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X-Com Икс ком
Группа компаний X-Com — российский многопрофильный холдинг, действующий на рынке более 30 лет. Основные направления деятельности включают системную интеграцию, поставку ИТ-оборудования и комплексных решений, сервис и техническую поддержку, а также оперирование e-commerce-платформами, включая Xcom-Shop, входящий в топ-10 интернет-магазинов в категории «компьютеры и техника». Компания реализует проекты в сегментах B2B и B2G, участвует в импортозамещении и сотрудничает с российскими производителями, чья продукция внесена в реестры Минпромторга и реестр промышленных товаров ЕАЭС.
X-Com развивает собственные инициативы в области M&A, поддерживает университетские стартапы и акселераторы, включая программы с МАИ, Казанским инновационным университетом и ГУАП.
Компания внедряет решения на базе отечественного оборудования: сетевое оборудование Qtech, Sofinet, Aquarius, Netcraze (ранее Keenetic), ИБП Marsriva, «Сайбер Электро», серверы и ПК Depo Computers, интерактивные дисплеи NexTouch, Geckotouch, программное обеспечение AliveColors, печатающую технику «Катюша», а также решения EKF (через партнера «Электрорешения»), Remer, Акметех и SberDevices. Также X-Com использует оборудование Yealink (для ВКС и IP-телефонии), Uniview (видеонаблюдение), NovaStar (управление LED-экранами), ITC и Booco (системы бронирования и управления Pro-AV).
X-Com разрабатывает и внедряет мультимедийные комплексы, системы видеонаблюдения, СКУД с биометрией, сетевую и ИТ-инфраструктуру для вузов, госучреждений, бизнес-центров и научных организаций. Среди заказчиков — МАИ, ТИУ, ИЯИ РАН, Российский университет кооперации, ГУАП, ФБУЗ в Костромской области и др. Компания сертифицировала свои компьютеры Business на совместимость с ОС «Роса Хром 12».
В области информационной безопасности X-Com выступает как сервис-провайдер DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». Также компания является партнером «Вебинар Технологии» по платформе «МТС Линк».
Конкурирующие компании на рынке:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 3 452 275 ₽*
СОБЫТИЯ
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|22.06.2026
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ГК X-Com и OpenYard развивают сотрудничество в области реестрового серверного оборудования
Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявила о продлении партнерства с российским пр
|17.06.2026
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X-Com развивает партнерство с компанией Kraftway
Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявляет о статусе авторизованного партнера ком
|21.05.2026
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ГК X-Com выстраивает ИТ-системы в «РУК-Инфотех»
ГК X-Com объявила о завершении проекта по системной интеграции в технопарке Российского универси
|12.05.2026
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X-Com внедряет средства цифрового образования в 4 региональных школах
ГК X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявила о завершении проекта по оснащению компь
|07.04.2026
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X-Com будет реализовывать проекты в качестве сертифицированного интегратора бренда Ippon
Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, сообщила о подтверждении партнерства с компанией
|03.03.2026
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Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%
ении по сравнению с 2024 г. В середине 2026 г. эксперт ожидает стабилизацию рынка и сохранение нейтрального тренда до конца года. Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования компании X-Com, согласен с прогнозом на 2026 г., однако считает, что стагнация рынка началась уже в 2025 г. Роман Бычков, и.о. руководителя продуктового департамента «Скала^р» (группа Rubytech) со ссылк
|18.02.2026
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ГК X-Com оснастила хоккейный клуб СКА серверами и мультимедийными системами
ГК X-Com объявила о завершении проекта по техническому оснащению ледового дворца по заказу хокке
|28.01.2026
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ГК X-Com и Systeme Electric укрепляют партнерство в области электротехнических и инфраструктурных решений
Группа компаний X-Com будет выступать в качестве ИТ-партнера компании Systeme Electric. Об этом CNews сообщил
|11.12.2025
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X-Com будет продвигать на рынке новый российский бренд сетевого оборудования «Кит»
Группа компаний X-Com объявила о начале сотрудничества с российским вендором «Кит», разработчиком и производи
|25.11.2025
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ГК X-Com оснастила мультимедийными системами актовые залы МАИ
Группа компаний X-Com разработала и внедрила современные мультимедийные системы в малом и большом актовых залах в новом корпусе МАИ на Оршанской. Все решения были разработаны с нуля, от кабельных коммуникаций
|13.11.2025
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X-Com оснастила мультимедийной техникой лекционные залы МАИ
Группа компаний X-Com оснастила аудитории Московского авиационного института (МАИ) профессиональными мультимедийными системами. Было модернизировано восемь помещений: одна большая поточная аудитория, семь стан
|06.11.2025
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ГК X-Com — партнер Netcraze, раннее Keenetic
Группа компаний X-Com объявляет о партнерстве с Netcraze — производителем сетевого оборудования, который смен
|15.10.2025
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X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva
Группа компаний X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva, этот вендор производит широкий
|06.10.2025
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X-Com стала партнером Geckotouch
Группа компаний X-Com пополнила партнерский ассортимент российской маркой Geckotouch, которая предоставляет с
|04.09.2025
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X-Com продвигает импортозамещающие решения от NexTouch
Группа компаний X-Com подтверждает статус партнерства с NexTouch – российским производителем дисплеев и интер
|26.08.2025
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X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС
Группа компаний X-Com, партнер производственной группы Remer, сообщает о том, что все шкафы и готовые решения
|19.08.2025
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ГК X-Com предложит телеком-решения компании «Электрорешения» (бренд EKF) в рамках линейки Teracom
Группа компаний X-Com в партнерстве с «Электрорешения», представителем бренда EKF в России, анонсирует обновл
|13.08.2025
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X-Com использует контроллеры NovaStar для проектов с применением светодиодных экранов
Группа компаний X-Com остается в статусе официального партнера компании NovaStar, китайского производителя си
|30.07.2025
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X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар»
Группа компаний X-Com завершила проект по внедрению системы СКУД в здании бизнес-инкубатора ГК «ХимРар», росс
|28.07.2025
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ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов
ГК X-Com предоставит инфраструктуру, консультантов и экспертов для создания, развития и экспертн
|17.07.2025
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ГК X-Com становится официальным дилером производителя «Акметех»
ГК X-Com стала официальным дилером высокотехнологичного оборудования «Акметех» — российской торг
|17.06.2025
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Однофазные ИБП из партнерского портфолио X-Com вошли в реестр Минпромторга
оответствия требованиям ПП№719 и ПП №787 Правительства России. Устройства производятся партнером ГК X-Com, компанией ООО «Стабтех». Об этом CNews сообщили представители X-Com. В реестр в
|15.05.2025
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Группа компаний X-Com запускает направление M&A
Группа компаний X-Com объявляет о запуске M&A направления. X-Com M&A – это программа покупки инвестиро
|22.04.2025
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Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии
Группа компаний X-Com продолжает сотрудничество с компанией Yealink. C 2022 г. ГК X-Com является серти
|15.04.2025
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ГК X-Com продлевает партнерство с компанией Depo Computers
Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией Depo Computers, российским разработчиком, производит
|20.03.2025
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ГК X-Com предложит системы энергоснабжения на базе электротехники и ИТ-решений бренда EKF
ГК X-Com стала ИТ-партнером компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. «Элект
|13.03.2025
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Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга
одулями с конфигурацией MIMO 4x4 для каждого диапазона частот. Об этом CNews сообщили представители X-Com. Из семейства AQ-W6PE401 в ТОРП включены модели AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E и AQ-W6PE401C,
|11.03.2025
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X-Com и Booco заключили соглашение о партнерстве
Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с Booco, российским разработчиком платформы для бронирования пом
|20.02.2025
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X-Com стала официальным дистрибьютором российского графического редактора AliveColors
Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с российским производителем ПО AliveColors. Графический редактор
|18.02.2025
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X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга
Группа компаний X-Com, официальный поставщик ООО «Катюша Принт», объявляет о включении в реестр Минпромторга
|27.01.2025
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ГК X-Com вошла в топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews
Группа компаний X-Com вошла в топ-10 рейтинга «CNews Infrastructure: Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2023», поднявшись с 34 места на шестое. Основным критерием ранжирования в рейтинге являет
|21.01.2025
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Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты
Группа компаний X-Com совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборос
|13.01.2025
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X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech
Группа компаний X-Com объявляет о продлении сотрудничества с компанией Qtech, российским разработчиком и прои
|09.12.2024
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X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices
Группа компаний X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices. Сотрудничество включит в себя использование корп
|05.12.2024
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X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом
Группа компаний X-Com оснастила многофункциональный зал в Российском университете кооперации (РУК). Проект вк
|06.11.2024
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Группа компаний X-Com продлевает партнерство с поставщиком сетевого оборудования Sofinet
Группа компаний X-Com объявляет о продлении на 2025 г. партнерства с компанией Sofinet – российским производи
|24.10.2024
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X-Com стала официальным партнером китайского производителя мультимедиа-оборудования ITC
Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией ITC, вендором из КНР, который производит решения на
|09.09.2024
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X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру ТИУ
Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект масштабирования информационной системы Тюменского индустриального университета (ТИУ) – ведущего центра подготовки высококвалифицир
|02.09.2024
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X-Com расширила портфель решений охранного видеонаблюдения
Группа компаний X-Com завершила партнерскую сертификацию и вошла в число авторизованных российских дилеров продукции Uniview – участника рынка решений для сетевого видеонаблюдения. Заказчикам X-Com дост
|21.08.2024
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X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН»
Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершила проект внедрения автоматизированных рабочих мест в информационную систему Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ Р
X-Com и организации, системы, технологии, персоны:
|Есилевский Петр 16 12
|Усков Антон 9 9
|Молокин Аркадий 8 8
|Роганков Игорь 7 6
|Логушев Вячеслав 5 5
|Фатнев Николай 5 5
|Петров Дмитрий 79 4
|Селин Андрей 4 4
|Коровин Владимир 8 4
|Кузнецов Андрей 115 3
|Шишкин Андрей 17 3
|Маракшин Владимир 5 3
|Сергеев Артем 16 2
|Косецкий Сергей 2 2
|Богданов Валентин 25 2
|Бычков Роман 9 2
|Дубенсков Пётр 19 2
|Сулаев Роман 6 2
|Воробьев Всеволод 21 2
|Сорокин Дмитрий 64 2
|Махлин Сергей 12 2
|Анисимов Игорь 15 2
|Зиновьев Константин 6 2
|Жук Павел 5 2
|Ишмаметов Руслан 3 2
|Еременко Дмитрий 3 2
|Фильченков Александр 40 2
|Казарян Тигран 4 2
|Чехонин Антон 68 1
|Рубин Дмитрий 54 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Калинин Александр 189 1
|Павлов Андрей 44 1
|Круглов Алексей 30 1
|Земков Сергей 159 1
|Семенов Александр 166 1
|Ермаков Александр 31 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Михалев Максим 16 1
|Танюхин Дмитрий 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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