X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС

Группа компаний X-Com, партнер производственной группы Remer, сообщает о том, что все шкафы и готовые решения Remer внесены в реестр промышленных товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Производственная группа Remer предлагает рынку различную электротехническую и телекоммуникационную продукцию. Монтажные шкафы ЦМО, промышленные корпусы ELBOX, блоки силовых розеток и климатическое оборудование REM — в каталоге компании представлено более 2000 видов различного оборудования.

«Присутствие в реестре промтоваров ЕАЭС означает высокий статус продукции, а именно, подтвержденный уровень качества, надежности и безопасности и официальное соответствие строгим техническим требованиям. Поэтому решения востребованы при работе с заказчиками из госсектора, а также актуальны для ответственных задач», – сказал Антон Усков, руководитель направления электротехнической продукции ГК X-Com.

Все шкафы были протестированы на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Продукция производится по стандарту ISO 9001 и имеет сертификат соответствия ТР ЕАЭС.

X-Com является партнером Remer по торговым маркам ЦМО, ELBOX, REM на территории России.