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МФУ многофункциональное устройство принтеры и сканеры MFP Multi-function printer
СОБЫТИЯ
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|09.12.2025
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Pantum расширяет линейку устройств для бизнеса: представлены новые МФУ серии Utility
Компания Pantum, производитель печатного оборудования, объявила о выходе новой серии лазерных МФУ формата А3 — Utility 230/320. Серия включает в себя монохромные и цветные устройства формата А3: Pantum BM230N, BM230ADN и BM320ADN. Устройства разработаны с учетом потребностей бизнеса и г
|26.11.2025
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Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж
предложений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительность
|04.09.2025
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«Техноэволаб» запустила принтер Т1023 и МФУ Т2023 — компактные монохромные решения для малых офисов и домашней печати
Компания ««Техноэволаб»» представила новые монохромные печатные устройства — принтер Т1023 и МФУ Т2023. Новинки подойдут для небольших организаций и домашнего применения. Об этом CNews сообщили представители «Техноэволаб». Особенности устройств Компактный дизайн: облегчит установку в о
|30.06.2025
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МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12»
АО «НТЦ ИТ РОСА» и ООО «Катюша Принт» подтвердили совместимость многофункциональных устройств (МФУ) «Катюша» с российской операционной системой «РОСА Хром 12». Соответствующий сертификат в
|19.06.2025
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Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании
с требованием принять «незамедлительные» меры для включения в реестр многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров. Сейчас в реестре присутствуют только устройства производителя «Катюша Принт
|05.05.2025
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Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ
ном для замещения товаров из недружественных стран». Jimmy Syachoke / Unsplash Минпромторг исключил МФУ, а также ноутбуки HP и Fujitsu из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по пара
|24.03.2025
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На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды
В России по итогам 2024 г. зафиксирован стремительный рост рынка устройств для печати – принтеров и МФУ, цветных и монохромных. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», за отчетный
|13.03.2025
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Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 год
По результатам 2024 г. рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в
|11.03.2025
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HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами
Американская компания HP Inc. окончательно «убила» свои принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как пишет портал Ars Technica, она выпустила прошивку, которая не дает печатать даже на
|19.02.2025
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«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети
Обе уязвимости - CVE-2024-12510 и CVE-2024-12511 - оцениваются как среднеопасные. Первая получила оценку 6,7 балла по шкале CVSS, вторая - 7,6 балла. Фото: pressfoto / FreePik Уязвимости в некоторых МФУ Xerox позволяют злоумышленникам выцеживать реквизиты доступа к Windows Active Directory Успешная эксплуатация CVE-2024-12510 позволяет перенаправить данные, связанные с аутентификацией, на
|05.02.2025
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Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ
ayPort, HDMI, разъем для микрофона и наушников. В обеих сериях доступны конфигурации с предустановленным Windows 11 или без операционной системы для индивидуальной настройки. iRU Лазерное монохромное МФУ iRU Strato HM2401DNW – это универсальное устройство, выполняющее функции принтера, копира и сканера. Благодаря своим характеристикам подходит для кабинетов руководителей, небольших офисов и
|15.01.2025
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне на новогодних праздниках скупали аэрогрили, МФУ, наушники Apple, смарт-часы, телевизоры и пылесосы
дет богатым на игровые новинки – например, уже 16 января любителей автосимуляторов ждет новая часть Assetto Corsa, а 4 февраля фанаты RPG окунутся в игру Kingdom Come: Deliverance 2. Продажи струйных МФУ (многофункциональных устройств) выросли на 177%. Возможность сканировать документы и распечатывать их остается актуальной для большого числа потребителей, особенно в период зимней сессии в
|04.12.2024
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В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати
2023 г. прошедший через масштабный ребрендинг. Новинка Fplus – это многофункциональное устройство (МФУ), сочетающее в себе принтер, сканер и копир. Лист бумаги формата А3 ровно вдвое больше по
|31.10.2024
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Новые принтеры и МФУ «Гравитон» совместимы с ПО «ПринтСтат»
Компания «Никотех» сообщила о том, что новые принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) производства «Гравитон» полностью совместимы с программным обеспечением «ПринтСтат». Это
|25.09.2024
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Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh
МФУ для московских властей Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) закупил 3000 МФУ, принтеров, сканеров и плоттеров. Общая сумма закупки составила 532,3 млн руб., деньги выделены из городского бюджета. Тендер опубликовали на сайте госзакупок 15 июля 2024 г. от имени Депар
|08.08.2024
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Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша»
«Катюша», российский производитель офисной техники, системы управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Применение смарт-карт «Рутокен» обеспечивает безопасный доступ к офисным устройствам «Катюша», которые могут входить в с
|26.06.2024
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Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3
авитон» к моменту публикации материала не было. Гравитон Ассортимент брендов российских принтеров и МФУ расширяется В своем нынешнем наполнении модельный ряд принтеров и МФУ «Гравитон» п
|26.06.2024
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«Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники
Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал выпуск принтеров и МФУ. Производство ведется на собственной площадке в Московской области. Портфель «Гравитон»,
|17.06.2024
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Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ
которую выпустил Fplus, получила название MC241adfw, только это не просто принтер. Это полноценное МФУ – многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера и копира. К
|17.05.2024
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Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику
программного обеспечения, запустила в крупносерийное производство высокопроизводительные принтеры и МФУ на российских печатных платах. Соответствующие записи появились в ГИСП Минпромторга 14 ма
|16.04.2024
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Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»
ение и производство в России Как стало известно CNews, в России начался серийный выпуск принтеров и МФУ (многофункциональные устройства) под брендом «Катюша» на российских системных платах собс
|21.03.2024
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Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя
ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появилось уникальное
|13.03.2024
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X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом»
ния госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представи
|27.12.2023
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Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года
работу техники и снижает риски на стороне заказчиков». По словам производителя, продукция Катюша уверенно расширяет присутствие на рынке, в том числе и на рынках государств СНГ и дальнего зарубежья. Принтеры и МФУ Катюша представлены в Казахстане и Белоруссии, вендор и дальше планирует экспансию на рынки Центральной и Юго-Восточной Азии.
|28.09.2023
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Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP
ий поставщик новой линейки печатного оборудования НР. Об этом CNews сообщили представители Sprint. Российским заказчикам стали доступны устройства формата А3 с функцией Reverse and Retry. За счет нее МФУ обнаруживает и устраняет проблемы двойной подачи и замятия бумаги при сканировании. Также новые модели оснащены функциями HP Sure Start, Connection Inspector и Memory Shield. Они обеспечива
|14.08.2023
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HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил
HP и «ограниченные» МФУ Группа владельцев многофункциональных печатающих устройств (МФУ) производства HP п
|30.03.2023
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Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах
м. В частности, участники рынка хотят включить в систему принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников на рынке. Проблема заключается в
|23.03.2023
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Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux
ний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моделей LP-2070 MF4R и LP-1050 MF-2R. В ходе тестирования эксперты подт
|02.02.2023
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Merlion начала продажи оргтехники Hiper
ики. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов. Лазерные принтеры Hiper представлены двумя модел
|02.09.2022
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Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров
суда России, аккурат на 323 млн руб. закупает китайские принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Тендер на портале госзакупок был опубликован 10 августа 2022 г., итоги электронного аук
|10.02.2022
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X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны
реждения, проанализировали структуру внутреннего и внешнего документооборота. В результате был разработан технический проект, предусматривающий замену ряда морально устаревших и технически изношенных МФУ, а также внедрение в его инфраструктуру дополнительного оборудования. Наиболее полно требованиям заказчика отвечали МФУ Kyocera Ecosys M3655idn. Все устройства были интегрированы в и
|13.12.2021
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Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM
мным убыткам. Кроме того, в современных условиях вектором хакерской атаки могут быть любые программы и аппаратные устройства, что требует защищенности и от платформ документооборота, и от принтеров с МФУ, подчеркивают в Kyocera Document Solutions. Даже самый совершенный принтер-копир-сканер следует рассматривать как элемент системы корпоративного документооборота Как выглядит современный do
|12.10.2021
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Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса
Серия WorkForce Enterprise включает высокопроизводительные МФУ для больших объемов печати. Эти машины – настоящие монстры в мире оргтехники, способные п
|21.09.2021
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Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci
ественно и в кратчайшие сроки. Скорость печати устройств TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci составляет 35 и 25 страниц в минуту соответственно, скорость сканирования — до 200 изображений в минуту. Эти МФУ обеспечивают высокое качество обработки без долгого ожидания. Сканер поддерживает одновременную загрузку 320 страниц, что позволяет экономить время при работе с объемными документами. Также
|08.09.2021
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Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати
Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизне
|26.08.2021
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Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ
Основные особенности модели МФУ серии Canon PIXMA 2020 года используют систему непрерывной подачи чернил – так называемую СНПЧ. Вместо картриджей в тестовой модели установлены отдельные емкости для чернил, которые легко п
|25.08.2021
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Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей
й модели, сканер которой рассчитан на листы A4, есть возможность печати баннеров длиной до 120 см. МФУ Canon PIXMA G3420 Среди особенностей МФУ Canon PIXMA G3420 стоит выделить возможн
|02.08.2021
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МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности
рганизаций, специализирующихся на создании безопасного цифрового бизнеса: она инвестировала в тесты на проникновение, проведенные NTT DATA и Security NTT. Konica Minolta предоставила NTT DATA линейку МФУ и их исходный код. Специалисты организации пытались взломать устройства в течение 80 часов, однако не обнаружили серьезных уязвимостей. «Зачастую многие организации не подозревают, что М
|03.03.2021
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Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил
Классические струйные принтеры и МФУ быстро становятся отдельной статьей домашних расходов и источником головной боли: картрид
|23.02.2021
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Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?
ействительно, долгое время лазерные принтеры были самыми быстрыми. Все помнят классический струйный МФУ – медленную машину, которая водит печатающей головкой над листом с характерным звуком и в
МФУ и организации, системы, технологии, персоны:
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