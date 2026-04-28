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Ростелеком Связьинвест

Ростелеком - Связьинвест

Ростелеком является ведущим телекоммуникационным оператором России, образованным путем объединения активов государственного холдинга Связьинвест и одноименной компании. В состав Связьинвеста ранее входили межрегиональные компании связи (МРК), которые были присоединены к Ростелекому в 2010-2013 годах. Компания предоставляет спектр телекоммуникационных услуг, включая фиксированную и мобильную связь, доступ в интернет, телевидение, а также услуги для корпоративных клиентов и государственных структур. Внедрена единая система взаиморасчетов, объединяющая все бывшие МРК.

В истории компании отмечены различные судебные разбирательства. В частности, рассматривались вопросы о законности выплат компенсаций топ-менеджменту, а также конфликты с миноритарными акционерами. Были случаи проверок по поводу коррупционных схем с подрядчиками.

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28.04.2026 Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов

аботал в телекоммуникационной отрасли. Он был замгендиректора подконтрольного государству холдинга «Связьинвест», затем — вице-президентом оператора фиксированной связи «Комстар — Объединенные

17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния

Традиционная битва нового министра связи за «Связьинвест» В российской телекоммуникационной отрасли существует давняя традиция: как только
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России

бности большинства сделок 2009 г. между своими российскими реселлерами и государственной компанией «Связьинвест». Информация о сделках была либо искажена, либо документы были изъяты реселлерами
07.11.2013 Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы»

Экс-гендиректор холдинга «Связьинвест» Валерий Яшин консолидировал 100% петербургского издательства телефонных справочн
16.08.2013 «Ростелеком» заплатит 30 млрд руб за поглощение «Связьинвеста»

итоги оферты на выкуп своих акций у акционеров, не поддержавших присоединение к компании холдинга «Связьинвест». По данным источников агентства «Интерфакс», всего желание продать свои ценные б
28.06.2013 «Ростелеком» поглотил «Связьинвест»

На внеочередном собрании акционеров «Ростелекома» было одобрено присоединение к оператору холдинга «Связьинвест». За это проголосовали 98% присутствовавших на собрании владельцев 62% акций комп
27.06.2013 Акционеры «Ростелекома» поддержали реорганизацию компании в форме присоединения «Связьинвеста» и ряда дочерних обществ

вором также предусмотрено погашение принадлежащих «Связьинвесту» обыкновенных акций «Ростелекома» («Связьинвест» владеет 1 345 556 268 обыкновенными акциями «Ростелекома»). «Мы выходим на «фини
20.06.2013 Собрание акционеров «Связьинвеста» утвердило договор о присоединении компании к «Ростелекому»

В Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании «Связьинвест», в ходе которого было приняло решение реорганизовать «Связьинвест» в форм
22.05.2013 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 2,3 млрд руб.

22 мая 2013 г. в Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста», на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) 28 июня 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр.2. Совет директоров реко
20.05.2013 В Москве состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста»

по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, стр. 2 со следующей повесткой дня: «О реорганизации ОАО «Связьинвест» в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». Согласно утвержденной схеме реорганиза
25.04.2013 «Связьинвест» направит 1,7 млрд руб на выкуп 12,6 млн акций «Ростелекома» у «Мобитела»

директоров «Связьинвеста». Совет директоров одобрил договор купли-продажи ценных бумаг по которому «Связьинвест» приобретет у компании «Мобител» 12 644 374 обыкновенные именные бездокументарные
16.04.2013 Государство вновь рискует потерять контроль над «Ростелекомом»

Холдинг «Связьинвест» сообщил о том, что его совет директоров одобрил сделку по покупке за 1,7 млрд ру
01.04.2013 Намеченное на 1 апреля заседание совета директоров «Связьинвеста» не состоялось

Намеченное на 1 апреля 2013 г. очное заседание совета директоров компании «Связьинвест» не состоялось в связи с тем, что по основным вопросам повестки дня, связанным с

