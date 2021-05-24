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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Связьинвест
Публикаций - 1511, упоминаний - 3469
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 937 168
|Щеголев Игорь 676 98
|Юрченко Евгений 94 87
|Путин Владимир 2130 58
|Малофеев Константин 98 55
|Провоторов Александр 146 54
|Медведев Дмитрий 1477 52
|Брюквин Юрий 253 47
|Киселев Александр 84 44
|Родионов Иван 53 40
|Греф Герман 324 39
|Семенов Вадим 51 35
|Кочетков Владислав 222 30
|Приданцев Сергей 115 26
|Кузнецов Сергей 115 20
|Калугин Сергей 165 19
|Слизень Виталий 220 18
|Евтушенков Владимир 182 15
|Колпаков Антон 46 15
|Хасьянова Гульнара 114 14
|Усманов Алишер 247 14
|Никифоров Николай 1129 13
|Морошкин Александр 111 13
|Свердлов Денис 167 13
|Маевский Леонид 44 12
|Кусков Денис 185 12
|Мардер Наум 100 11
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 11
|Рожецкин Леонид 36 11
|Шувалов Игорь 65 11
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 11
|Кирюшин Геннадий 63 10
|Меламед Леонид 110 10
|Соколенко Юлиана 15 10
|Нащекин Алексей 111 10
|Ситников Сергей 56 10
|Шаронов Андрей 46 10
|Гончарук Александр 80 9
|Керимов Сулейман 23 9
|Смирнов Михаил 42 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005692, в очереди разбора - 907905.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005692, в очереди разбора - 907905.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru