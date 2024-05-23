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Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования


23.05.2024 Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows

г., однако сроки реализации плана тогда в компании не уточняли. Что такое VBScript и зачем он нужен Visual Basic Scripting Edition, более известный как VBScript или VBS, представляет собой «лег
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft

т макросы с ноября 2017 г. Для их написания используется скриптовый язык программирования Lua. VBA (Visual Basic for Applications) – упрощенная реализация Visual Basic, интегрированная в
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint

ьности рутинных операций. В Microsoft Office, в частности, для написания макросов используется VBA (Visual Basic for Application) – специальная, упрощенная реализация некогда популярного языка

13.03.2020 Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic

Visual Basic без будущего Язык программирования Visual Basic больше не будет совершенствоваться и получать обновления. Корпорация Microsoft з
11.12.2014 Microsoft делает Visual Basic открытым проектом

Microsoft откроет исходный код компилятора Visual Basic 14. После этого любой желающий сможет принять участие в разработке следующей вер
04.04.2014 Microsoft раскрыла исходный код компилятора С# и Visual Basic

ой лицензии Apache 2.0. Соответствующий анонс в ходе конференции Build в Сан-Франциско сделал разработчик Microsoft Эндерс Хейлсберг (Anders Hejlsberg). В состав проекта Roslyn входит компилятор C# и Visual Basic. В Mirosoft его называют «компилятором как услуга» (compiler as a service). Отличительной чертой Roslyn является то, что в нем присутствуют интерфейсы программирования (API) для ра
20.05.2011 Слухи о раскрытии исходных текстов Visual Basic не подтвердились

Developer News опубликовал сенсационную заметку о предстоящей публикации исходных текстов Microsoft Visual Basic. Согласно этому сообщению, представитель Microsoft во время конференции Tech-Ed

22.02.2007 Вышла новая версия Mono Visual Basic для Linux

Проект Mono представил новую предварительную версию компилятора Mono Visual Basic 1.2.3, позволяющего портировать (переносить) программы на Visual Basic для Windows под Linux без модификации исходного кода. Компилятор (программа, преобразующая исходный ко
09.08.2006 В продуктах Microsoft критическая уязвимость

ие буфера и выполнить произвольный код на целевой системе. «Дыре» присвоен рейтинг опасности «критическая». Уязвимы Microsoft Works Suite 2006; Microsoft Works Suite 2005; Microsoft Works Suite 2004; Microsoft Visual Basic for Applications SDK 6.x; Microsoft Visio 2002; Microsoft Project 2002; Microsoft Project 2000; Microsoft Office XP; Microsoft Office 2000; Microsoft Access 2000. Для исп
14.10.2004 Avaya представила ЦОВ Contact Center Express для компаний среднего бизнеса

здания собственных приложений. К таким средствам относятся Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), различные программы-мастера (Wizards) и др.
20.05.2004 Microsoft представил русскую версию Visual Basic .NET 2003

рошла презентация впервые выпущенной русской версии стандартной редакции среды разработки Microsoft Visual Basic .NET 2003, а также подведение итогов и награждение победителей конкурса разработ
03.11.2003 Microsoft выпустил Visual Studio Tools for the Microsoft Office System

oft Word и Microsoft Excel. Компании и индивидуальные разработчики уже давно используют возможности Visual Basic for Applications (VBA) для модификации приложений Microsoft Office и их интеграц
21.03.2002 Поддержка Visual Basic 6 станет платной

Многие программисты, использующие Visual Basic 6.0, считают, что с появлением Visual Studio их среда разработки больше не будет поддерживаться. Стремясь успокоить их, представители корпорации Microsoft объявили о своих планах п
28.02.2002 BEA Systems представила "Visual Basic для Java" - WebLogic Workshop

Корпорация BEA Systems объявила о намерении расширить свои позиции на рынке электронной коммерции, представив новый программный интрументарий, который топ-менеджеры компании называют не иначе как "Visual Basic для Java". Напомним, что Visual Basic является разработкой Microsoft, позволяющей разработчикам создавать приложения при помощи удобного графического интерфейса, появление к
30.08.2001 Borland выпустила Cross-Platform RAD

браться со своим главным конкурентом на рынке средств разработки программных приложений - Microsoft Visual Basic. Компания объявила о выпуске специального "бандла", состоящего из таких известны
06.08.2001 УКЦ Interface разработал новый курс по Microsoft Visual Basic

ании Interface Ltd. открыт новый пятидневный курс "Основы разработки приложений с помощью Microsoft Visual Basic". Курс ориентирован на начинающих разработчиков, имеющих опыт пользовательской р
16.06.2000 Reliable Software Technologies выпустила антивирусное дополнение, блокирующее Visual Basic Script в Outlook

chnologies представила еще один вариант защиты информации. Бесплатный модуль JustBeFriends.dll встраивается в систему и блокирует обращения к Outlook Express, контролируя механизм работы со скриптами Visual Basic Script, что обусловлено появлением в последнее время множества вирусов, таких как ILOVEYOU, написанных именно на Visual Basic Script. Беря на себя контроль за распространени
15.02.2000 Microsoft представила новую версию Visual Basic, совместимую с Windows 2000

Почти одновременно с выходом Windows, корпорация Microsoft решила представить новую версию Visual Basic. Новый пакет поддерживает создание приложений с использованием HTTP, XML и SOAP стандартов и нацелен на создание Интернет-приложений следующего поколения, базированных на новой ОС


Публикаций - 273, упоминаний - 340

Microsoft Visual Basic и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24431 153
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4742 25
IBM - International Business Machines Corp 9401 25
Oracle Corporation 6623 21
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 14
Google LLC 11625 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 11
Intel Corporation 12081 10
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Oracle - Sun Microsystems 2213 10
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Новые облачные технологии (НОТ) 436 6
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Microsoft Developer Network - MSDN 86 5
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Sophos - SophosLabs 411 4
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HP Inc. 5658 4
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ПСБ Лизинг 5 1
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X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 197 1
Русагро Группа Компаний 267 1
Royal Dutch Shell - Шелл 208 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 1
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101Hotels.com 456 1
ПСБ - Промсвязьбанк 835 1
Оникс Капитал 17 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
Трансаэро - авиакомпания 58 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Гагаринский Коммерческий банк 2 1
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