Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Колпаков Антон
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Публикаций - 42, упоминаний - 54
Колпаков Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
|Правительство РФ 2208 1
|ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
|Юрченко Евгений 75 2
|Лукошков Дмитрий 29 1
|Гусев Сергей 22 1
|Макаров Вадим 25 1
|Морошкин Александр 106 1
|Информационное общество - Государственная программа 282 2
|Федеральное законодательство 254 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769482, в очереди разбора - 673166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769482, в очереди разбора - 673166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru