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Ренессанс Брокер

Ренессанс Брокер

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
19.12.2018 «Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ 2
09.12.2015 Начался этап стресс-тестирования взаимоотношений ИТ-компаний и поставщиков решений для банков 1
06.03.2012 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
29.10.2004 "МегаФон" выпустит облигации на 6,8 млрд. руб. 1
14.01.2004 "МегаФон" разместит облигационный заем на 1,5 млрд. руб. 2
11.06.2003 ООО "Мегафон Финанс" разместило на ММВБ облигаций на 1,5 млрд. рублей 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Ренессанс Брокер и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9260 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ростелеком 9912 2
1С-Рарус 898 1
ПрограмБанк 95 1
8467 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1686 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 526 2
МегаФон Финанс - МФФ 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ГПБ - Газпромбанк 1106 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Ингосстрах СПАО 435 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Композит 96 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Издательский дом Родионова 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1439 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
Русагро Группа Компаний 294 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Euroclear 18 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 5 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7055 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4973 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12826 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4099 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 110 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1137 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13001 1
Стресс-тестирование - Stress testing 65 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 110 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4141 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
ПрограмБанк КредитМикро 2 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
ПрограмБанк Страхование 2 1
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Ведомости 1072 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 2
Институт финансового планирования 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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