28.03.2013 «Ростелеком» приплатит несогласным акционерам

ил цену выкупа собственных акций у акционеров, не согласных с предстоящим объединением с холдингом «Связьинвест». Одна обыкновенная акция будет стоить 136,05 руб., привилегированная — 95,24 руб
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком»

вости», из 31 кандидата 11 выдвинуты основным акционером «Ростелекома» - государственным холдингом «Связьинвест». Наиболее интересная фигура из номинантов «Связьинвеста» – Дмитрий Страшнов, кот
20.02.2013 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета

Подведены итоги заочного заседания совета директоров компании «Связьинвест», которое состоялось 19 февраля этого года. Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избр
01.02.2013 «Связьинвест» сэкономил более 15% от начальной стоимости договоров по итогам закупочной деятельности в 4 квартале 2012 г.

еквартально отчитываться перед советом об итогах закупочной деятельности. Как отмечают в компании, «Связьинвест» публикует на официальном сайте zakupki.gov.ru полную информацию о своей закупочн
26.12.2012 «Ростелеком» оплатил акции допэмиссии «Связьинвеста»

размере 1 720 267 тыс. руб. 140 315 416 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Связьинвеста». Приобретенные акции позволят «Ростелекому» до момента реорганизации сохранить

24.12.2012 В уставный капитал «Связьинвеста» внесены госдоли в пяти телекоммуникационных компаниях

Пройден очередной этап реформирования группы компаний «Связьинвест». В соответствии с указами президента РФ в уставный капитал «Связьинвеста» Россий
18.10.2012 «Ростелеком» приобретает акции допэмиссии «Связьинвеста»

том директоров приобретения 140 315 416 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Связьинвеста». Акции размещаются посредством закрытой подписки среди существующих акционеров

10.10.2012 Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы

10 октября 2012 г. в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании «Связьинвест». В ходе ВОСА была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованнос
04.10.2012 Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден

Реформирование холдинга "Связьинвест" в форме присоединения означает не только простое объединение юридических лиц в е
23.07.2012 «Связьинвест» приобретет 1,91% акций «Ростелекома»

В Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании «Связьинвест». В ходе собрания акционеры компании одобрили договор мены ценных бумаг «Ростелек
11.07.2012 «Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб.

11 июля 2011 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров «Связьинвеста» (ГОСА). Акционеры утвердили годовую бухгалтерскую отчетность и избрали новый состав совета директоров. В ходе ГОСА акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетн
29.06.2012 Акционеры «Связьинвеста» приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных акций

29 июня 2012 г. в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании «Связьинвест». Акционеры «Связьинвеста» – Российская Федерация и «Ростелеком» - приняли решени
19.06.2012 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 3,3 млрд руб.

19 июня в Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста». Председательствующим на заседании был избран Иван Родионов. Совет директоров компании принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 11 июля 2012 г. со следующей
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф»

леграф» оценены в 1,33 млрд руб. Согласно сообщению контролирующего акционера оператора — холдинга «Связьинвест» - оценку по заказу Росимущества проводил «Центр оценки «Аверс». Таким образом, в
08.06.2012 Состоялось заочное заседание совета директоров «Связьинвеста»

7 июня 2012 г. состоялось заочное заседание совета директоров компании «Связьинвест». Совет директоров принял ряд решений в рамках мероприятий по внесению государств
23.04.2012 «Связьинвест» выбрал аудитора

преля 2012 г. в Москве состоялось повторное внеочередное общее собрание акционеров Группы компаний «Связьинвест». В ходе собрания был рассмотрен вопрос об утверждении аудитора для проведения об
05.04.2012 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности компании

В Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста». Совет директоров утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) компании. Новая система КПЭ разработана с учетом рекомендаций Минэкономразвития России для

29.03.2012 Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД

н комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) и заместитель гендиректора «Связьинвеста» Михаил Лещенко предложил вынести на обсуждение комитета вопрос о разработке гос
27.03.2012 Конец «Связьинвеста»: Медведев назначил дату

