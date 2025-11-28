Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Разработан новый офисный пакет Collabora Office на замену одновременно и локальному Microsoft Office, и облачным Office 365 и Google Docs. У него открытый код, как у LibreOffice, и есть версии для Linux, macOS и Windows. С российского IP-адреса сайт проекта не открывается. Из него даже вырезаны все компоненты на Java – в недавнем прошлом самом любимом российскими разработчиками языке программирования.

Как MS Office, только бесплатно

Состоялся релиз нового офисного пакета Collabora Office, способного заменить собой классический Microsoft Office. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом и в целом базируется на LibreOffice Online – веб-версии самого известного офисного пакета из сегмента свободного программного обеспечения. Она позволяет совместно просматривать и редактировать документы через браузер, используя «ядро» LibreOffice.

За Collabora Office стоит компания Collabora. Свой продукт она позиционирует как замену не только локальному пакету Microsoft Office, но также и облачным сервисам Google Docs и Office 365, ныне известному как Microsoft 365.

Collabora Текстовый редактор Writer в составе Collabora Office

Это стало возможным благодаря объединению серверного и браузерного компонентов в одном пакете, то есть технически у него клиент-серверная архитектура – на сервере работает «ядро» LibreOffice., которое отвечает за открытие документов, презентация и таблиц, интерфейс отображается через веб-приложение. За счет этого можно работать в нем как локально, так и по сети – поддержка одновременного совместного редактирования одного документа несколькими людьми сохранена.

Доступно не каждому

Разработчики выпускают Collabora Office для трех платформ. Основная среди них – Windows, вот только скачать дистрибутив с официального сайта на момент выпуска материала было нельзя. Ссылка ведет на фирменный магазин приложений Microsoft Store, который, во-первых, есть не во всех редакциях Windows, во-вторых, в последнее время не всегда доступен из России, в-третьих, удобен не всем.

Так выглядит сайт разработчиков из России

Также Collabora Office могут установить пользователи Linux и macOS. Исключение составляют жители и гости России – редакция CNews обнаружила, что с российского IP-адреса сайт Collabora не открывается. Если же виртуально сменить страну, то окажется, русской версии у этого сайта нет.

Для иностранцев никаких ограничений нет

Более того, разработчики Collabora Office официально заявляют, что выкорчевали из своего офисного пакета все компоненты, написанные на языке Java. Это до недавнего времени был самый любимый язык программирования среди российских разработчиков.

Что изменилось

Базируясь на LibreOffice, новый Collabora Office имеет внушительный список отличий от него. Наряду с отсутствием написанных на Java компонентов Collabora Office получил упрощенное меню настроек. LibreOffice действительно славится запутанными настройками.

Также разработчики утверждают, что осовременили интерфейс своего пакета, добавив к нему более актуальную оболочку. Проявляется это, в том числе и во внешности – Collabora Office, в отличие от LibreOffice, напоминает Microsoft Office 2023, тогда как LibreOffice больше похож на Office 2003. Дополнительно разработчики перевели интерфейс на Javascript, WebGL и CSS, отказавшись от обычных VCL-виджетов.

Collabora Новый и старый интерфейсы

С точки зрения функциональности отличий Collabora Office от LibreOffice нет – в наличии почти аналогичный набор основных программ, включая текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc и редакторы презентаций и векторной графики (Impress и Draw соответственно).

Однако редактора баз данных (Base) в составе Collabora Office нет. Также разработчики вырезали из него редактор макросов, оставив лишь возможность запуска уже готовых макросов.

Для любителей офлайна

Collabora и прежде развивала пакет офисных программ под названием Collabora Office. Новый релиз отличается в первую очередь возможностью совместного редактирования документов и тем самым является альтернативой Google Docs и Microsoft 365.

Тем, кому такие возможности не нужны, Collabora предлагает пакет Office Classic, работающий исключительно локально. До него пока не добрались изменения, касающиеся интерфейса. В основе Collabora Office Classic лежит обычный «офлайновый» LibreOffice.