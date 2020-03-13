Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic

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Язык Visual Basic больше не будет получать новые функции, его свежие версии перестанут выходить. Его поддержка будет сохранена в .NET 5.0, дальнейшая поддержка не гарантируется. По мнению экспертов, Visual Basic проиграл конкуренцию языку C#.

Visual Basic без будущего

Язык программирования Visual Basic больше не будет совершенствоваться и получать обновления. Корпорация Microsoft заявила об отсутствии у нее планов по добавлению в него новых функций.

В то же время поддержка Visual Basic в платформе .NET 5.0 будет сохранена. Причины, по которым развитие языка было остановлено, Microsoft не раскрывает. По мнению сотрудников портала MS Power User, это может быть связано с тем, что разработчики, начинавшие с него, сейчас предпочитают использовать язык C#. «Похоже, дни этого языка программирования (Visual Basic) сочтены», – пишет один из специалистов ресурса.

Visual Basic 4 - одна из первых версий классического Visual Basic

Частично предположение MS Power User подтверждает и заявление самой Microsoft, сделанное еще в 2017 г. Компания сообщала, что в обозримом будущем планирует прекратить совместное использование и развитие Visual Basic и C#. Спустя три года этот план был реализован.

Поддержка не будет вечной

Несмотря на обещание сохранить поддержку Visual Basic в .NET 5.0, которая выйдет во второй половине 2020 г., Microsoft сообщила, что в будущем она не сможет гарантировать поддержку всех наследуемых (Legacy) решений. Она порекомендовала разработчикам, пишушим на этом языке, перевести имеющиеся у них наработки в .NET Core или в .NET 5.0 после ее релиза.

В то же время Microsoft заверила, что приверженцы Visual Basic смогут и дальше пользоваться новыми функциями среды разработки Visual Studio. В качестве примера компания привела добавленную в апреле 2019 г. функцию IntelliCode.

30 лет истории

Разработка языка Visual Basic началась в 1990 г., и на тот момент он носил рабочее название «Basic Thunder». Дебют первой стабильной версии с индексом 1.0 (под Windows) состоялся в мае 1991 г., а в сентябре 1992 г. Microsoft выпустила Visual Basic 1.0 под DOS.

Оригинальный Big Box с классическим Visual Basic

При разработке Visual Basic Microsoft частично основывалась на классическом языке программирования BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code), созданном в 1964 г. От него Visual Basic достались стиль и частично синтаксис.

В традиционном исполнении Visual Basic развивался до 1998 г. и дорос до версии 6.0, поддержка которой была прекращена лишь спустя 10 лет, в марте 2008 г. После версии 6.0 Microsoft в 2002 г. выпустила Visual Basic .NET, он же Visual Basic 7.0. Вместе с ним свет увидели вместе с Visual C# и ASP.NET. Спустя год состоялся релиз Visual Basic .NET 2003 (Visual Basic 7.1) – он был выпущен вместе с .NET Framework 1.1.

VB.NET – это объектно-ориентированный язык программирования, своего рода эволюция классического Visual Basic. Microsoft выпускала новые его версии с промежутками от одного до трех лет: Visual Basic 7.1 вышел в 2003 г., Visual Basic 8.0 – в 2005 г., Visual Basic 9.0 – в 2008 г. и т. д.

В апреле 2014 г. Microsoft открыла исходный код компилятора С# и Visual Basic в рамках открытой лицензии Apache 2.0. Кроме того, компания анонсировала создание организации .Net Foundation, которая объединила 24 проекта .Net с открытым исходным кодом.

По Visual Basic за годы его существования было написано немало книг

В декабре 2014 г. Microsoft открыла исходный код компилятора Visual Basic 14, после чего любой желающий получил возможность принять участие в разработке следующей версии среды, Visual Basic 15.

Версия Visual Basic .NET 15 (на основе Visual Basic 14) вышла в 2015 г. и стала первой в истории Visual Basic, которая включила в себя наработки сообщества. На момент публикации материала самой актуальной версией Visual Basic была Visual Basic 16, она же Visual Basic 2019, требующая наличия на ПК установленной .NET Framework 4.8.

На прекращение развития Visual Basic отреагировали некоторые известные представители мирового ИТ-сообщества. Среди них оказался и программист Пол Турротт (Paul Thurrott), основатель портала Thurrott.com и журналист. Он назвал это печальным событием и подчеркнул, что оно затронуло многих разработчиков и его лично.

По словам Турротта, его знакомство с Visual Basic началось с Visual Basic 3, вышедшего в 1993 г. В его активе есть ряд книг, посвященных этому языку в различных его версиях.