 1290, Honda CB600FA и Triumph Bonneville T100. Доход супруги Константина Носкова за 2018 г. гораздо скромнее - 1,7 млн руб. В ее собственности есть земель

Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок ых решений и об ответном визите представителей египетских компаний в Россию. В рамках бизнес-миссии Константин Носков провел встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и министром связ

Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» ет директоров «Ростелекома». Это нынешний министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров. Константин Носков сменил Ник

100 региональных чиновников получили статус руководителей цифровой трансформации жили уточнить функциональные роли руководителей цифровой трансформации различных уровней. По мнению Константина Носкова, собравшимся слушателям необходимо дать инструменты и знания, чтобы они с

Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая Доработка проблемного законопроекта Новая команда Минкомсвязи под руководством Константина Носкова решила доработать законопроект, касающийся инфраструктуры электронного пр

Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России сии назначило Олега Иванова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. До сих пор он был заместителем руководителя Роскомнадзора, курирующим те

Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов тарь Олег Пак и бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Источники CNews говорят, что команда Константина Носкова может пополниться еще одним заместителем - Олегом Ивановым, который сейча

Госпрограмма «Цифровая экономика» переходит на новый уровень предварительную версию проекта национальной программы «Цифровая экономика», сообщил глава ведомства Константин Носков в рамках конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», которая прошла

В главные российские министерства назначат замов по цифровому развитию f Digital Officer (CDO) – главного менеджера (директора) по цифровой трансформации). Они, по словам Константина Носкова, будут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерст

Новый министр ИТ и связи впервые назвал свою главную задачу налистами Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков впервые после назначения на новый пост рассказал о ближайших планах ведомст

«Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ Важна не фигура, а дела Профессиональные качества нового главы видоизмененного Минкомсвязи Константина Носкова известны лишь части представителей ИТ-рынка России, однако этот факт не п

Путин сменил министра по цифровому развитию и связи ресло главы Минкомсвязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева. Идея назначить министром Константина Носкова предположительно принадлежит заместителю главы аппарата Правительства Мак

Минкомсвязи меняет название и получает нового главу вязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева. Первая реакция отрасли Возможное назначение Константина Носкова в позитивном ключе воспринимает глава АНО «Центр компетенции по импортоза

Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали» Сотовый оператор Tele2, образованный после слияния мобильных активов «Tele2 Россия» и «Ростелекома», возглавил Михаил Носков, топ-менеджер группы «Северсталь» и член совета директоров самой «Северстали» и банка «Россия». Об этом сегодня сообщил сам оператор. Кандидатура Михаила Носкова на пост генерального дир

Toshiba в России снова разделилась. Руководитель покинул компанию объединены под руководством заместителя гендиректора Михаила Носкова. Как заявили CNews в компании, Носков оставил свой пост и покинул компанию, а руководить создаваемыми с 1 августа 2013 г. де

Россия: ИТ-директор Белого дома и глава «Электронного правительства» уволены Премьер-министр России Владимир Путин 25 февраля подписал распоряжение об отставке Константина Носкова с должности директора департамента информационных технологий и связи Прав

CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ? ыступили 55 человек, среди которых Илья Массух, заместитель министра связи и массовых коммуникаций, Константин Носков, директор департамента ИТ и связи правительства РФ, Юрий Голованов, начальн

CNews FORUM: правительство отчиталось о главных ИТ-проектах результатах работы над созданием в России электронного правительства на CNews FORUM 2010 рассказал Константин Носков, директор департамента ИТ и связи правительства. Чиновник начал с портала г