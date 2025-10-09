Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

В России резко сократилось количество программистов, пишущих на Java, хотя еще совсем недавно это был самый любимый у них язык программирования. Они все активнее осваивают Python, известный своей простотой, но также переходят и на С++ вместе с С.

Java не в почете

Российские программисты стали менее часто использовать язык Java, который на протяжении многих лет считался самым любимым у них. Как сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт» (некоммерческое партнерство (ассоциация) российских компаний-разработчиков программного обеспечения), всего лишь за год доля сотрудников, использующих Java, обвалилась с 33,3% в 2024 г. до 19,2% в 2025 г, то есть более чем в полтора раза.

Доля опрошенных компаний, использующих данный язык программирования, тоже рухнула за тот же период – с 51,2% до 45,4%.

При этом, согласно статистике «Руссофт», Java все еще удерживает лидерство среди самых популярных языков программирования в России. Впрочем, это лидерство уже на такое уверенное, как, например, в 2023 г., самом успешном для Java, когда на нем писали 36,1% программистов.

Очень серьезный соперник

На втором месте по популярности среди российских программистов находится язык JavaScript – его в 2024 г. использовали 21,2% разработчиков, а в 2025 г. – 18,9%. Отставание от Java совсем незначительное, вот только едва ли у него есть много шансов в 2026 г. занять первую строчку рейтинга, в том числе и потому, что его популярность тоже падает.

Фото: freestockcenter / FreePik Все меньше россиян хотят программировать на Java

В «Руссофт» подчеркивают, что основная опасность для Java исходит вовсе не от JavaScript, а от Python. Как сообщал CNews, этот язык программирования с октября 2021 г. находится на первом месте по популярности среди кодеров со всего мира, и за прошедшие с того дня четыре года не было ни месяца, чтобы он откатился хотя бы на второе место.

Российские программисты, по-видимому, берут пример со своих зарубежных коллег. В 2024 г. на Python писали лишь 7,7% из них, а в 2025 г. – уже 15,3%. Здесь невооруженным взглядом виден двукратный рост его востребованности среди разработчиков.

Компании, пишущие ПО, тоже все активнее пользуются Python. В 2024 г. таковых было 57,1%, год спустя – 61,8%.

Все очень даже логично

Как заявил CNews технический директор компании «АЛМИ Партнер» Станислав Орлов, Java хоть и смог удержать лидерство среди языков программирования в России, но только благодаря своему широкому распространению. По его мнению, резкий рост популярности Python напрямую связан с трендом на нейросети и машинное обучение.

По словам опрошенных «Руссофтом» экспертов, Java в течение длительного времени был наиболее востребованным языком программирования в России – стране, где исторически «доминировала заказная разработка под требования внешних и внутренних заказчиков». Теперь же к первому месту рвется Python благодаря своей простоте и широкому выбору библиотек. «Мир стремится к простоте, и Python потенциально может обогнать Java, а его в будущем может вытеснить другой язык, но подход наших специалистов останется глубоко прагматичным», – добавили опрошенные «Руссофтом» специалисты.

Кто еще растет

В рейтинге «Руссофта» есть и другие языки программирования, за год продемонстрировавшие рост востребованности среди российских разработчиков. Так, доля С++ выросла с 9,1% в 2024 г. до 12,2% в 2025 г., а доля С – с 4,6% до 7,5%.

Другие известные языки тоже показывают рост: PHP – с 4,7% до 6,4%, Kotlin – с 4,6% до 5,4%, Visual Basic .NET – с 1,7% до 3,7%.

А вот C#, напротив, теряет интерес программистов. Его показатели за отчетный период упали с 13,6% до 11,9%. У Swift схожая ситуация – падение с 4,4% до 2,9% всего за год.

Может, для Java еще не все потеряно

В «Руссофте» отметили, что в России Python формально может быть на первом месте по количеству разработчиков, которые освоили его. Однако по большей части это те, кто прошел «обучение на многочисленных курсах (преимущественно онлайн), поскольку этот язык считается самым простым в освоении».

Ассоциация уверена, что таким специалистам не очень легко найти работу Python-программистом. Она приводит в пример статистику рекрутингового центра компании IBS, согласно которой в середине 2024 г. на одну связанную с Python вакансию приходилось 10 человек на место. Представители «Руссофта» заявили, что качество подготовки программистов на онлайн-курсах, «как правило, недостаточное, чтобы удовлетворять запросам работодателей».