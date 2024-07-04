ГК Softline помогла BLS International оборудовать российские офисы

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла BLS International подобрать оборудование и оснастить восемь новых офисов на территории России. Реализованный проект соотносится со стратегией усиления позиций в качестве центра компетенций по работе с крупнейшими клиентами ГК Softline.

BLS International является международной компанией, предоставляющей правительствам и гражданам технологические услуги, связанные с получением виз и консульской деятельностью. В рамках расширения бизнеса BLS International вышла на российский рынок, открывая новые филиалы в крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других.

При открытии филиалов заказчику необходимо было оснастить новые офисы. С этой задачей компания BLS обратилась к ГК Softline. Специалисты Softline оценили потребности бизнеса и специфику деятельности компании. С учетом этих факторов были подобраны моноблоки, ноутбуки, МФУ, чековые принтеры, а также фотоаппараты. Все это оборудование было предоставлено заказчику для тестирования. Благодаря высокой скорости работы команды Softline BLS International смогла за короткий срок завершить проверку «железа» в главном офисе в Москве и оперативно оснастить рабочие места сотрудников.

Компания BLS International также приняла решение разместить критичные сервисы в облаке Softline — для обеспечения отказоустойчивости серверной инфраструктуры. В составе услуги клиент получил техническую поддержку в круглосуточном режиме. Выбор в пользу облачной инфраструктуры обеспечил быструю масштабируемость, что позволит компании BLS расти на российском рынке без ограничений в ИТ-ресурсах.

«Мы благодарны специалистам Softline за помощь в завершении важного для нас проекта. Благодаря высокой экспертизе, оперативности и компетентности сотрудников, мы получили все необходимое оборудование и облачные ресурсы для начала работы. Не можем не отметить удобство B2B-маркетплейса Softline Store, через который была реализована сделка. BLS International работает по всему миру, но при этом нечасто встречает сайты, которые делают процесс подбора оборудования настолько комфортным», — отметили в BLS International.

«В результате наших усилий мы смогли не только помочь компании с открытием офисов в России, но и договориться о сотрудничестве в новых ИТ-проектах. В будущем мы планируем помогать BLS International открывать новые адреса, развивать ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность компании, а также разрабатывать мобильное приложение. Наши отношения развиваются, и мы рады продолжать совместную работу», — сказал Илья Лосев, заместитель руководителя отдела продаж и развития продуктов eCommerce в ГК Softline.