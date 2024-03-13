X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом»

Группа компаний X-Com модернизировала парк копировально-печатной техники ФГУП «Гидрографическое предприятие» – структурного подразделения госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представитель X-Com.

Специалисты X-Com провели аудит действующего парка копировально-печатной техники заказчика, в ходе которого были выявлены узкие места в организации бумажного документооборота и разработан ряд практических мер по их устранению. Одной из них стала замена множества устаревших и экономически неэффективных персональных принтеров и МФУ, расположенных на рабочих местах пользователей, профессиональными МФУ формата А3.

Основываясь на среднемесячных объемах цветной и монохромной печати предприятия, в качестве оптимального по оптимального по соотношению цены, стоимости владения и производительности заказчику было предложено внедрение МФУ Konica Minolta bizhub C450i с дополнительными опциями. Это устройство обеспечивает печать и копирование средних и больших объемов полноцветных и монохромных документов со скоростью до 45 стр./мин., а также их сканирование в цвете и ч/б. Цветной дисплей диагональю 10,1 дюйма с поддержкой мультитач обеспечивает простое и интуитивно понятное управление, а автоматическое определение типа носителя и встроенный однопроходный дуплексный автоподатчик повышает скорость и удобство пользования.

Проект выполнен в соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам. Модернизация парка копировально-печатной техники уже в первый месяц позволила заказчику более чем на 30% сократить затраты на обработку печатных документов и повысить скорость бумажного документооборота. Подрядчик проекта определялся на основании открытого конкурса среди российских поставщиков копировально-печатной техники.