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Euroclear
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Euroclear и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Боровиков Игорь 137 4
|Черноволенко Сергей 34 3
|Тараканов Артем 39 3
|Торбахов Александр 111 2
|Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
|Мурлейкин Никита 1 1
|Майоров Артем 1 1
|Пыльцов Виталий 4 1
|Guers Jacques - Герс Жак 6 1
|Путин Владимир 3452 1
|Солонин Сергей 110 1
|Силуанов Антон 84 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Провоторов Александр 158 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Лавров Владимир 111 1
|Сванидзе Ольга 1 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Борис Альберт 24 1
|Щербаков Борис 47 1
|Курасов Алексей 19 1
|Тузов Артем 11 1
|Bloomberg 1622 2
|ComputerUser 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
|Ведомости 1458 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 549 1
|NewsFactor 127 1
|Рустелеком ТК 305 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.