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Носков Константин

СОБЫТИЯ


29.10.2021 Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления

экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. Официальный сайт новой компании Константина Носкова С телеканала Носков перешел прямиком в Минэкономразвития и торговли Росси
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца

й для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США. Информация о дальнейших планах Константина Носкова не озвучивается, в пресс-службе биржи отказались от комментариев на эту т
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями

валютную биржу (СПВБ) в должности управляющего. Об этом сообщается на официальном портале СПВБ. До Константина Носкова биржу возглавлял бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Па
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России»

Константина Носкова ждут в «Почте России» Бывший министр связи Константин Носков может выйти на работу в подконтрольное государству АО «Почта России». Об эт
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова

го развития, связи и массовых коммуникаций, а его главой в составе обновившегося Правительства стал Константин Носков, до того момента занимавший пост гендиректора автономной некоммерческой орг
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга

инистры и вице-премьеры пока носят приставку «и. о.». По словам одного из источников CNews, у ФНС и Константина Носкова были напряженные отношения, что может быть причиной для смены министра св
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC

овместного решения перспективных задач цифровой экономики. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Константин Носков. «Сам финал чемпионата мира – ключевое, базовое для нас событие, но вокруг

28.08.2019 В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» к интернету подключен первый социально значимый объект

и России для подключения использовалось отечественное телекоммуникационное оборудование. На встрече Константина Носкова и Александра Осипова глава региона также указал на проблему доступности м
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома

торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской г
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова

ебований законодательства РФ о безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина Носкова, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика». В телеграмме Кон
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G

Предложение Минкомсвязи Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил с предложением локализовать в России производство китайского телек
15.04.2019 Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника

e и трех мототранспортных средств: KTM 1290, Honda CB600FA и Triumph Bonneville T100. Доход супруги Константина Носкова за 2018 г. гораздо скромнее - 1,7 млн руб. В ее собственности есть земель
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок

ых решений и об ответном визите представителей египетских компаний в Россию. В рамках бизнес-миссии Константин Носков провел встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и министром связ
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома»

ет директоров «Ростелекома». Это нынешний министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров. Константин Носков сменил Ник
29.10.2018 100 региональных чиновников получили статус руководителей цифровой трансформации

жили уточнить функциональные роли руководителей цифровой трансформации различных уровней. По мнению Константина Носкова, собравшимся слушателям необходимо дать инструменты и знания, чтобы они с
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая

Доработка проблемного законопроекта Новая команда Минкомсвязи под руководством Константина Носкова решила доработать законопроект, касающийся инфраструктуры электронного пр
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России

сии назначило Олега Иванова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. До сих пор он был заместителем руководителя Роскомнадзора, курирующим те
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов

тарь Олег Пак и бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Источники CNews говорят, что команда Константина Носкова может пополниться еще одним заместителем - Олегом Ивановым, который сейча
10.07.2018 Госпрограмма «Цифровая экономика» переходит на новый уровень

предварительную версию проекта национальной программы «Цифровая экономика», сообщил глава ведомства Константин Носков в рамках конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», которая прошла
04.07.2018 В главные российские министерства назначат замов по цифровому развитию

f Digital Officer (CDO) – главного менеджера (директора) по цифровой трансформации). Они, по словам Константина Носкова, будут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерст
24.05.2018 Новый министр ИТ и связи впервые назвал свою главную задачу

налистами Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков впервые после назначения на новый пост рассказал о ближайших планах ведомст
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ

Важна не фигура, а дела Профессиональные качества нового главы видоизмененного Минкомсвязи Константина Носкова известны лишь части представителей ИТ-рынка России, однако этот факт не п
18.05.2018 Путин сменил министра по цифровому развитию и связи

ресло главы Минкомсвязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева. Идея назначить министром Константина Носкова предположительно принадлежит заместителю главы аппарата Правительства Мак
15.05.2018 Минкомсвязи меняет название и получает нового главу

вязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева. Первая реакция отрасли Возможное назначение Константина Носкова в позитивном ключе воспринимает глава АНО «Центр компетенции по импортоза
03.03.2014 Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали»

Сотовый оператор Tele2, образованный после слияния мобильных активов «Tele2 Россия» и «Ростелекома», возглавил Михаил Носков, топ-менеджер группы «Северсталь» и член совета директоров самой «Северстали» и банка «Россия». Об этом сегодня сообщил сам оператор. Кандидатура Михаила Носкова на пост генерального дир
26.07.2013 Toshiba в России снова разделилась. Руководитель покинул компанию

объединены под руководством заместителя гендиректора Михаила Носкова. Как заявили CNews в компании, Носков оставил свой пост и покинул компанию, а руководить создаваемыми с 1 августа 2013 г. де
02.03.2011 Россия: ИТ-директор Белого дома и глава «Электронного правительства» уволены

Премьер-министр России Владимир Путин 25 февраля подписал распоряжение об отставке Константина Носкова с должности директора департамента информационных технологий и связи Прав
24.11.2010 CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ?

ыступили 55 человек, среди которых Илья Массух, заместитель министра связи и массовых коммуникаций, Константин Носков, директор департамента ИТ и связи правительства РФ, Юрий Голованов, начальн
17.11.2010 CNews FORUM: правительство отчиталось о главных ИТ-проектах

результатах работы над созданием в России электронного правительства на CNews FORUM 2010 рассказал Константин Носков, директор департамента ИТ и связи правительства. Чиновник начал с портала г
21.10.2009 Путин назначил ИТ-директора Правительства РФ

артамента информационных технологий и связи правительства РФ (№ 1476-р) и назначении его директором Константина Носкова (№ 1477-р). Сегодня эти документы были опубликованы на сайте правительств

Публикаций - 241, упоминаний - 372

Носков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Google LLC 12688 15
МегаФон 10742 14
Huawei 4675 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Yandex - Яндекс 9215 12
VK - Mail.ru Group 3602 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Ростелеком - РТЛабс 210 9
Восход ФГБУ НИИ 721 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Telegram Group 2940 8
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
9594 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
ГЛОНАСС АО 278 7
Jolla - Sailfish Holding 85 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
Samsung Electronics 11064 5
Microsoft Corporation 25775 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Почта России ПАО 2370 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Вотрон 21 5
Газпром нефть 725 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Nike 195 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
ESW Capital 7 2
Развитие Иннополиса 4 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Сотка Высоток 4 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
Harley-Davidson 30 2
МБСП - Международный банк Санкт-Петербурга - Ленмебельбанк - Петербургский лесопромышленный банк 2 2
Издательский дом Родионова 8 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 173
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 85
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Федеральное казначейство России 1949 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 19
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 13
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 12
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ГосИнформСистемы 160 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 77
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 9
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
Google Android 15243 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Linux OS 11533 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 6
INOI R - Серия смартфонов 25 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
HTC Desire - серия смартфонов 153 5
Apple iPad 4011 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
Turkcell Bip - Мессенджер 36 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
В кругу друзей - социальная сеть 21 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 4
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
Apple iPhone 6 4861 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
INOI T - Серия смартфонов 9 3
Никифоров Николай 1138 75
Шадаев Максут 1210 60
Медведев Дмитрий 1665 57
Путин Владимир 3454 50
Акимов Максим 192 44
Кисляков Евгений 93 38
Иванов Олег 152 33
Соколов Алексей 137 33
Мишустин Михаил 787 29
Пак Олег 112 21
Войтенко Олег 27 21
Волин Алексей 122 20
Паршин Максим 323 18
Левин Леонид 134 17
Мамонов Михаил 24 17
Ковнир Евгений 75 16
Солодовников Денис 108 15
Бойко Елена 152 14
Комар Евгений 20 14
Шайхутдинов Роман 116 14
Осеевский Михаил 350 14
Матвеева Татьяна 110 13
Чернякова Елена 30 13
Массух Илья 239 13
Ермолаев Артем 379 13
Калугин Сергей 169 13
Щеголев Игорь 699 13
Чамара Денис 59 12
Попов Сергей 166 12
Иванов Алексей 163 12
Исмаилов Рашид 65 12
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Черненко Андрей 75 11
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Калина Роман 62 11
Бутенко Юрий 65 11
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Песчанских Георгий 39 11
Россия - РФ - Российская федерация 166164 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
Казахстан - Республика 6047 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - УФО - Челябинская область 1512 13
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 13
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 12
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 12
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Армения - Республика 2449 7
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Япония 13807 5
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УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
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Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CNews AWARDS - награда 571 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Час кода - международное движение 11 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Хрустальный атом 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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