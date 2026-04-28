Ростелеком - Связьинвест

Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов аботал в телекоммуникационной отрасли. Он был замгендиректора подконтрольного государству холдинга «Связьинвест», затем — вице-президентом оператора фиксированной связи «Комстар — Объединенные

Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния Традиционная битва нового министра связи за «Связьинвест» В российской телекоммуникационной отрасли существует давняя традиция: как только

Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России бности большинства сделок 2009 г. между своими российскими реселлерами и государственной компанией «Связьинвест». Информация о сделках была либо искажена, либо документы были изъяты реселлерами

Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы» Экс-гендиректор холдинга «Связьинвест» Валерий Яшин консолидировал 100% петербургского издательства телефонных справочн

«Ростелеком» заплатит 30 млрд руб за поглощение «Связьинвеста» итоги оферты на выкуп своих акций у акционеров, не поддержавших присоединение к компании холдинга «Связьинвест». По данным источников агентства «Интерфакс», всего желание продать свои ценные б

«Ростелеком» поглотил «Связьинвест» На внеочередном собрании акционеров «Ростелекома» было одобрено присоединение к оператору холдинга «Связьинвест». За это проголосовали 98% присутствовавших на собрании владельцев 62% акций комп

Акционеры «Ростелекома» поддержали реорганизацию компании в форме присоединения «Связьинвеста» и ряда дочерних обществ вором также предусмотрено погашение принадлежащих «Связьинвесту» обыкновенных акций «Ростелекома» («Связьинвест» владеет 1 345 556 268 обыкновенными акциями «Ростелекома»). «Мы выходим на «фини

Собрание акционеров «Связьинвеста» утвердило договор о присоединении компании к «Ростелекому» В Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании «Связьинвест», в ходе которого было приняло решение реорганизовать «Связьинвест» в форм

Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 2,3 млрд руб. 22 мая 2013 г. в Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста», на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) 28 июня 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр.2. Совет директоров реко

В Москве состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, стр. 2 со следующей повесткой дня: «О реорганизации ОАО «Связьинвест» в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». Согласно утвержденной схеме реорганиза

«Связьинвест» направит 1,7 млрд руб на выкуп 12,6 млн акций «Ростелекома» у «Мобитела» директоров «Связьинвеста». Совет директоров одобрил договор купли-продажи ценных бумаг по которому «Связьинвест» приобретет у компании «Мобител» 12 644 374 обыкновенные именные бездокументарные

Государство вновь рискует потерять контроль над «Ростелекомом» Холдинг «Связьинвест» сообщил о том, что его совет директоров одобрил сделку по покупке за 1,7 млрд ру

Намеченное на 1 апреля заседание совета директоров «Связьинвеста» не состоялось Намеченное на 1 апреля 2013 г. очное заседание совета директоров компании «Связьинвест» не состоялось в связи с тем, что по основным вопросам повестки дня, связанным с

«Ростелеком» приплатит несогласным акционерам ил цену выкупа собственных акций у акционеров, не согласных с предстоящим объединением с холдингом «Связьинвест». Одна обыкновенная акция будет стоить 136,05 руб., привилегированная — 95,24 руб

Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» вости», из 31 кандидата 11 выдвинуты основным акционером «Ростелекома» - государственным холдингом «Связьинвест». Наиболее интересная фигура из номинантов «Связьинвеста» – Дмитрий Страшнов, кот

Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета Подведены итоги заочного заседания совета директоров компании «Связьинвест», которое состоялось 19 февраля этого года. Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избр

«Связьинвест» сэкономил более 15% от начальной стоимости договоров по итогам закупочной деятельности в 4 квартале 2012 г. еквартально отчитываться перед советом об итогах закупочной деятельности. Как отмечают в компании, «Связьинвест» публикует на официальном сайте zakupki.gov.ru полную информацию о своей закупочн

«Ростелеком» оплатил акции допэмиссии «Связьинвеста» размере 1 720 267 тыс. руб. 140 315 416 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Связьинвеста». Приобретенные акции позволят «Ростелекому» до момента реорганизации сохранить

В уставный капитал «Связьинвеста» внесены госдоли в пяти телекоммуникационных компаниях Пройден очередной этап реформирования группы компаний «Связьинвест». В соответствии с указами президента РФ в уставный капитал «Связьинвеста» Россий

«Ростелеком» приобретает акции допэмиссии «Связьинвеста» том директоров приобретения 140 315 416 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Связьинвеста». Акции размещаются посредством закрытой подписки среди существующих акционеров

Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы 10 октября 2012 г. в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании «Связьинвест». В ходе ВОСА была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованнос

Внедрение Oracle ERP в "Ростелекоме": экватор пройден Реформирование холдинга "Связьинвест" в форме присоединения означает не только простое объединение юридических лиц в е

«Связьинвест» приобретет 1,91% акций «Ростелекома» В Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании «Связьинвест». В ходе собрания акционеры компании одобрили договор мены ценных бумаг «Ростелек

«Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 11 июля 2011 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров «Связьинвеста» (ГОСА). Акционеры утвердили годовую бухгалтерскую отчетность и избрали новый состав совета директоров. В ходе ГОСА акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетн

Акционеры «Связьинвеста» приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных акций 29 июня 2012 г. в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании «Связьинвест». Акционеры «Связьинвеста» – Российская Федерация и «Ростелеком» - приняли решени

Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 19 июня в Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста». Председательствующим на заседании был избран Иван Родионов. Совет директоров компании принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 11 июля 2012 г. со следующей

«Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» леграф» оценены в 1,33 млрд руб. Согласно сообщению контролирующего акционера оператора — холдинга «Связьинвест» - оценку по заказу Росимущества проводил «Центр оценки «Аверс». Таким образом, в

Состоялось заочное заседание совета директоров «Связьинвеста» 7 июня 2012 г. состоялось заочное заседание совета директоров компании «Связьинвест». Совет директоров принял ряд решений в рамках мероприятий по внесению государств

«Связьинвест» выбрал аудитора преля 2012 г. в Москве состоялось повторное внеочередное общее собрание акционеров Группы компаний «Связьинвест». В ходе собрания был рассмотрен вопрос об утверждении аудитора для проведения об

Совет директоров «Связьинвеста» утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности компании В Москве состоялось очное заседание совета директоров «Связьинвеста». Совет директоров утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) компании. Новая система КПЭ разработана с учетом рекомендаций Минэкономразвития России для

Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД н комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) и заместитель гендиректора «Связьинвеста» Михаил Лещенко предложил вынести на обсуждение комитета вопрос о разработке гос

Конец «Связьинвеста»: Медведев назначил дату Президент Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении холдинга «инвестиционная компания связи» («Связьинвест») к «Ростелекому» и исключении «Связьинвеста» из числа стратегических предприятий

Медведев поручил присоединить «Связьинвест» к «Ростелекому» в течение 12 месяцев Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству в 12-месячный срок провести реорганизацию «Ростелекома» путем присоединения к нему компании «Связьинвест». При этом, как говориться в указе, подписанном президентом 24 марта, необходимо обеспечить контроль РФ совместно с госкорпорацией «Внешэкономбанк» над более чем 50% обыкновенных ак

Подведены итоги совета директоров «Связьинвеста» Подведены итоги заочного заседания совета директоров компании «Связьинвест», которое состоялось 17 февраля этого года. Совет директоров рассмотрел предложен

Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится Правительство и «Ростелеком» сформировали список кандидатов в совет директоров холдинга «Связьинвест», 75% минус одна акция которого принадлежит государству, 25% плюс одна акция – «Р

«Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб сделку по выкупу 50% акций сотового оператора «Скай Линк» у своего основного акционера - холдинга «Связьинвест». С учетом того, что другими 50% акций оператора владеет «дочка» «Скай Линка» - «

Чистая прибыль «Связьинвеста» за 9 месяцев 2011 г. составила 31,6 млрд руб. у директоров был представлен отчет менеджмента о финансово-экономическом состоянии компаний Группы «Связьинвест» по итогам 9 месяцев 2011 г. В 2011 г. основные экономические показатели компаний

Совет директоров «Связьинвеста» одобрил методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров и услуг Подведены итоги заочного заседания совета директоров «Связьинвеста», которое состоялось 24 ноября этого года. В соответствии с поручением президента и правительства России совет директоров рассмотрел вопрос о методике расчета показателя снижения з

За «Связьинвестом» присмотрит «православный друг» министра связи Внеочередное собрание акционеров холдинга «Связьинвест» избрало состав совета директоров в составе 9 человек. Новыми членами совета стал