Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования

г., однако сроки реализации плана тогда в компании не уточняли. Что такое VBScript и зачем он нужен Visual Basic Scripting Edition, более известный как VBScript или VBS, представляет собой «лег

т макросы с ноября 2017 г. Для их написания используется скриптовый язык программирования Lua. VBA ( Visual Basic for Applications) – упрощенная реализация Visual Basic , интегрированная в

Visual Basic без будущего Язык программирования Visual Basic больше не будет совершенствоваться и получать обновления. Корпорация Microsoft з

ой лицензии Apache 2.0. Соответствующий анонс в ходе конференции Build в Сан-Франциско сделал разработчик Microsoft Эндерс Хейлсберг (Anders Hejlsberg). В состав проекта Roslyn входит компилятор C# и Visual Basic . В Mirosoft его называют «компилятором как услуга» (compiler as a service). Отличительной чертой Roslyn является то, что в нем присутствуют интерфейсы программирования (API) для ра

oft Word и Microsoft Excel. Компании и индивидуальные разработчики уже давно используют возможности Visual Basic for Applications (VBA) для модификации приложений Microsoft Office и их интеграц

Многие программисты, использующие Visual Basic 6.0, считают, что с появлением Visual Studio их среда разработки больше не будет поддерживаться. Стремясь успокоить их, представители корпорации Microsoft объявили о своих планах п

Корпорация BEA Systems объявила о намерении расширить свои позиции на рынке электронной коммерции, представив новый программный интрументарий, который топ-менеджеры компании называют не иначе как " Visual Basic для Java". Напомним, что Visual Basic является разработкой Microsoft, позволяющей разработчикам создавать приложения при помощи удобного графического интерфейса, появление к