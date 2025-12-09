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МФУ многофункциональное устройство принтеры и сканеры MFP Multi-function printer

СОБЫТИЯ

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09.12.2025 Pantum расширяет линейку устройств для бизнеса: представлены новые МФУ серии Utility

Компания Pantum, производитель печатного оборудования, объявила о выходе новой серии лазерных МФУ формата А3 — Utility 230/320. Серия включает в себя монохромные и цветные устройства формата А3: Pantum BM230N, BM230ADN и BM320ADN. Устройства разработаны с учетом потребностей бизнеса и г
26.11.2025 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

предложений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительность
04.09.2025 «Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати

Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб». Особенности устройств Компактный дизайн: облегчит установку в о
30.06.2025 МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12»

АО «НТЦ ИТ РОСА» и ООО «Катюша Принт» подтвердили совместимость многофункциональных устройств (МФУ) «Катюша» с российской операционной системой «РОСА Хром 12». Соответствующий сертификат в
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

с требованием принять «незамедлительные» меры для включения в реестр многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров. Сейчас в реестре присутствуют только устройства производителя «Катюша Принт
05.05.2025 Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ

ном для замещения товаров из недружественных стран». Jimmy Syachoke / Unsplash Минпромторг исключил МФУ, а также ноутбуки HP и Fujitsu из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по пара
24.03.2025 На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды

В России по итогам 2024 г. зафиксирован стремительный рост рынка устройств для печати – принтеров и МФУ, цветных и монохромных. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», за отчетный
13.03.2025 Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 год

По результатам 2024 г. рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в

11.03.2025 HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

Американская компания HP Inc. окончательно «убила» свои принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как пишет портал Ars Technica, она выпустила прошивку, которая не дает печатать даже на
19.02.2025 «Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Обе уязвимости - CVE-2024-12510 и CVE-2024-12511 - оцениваются как среднеопасные. Первая получила оценку 6,7 балла по шкале CVSS, вторая - 7,6 балла. Фото: pressfoto / FreePik Уязвимости в некоторых МФУ Xerox позволяют злоумышленникам выцеживать реквизиты доступа к Windows Active Directory Успешная эксплуатация CVE-2024-12510 позволяет перенаправить данные, связанные с аутентификацией, на

05.02.2025 Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ

ayPort, HDMI, разъем для микрофона и наушников. В обеих сериях доступны конфигурации с предустановленным Windows 11 или без операционной системы для индивидуальной настройки. iRU Лазерное монохромное МФУ iRU Strato HM2401DNW – это универсальное устройство, выполняющее функции принтера, копира и сканера. Благодаря своим характеристикам подходит для кабинетов руководителей, небольших офисов и
15.01.2025 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне на новогодних праздниках скупали аэрогрили, МФУ, наушники Apple, смарт-часы, телевизоры и пылесосы

дет богатым на игровые новинки – например, уже 16 января любителей автосимуляторов ждет новая часть Assetto Corsa, а 4 февраля фанаты RPG окунутся в игру Kingdom Come: Deliverance 2. Продажи струйных МФУ (многофункциональных устройств) выросли на 177%. Возможность сканировать документы и распечатывать их остается актуальной для большого числа потребителей, особенно в период зимней сессии в

04.12.2024 В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати

2023 г. прошедший через масштабный ребрендинг. Новинка Fplus – это многофункциональное устройство (МФУ), сочетающее в себе принтер, сканер и копир. Лист бумаги формата А3 ровно вдвое больше по
31.10.2024 Новые принтеры и МФУ «Гравитон» совместимы с ПО «ПринтСтат»

Компания «Никотех» сообщила о том, что новые принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) производства «Гравитон» полностью совместимы с программным обеспечением «ПринтСтат». Это
25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh

МФУ для московских властей Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) закупил 3000 МФУ, принтеров, сканеров и плоттеров. Общая сумма закупки составила 532,3 млн руб., деньги выделены из городского бюджета. Тендер опубликовали на сайте госзакупок 15 июля 2024 г. от имени Депар
08.08.2024 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша»

«Катюша», российский производитель офисной техники, системы управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Применение смарт-карт «Рутокен» обеспечивает безопасный доступ к офисным устройствам «Катюша», которые могут входить в с
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3

авитон» к моменту публикации материала не было. Гравитон Ассортимент брендов российских принтеров и МФУ расширяется В своем нынешнем наполнении модельный ряд принтеров и МФУ «Гравитон» п
26.06.2024 «Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники

Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал выпуск принтеров и МФУ. Производство ведется на собственной площадке в Московской области. Портфель «Гравитон»,

17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ

которую выпустил Fplus, получила название MC241adfw, только это не просто принтер. Это полноценное МФУ – многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера и копира. К
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику

программного обеспечения, запустила в крупносерийное производство высокопроизводительные принтеры и МФУ на российских печатных платах. Соответствующие записи появились в ГИСП Минпромторга 14 ма
16.04.2024 Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

ение и производство в России Как стало известно CNews, в России начался серийный выпуск принтеров и МФУ (многофункциональные устройства) под брендом «Катюша» на российских системных платах собс
21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя

ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное

13.03.2024 X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом»

ния госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представи
27.12.2023 Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года

работу техники и снижает риски на стороне заказчиков». По словам производителя, продукция Катюша уверенно расширяет присутствие на рынке, в том числе и на рынках государств СНГ и дальнего зарубежья. Принтеры и МФУ Катюша представлены в Казахстане и Белоруссии, вендор и дальше планирует экспансию на рынки Центральной и Юго-Восточной Азии.
28.09.2023 Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP

ий поставщик новой линейки печатного оборудования НР. Об этом CNews сообщили представители Sprint. Российским заказчикам стали доступны устройства формата А3 с функцией Reverse and Retry. За счет нее МФУ обнаруживает и устраняет проблемы двойной подачи и замятия бумаги при сканировании. Также новые модели оснащены функциями HP Sure Start, Connection Inspector и Memory Shield. Они обеспечива
14.08.2023 HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил

HP и «ограниченные» МФУ Группа владельцев многофункциональных печатающих устройств (МФУ) производства HP п
30.03.2023 Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах

м. В частности, участники рынка хотят включить в систему принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников на рынке. Проблема заключается в

23.03.2023 Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux

ний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моделей LP-2070 MF4R и LP-1050 MF-2R. В ходе тестирования эксперты подт
02.02.2023 Merlion начала продажи оргтехники Hiper

ики. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов. Лазерные принтеры Hiper представлены двумя модел
02.09.2022 Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров

суда России, аккурат на 323 млн руб. закупает китайские принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Тендер на портале госзакупок был опубликован 10 августа 2022 г., итоги электронного аук
10.02.2022 X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны

реждения, проанализировали структуру внутреннего и внешнего документооборота. В результате был разработан технический проект, предусматривающий замену ряда морально устаревших и технически изношенных МФУ, а также внедрение в его инфраструктуру дополнительного оборудования. Наиболее полно требованиям заказчика отвечали МФУ Kyocera Ecosys M3655idn. Все устройства были интегрированы в и
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM

мным убыткам. Кроме того, в современных условиях вектором хакерской атаки могут быть любые программы и аппаратные устройства, что требует защищенности и от платформ документооборота, и от принтеров с МФУ, подчеркивают в Kyocera Document Solutions. Даже самый совершенный принтер-копир-сканер следует рассматривать как элемент системы корпоративного документооборота Как выглядит современный do
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса

Серия WorkForce Enterprise включает высокопроизводительные МФУ для больших объемов печати. Эти машины – настоящие монстры в мире оргтехники, способные п
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci

ественно и в кратчайшие сроки. Скорость печати устройств TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci составляет 35 и 25 страниц в минуту соответственно, скорость сканирования — до 200 изображений в минуту. Эти МФУ обеспечивают высокое качество обработки без долгого ожидания. Сканер поддерживает одновременную загрузку 320 страниц, что позволяет экономить время при работе с объемными документами. Также
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати

Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизне
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Основные особенности модели МФУ серии Canon PIXMA 2020 года используют систему непрерывной подачи чернил – так называемую СНПЧ. Вместо картриджей в тестовой модели установлены отдельные емкости для чернил, которые легко п
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

й модели, сканер которой рассчитан на листы A4, есть возможность печати баннеров длиной до 120 см.  МФУ Canon PIXMA G3420  Среди особенностей МФУ Canon PIXMA G3420 стоит выделить возможн
02.08.2021 МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности

рганизаций, специализирующихся на создании безопасного цифрового бизнеса: она инвестировала в тесты на проникновение, проведенные NTT DATA и Security NTT. Konica Minolta предоставила NTT DATA линейку МФУ и их исходный код. Специалисты организации пытались взломать устройства в течение 80 часов, однако не обнаружили серьезных уязвимостей. «Зачастую многие организации не подозревают, что М
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Классические струйные принтеры и МФУ быстро становятся отдельной статьей домашних расходов и источником головной боли: картрид
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

ействительно, долгое время лазерные принтеры были самыми быстрыми. Все помнят классический струйный МФУ – медленную машину, которая водит печатающей головкой над листом с характерным звуком и в

Публикаций - 1250, упоминаний - 1666

МФУ и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 248
Xerox - The Haloid Company 1168 235
Seiko Epson Corporation 908 178
Canon 1439 160
Samsung Electronics 11064 125
Brother - Brother Industries - Бразер 215 103
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 70
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 68
HP - Hewlett-Packard 3662 68
Konica Minolta 423 66
Xerox - Lexmark Int 303 58
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 57
Microsoft Corporation 25775 56
Apple Inc 13154 43
Pantum - Пантум 77 40
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 37
OKI - ОКИ Системс Рус 174 34
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 34
Intel Corporation 12811 34
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 28
Dropbox 527 27
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 27
Dell EMC 5180 25
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 38 24
Sony 6739 21
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Konica Minolta Business Solutions 68 19
Google LLC 12688 19
9594 19
Acer Group - Acer Inc 2776 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Ростелеком 10948 16
Softline - Софтлайн 3743 16
Toshiba Corporation 2980 16
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 15
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 15
Lenovo Group 2446 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 56
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Россети Ленэнерго 1699 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Русагро Группа Компаний 379 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
Метрополис ТРК 60 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Альфа-Банк 1979 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Volvo Cars 262 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Ак Барс Банк 283 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Ford 434 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Федеральное казначейство России 1949 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 918
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 394
Оцифровка - Digitization 5185 362
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 276
Принтер струйный - Inkjet printer 739 246
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 238
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 237
Принтер - скорость печати 590 236
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 227
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 220
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 220
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 220
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 214
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 213
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 205
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 203
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 190
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 187
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 177
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 177
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 175
Монохромное изображение - Monochrome image 642 170
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 161
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 143
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 133
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 132
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 108
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 102
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 99
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 98
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 95
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 91
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 88
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 84
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 82
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 105
Microsoft Windows 16882 105
Google Android 15243 93
Apple AirPrint 119 80
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 71
Apple iOS 8583 68
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 62
Linux OS 11533 60
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 52
Seiko Epson Stylus 149 48
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 47
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 47
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 41
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 39
Xerox ConnectKey 41 37
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 36
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 36
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 36
HP OfficeJet МФУ 64 34
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 33
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 31
HP PhotoSmart 113 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 31
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 29
Canon i-SENSYS - МФУ 42 28
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 27
HP Neverstop Laser MFP - Принтер - МФУ 30 27
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 27
Microsoft Office 4170 27
Apple iPhone 6 4861 26
Kyocera ECOSYS 34 25
Kyocera TASKalfa МФУ 31 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Apple iPad 4011 24
Xerox VersaLink 25 22
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 22
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 22
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 22
Макаренков Константин 42 30
Буров Олег 25 14
Голощапов Александр 15 11
Виноградов Максим 18 9
Кулешов Алексей 32 8
Шадаев Максут 1210 7
Кукин Александр 12 7
Лаптева Марина 114 7
Хохлов Илья 8 7
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 6
Степанов Владимир 91 6
Антонов Андрей 21 6
Гималиев Наиль 11 6
Селиверстова Алина 6 6
Сивер Владислав 6 6
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 6
Ильичев Андрей 38 6
Калинин Алексей 77 5
Калинин Александр 189 5
Анохин Павел 15 5
Мельников Алексей 74 5
Ефремов Антон 21 5
Кот Олег 30 5
Бланкет Надежда 14 5
Александров Александр 86 5
Фролов Денис 73 5
Гольденберг Леонид 63 5
Башлыков Александр 11 5
Галкин Андрей 19 5
Лачков Евгений 40 5
Белов Исмаил 9 5
Елисеев Александр 7 5
Арзуманян Екатерина 5 5
Купцов Дмитрий 15 5
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 5
Ткачев Станислав 10 5
Двойников Дмитрий 8 5
Евдокимов Андрей 95 4
Гуцериев Михаил 114 4
Сорокин Михаил 8 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 727
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 137
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 106
Европа 24963 101
Япония 13807 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Азия - Азиатский регион 5920 29
Африка - Африканский регион 3640 26
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Казахстан - Республика 6047 23
Украина 7928 22
Ближний Восток 3154 22
Китай - Тайвань 4245 22
Европа Восточная 3138 20
Европа Западная 1496 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Южная Корея - Республика 7051 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Америка - Американский регион 2206 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 8
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Индия - Bharat 5869 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 186
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 182
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 117
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 111
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 92
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 80
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 74
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 60
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 60
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 56
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 37
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 32
Ergonomics - Эргономика 1755 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
Паспорт - Паспортные данные 2848 27
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 26
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 26
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 19
Английский язык 7030 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
Импортозамещение - параллельный импорт 618 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 38
Ведомости 1466 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
The Register - The Register Hardware 1784 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
BleepingComputer - Издание 458 3
Wikipedia - Википедия 650 3
FT - Financial Times 1295 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Ars Technica 450 2
Известия ИД 770 2
Neowin 217 2
CNews TV 747 2
CNews Журнал 167 2
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
PC Magazine - PCMag 104 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Telegraph 199 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
TechSpot 188 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
WinFuture 15 1
Mash - telegram-канал 22 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Мобильные системы 118 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InformationWeek 241 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Nikkei Electronics 82 1
IDC - International Data Corporation 4975 134
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
IDC Russia - IDC Россия 183 26
ITResearch 123 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
Gartner - Гартнер 3658 13
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
Buyers Laboratory 15 6
CNews Инновация года - награда 155 4
Photizo Group 9 4
Forrester Research 834 3
Keypoint Intelligence 7 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Harris Interactive 81 3
Quocirca 12 3
INFOLine-Аналитика 78 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
SpencerLab 9 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Market Strategies International 8 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
Aberdeen Group 53 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
EcoVadis 4 1
Shosteck Group 5 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
Т1 Цифровая академия 54 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
Просвещение Академия 3 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 36
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CeBIT 614 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
Docflow 148 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CNews AWARDS - награда 571 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
День знаний - 1 сентября 42 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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