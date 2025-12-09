Pantum расширяет линейку устройств для бизнеса: представлены новые МФУ серии Utility Компания Pantum, производитель печатного оборудования, объявила о выходе новой серии лазерных МФУ формата А3 — Utility 230/320. Серия включает в себя монохромные и цветные устройства формата А3: Pantum BM230N, BM230ADN и BM320ADN. Устройства разработаны с учетом потребностей бизнеса и г

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж предложений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительность

«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб». Особенности устройств Компактный дизайн: облегчит установку в о

МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12» АО «НТЦ ИТ РОСА» и ООО «Катюша Принт» подтвердили совместимость многофункциональных устройств (МФУ) «Катюша» с российской операционной системой «РОСА Хром 12». Соответствующий сертификат в

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании с требованием принять «незамедлительные» меры для включения в реестр многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров. Сейчас в реестре присутствуют только устройства производителя «Катюша Принт

Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ ном для замещения товаров из недружественных стран». Jimmy Syachoke / Unsplash Минпромторг исключил МФУ, а также ноутбуки HP и Fujitsu из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по пара

На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды В России по итогам 2024 г. зафиксирован стремительный рост рынка устройств для печати – принтеров и МФУ, цветных и монохромных. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», за отчетный

Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 год По результатам 2024 г. рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в

HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами Американская компания HP Inc. окончательно «убила» свои принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как пишет портал Ars Technica, она выпустила прошивку, которая не дает печатать даже на

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети Обе уязвимости - CVE-2024-12510 и CVE-2024-12511 - оцениваются как среднеопасные. Первая получила оценку 6,7 балла по шкале CVSS, вторая - 7,6 балла. Фото: pressfoto / FreePik Уязвимости в некоторых МФУ Xerox позволяют злоумышленникам выцеживать реквизиты доступа к Windows Active Directory Успешная эксплуатация CVE-2024-12510 позволяет перенаправить данные, связанные с аутентификацией, на

Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ ayPort, HDMI, разъем для микрофона и наушников. В обеих сериях доступны конфигурации с предустановленным Windows 11 или без операционной системы для индивидуальной настройки. iRU Лазерное монохромное МФУ iRU Strato HM2401DNW – это универсальное устройство, выполняющее функции принтера, копира и сканера. Благодаря своим характеристикам подходит для кабинетов руководителей, небольших офисов и

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне на новогодних праздниках скупали аэрогрили, МФУ, наушники Apple, смарт-часы, телевизоры и пылесосы дет богатым на игровые новинки – например, уже 16 января любителей автосимуляторов ждет новая часть Assetto Corsa, а 4 февраля фанаты RPG окунутся в игру Kingdom Come: Deliverance 2. Продажи струйных МФУ (многофункциональных устройств) выросли на 177%. Возможность сканировать документы и распечатывать их остается актуальной для большого числа потребителей, особенно в период зимней сессии в

В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати 2023 г. прошедший через масштабный ребрендинг. Новинка Fplus – это многофункциональное устройство (МФУ), сочетающее в себе принтер, сканер и копир. Лист бумаги формата А3 ровно вдвое больше по

Новые принтеры и МФУ «Гравитон» совместимы с ПО «ПринтСтат» Компания «Никотех» сообщила о том, что новые принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) производства «Гравитон» полностью совместимы с программным обеспечением «ПринтСтат». Это

Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh МФУ для московских властей Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) закупил 3000 МФУ, принтеров, сканеров и плоттеров. Общая сумма закупки составила 532,3 млн руб., деньги выделены из городского бюджета. Тендер опубликовали на сайте госзакупок 15 июля 2024 г. от имени Депар

Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша» «Катюша», российский производитель офисной техники, системы управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Применение смарт-карт «Рутокен» обеспечивает безопасный доступ к офисным устройствам «Катюша», которые могут входить в с

Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 авитон» к моменту публикации материала не было. Гравитон Ассортимент брендов российских принтеров и МФУ расширяется В своем нынешнем наполнении модельный ряд принтеров и МФУ «Гравитон» п

«Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал выпуск принтеров и МФУ. Производство ведется на собственной площадке в Московской области. Портфель «Гравитон»,

Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ которую выпустил Fplus, получила название MC241adfw, только это не просто принтер. Это полноценное МФУ – многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера и копира. К

Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику программного обеспечения, запустила в крупносерийное производство высокопроизводительные принтеры и МФУ на российских печатных платах. Соответствующие записи появились в ГИСП Минпромторга 14 ма

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах» ение и производство в России Как стало известно CNews, в России начался серийный выпуск принтеров и МФУ (многофункциональные устройства) под брендом «Катюша» на российских системных платах собс

Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное

X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом» ния госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представи

Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года работу техники и снижает риски на стороне заказчиков». По словам производителя, продукция Катюша уверенно расширяет присутствие на рынке, в том числе и на рынках государств СНГ и дальнего зарубежья. Принтеры и МФУ Катюша представлены в Казахстане и Белоруссии, вендор и дальше планирует экспансию на рынки Центральной и Юго-Восточной Азии.

Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP ий поставщик новой линейки печатного оборудования НР. Об этом CNews сообщили представители Sprint. Российским заказчикам стали доступны устройства формата А3 с функцией Reverse and Retry. За счет нее МФУ обнаруживает и устраняет проблемы двойной подачи и замятия бумаги при сканировании. Также новые модели оснащены функциями HP Sure Start, Connection Inspector и Memory Shield. Они обеспечива

HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил HP и «ограниченные» МФУ Группа владельцев многофункциональных печатающих устройств (МФУ) производства HP п

Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах м. В частности, участники рынка хотят включить в систему принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников на рынке. Проблема заключается в

Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux ний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моделей LP-2070 MF4R и LP-1050 MF-2R. В ходе тестирования эксперты подт

Merlion начала продажи оргтехники Hiper ики. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов. Лазерные принтеры Hiper представлены двумя модел

Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров суда России, аккурат на 323 млн руб. закупает китайские принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Тендер на портале госзакупок был опубликован 10 августа 2022 г., итоги электронного аук

X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны реждения, проанализировали структуру внутреннего и внешнего документооборота. В результате был разработан технический проект, предусматривающий замену ряда морально устаревших и технически изношенных МФУ, а также внедрение в его инфраструктуру дополнительного оборудования. Наиболее полно требованиям заказчика отвечали МФУ Kyocera Ecosys M3655idn. Все устройства были интегрированы в и

Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM мным убыткам. Кроме того, в современных условиях вектором хакерской атаки могут быть любые программы и аппаратные устройства, что требует защищенности и от платформ документооборота, и от принтеров с МФУ, подчеркивают в Kyocera Document Solutions. Даже самый совершенный принтер-копир-сканер следует рассматривать как элемент системы корпоративного документооборота Как выглядит современный do

Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса Серия WorkForce Enterprise включает высокопроизводительные МФУ для больших объемов печати. Эти машины – настоящие монстры в мире оргтехники, способные п

Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci ественно и в кратчайшие сроки. Скорость печати устройств TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci составляет 35 и 25 страниц в минуту соответственно, скорость сканирования — до 200 изображений в минуту. Эти МФУ обеспечивают высокое качество обработки без долгого ожидания. Сканер поддерживает одновременную загрузку 320 страниц, что позволяет экономить время при работе с объемными документами. Также

Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизне

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ Основные особенности модели МФУ серии Canon PIXMA 2020 года используют систему непрерывной подачи чернил – так называемую СНПЧ. Вместо картриджей в тестовой модели установлены отдельные емкости для чернил, которые легко п

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей й модели, сканер которой рассчитан на листы A4, есть возможность печати баннеров длиной до 120 см. МФУ Canon PIXMA G3420 Среди особенностей МФУ Canon PIXMA G3420 стоит выделить возможн

МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности рганизаций, специализирующихся на создании безопасного цифрового бизнеса: она инвестировала в тесты на проникновение, проведенные NTT DATA и Security NTT. Konica Minolta предоставила NTT DATA линейку МФУ и их исходный код. Специалисты организации пытались взломать устройства в течение 80 часов, однако не обнаружили серьезных уязвимостей. «Зачастую многие организации не подозревают, что М

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил Классические струйные принтеры и МФУ быстро становятся отдельной статьей домашних расходов и источником головной боли: картрид