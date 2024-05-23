Microsoft Visual Basic Microsoft VBS Microsoft VBScript Microsoft Visual Basic Script Edition Microsoft VBA Microsoft Visual Basic for Applications Язык программирования
|23.05.2024
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Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows
г., однако сроки реализации плана тогда в компании не уточняли. Что такое VBScript и зачем он нужен Visual Basic Scripting Edition, более известный как VBScript или VBS, представляет собой «лег
|11.04.2022
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«Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft
т макросы с ноября 2017 г. Для их написания используется скриптовый язык программирования Lua. VBA (Visual Basic for Applications) – упрощенная реализация Visual Basic, интегрированная в
|08.02.2022
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Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint
ьности рутинных операций. В Microsoft Office, в частности, для написания макросов используется VBA (Visual Basic for Application) – специальная, упрощенная реализация некогда популярного языка
|13.03.2020
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Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic
Visual Basic без будущего Язык программирования Visual Basic больше не будет совершенствоваться и получать обновления. Корпорация Microsoft з
|11.12.2014
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Microsoft делает Visual Basic открытым проектом
Microsoft откроет исходный код компилятора Visual Basic 14. После этого любой желающий сможет принять участие в разработке следующей вер
|04.04.2014
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Microsoft раскрыла исходный код компилятора С# и Visual Basic
ой лицензии Apache 2.0. Соответствующий анонс в ходе конференции Build в Сан-Франциско сделал разработчик Microsoft Эндерс Хейлсберг (Anders Hejlsberg). В состав проекта Roslyn входит компилятор C# и Visual Basic. В Mirosoft его называют «компилятором как услуга» (compiler as a service). Отличительной чертой Roslyn является то, что в нем присутствуют интерфейсы программирования (API) для ра
|20.05.2011
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Слухи о раскрытии исходных текстов Visual Basic не подтвердились
Developer News опубликовал сенсационную заметку о предстоящей публикации исходных текстов Microsoft Visual Basic. Согласно этому сообщению, представитель Microsoft во время конференции Tech-Ed
|22.02.2007
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Вышла новая версия Mono Visual Basic для Linux
Проект Mono представил новую предварительную версию компилятора Mono Visual Basic 1.2.3, позволяющего портировать (переносить) программы на Visual Basic для Windows под Linux без модификации исходного кода. Компилятор (программа, преобразующая исходный ко
|09.08.2006
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В продуктах Microsoft критическая уязвимость
ие буфера и выполнить произвольный код на целевой системе. «Дыре» присвоен рейтинг опасности «критическая». Уязвимы Microsoft Works Suite 2006; Microsoft Works Suite 2005; Microsoft Works Suite 2004; Microsoft Visual Basic for Applications SDK 6.x; Microsoft Visio 2002; Microsoft Project 2002; Microsoft Project 2000; Microsoft Office XP; Microsoft Office 2000; Microsoft Access 2000. Для исп
|14.10.2004
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Avaya представила ЦОВ Contact Center Express для компаний среднего бизнеса
здания собственных приложений. К таким средствам относятся Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), различные программы-мастера (Wizards) и др.
|20.05.2004
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Microsoft представил русскую версию Visual Basic .NET 2003
рошла презентация впервые выпущенной русской версии стандартной редакции среды разработки Microsoft Visual Basic .NET 2003, а также подведение итогов и награждение победителей конкурса разработ
|03.11.2003
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Microsoft выпустил Visual Studio Tools for the Microsoft Office System
oft Word и Microsoft Excel. Компании и индивидуальные разработчики уже давно используют возможности Visual Basic for Applications (VBA) для модификации приложений Microsoft Office и их интеграц
|21.03.2002
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Поддержка Visual Basic 6 станет платной
Многие программисты, использующие Visual Basic 6.0, считают, что с появлением Visual Studio их среда разработки больше не будет поддерживаться. Стремясь успокоить их, представители корпорации Microsoft объявили о своих планах п
|28.02.2002
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BEA Systems представила "Visual Basic для Java" - WebLogic Workshop
Корпорация BEA Systems объявила о намерении расширить свои позиции на рынке электронной коммерции, представив новый программный интрументарий, который топ-менеджеры компании называют не иначе как "Visual Basic для Java". Напомним, что Visual Basic является разработкой Microsoft, позволяющей разработчикам создавать приложения при помощи удобного графического интерфейса, появление к
|30.08.2001
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Borland выпустила Cross-Platform RAD
браться со своим главным конкурентом на рынке средств разработки программных приложений - Microsoft Visual Basic. Компания объявила о выпуске специального "бандла", состоящего из таких известны
|06.08.2001
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УКЦ Interface разработал новый курс по Microsoft Visual Basic
ании Interface Ltd. открыт новый пятидневный курс "Основы разработки приложений с помощью Microsoft Visual Basic". Курс ориентирован на начинающих разработчиков, имеющих опыт пользовательской р
|16.06.2000
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Reliable Software Technologies выпустила антивирусное дополнение, блокирующее Visual Basic Script в Outlook
chnologies представила еще один вариант защиты информации. Бесплатный модуль JustBeFriends.dll встраивается в систему и блокирует обращения к Outlook Express, контролируя механизм работы со скриптами Visual Basic Script, что обусловлено появлением в последнее время множества вирусов, таких как ILOVEYOU, написанных именно на Visual Basic Script. Беря на себя контроль за распространени
|15.02.2000
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Microsoft представила новую версию Visual Basic, совместимую с Windows 2000
Почти одновременно с выходом Windows, корпорация Microsoft решила представить новую версию Visual Basic. Новый пакет поддерживает создание приложений с использованием HTTP, XML и SOAP стандартов и нацелен на создание Интернет-приложений следующего поколения, базированных на новой ОС
Microsoft Visual Basic и организации, системы, технологии, персоны:
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