Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

X-Com Икс ком

X-Com - Икс ком

Группа компаний X-Comроссийский многопрофильный холдинг, действующий на рынке более 30 лет. Основные направления деятельности включают системную интеграцию, поставку ИТ-оборудования и комплексных решений, сервис и техническую поддержку, а также оперирование e-commerce-платформами, включая Xcom-Shop, входящий в топ-10 интернет-магазинов в категории «компьютеры и техника». Компания реализует проекты в сегментах B2B и B2G, участвует в импортозамещении и сотрудничает с российскими производителями, чья продукция внесена в реестры Минпромторга и реестр промышленных товаров ЕАЭС.

X-Com развивает собственные инициативы в области M&A, поддерживает университетские стартапы и акселераторы, включая программы с МАИ, Казанским инновационным университетом и ГУАП

Компания внедряет решения на базе отечественного оборудования: сетевое оборудование Qtech, Sofinet, Aquarius, Netcraze (ранее Keenetic), ИБП Marsriva, «Сайбер Электро», серверы и ПК Depo Computers, интерактивные дисплеи NexTouch, Geckotouch, программное обеспечение AliveColors, печатающую технику «Катюша», а также решения EKF (через партнера «Электрорешения»), Remer, Акметех и SberDevices. Также X-Com использует оборудование Yealink (для ВКС и IP-телефонии), Uniview (видеонаблюдение), NovaStar (управление LED-экранами), ITC и Booco (системы бронирования и управления Pro-AV).

X-Com разрабатывает и внедряет мультимедийные комплексы, системы видеонаблюдения, СКУД с биометрией, сетевую и ИТ-инфраструктуру для вузов, госучреждений, бизнес-центров и научных организаций. Среди заказчиков — МАИ, ТИУ, ИЯИ РАН, Российский университет кооперации, ГУАП, ФБУЗ в Костромской области и др. Компания сертифицировала свои компьютеры Business на совместимость с ОС «Роса Хром 12».

В области информационной безопасности X-Com выступает как сервис-провайдер DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». Также компания является партнером «Вебинар Технологии» по платформе «МТС Линк».

Конкурирующие компании на рынке:

  1. «Р-Техно»
  2. «Информзащита»
  3. «Ай-Теко»
  4. «Крок»
  5. «Ланит»
  6. «ИТ-ГРАД»
  7. «Техносерв»
  8. «Softline»
  9. «Элвис-Нео»

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 3 452 275 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 3 452 275 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 1 593 951 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.06.2026 ГК X-Com и OpenYard развивают сотрудничество в области реестрового серверного оборудования

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявила о продлении партнерства с российским пр
17.06.2026 X-Com развивает партнерство с компанией Kraftway

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявляет о статусе авторизованного партнера ком
21.05.2026 ГК X-Com выстраивает ИТ-системы в «РУК-Инфотех»

ГК X-Com объявила о завершении проекта по системной интеграции в технопарке Российского универси
12.05.2026 X-Com внедряет средства цифрового образования в 4 региональных школах

ГК X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявила о завершении проекта по оснащению компь
07.04.2026 X-Com будет реализовывать проекты в качестве сертифицированного интегратора бренда Ippon

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, сообщила о подтверждении партнерства с компанией
03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

ении по сравнению с 2024 г. В середине 2026 г. эксперт ожидает стабилизацию рынка и сохранение нейтрального тренда до конца года. Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования компании X-Com, согласен с прогнозом на 2026 г., однако считает, что стагнация рынка началась уже в 2025 г. Роман Бычков, и.о. руководителя продуктового департамента «Скала^р» (группа Rubytech) со ссылк
18.02.2026 ГК X-Com оснастила хоккейный клуб СКА серверами и мультимедийными системами

ГК X-Com объявила о завершении проекта по техническому оснащению ледового дворца по заказу хокке
28.01.2026 ГК X-Com и Systeme Electric укрепляют партнерство в области электротехнических и инфраструктурных решений

Группа компаний X-Com будет выступать в качестве ИТ-партнера компании Systeme Electric. Об этом CNews сообщил
11.12.2025 X-Com будет продвигать на рынке новый российский бренд сетевого оборудования «Кит»

Группа компаний X-Com объявила о начале сотрудничества с российским вендором «Кит», разработчиком и производи
25.11.2025 ГК X-Com оснастила мультимедийными системами актовые залы МАИ

