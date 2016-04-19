C/C++ - Язык программирования

Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi аборе инструментов и платформенных компонент коснулись компилятора, библиотек, FireMonkey, VCL, Windows 10 и мобильных платформ. Набор компиляторов составляют семь компиляторов Object Pascal и семь — C++, включая CLANG 3.3 и полную поддержку языка C++ 11. Оптимизированный доступ к корпоративным базам данных и архитектура корпоративных сервисов ускоряет разработку и развертывание крос

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Эксклюзивное интервью с создателем языка программирования C++ CNews: В ближайшее время будет презентован новый стандарт C++. Что изменится в этом языке программирования? Какие новые возможности появятся? Бьерн Стр

Borland анонсировала выход C++Builder 6 Компания Borland анонсировала выход Borland C++Builder 6. C++Builder 6 позволяет разработчикам, работающим на C++, создавать и разворачивать базы данных, веб-серверы и приложения на платформах Windows и Linux GUI, сообщает CPS. Приложения, построенные на C++ Builder при помощи библиотеки компоне