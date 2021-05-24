Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47501
ИКТ 4597
Организации 3132
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 10924
Персоны 15531
Местоположение 986
Статьи 672
Пресса 460
ИАА 393
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

Ростелеком
Связьинвест

Ростелеком - Связьинвест


24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 4
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 2
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
12.12.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 4
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 2
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 2
20.12.2018 Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям 2
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 3
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 6
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 2
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 1
05.10.2016 «Ростелеком» назначил вице-президента по трансформации 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 2
04.04.2016 «Ростелеком» купил оператора у японцев 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 4
02.02.2016 Дмитрий Лукошков назначен директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» 1
25.08.2015 ВЭБ меняет руководство «Ангстрема» 2
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 2
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 2
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 2
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 2
28.04.2015 Государство забрало у менеджмента «Ростелекома» контроль над акциями компании 3
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей 3
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 1
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 2

Публикаций - 1511, упоминаний - 3469

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 503
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 226
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 218
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 197
АФК Система ПАО 1498 185
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1091 151
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1339 141
Ростелеком Дальсвязь 381 137
Ростелеком Уралсвязьинформ 425 129
Ростелеком ЦентрТелеком 372 124
СкайЛинк - Skylink 973 119
ВолгаТелеком 408 108
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 762 106
Ростелеком Сибирьтелеком 523 101
Центел - Центральный телеграф 282 84
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 364 81
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2158 63
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 689 53
Синтерра - Synterra 732 52
Питерская группа связистов 153 52
Oracle Corporation 4747 48
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 229 46
Cisco Systems 3191 46
Рустелеком ТК 255 43
СМАРТС Компания 475 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1810 35
IBM 6150 35
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 321 34
NVision Group - Энвижн Груп 608 33
СЦС Совинтел - Голден Телеком 426 32
РТКомм.ру 294 31
Открытые технологии 401 30
Ситроникс - Sitronics 707 29
Microsoft Corporation 16925 27
Yota - Скартел 625 27
Telenor 597 27
Акадо Телеком - Комкор 733 25
Мобител 61 24
Telia Company 640 23
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 22
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 75
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 65
Альфа-Групп 559 64
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 57
РТС - Фондовая биржа 291 55
Marshall Capital Partners 65 45
Почта России ПАО 1735 40
IPOC 121 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 29
РЖД - Российские железные дороги 1248 26
Газпромбанк - ГПБ 748 25
Газпром ПАО 678 21
ВТБ Банк Москвы 422 21
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 322 20
Гипросвязь ПАО 65 19
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 106 18
ТНК-ВР Холдинг 226 18
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 227 15
Access Industries 32 15
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 52 13
РОСНО СК 154 13
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 12
Commerzbank AG - Коммерцбанк 35 12
Альфа-Банк 1247 12
Интер РАО ПАО 236 11
UBS AG 151 10
Metro Cash&Carry - Metro C&C 272 10
Связь-банк 102 9
Метиз завод 10 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 49 9
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 181 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 380 9
Hyundai Motor 176 9
Уралсиб Банк 414 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 258 8
ВТБ24 599 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 631 8
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 272 8
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 232
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 82
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 77
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 70
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 471 68
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 47
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 45
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 116 45
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 36
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 32
Счётная палата РФ 534 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 29
Президент Российской Федерации 1577 26
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 22
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 515 21
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 20
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 680 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 13
Арбитражный суд города Москвы 420 12
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 121 12
Правительство РФ 2390 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 10
Правительство Москвы 763 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 713 9
Администрация Президента РФ 299 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 8
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 89 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 6
Роснано 457 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 6
Федеральное казначейство России 829 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 113 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 623 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 54
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 41 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 150 3
Единая Россия - Политическая партия 203 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 206 3
Руссофт - Russoft 324 2
АРБ - Ассоциация российских банков 135 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 444 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 44 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 11 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 159 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 77 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
ЛДПР 84 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1953 46
3G - Стандарт мобильной связи 4558 45
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 44
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 525 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 38
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 931 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2227 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4031 27
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 840 23
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 562 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2296 15
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 768 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2771 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1758 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1351 9
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 53 9
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 405 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3664 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 544 8
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 314 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 7
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 247 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 857 6
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 6
НИР - Научно-исследовательская работа 148 6
FTTH - Fiber To The Home 119 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1504 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 5
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 5
ИТ-аутсорсинг 787 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1320 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 5
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 253 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 451 35
Nokia Alcatel-Lucent SA 624 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 415 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 672 6
Microsoft Skype 1747 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 258 5
Arrival Bus - электробус 6 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 5
OpenText Documentum 325 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 132 5
Naumen SETonline 37 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 4
Arrival Van - электромобиль 4 3
СПАРК-Интерфакс 110 3
ДИТ Москвы - Моя Москва 25 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1075 3
Microsoft Windows 10 9011 2
Microsoft Office 2620 2
Oracle Siebel CRM 187 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 2
ICQ 674 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 2
Тройка - транспортная карта 42 2
Oracle Hyperion 114 2
Scala - Язык программирования 99 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 527 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 584 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 32 2
Avaya IP Office Cloud Platform 75 2
Oracle PeopleSoft 286 2
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 2
Apple iPad 3264 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 2
Google YouTube - Видеохостинг 2054 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 369 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 409 1
Apple - App Store 2214 1
Рейман Леонид 937 168
Щеголев Игорь 676 98
Юрченко Евгений 94 87
Путин Владимир 2130 58
Малофеев Константин 98 55
Провоторов Александр 146 54
Медведев Дмитрий 1477 52
Брюквин Юрий 253 47
Киселев Александр 84 44
Родионов Иван 53 40
Греф Герман 324 39
Семенов Вадим 51 35
Кочетков Владислав 222 30
Приданцев Сергей 115 26
Кузнецов Сергей 115 20
Калугин Сергей 165 19
Слизень Виталий 220 18
Евтушенков Владимир 182 15
Колпаков Антон 46 15
Хасьянова Гульнара 114 14
Усманов Алишер 247 14
Никифоров Николай 1129 13
Морошкин Александр 111 13
Свердлов Денис 167 13
Маевский Леонид 44 12
Кусков Денис 185 12
Мардер Наум 100 11
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 11
Рожецкин Леонид 36 11
Шувалов Игорь 65 11
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 11
Кирюшин Геннадий 63 10
Меламед Леонид 110 10
Соколенко Юлиана 15 10
Нащекин Алексей 111 10
Ситников Сергей 56 10
Шаронов Андрей 46 10
Гончарук Александр 80 9
Керимов Сулейман 23 9
Смирнов Михаил 42 9
Россия - Российская федерация - РФ 72937 705
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 349
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 90
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 54
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1687 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1606 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3314 39
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 750 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 917 35
Украина 4862 32
Россия - ДФО - Сахалинская область 548 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2680 30
Германия - Федеративная Республика 5630 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1910 29
Россия - Сибирь 1180 29
Россия - ДФО - Магаданская область 291 28
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 764 28
Россия - УФО - Челябинская область 800 27
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 778 26
Россия - ПФО - Самарская область 724 26
Европа 5654 26
Россия - СФО - Иркутская область 690 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1955 25
Россия - ДФО - Амурская область 399 25
Великобритания - Лондон 1374 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1780 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 24
Европа Восточная 2461 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 924 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1205 23
Россия - УФО - Курганская область 331 23
Россия - УФО - Тюменская область 719 23
Россия - ДФО - Хабаровский край 526 23
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 814 23
Россия - СФО - Красноярский край 825 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 23
Россия - СФО - Ленинградская область 1641 22
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 59
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 45
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 27
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 22
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 343 20
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 545 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 17
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 515 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 13
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 128 12
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 284 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 10
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 165 9
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 9
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 400 9
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 36 8
Образование в России 524 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 365 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 5
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 5
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 5
Информационное общество - Государственная программа 289 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 4
ЕСН - Единый социальный налог 96 4
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 348 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 3
Русский язык 1312 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 368
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 38
Thomson Reuters - Рейтер 4864 28
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 25
Прайм - Агентство экономической информации 637 18
Коммерсантъ - Издательский дом 688 16
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 301 9
Стрим-ТВ - телекомпания 111 9
Ведомости 264 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 234 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 300 7
РИА Новости 703 5
НТВ - Телекомпания 228 5
Известия ИД 157 4
CRN 34 3
The Wall Street Journal 868 3
ComputerWorld 124 3
ComNews - Медиа-бизнес 20 3
Пятый канал - Телеканал 42 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 3
The Guardian - Британская газета 247 3
Forbes - Форбс 505 3
Мобильные системы 9 3
Вести 24 - Российский информационный канал 26 3
The Verge - Издание 448 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 125 2
CrunchBase 62 2
FT - Financial Times 407 2
CNews TV 472 2
Der Spiegel 27 1
Tatler 4 1
Царьград - телеканал 7 1
The Independent 19 1
PCWorld - PC World 41 1
Viacom - Video & Audio Communications 91 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Independent Media - Индепендент Медиа 11 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1046 1
Радио России - радиостанция 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 47
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 743 22
IDC - International Data Corporation 3835 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 595 8
Juniper Research 336 7
AC&M Consulting 105 7
TelecomDaily ИАА 114 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 54 3
Gartner 2817 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 49 2
Forrester Research 603 1
RAEX - Эксперт РА 57 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 80 1
Discovery Research Group 19 1
ARC Advisory Group 19 1
GSMA Intelligence 5 1
S&P 500 93 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Current Analysis 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 469 29
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 451 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 7
РАН - Российская академия наук 553 5
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 108 5
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 155 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 302 2
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 60 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 2
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 21 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 143 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 84 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 65 1
Сириус - Образовательный центр 90 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 35 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 84 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
Олимпийские игры - Olympic Games 382 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 145 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 130 1
Чёрная пятница (распродажи) 73 1
CSTB Telecom & Media 48 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005692, в очереди разбора - 907905.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021