Президент Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении холдинга «инвестиционная компания связи» («Связьинвест») к «Ростелекому» и исключении «Связьинвеста» из числа стратегических предприятий
26.03.2012 Медведев поручил присоединить «Связьинвест» к «Ростелекому» в течение 12 месяцев

Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству в 12-месячный срок провести реорганизацию «Ростелекома» путем присоединения к нему компании «Связьинвест». При этом, как говориться в указе, подписанном президентом 24 марта, необходимо обеспечить контроль РФ совместно с госкорпорацией «Внешэкономбанк» над более чем 50% обыкновенных ак
21.02.2012 Подведены итоги совета директоров «Связьинвеста»

Подведены итоги заочного заседания совета директоров компании «Связьинвест», которое состоялось 17 февраля этого года. Совет директоров рассмотрел предложен
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится

Правительство и «Ростелеком» сформировали список кандидатов в совет директоров холдинга «Связьинвест», 75% минус одна акция которого принадлежит государству, 25% плюс одна акция – «Р
07.02.2012 «Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб

сделку по выкупу 50% акций сотового оператора «Скай Линк» у своего основного акционера - холдинга «Связьинвест». С учетом того, что другими 50% акций оператора владеет «дочка» «Скай Линка» - «
07.12.2011 Чистая прибыль «Связьинвеста» за 9 месяцев 2011 г. составила 31,6 млрд руб.

у директоров был представлен отчет менеджмента о финансово-экономическом состоянии компаний Группы «Связьинвест» по итогам 9 месяцев 2011 г. В 2011 г. основные экономические показатели компаний
30.11.2011 Совет директоров «Связьинвеста» одобрил методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров и услуг

Подведены итоги заочного заседания совета директоров «Связьинвеста», которое состоялось 24 ноября этого года. В соответствии с поручением президента и правительства России совет директоров рассмотрел вопрос о методике расчета показателя снижения з
18.10.2011 За «Связьинвестом» присмотрит «православный друг» министра связи

Внеочередное собрание акционеров холдинга «Связьинвест» избрало состав совета директоров в составе 9 человек. Новыми членами совета стал
06.10.2011 «Связьинвест» внедрит систему показателей эффективности деятельности с учетом снижения затрат на приобретение товаров и услуг

Подведены итоги заочного заседания совета директоров «Связьинвеста», которое состоялось 5 октября этого года. В соответствии с поручением президента и правительства России совет директоров рассмотрел вопрос о снижении затрат на приобретение товаро

Публикаций - 1719, упоминаний - 3367

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 579
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 248
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 243
МегаФон 10742 221
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 201
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 200
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 182
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 175
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 170
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 164
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 163
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 162
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 150
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 139
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 134
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 121
Питерская группа связистов 441 91
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 77
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 68
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 63
Cisco Systems 5372 57
Oracle Corporation 7074 56
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 55
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 55
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 48
Электросвязь 268 46
МТС - Система Телеком 239 44
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 44
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 38
NVision Group - Энвижн Груп 699 38
Mustcom 37 37
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 37
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 36
Microsoft Corporation 25775 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 33
Открытые технологии 732 31
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 31
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 79
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 78
Альфа-Групп 745 75
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 69
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 63
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 58
Почта России ПАО 2370 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 50
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 44
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 42
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 34
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 34
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 33
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 31
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 31
Газпром ПАО 1493 30
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 30
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 29
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 28
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 27
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 26
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 24
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 22
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
EY - Эрнст энд Янг 81 19
Альфа-Банк 1979 19
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 18
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 18
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 17
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 17
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 17
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 15
Access Industries 37 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 314
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 124
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 101
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 99
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 93
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 82
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 81
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 65
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 53
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 37
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 29
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 21
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 21
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 21
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 20
Судебная власть - Judicial power 2500 20
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 9
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 138
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 75
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
WiMAX Forum 69 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Профсоюз работников связи России 9 2
Ассоциация-800 20 2
Национальный союз организаций и операторов связи 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 493
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 297
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 295
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 134
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 115
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 106
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 103
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 86
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 72
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 63
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 58
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 54
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 51
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 50
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 45
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 45
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 43
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 41
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
Microsoft Windows 2000 8678 55
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 46
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 43
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 41
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Apple iPhone 6 4861 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 8
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 7
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Arrival Bus - электробус 28 5
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Amdocs Billing Suite 5 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 3
Рейман Леонид 1065 193
Юрченко Евгений 133 124
Щеголев Игорь 699 105
Яшин Валерий 80 79
Провоторов Александр 158 66
Малофеев Константин 118 66
Путин Владимир 3454 65
Киселев Александр 115 63
Брюквин Юрий 300 54
Медведев Дмитрий 1665 54
Родионов Иван 73 54
Семенов Вадим 65 48
Греф Герман 485 43
Приданцев Сергей 149 38
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 37
Кочетков Владислав 248 34
Кузнецов Сергей 163 31
Лещенко Михаил 33 30
Савченко Виктор 30 25
Антонюк Борис 69 24
Слизень Виталий 244 22
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 22
Колпаков Антон 57 22
Заболотный Игорь 45 22
Михайлов Олег 23 22
Манасов Марлен 22 22
Милованцев Дмитрий 110 20
Куликов Денис 27 20
Белов Вадим 23 20
Калугин Сергей 169 19
Репин Игорь 23 19
Ромский Георгий 23 19
Евтушенков Владимир 217 18
Рожецкин Леонид 48 18
Овчинников Борис 129 18
Кудимов Юрий 21 18
Бутрин Михаил 18 18
Ряузов Никита 18 18
Меламед Леонид 150 17
Бондарик Владимир 22 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1045
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 499
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 230
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 187
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 104
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 87
Европа 24964 82
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 74
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 73
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 68
Германия - Федеративная Республика 13221 55
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 54
Украина 7928 53
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 40
Швеция - Королевство 3782 39
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 38
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 38
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 36
Россия - ДФО - Магаданская область 533 35
Россия - УФО - Челябинская область 1512 35
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 33
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 33
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 33
Россия - ПФО - Самарская область 1577 33
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 33
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 33
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 33
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 33
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 32
Россия - УФО - Курганская область 645 32
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 31
Великобритания - Лондон 2432 31
Россия - ДФО - Амурская область 954 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 565
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 391
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 355
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 259
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 192
Приватизация - форма преобразования собственности 543 140
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 117
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 108
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 100
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 94
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 83
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 83
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 82
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 77
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 74
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 70
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 64
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 61
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 46
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 45
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 43
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 31
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 395
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 40
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 30
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 28
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 22
Стрим-ТВ - телекомпания 166 12
ComNews - Медиа-бизнес 142 11
Ведомости 1466 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
РИА Новости 1033 6
Известия ИД 770 5
Bloomberg 1627 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
CRN 50 3
ComputerWorld 144 3
Мобильные системы 118 3
CNews TV 747 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 3
PCweek 30 3
Время новостей 31 3
CNews Журнал 167 3
Технополис ХХI 3 3
Компьютерра - Компьюлента 9 3
Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
FT - Financial Times 1296 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Российская газета 290 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
CNews Северо-Запад 24 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 102
Рустелеком ТК 305 54
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 28
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 22
IDC - International Data Corporation 4975 21
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 18
StockCharts 19 8
Gartner - Гартнер 3658 8
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
Moody's Investors Service 136 5
S&P 500 565 3
TeleGeography Research 40 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Forrester Research 834 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Mobile Research Group 87 2
Индекс потребительского доверия 20 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Discovery Research Group 22 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
GSMA Intelligence 11 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 39
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 18
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 13
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
РАН - Российская академия наук 2122 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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Связь-Экспокомм 276 14
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День молодёжи - 27 июня 1087 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
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CSTB Telecom & Media 83 1
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InAVation Awards 6 1
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Intel Developer Forum - IDF 317 1
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