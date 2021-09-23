Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X-Com
Икс ком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 87
X-Com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сулаев Роман 2 2
|Мамонов Андрей 1 1
|Паршинцев Александр 2 1
|Альперн Александр 5 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Марков Антон 12 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Логушев Вячеслав 2 1
|Степанова Ирина 5 1
|Роганков Игорь 3 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Косецкий Сергей 1 1
|Купча Дмитрий 2 1
|Головачев Михаил 16 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Паньков Борис 15 1
|Ревяшко Андрей 18 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Танюхин Дмитрий 21 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|CNews Analytics 1991 7
|Synergy Research Group 13 2
|TMR - Transparency Market Research 14 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Tractica 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru