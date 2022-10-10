Softline подарит российский бизнес своему основателю

Softline нашел способ разделить свой бизнес на российский и международный. Российский бизнес компании полностью передается ее основателю Игорю Боровикову за символическую сумму. Остальные акционеры Softline получат компенсацию в виде акций компании.

Softline разделяет бизнес на российский и международный

ИТ-дистрибьютор Softline объявил схему, по которой компания осуществит разделение бизнеса на российский и международный, которые получили условные названия Softline Russia и Softline Global соответственно.

Российский бизнес Softline - ООО «Софтлайн Трейд» - будет полностью передан основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову.

Сумма сделки будет символической - $1. В то же время все остальные акционеры Softline, кроме Боровикова и принадлежащей ему структуры SGI, получат компенсацию в размере 0,6066 акций на одну имеющуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline будет сокращена с 53% до 44%.

Российский бизнес Softline полностью передается ее основателю Игорю Боровикову за символическую сумму $1

Softline оценивает соотношение стоимости своего российского бизнеса к стоимости бизнеса в других странах как 1:3. Сделка была одобрена советом директоров Softline, при этом Боровиков в соответствующем голосовании не участвовал. Далее сделка будет вынесена на рассмотрение собрания акционеров, при этом совет директоров рекомендовал ее одобрить.

Как Softline из российской компании превратилась в международную

Компания Softline была основана в 1993 г. В последние годы компания активно развивала свое присутствие за рубежом, включая страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Softline является крупным партнером Microsoft: в 2020 г. на продукты Microsoft у Softline глобально приходилось 59% от оборота, в России – 27%.

Softline активно скупает иностранные компании, являющиеся крупными партнерами Microsoft на своих рынках. Так, были приобретены египетская Digitech for Information Technology за $14,88 млн, индийская Embee за $42 млн, турецкая Makronet и Seven Seas Technology из Объединенных Арабских Эмиратов. Также за $12,6 млн было приобретено 61,4% в одноименной немецкой компании Softline AG.

Почему Softline разделяет бизнес

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также на Московской бирже (MOEX). Ценные бумаги компании были размещены в виде GDR (глобальных депозитарных расписок). Весной 2022 г. Softline смогла сохранить листинг на LSE, хотя торги акциями других российских компаний на американских и британских фондовых площадках были приостановлены. Это стало возможным благодаря наличию у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

В мае 2022 г в Softline задумались над возможным разделением бизнеса на российский и международный. Решение об этом было принято в июле. Оно было связано с тем, что российский и международный ИТ-рынок стали сильно отличаться из-за введения санкций и ухода крупных ИТ-вендоров из России.

Кроме того, была потеряна связь между MOEX и LSE, что создало трудности для торговли GDR, выпущенные на акции Softline. В результате с конца мая у GDR компании на LSE отсутствует объем торгов. Это не дает возможности оценить стоимость компании и мешает проведению опционной программы для мотивации топ-менеджмента. Планируется, что Softline Global сохранит свой листинг на LSE.

В Softline подчеркивают, что компания рассматривала различные возможности того, как предоставить своим акционерам возможность получить доли в Softline Russia. Однако это оказалось невозможным ввиду того, что Евросоюз ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Соответственно, была разорвана связь между НРД и его европейским контрагентам – клиринговой компанией Euroclear, что не позволяет иностранным резидентам стать акционерами российских компаний.

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности Импортозамещение

В этой связи вариант с передачей российского подразделения Softline Боровикову оказался единственно приемлемым, подчеркивают в компании. В то же время в Softline еще надеются, что российские акционеры компании смогут получить возможность стать владельцами акций Softline Russia.

Кто будет руководить Softline после разделения

Ранее сообщалось, что гендиректором Softline Global станет Сергей Черноволенко, который сейчас является главным операционным директором Softline, а ранее был гендиректором Softline. Президентом Softline Global будет Херве Тесслер (Herve Tessler), который сейчас является гендиректором международного подразделения Softline – Softline International.

Финансовым директором Softline Global будет Бурак Озер (Burak ozer), который сейчас является финансовым директором Softline International. Черноволенко, Тесслер и Озер являются резидентами Великобритании. Офис Softline Global будет находится в Лондоне.

Глава российского подразделения Softline Владимир Лавров станет гендиректором Softline Russia, финансовый директор Softline Артем Тараканов станет финансовым директоров Softline Russia. Главный офис этой компании будет расположен в Москве.

Доля России в финансовых показателях Softline

По итогам 2022 г. финансового года (закончился 31 марта 2022 г.) оборот Softline в России составил $1,13 млрд – 51% от общего оборота компании. Выручка в России составила $982 млн – половину от общей выручки компании.

Андрей Врацкий, eXpress: Супер-аппы вытеснят большинство приложений для работы Мобильность в бизнесе

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) в России составил $48,7 млн – 72% от значения данного показателя во всех странах присутствия.

Прибыль в России составила $16,3 млн – 150% от общей прибыли компании во всех странах. Такое соотношение связано с убытками, получаемыми Softline на уровне ее штаб-квартиры и в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка.