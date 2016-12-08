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Колпаков Антон


08.12.2016 «Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал» 1
07.11.2016 «Ростелеком» запустил услуги мобильной связи на Урале 1
23.08.2016 Евгения Гришина назначена заместителем директора макрорегионального филиала «Ростелекома» на Урале 2
28.07.2016 Количество пользователей «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона 1
02.02.2016 Дмитрий Лукошков назначен директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» 1
16.12.2015 Вадим Макаров назначен директором екатеринбургского филиала «Ростелекома» 1
06.10.2015 «Ростелеком» запустил первую точку доступа в интернет на Ямале в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
09.09.2015 «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности 2
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
27.01.2015 «Ростелеком» на Урале сделал ставку на отечественного производителя 1
05.05.2014 Уральский контакт-центр «Ростелекома» обеспечит работу «горячей линии» поддержки видеонаблюдения при проведении ЕГЭ 1
16.04.2014 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет на Крайний Север 1
15.04.2014 «Ростелеком» завершил строительство северного оптического потока 1
21.10.2013 Антон Колпаков назначен директором макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» 2
26.10.2011 Власти: кто-то манипулирует акциями “Ростелекома” 1
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 1
07.10.2010 «Ростелеком» вышел на телекоммуникационный рынок Армении 1
03.08.2010 Утверждён новый состав Правления «Ростелекома» 1
16.07.2010 Главе «Ростелекома» назначили двух первых заместитетей 2
13.07.2010 В "Ростелекоме" сменился генеральный директор 3
08.07.2010 «Ростелеком» увеличил объем IP трафика, проходящего через сеть компании на страны СНГ, более чем в 7 раз 1
15.06.2010 Дешевый и медленный интернет появился во всей России 1
01.06.2010 Отсутствие доступа в интернет тормозит электронные госуслуги 1
28.04.2010 «Ростелеком» проложил оптоволокно по электросети 1
27.04.2010 «Ростелеком» и иранская TIC планируют создать транзитный телекоммуникационный коридор «Север-Юг» 2
26.04.2010 Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по приобретению доли в «Энвижн Груп» 1
15.04.2010 «Ростелеком» подписал контракт c Alcatel-Lucent о модернизации линии связи «Грузия - Россия» 1
09.04.2010 «Ростелеком» планирует летом 2010 г. создать специальный филиал для управления сотовыми активами 2
12.03.2010 Государство забрало все WiMAX-частоты себе 1
11.03.2010 Электронное правительство: на что тратятся деньги? 1
01.03.2010 «Ростелеком» обеспечил прямую 3D-HDTV-трансляцию между Москвой и олимпийским Ванкувером 1
09.02.2010 «Ростелеком» увеличивает до 10 гбит/с скорость доступа в интернет для азербайджанского оператора «Delta Telecom» 1
23.12.2009 «Ростелеком» покупает «Энвижн груп» 1
13.10.2009 Назначен глава «Электронного правительства» 1
01.10.2009 «Ростелеком» расширяет присутствие своей IP/MPLS-сети в Европе 1
08.09.2009 В России прошла конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 1
03.06.2009 «Ростелекому» подобрали нового гендиректора 3
06.08.2008 Образовано правление «Дальсвязи» 1
30.07.2008 «Дальсвязь» планирует повысить безлимитный тариф на местную связь на 12-15% 3
25.03.2008 Кремль приструнил связистов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Колпаков Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 37
Ростелеком Связьинвест 706 10
Ростелеком Дальсвязь 208 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 1
Питерская группа связистов 114 1
Синтерра - Synterra 570 1
ВолгаТелеком 223 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
ССД - Связьстройдеталь 9 1
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 1
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 1
ИскраУралТел 15 1
Eltex - Элтекс 71 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
Правительство РФ 2208 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Родительский контроль 156 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Юрченко Евгений 75 2
Лукошков Дмитрий 29 1
Гусев Сергей 22 1
Макаров Вадим 25 1
Морошкин Александр 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 5
Россия - Свердловская область 807 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Европа 3788 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Киров 248 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Челябинск 777 2
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - Челябинская область 661 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Нижнекамск 38 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Средний Урал 39 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Омск 632 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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