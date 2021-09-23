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X-Com
Икс ком


23.09.2021 X-Com оснастила аудиторию одной из школ ЯНАО 1
26.08.2021 X-Com оборудовала рабочие места в петербургском НИИ гриппа 2
05.08.2021 X-Com модернизировала печатную инфраструктуру крупнейшего онкодиспансера Чувашии 1
29.07.2021 X-Com масштабировала информационную систему «Трест Севзапэнергомонтаж» 2
17.06.2021 X-com масштабировала информационную систему Института градостроительства Московской области 2
03.06.2021 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру старейшего архитектурно-строительного университета России 2
14.01.2021 X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО 2
12.11.2020 X-Com завершила проект развития информационной системы ТВЭЛ 1
29.10.2020 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру филиала госпиталя Бурденко 3
08.10.2020 X-Com масштабировала информационную систему старейшего археологического учреждения России 3
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой» 2
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
20.08.2020 X-Com подготовила аудиторию школы Ленобласти к началу учебного года 2
13.08.2020 X-Com оснастила техникой рабочие места в «Ростерминалугле» 1
06.08.2020 X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру «Ленгипронефтехима» 2
22.07.2020 CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 2
09.07.2020 X-Com масштабировала информационную систему одного из крупнейших медицинских вузов России и Европы 2
30.01.2020 X-Com оснастил аудитории учебно-научного центра МГУ 1
20.12.2019 X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру петербургского роддома 3
17.10.2019 X-Com масштабировала ИТ инфраструктура в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 3
19.09.2019 X-Com модернизировала ИТ-инфраструктуру центральной городской больницы Звенигорода 2
15.08.2019 X-com компьютеризировал одну из старейших больниц Ленинградской области 2
01.08.2019 X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех» 2
16.05.2019 Компанию «X-Com Санкт-Петербург» возглавил Андрей Мамонов 1
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 2
11.02.2019 Продажи Zyxel в России и СНГ выросли за год на 34% 2
07.02.2019 X-com внедрил интерактивные образовательные технологии в учебное заведение МЧС России 2
09.11.2018 X-com компьютеризировала городскую больницу Санкт-Петербурга 2
29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
28.04.2018 X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру детской поликлиники 2
15.03.2018 X-Com модернизировала ИТ-инфраструктуру стоматологической поликлиники в Санкт-Петербурге 1
01.03.2018 X-Com компьютеризировала рабочие места медицинского персонала 1
30.01.2018 X-Com модернизировала ИТ-комплекс компании «Газпром межрегионгаз поставка» 1
22.09.2017 X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии» 1
25.07.2017 X-Com обеспечил оптимальные условия эксплуатации ИТ-инфраструктуры «Аби Продакшн» 1
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 2
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 2
20.10.2016 X-Com помог «Айсберри» модернизировать систему охранного видеонаблюдения 1

Публикаций - 51, упоминаний - 87

X-Com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 732 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Lenovo Group 1641 4
HP Inc. 2937 4
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 3
Intel Corporation 4204 3
Acronis - Акронис 365 2
Ланит ГК 1160 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Xerox 519 2
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 2
Крок 1221 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Амтел-Сервис 34 2
Maykor - Мэйкор 259 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
2K Games 176 1
Microsoft Corporation 11168 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Zyxel Nebula 26 1
Воентелеком 134 1
Poly - Plantronics 42 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Ramax - Рамакс 62 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
Manhattan Associates 35 1
Aveva 18 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 18 1
Supermicro 65 1
InFocus 17 1
Ippon 9 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
Samsung Electronics 5730 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Wildberries 128 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
X5 Group 600 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Стоматологическая поликлиника №18 1 1
ГБУЗ МО Звенигородская центральная городская больница 1 1
РКОД АУ - Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Чувашской республики 1 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 80 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
PoE - Power over Ethernet 278 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Xerox WorkCentre - серия МФУ 46 3
Microsoft Skype 1477 3
Microsoft Teams 214 2
Canon i-SENSYS - МФУ 17 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
HP LaserJet MFP M - серия МФУ 3 1
Lenovo IdeaCentre - серия моноблоков 11 1
Intel Unite 7 1
HP DesignJet T - Серия широкоформатных принтеров 5 1
ZFS - Файловая система Sun Microsystems для операционной системы Solaris 34 1
Lenovo V - Серия ноутбуков 6 1
Масштаб: VeiL VDI 17 1
ZYXEL NebulaFlex - Коммутатор управляемый 13 1
HPE Synergy 21 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Cisco Webex 108 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 169 1
Linux OS 4276 1
Сулаев Роман 2 2
Мамонов Андрей 1 1
Паршинцев Александр 2 1
Альперн Александр 5 1
Кухтинов Алексей 1 1
Залецкий Алексей 3 1
Марков Антон 12 1
Буленков Дмитрий 13 1
Логушев Вячеслав 2 1
Степанова Ирина 5 1
Роганков Игорь 3 1
Кабанов Владимир 174 1
Косецкий Сергей 1 1
Купча Дмитрий 2 1
Головачев Михаил 16 1
Шатиров Георгий 7 1
Паньков Борис 15 1
Ревяшко Андрей 18 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Танюхин Дмитрий 21 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
США - Калифорния 975 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Крайний Север 93 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
Частный сектор 7 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CRN 12 1
CNews Analytics 1991 7
Synergy Research Group 13 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Tractica 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
Военно-морской инженерный институт - Военный (военно-морской политехнический) институт Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова 1 1
ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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