Группа компаний X-Com разработала и внедрила современные мультимедийные системы в малом и большом актовых залах в новом корпусе МАИ на Оршанской. Все решения были разработаны с нуля, от кабельных коммуникаций

13.11.2025 X-Com оснастила мультимедийной техникой лекционные залы МАИ

Группа компаний X-Com оснастила аудитории Московского авиационного института (МАИ) профессиональными мультимедийными системами. Было модернизировано восемь помещений: одна большая поточная аудитория, семь стан
06.11.2025 ГК X-Com — партнер Netcraze, раннее Keenetic

Группа компаний X-Com объявляет о партнерстве с Netcraze — производителем сетевого оборудования, который смен
15.10.2025 X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva

Группа компаний X-Com дополнила ассортимент ИБП устройствами бренда Marsriva, этот вендор производит широкий

06.10.2025 X-Com стала партнером Geckotouch

Группа компаний X-Com пополнила партнерский ассортимент российской маркой Geckotouch, которая предоставляет с
04.09.2025 X-Com продвигает импортозамещающие решения от NexTouch

Группа компаний X-Com подтверждает статус партнерства с NexTouch – российским производителем дисплеев и интер
26.08.2025 X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС

Группа компаний X-Com, партнер производственной группы Remer, сообщает о том, что все шкафы и готовые решения
19.08.2025 ГК X-Com предложит телеком-решения компании «Электрорешения» (бренд EKF) в рамках линейки Teracom

Группа компаний X-Com в партнерстве с «Электрорешения», представителем бренда EKF в России, анонсирует обновл
13.08.2025 X-Com использует контроллеры NovaStar для проектов с применением светодиодных экранов

Группа компаний X-Com остается в статусе официального партнера компании NovaStar, китайского производителя си
30.07.2025 X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар»

Группа компаний X-Com завершила проект по внедрению системы СКУД в здании бизнес-инкубатора ГК «ХимРар», росс
28.07.2025 ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов

ГК X-Com предоставит инфраструктуру, консультантов и экспертов для создания, развития и экспертн
17.07.2025 ГК X-Com становится официальным дилером производителя «Акметех»

ГК X-Com стала официальным дилером высокотехнологичного оборудования «Акметех» — российской торг
17.06.2025 Однофазные ИБП из партнерского портфолио X-Com вошли в реестр Минпромторга

оответствия требованиям ПП№719 и ПП №787 Правительства России. Устройства производятся партнером ГК X-Com, компанией ООО «Стабтех». Об этом CNews сообщили представители X-Com. В реестр в
15.05.2025 Группа компаний X-Com запускает направление M&A

Группа компаний X-Com объявляет о запуске M&A направления. X-Com M&A – это программа покупки инвестиро
22.04.2025 Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии

Группа компаний X-Com продолжает сотрудничество с компанией Yealink. C 2022 г. ГК X-Com является серти
15.04.2025 ГК X-Com продлевает партнерство с компанией Depo Computers

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией Depo Computers, российским разработчиком, производит
20.03.2025 ГК X-Com предложит системы энергоснабжения на базе электротехники и ИТ-решений бренда EKF

ГК X-Com стала ИТ-партнером компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. «Элект
13.03.2025 Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга

одулями с конфигурацией MIMO 4x4 для каждого диапазона частот. Об этом CNews сообщили представители X-Com. Из семейства AQ-W6PE401 в ТОРП включены модели AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E и AQ-W6PE401C,
11.03.2025 X-Com и Booco заключили соглашение о партнерстве

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с Booco, российским разработчиком платформы для бронирования пом
20.02.2025 X-Com стала официальным дистрибьютором российского графического редактора AliveColors

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с российским производителем ПО AliveColors. Графический редактор
18.02.2025 X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга

Группа компаний X-Com, официальный поставщик ООО «Катюша Принт», объявляет о включении в реестр Минпромторга

27.01.2025 ГК X-Com вошла в топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews

Группа компаний X-Com вошла в топ-10 рейтинга «CNews Infrastructure: Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2023», поднявшись с 34 места на шестое. Основным критерием ранжирования в рейтинге являет
21.01.2025 Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты

Группа компаний X-Com совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборос
13.01.2025 X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech

Группа компаний X-Com объявляет о продлении сотрудничества с компанией Qtech, российским разработчиком и прои
09.12.2024 X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices

Группа компаний X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices. Сотрудничество включит в себя использование корп
05.12.2024 X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом

Группа компаний X-Com оснастила многофункциональный зал в Российском университете кооперации (РУК). Проект вк
06.11.2024 Группа компаний X-Com продлевает партнерство с поставщиком сетевого оборудования Sofinet

Группа компаний X-Com объявляет о продлении на 2025 г. партнерства с компанией Sofinet – российским производи
24.10.2024 X-Com стала официальным партнером китайского производителя мультимедиа-оборудования ITC

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией ITC, вендором из КНР, который производит решения на

09.09.2024 X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру ТИУ

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект масштабирования информационной системы Тюменского индустриального университета (ТИУ) – ведущего центра подготовки высококвалифицир
02.09.2024 X-Com расширила портфель решений охранного видеонаблюдения

Группа компаний X-Com завершила партнерскую сертификацию и вошла в число авторизованных российских дилеров продукции Uniview – участника рынка решений для сетевого видеонаблюдения. Заказчикам X-Com дост
21.08.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН»

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершила проект внедрения автоматизированных рабочих мест в информационную систему Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ Р

Публикаций - 188, упоминаний - 271

X-Com и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 14
9594 9
Hikvision - Хиквижн 73 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 7
Lenovo Group 2447 7
HP Inc. 5883 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Filum - Филум-Про 13 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
PimCore 13 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 5
Крок - Croc 1964 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 4
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 4
К2Тех - K2Tech 354 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
SAP SE 5601 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Oracle Corporation 7074 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 3
Merlion - Ippon 54 3
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 3
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 3
Амтел-Сервис 37 3
Sofinet - Софинет 9 3
Газпром ПАО 1493 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Русский Холод ГК 3 1
Комус 110 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Стоматологическая поликлиника №18 1 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Daikin Industries 64 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова ФГБУ 2 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
ГБУЗ МО Звенигородская центральная городская больница 1 1
РКОД АУ - Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Чувашской республики 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Администрация Барнаула 16 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 93
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 13
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
Моноблок - Monoblock PC 1115 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
FreePik 1841 6
DSSL Trassir 40 5
X-Com - Xcom-Shop 12 5
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 5
Linux OS 11533 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Microsoft Windows 16882 4
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 3
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 3
Canon i-SENSYS - МФУ 42 3
Kyocera ECOSYS 34 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
DEPO Computers - Depo Storm 79 3
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 3
Auvix Booco Convis - Системы Буко 5 2
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 2
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 2
Synology RackStation RS - серия СХД 41 2
HP DesignJet - Серия принтеров 48 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 2
ZyXEL Keenetic 50 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт - Йода - Смарт Принт 13 2
AKVIS - AliveColors 9 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Есилевский Петр 16 12
Усков Антон 9 9
Молокин Аркадий 8 8
Роганков Игорь 7 6
Логушев Вячеслав 5 5
Фатнев Николай 5 5
Петров Дмитрий 79 4
Селин Андрей 4 4
Коровин Владимир 8 4
Кузнецов Андрей 115 3
Шишкин Андрей 17 3
Маракшин Владимир 5 3
Сергеев Артем 16 2
Косецкий Сергей 2 2
Богданов Валентин 25 2
Бычков Роман 9 2
Дубенсков Пётр 19 2
Сулаев Роман 6 2
Воробьев Всеволод 21 2
Сорокин Дмитрий 64 2
Махлин Сергей 12 2
Анисимов Игорь 15 2
Зиновьев Константин 6 2
Жук Павел 5 2
Ишмаметов Руслан 3 2
Еременко Дмитрий 3 2
Фильченков Александр 40 2
Казарян Тигран 4 2
Чехонин Антон 68 1
Рубин Дмитрий 54 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Калинин Александр 189 1
Павлов Андрей 44 1
Круглов Алексей 30 1
Земков Сергей 159 1
Семенов Александр 166 1
Ермаков Александр 31 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Михалев Максим 16 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Европа 24964 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Казахстан - Республика 6048 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ЦФО - Костромская область 477 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Ближний Восток 3154 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
Монголия 382 1
Россия - Крайний Север 350 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Образование в России 2893 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
CNews TV 747 4
The Guardian - Британская газета 406 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
N+1 - Издание 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Synergy Research Group 48 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Fast рейтинг 55 1
Tractica 7 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
МЧС РФ - СПб ПСК ГБПОУ - Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей - Пожарно-спасательный колледж 1 1
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
РАН - ИПМех - Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук 1 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
НИЯУ МИФИ ВИТИ - Волгодонский инженерно-технический институт, филиал ФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще