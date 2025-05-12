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Softline Store Softline Internet Trade Софтлайн Трейд B2B-маркетплейес

Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес


12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» 1
30.09.2024 Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS 1
09.09.2024 «Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору 1
05.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит» 1
08.07.2024 Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store 1
04.07.2024 ГК Softline помогла BLS International оборудовать российские офисы 1
17.06.2024 «Инферит» запустила розничные продажи ноутбуков Inferit Compact 1
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 2
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» 1
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 1
28.09.2023 «Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя 1
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» 1
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию 1
07.03.2023 Softline возобновила продажи продуктов Embarcadero Technologies в России 2
25.01.2023 Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном 1
24.01.2023 Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию 1
18.11.2022 Softline купил международного разработчика финтех-продуктов 1
21.10.2022 Softline меняет название для глобальной экспансии 1
10.10.2022 Softline подарит российский бизнес своему основателю 1
05.05.2022 Песочница Dr.Web vxCube – новый облачный сервис уже на площадке Softline Store 1
16.12.2021 Softline предложила малому и среднему бизнесу ПО, «железо» и услуги в рассрочку на новых условиях 2
19.12.2013 Интернет-магазин Softline начал продажу продуктов «Кода Безопасности» 1
16.08.2012 Интернет-магазин Softline запустил программу повышения безопасности клиентов «РосЕвроБанка» 1
02.09.2010 Региональная информатизация: есть, где развернуться 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Softline Store и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2955 25
Softline Holding - Noventiq 64 13
Microsoft Corporation 24814 5
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 4
Softline Projects - Софтлайн проекты 35 4
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 3
Softline - SST - Seven Seas Technology 7 3
Softline - Makronet 4 3
SoftClub - СофтКлуб 156 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 2
Oracle Corporation 6754 2
Softline - Umbrella Infocare 10 2
Softline - Embee Software 19 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 2
Softline - Develonica - Девелоника 134 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 342 2
Softline - Polymatica - Полиматика 178 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Инферит - Инферит ОС 68 2
Apple Inc 12251 1
HP Inc. 5715 1
БАРС Груп 550 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Adobe Systems 1559 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Broadcom - VMware 2404 1
Код Безопасности 644 1
Dell EMC 5047 1
Cisco Systems 5148 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Embarcadero 66 1
Softline - Belitsoft - Белитсофт 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 6
Аталайя 22 6
Тетис Кэпитал - Tethys 23 5
Euroclear 18 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Синара ГК - Sinara Group 105 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
BLS International - БЛС Интернэшнл Ру 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 299 1
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6089 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2860 2
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13999 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5294 1
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Linux OS 10196 4
Softline - DeskWork 117 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 3
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 104 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 126 2
Softline Finance 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 1
Dr.Web CureIt! 38 1
Dr.Web Родительский контроль 8 1
Dr.Web vxCube 4 1
1С Mirapolis Virtual Room 6 1
IBM DB2 372 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1676 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 596 1
Delphi - язык программирования 142 1
Joomla CMS 87 1
SAP Sybase 289 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 529 1
Microsoft Windows 15870 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 148 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - Joomla LMS 2 1
Apple macOS 2104 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 158 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 33 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 15 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - LMS365 - SharePointLMS 4 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1446 1
Боровиков Игорь 132 13
Лавров Владимир 76 4
Тельный Андрей 4 3
Ozer Burak - Озер Бурак 3 2
Черноволенко Сергей 34 2
Брюквин Юрий 299 2
Епишин Олег 20 2
Давыдов Денис 43 1
Ахмеров Тимур 87 1
Натензон Михаил 13 1
Потапенко Андрей 27 1
Савченко Владимир 13 1
Коробова Анна 25 1
Конягин Кирилл 8 1
Бакланова Татьяна 7 1
Загоруйко Александр 5 1
Халиков Станислав 1 1
Голов Андрей 52 1
Тараканов Артем 24 1
Михеев Юрий 2 1
Тузов Артем 11 1
Гульцев Алексей 1 1
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Турсин Владимир 1 1
Бересняков Александр 1 1
Теодорович Светлана 1 1
Мельников Александр 92 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
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Мирзоев Мурад 26 1
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