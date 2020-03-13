Экс-министр связи может перейти в «Почту России»

Константина Носкова ждут в «Почте России»

Бывший министр связи Константин Носков может выйти на работу в подконтрольное государству АО «Почта России». Об этом CNews сообщил источник, близкий к Правительству.

Константин Носков лишился работы в январе 2020 г. вместе с отставкой Правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым. Тогда же кабинет министров покинул и вице-премьер Максим Акимов, курировавший отрасли телекоммуникаций, транспорта и цифрового развития.

Максим Акимов и «Почта России»

Довольно скоро Акимов возглавил ФГУП «Почта России». Возглавлявший до той поры предприятие Николай Подгузов стал его первым заместителем. Поскольку Носков считается человеком Акимова, его переход в «Почта России» логичен.

Бывший глава Минкомсвязи Константин Носков

Пресс-служба «Почта России» ограничилась комментарием, что правление предприятия назначает совет директоров. Ближайшая дата заседания совета директоров «Почта России» - это пятница, 13 марта 2020 г.

Как «отставники» из отрасли связи приходили в «Почту России»

«Почта России» не в первый раз становится «запасным аэродромом» для лиц, занимавших или пытавшихся занять высокие посты в отрасли связи. Так, в 2008 г. министром связи вместо Леонида Реймана стал Игорь Щеголев. Щеголев решил поменять руководителя подконтрольного государству холдинга «Связьинвест», из активов которого впоследствии был создан нынешний «Ростелеком».

«Связьинвест» возглавлял ставленник Реймана Александр Киселев. Сам Рейман в тот момент перешел на должность советника Президента и противился смене руководства холдинга. В итоге в 2009 г. была достигнута договоренность, что Киселев все-таки уйдет с поста главы холдинга «Связьинвест», став при этом главой «Почты России».

В 2012 г. новым министром связи вместо Игоря Щеголева стал Николай Никифоров, который попытался сменить руководство «Ростелекома». Щеголев в тот момент перешел на должность помощника Президента и противился уходу своего ставленника Александра Провоторова, возглавлявшего «Ростелеком».

Никифоров хотел, чтобы «Ростелеком» возглавил Дмитрий Страшнов, который ради этого оставил пост главы российского представительства шведского сотового оператора Tele2. В итоге Провоторов все-таки ушел с поста президента «Ростелекома», но его место занял не Страшнов, а другой человек - Сергей Калугин. Страшнов же возглавил «Почту России».