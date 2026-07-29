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Euroclear

Euroclear

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов 1
22.10.2024 Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга 1
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 1
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
25.04.2023 Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов 1
06.04.2023 Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию 1
03.01.2023 Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары 1
28.12.2022 Британский суд вставляет палки в колеса владельцам «Билайна» 1
26.12.2022 Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции 1
21.10.2022 Softline меняет название для глобальной экспансии 1
10.10.2022 Softline подарит российский бизнес своему основателю 1
10.10.2022 Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH 1
19.07.2021 Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес 1
22.05.2019 «Диасофт» стал партнером МКБ в проекте автоматизации процессов депозитарного учета 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
22.04.2005 Norkom поставит Erste Bank Group системы борьбы с отмыванием денег 1
10.05.2001 Финансовые махинации в интернете 1
16.04.2001 Раскрыто крупное интернет-мошенничество 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Euroclear и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3733 7
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 4
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 3
Microsoft Corporation 25761 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15707 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 2
Diasoft - Диасофт 1141 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
Quorum - Кворум - 134 2
Softline - Embee Software 19 2
Softline - SST - Seven Seas Technology 8 2
Softline - Makronet 4 2
Norkom Technologies 4 1
Ростелеком 10930 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 1
Dell EMC 5179 1
Yandex - Яндекс 9187 1
Oracle Corporation 7070 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1912 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
ICC AOKpass 46 1
Google LLC 12669 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
Softline - Umbrella Infocare 10 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 358 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1898 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
101Hotels.com 456 2
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Erste Group Bank AG - Эрсте банк 4 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
Rabobank 13 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
BMO - Bank of Montreal 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1238 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1267 1
МКБ - Московский кредитный банк 655 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
X5 Group - Перекрёсток 639 1
Русагро Группа Компаний 379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
Совкомбанк ПАО 316 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦИАН - CIAN 190 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 209 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Ренессанс Брокер 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Allied Irish Banks 6 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Тетис Кэпитал - Tethys 27 1
BNP Paribas Fortis 3 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4947 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 209 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Судебная власть - Judicial power 2495 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34842 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64950 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4868 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26140 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6463 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13461 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18083 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12203 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2615 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5497 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2964 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13935 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9987 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 461 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3363 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 512 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3230 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3228 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 170 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6223 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6266 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29651 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 761 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 1
Data monetization - Монетизация данных 1962 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3186 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1003 1
Оповещение и уведомление - Notification 5903 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 1
ВТБ Мои Инвестиции 61 1
Diasoft FA# АБС 68 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 466 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Боровиков Игорь 137 4
Черноволенко Сергей 34 3
Тараканов Артем 39 3
Торбахов Александр 111 2
Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
Мурлейкин Никита 1 1
Майоров Артем 1 1
Пыльцов Виталий 4 1
Guers Jacques - Герс Жак 6 1
Путин Владимир 3452 1
Солонин Сергей 110 1
Силуанов Антон 84 1
Золотых Кирилл 16 1
Брюквин Юрий 300 1
Провоторов Александр 158 1
Соловьева Юлия 22 1
Лавров Владимир 111 1
Сванидзе Ольга 1 1
Розанов Всеволод 47 1
Борис Альберт 24 1
Щербаков Борис 47 1
Курасов Алексей 19 1
Тузов Артем 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 165780 13
Европа 24952 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4196 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 6
Африка - Африканский регион 3638 4
Ближний Восток 3150 4
Украина 7922 4
Кипр - Республика 636 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1254 3
Индия - Bharat 5866 3
Великобритания - Лондон 2431 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1937 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1217 2
Египет - Арабская Республика 1097 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Казахстан - Республика 6037 1
Азия - Азиатский регион 5914 1
Япония 13797 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13207 1
Венгрия 855 1
Турция - Турецкая республика 2615 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 416 1
Хорватия - Республика 287 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Аргентина - Аргентинская Республика 614 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 1
Европа Центральная 278 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Сатурн - Тетис (спутник) 10 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6686 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4000 7
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 279 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4800 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8054 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5602 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 867 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 3
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7508 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1323 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 208 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57556 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 2
Федеральный закон 325-ФЗ 4 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 667 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4597 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5568 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9102 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1104 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6512 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1271 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2672 1
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 54 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6568 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
Опцион 108 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5099 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3857 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8815 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6545 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2877 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3299 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 642 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3853 1
Bloomberg 1622 2
ComputerUser 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
Ведомости 1458 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 549 1
NewsFactor 127 1
Рустелеком ТК 305 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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