Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 118165
ИКТ 9555
Организации 7503
Ведомства 1376
Ассоциации 754
Технологии 3103
Системы 19878
Персоны 47044
География 1906
Статьи 1348
Пресса 956
ИАА 604
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1866
Мероприятия 817

МФУ многофункциональное устройство принтеры и сканеры MFP Multi-function printer



02.09.2022 Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров
10.02.2022 X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей
02.08.2021 МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?
04.12.2020 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса
28.10.2020 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2%
21.10.2020 Обзор МФУ Sharp MX-2651EU
04.09.2020 Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM
31.08.2020 Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w
20.08.2020 МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey
18.08.2020 Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота
11.08.2020 HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей
22.06.2020 HP представила новые МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage
23.04.2020 Xerox представила МФУ PrimeLink B9100
10.03.2020 Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
21.10.2019 Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса
14.10.2019 Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter
14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость
04.10.2019 HP представила в России новые устройства печати для офиса
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM
06.09.2019 HP объявила о старте продаж в России обновленной серии МФУ Smart Tank. Цена
05.09.2019 Ricoh получила 3 награды Buyers Lab в категории «Выбор летнего сезона 2019»
26.08.2019 Как подключить МФУ к облаку и что это дает
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию
15.07.2019 Konica Minolta представила новую версию платформы Marketplace
05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer
03.07.2019 Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса
19.06.2019 HP выпустила в России первый в мире лазерный принтер без картриджа

Публикаций - 1053, упоминаний - 1199

МФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5580 204
Xerox 1121 192
Seiko Epson Corporation 890 158
Canon 1381 140
Samsung Electronics 9809 110
Brother 190 93
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6372 79
HP - Hewlett-Packard 3602 59
Konica Minolta 388 56
Kyocera 235 55
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 240 51
Lexmark Int 289 47
Microsoft Corporation 23698 44
Xerox Russia - Ксерокс Россия 158 40
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 33
Apple Inc 11336 31
OKI - ОКИ Системс Рус 169 30
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 49 28
Dropbox 462 27
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 25
Dell EMC 4946 21
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 75 19
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 603 19
Intel Corporation 11726 19
Konica Minolta Business Solutions 53 18
Google LLC 11087 17
Sony 6491 17
IBM - International Business Machines Corp 9236 16
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2431 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 15
Xerox Евразия 50 14
1С-ИжТиСи 6465 14
7154 14
Pantum 26 14
LG Electronics 3548 13
Toshiba Corporation 2898 13
Mustek Systems 81 12
Meta Platforms - Facebook 4350 12
Lenovo Group 2189 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6281 92
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 26
Россети Ленэнерго 2380 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6014 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 11
Лента - Сеть розничной торговли 1765 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 944 9
101Hotels.com 714 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1046 4
РЖД - Российские железные дороги 1659 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 365 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 409 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 3
Альфа-Банк 1617 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 223 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 584 3
Ак Барс Банк 251 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 2
Volvo Cars 250 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 201 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 339 2
Геобанк КБ 38 2
Альфа-Капитал УК 67 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 31 2
eBay Inc 1602 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 2
Сургутнефтегаз - СНГ 242 2
Ford 399 2
Почта России ПАО 2028 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
МКБ - Московский кредитный банк 447 2
X5 Group - Перекрёсток 460 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 64 2
Газпром ПАО 1179 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18378 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3008 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9445 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10565 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1452 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1929 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2490 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1596 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4646 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 4
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 398 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2499 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 707 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1695 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1061 3
Правительство Москвы 2080 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3041 3
Президент Российской Федерации 3796 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 275 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 254 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 335 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 678 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 2
Верховный суд Российской Федерации 789 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 562 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 123 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3826 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 971 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 832 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 213 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2760 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1227 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 568 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1802 4
4CIO 729 3
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6145 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 89 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 246 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
АРБ - Ассоциация российских банков 210 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5566 766
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1271 355
Оцифровка - Digitization 3940 326
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3037 244
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40282 226
Принтер - скорость печати 573 220
Принтер струйный - Inkjet printer 668 218
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11684 214
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1235 208
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11117 206
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь 962 200
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9405 196
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3119 196
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11418 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54735 192
Принтер лазерный 578 191
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 425 189
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17600 175
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21768 173
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80192 160
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5723 152
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15221 145
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12902 141
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13385 139
Монохромное изображение - Monochrome image 506 135
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26338 126
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9509 126
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11971 119
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 117
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17769 105
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11793 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26555 96
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22384 93
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3519 86
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13720 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8191 73
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1549 73
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10255 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9136 68
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19415 68
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1790 102
Google Android 12787 90
Microsoft Windows 14625 81
Apple AirPrint 113 76
Apple iOS 6950 65
Xerox WorkCentre - серия МФУ 83 61
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 61 45
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 120 44
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 44
Apple iPhone 6 6267 42
Linux OS 8454 42
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 49 38
Microsoft Windows 2000 12789 36
Xerox ConnectKey 39 35
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 43 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2955 30
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1291 29
HP PhotoSmart 113 29
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 301 27
Canon i-SENSYS - МФУ 39 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6705 26
Seiko Epson Stylus Photo 59 25
Kyocera ECOSYS 32 24
HP OfficeJet МФУ 61 24
Kyocera TASKalfa МФУ 29 24
Microsoft Office 3492 23
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 271 22
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 442 20
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 20
Ricoh SP - серия МФУ 20 19
Xerox Phaser - серия принтеров 66 19
Apple iPad 3758 19
HP Smart App 31 18
PostScript - Язык программирования 83 18
Xerox VersaLink 21 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2884 17
YSoft SafeQ 25 17
Apple macOS 1766 17
HP PageWide 28 17
Xerox App Gallery 19 17
Макаренков Константин 41 30
Буров Олег 25 14
Голощапов Александр 15 11
Кулешов Алексей 29 8
Лаптева Марина 115 7
Хохлов Илья 8 7
Гималиев Наиль 11 6
Степанов Владимир 40 5
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 5
Анохин Павел 13 5
Калинин Алексей 41 5
Гольденберг Леонид 55 5
Фролов Денис 34 5
Арзуманян Екатерина 5 5
Бланкет Надежда 10 5
Елисеев Александр 7 5
Lores Enrique - Лорес Энрике 10 5
Лачков Евгений 32 5
Антонов Андрей 20 5
Селиверстова Алина 5 5
Галкин Андрей 19 5
Белов Исмаил 9 5
Ефремов Антон 10 5
Калинин Александр 139 5
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 4
Миронос Владимир 5 4
Степанов Антон 58 4
Гуцериев Михаил 111 4
Сапожников Никита 5 4
Адров Дмитрий 34 4
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 4
Ратникова Оксана 6 4
Сорокин Михаил 6 3
Ельцин Борис. 79 3
Евдокимов Андрей 75 3
Андреев Владимир 86 3
Поликаркин Владимир 3 3
Дмитриев Николай 16 3
Кукин Александр 5 3
Лебедев Сергей 35 3
Россия - РФ - Российская федерация 125505 554
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39970 113
Европа 21473 79
Япония 13020 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50532 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15439 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13321 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15341 42
Украина 7358 20
Азия - Азиатский регион 5144 20
Европа Восточная 3008 19
Германия - Федеративная Республика 12168 18
Африка - Африканский регион 3300 18
Казахстан - Республика 5036 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6504 17
Европа Западная 1418 15
Ближний Восток 2682 15
Беларусь - Белоруссия 4456 12
Земля - планета Солнечной системы 9844 11
Америка 2159 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13052 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2894 9
Китай - Тайвань 3797 9
Южная Корея - Республика 6327 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4934 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2419 9
Португалия - Порту 625 8
Россия - СФО - Новосибирск 3779 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3378 8
Америка Северная 3118 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 449 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1320 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2562 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 577 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2367 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2694 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1305 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2404 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9486 165
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42716 106
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10838 99
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42900 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21114 82
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4278 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24750 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6240 66
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11043 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3540 57
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4631 51
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2000 50
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5340 48
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3517 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5030 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10147 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4784 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14354 29
Ergonomics - Эргономика 1505 28
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1185 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5272 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8477 24
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 830 24
Паспорт - Паспортные данные 2138 23
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3291 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4761 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4581 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7082 18
Английский язык 6215 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5138 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4344 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2772 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4465 16
Статистика - Statistics - статистические данные 1614 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15459 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8980 14
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3532 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6629 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5601 14
Аренда 2155 13
CNews - ZOOM.CNews 1761 33
91Mobiles 1725 15
Ведомости 611 4
BleepingComputer - Издание 218 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1320 2
FT - Financial Times 1176 2
CNews Журнал 166 2
CNews TV 747 2
Wikipedia - Википедия 443 2
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Известия ИД 493 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
WinFuture 13 1
Times 651 1
Bloomberg 1135 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
Мобильные системы 114 1
InformationWeek 234 1
Der Spiegel 145 1
Neowin 78 1
DigiTimes - Издание 1297 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 1
The Register 1427 1
TAdviser - Центр выбора технологий 315 1
Reddit 261 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11030 1
IDC - International Data Corporation 4861 122
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7523 28
ITResearch 115 24
IDC Russia - IDC Россия 161 22
Gartner - Гартнер 3490 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2372 11
GfK Rus - ГФК-Русь 208 8
Buyers Laboratory 12 4
Photizo Group 9 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 3
Harris Interactive 83 3
Quocirca 12 3
CNews Инновация года - награда 80 2
Keypoint Intelligence 7 2
Forrester Research 814 2
CNews Fast рейтинг 42 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 187 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
Тинькофф - Tinkoff Data 3 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 64 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Market Strategies International 8 1
SpencerLab 9 1
IDC Украина 2 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Aberdeen Group 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 733 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 596 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 45 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 10 1
ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 8 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 1
СПбГУПТД - СПбВШТЭ - Высшая школа технологии и энергетики 1 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 1
Тверской колледж имени А.Н. Коняева ГБПОУ 1 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 4 1
Просвещение Академия 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 21 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
РГБ - Российская государственная библиотека 88 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 13 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 61 1
РАН - Российская академия наук 1813 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 444 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 114 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 11 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 106 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11790 59
CNews FORUM Информационные технологии завтра 886 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
Docflow 133 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1053 2
День знаний - 1 сентября 30 2
CNews FORUM Кейсы 111 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2115 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
День молодёжи - 27 июня 699 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
Samsung Forum 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
CNews AWARDS - награда 424 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Фотофорум 48 1
Cisco Connect 5 1
CeBIT 461 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Fujitsu Forum 8 1
EFI Connect 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232618, в очереди разбора - 862274.
Создано именных указателей - 118165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще