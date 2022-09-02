Индексная книга CNews*
МФУ многофункциональное устройство принтеры и сканеры MFP Multi-function printer
Публикаций - 1053, упоминаний - 1199
МФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаренков Константин 41 30
|Буров Олег 25 14
|Голощапов Александр 15 11
|Кулешов Алексей 29 8
|Лаптева Марина 115 7
|Хохлов Илья 8 7
|Гималиев Наиль 11 6
|Степанов Владимир 40 5
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 5
|Анохин Павел 13 5
|Калинин Алексей 41 5
|Гольденберг Леонид 55 5
|Фролов Денис 34 5
|Арзуманян Екатерина 5 5
|Бланкет Надежда 10 5
|Елисеев Александр 7 5
|Lores Enrique - Лорес Энрике 10 5
|Лачков Евгений 32 5
|Антонов Андрей 20 5
|Селиверстова Алина 5 5
|Галкин Андрей 19 5
|Белов Исмаил 9 5
|Ефремов Антон 10 5
|Калинин Александр 139 5
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 4
|Миронос Владимир 5 4
|Степанов Антон 58 4
|Гуцериев Михаил 111 4
|Сапожников Никита 5 4
|Адров Дмитрий 34 4
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 4
|Ратникова Оксана 6 4
|Сорокин Михаил 6 3
|Ельцин Борис. 79 3
|Евдокимов Андрей 75 3
|Андреев Владимир 86 3
|Поликаркин Владимир 3 3
|Дмитриев Николай 16 3
|Кукин Александр 5 3
|Лебедев Сергей 35 3
|CNews - ZOOM.CNews 1761 33
|91Mobiles 1725 15
|Ведомости 611 4
|BleepingComputer - Издание 218 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1320 2
|FT - Financial Times 1176 2
|CNews Журнал 166 2
|CNews TV 747 2
|Wikipedia - Википедия 443 2
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|Известия ИД 493 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
|Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
|WinFuture 13 1
|Times 651 1
|Bloomberg 1135 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
|Мобильные системы 114 1
|InformationWeek 234 1
|Der Spiegel 145 1
|Neowin 78 1
|DigiTimes - Издание 1297 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 1
|The Register 1427 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 315 1
|Reddit 261 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11030 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232618, в очереди разбора - 862274.
Создано именных указателей - 118165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232618, в очереди разбора - 862274.
Создано именных указателей - 118165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.