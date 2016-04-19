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Индексная книга (каталог) CNews*
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C/C++ Язык программирования

C/C++ - Язык программирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.04.2016 Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi

аборе инструментов и платформенных компонент коснулись компилятора, библиотек, FireMonkey, VCL, Windows 10 и мобильных платформ. Набор компиляторов составляют семь компиляторов Object Pascal и семь — C++, включая CLANG 3.3 и полную поддержку языка C++ 11. Оптимизированный доступ к корпоративным базам данных и архитектура корпоративных сервисов ускоряет разработку и развертывание крос
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков
12.12.2013 Embarcadero оснастила C++Builder XE5 поддержкой iOS

5, который теперь представляет собой средство разработки как настольных, так и мобильных решений на C++. Как рассказали CNews в компании, новый релиз C++Builder XE5 даёт возможность обширному с
13.10.2011 Умер создатель ОС UNIX и языка программирования C

Деннис Ритчи (Dennis Ritchie), известный компьютерный ученый, создатель языка программирования C и один из главных создателей операционной системы UNIX, скончался в прошлые выходные у себя дома в США. Как сообщает издание Boing Boing, Ритчи умер 8 октября после про
29.09.2010 Эксклюзивное интервью с создателем языка программирования C++

CNews: В ближайшее время будет презентован новый стандарт C++. Что изменится в этом языке программирования? Какие новые возможности появятся? Бьерн Стр
03.09.2010 Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений
08.02.2002 Borland анонсировала выход C++Builder 6

Компания Borland анонсировала выход Borland C++Builder 6. C++Builder 6 позволяет разработчикам, работающим на C++, создавать и разворачивать базы данных, веб-серверы и приложения на платформах Windows и Linux GUI, сообщает CPS. Приложения, построенные на C++ Builder при помощи библиотеки компоне
07.02.2002 8 февраля Borland представит Borland C++Builder 6

Корпорация Borland анонсировала выход 8 февраля нового продукта Borland C++Builder 6, сообщает компания CPS. C++Builder 6 позволяет разработчикам, работающим на C++ (их число превышает 2,6 миллиона человек), создавать и разворачивать базы данных, веб-серверы и приложения на платформах Windows и Linux GUI. Приложения, построенные на C++ Builder п

Публикаций - 894, упоминаний - 1332

C/C++ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 197
Google LLC 12688 105
Microsoft Corporation - GitHub 1075 74
Yandex - Яндекс 9216 66
Oracle Corporation 7074 61
IBM - International Business Machines Corp 9699 58
9594 54
Intel Corporation 12811 47
Apple Inc 13154 38
Amazon Inc - Amazon.com 3277 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
SAP SE 5601 18
Nvidia Corp 4002 17
Embarcadero 67 17
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Dell EMC 5180 16
Red Hat 1378 15
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Adobe Systems 1597 13
Ростелеком 10948 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
HP Inc. 5883 12
Telegram Group 2940 12
Samsung Electronics 11064 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 11
Lenovo Motorola 3566 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
OpenAI 541 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Superjob - Суперджоб 858 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Royal Dutch Shell - Шелл 233 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
eBay Inc 1640 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Tesla Motors 461 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Россети Ленэнерго 1699 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Сбер - СберАвто 38 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Альфа-Банк 1979 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Uber 357 3
Зарплата.ру 45 3
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Kickstarter 136 3
Coursera 65 3
Татнефть 243 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Walt Disney Company 647 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Яндекс.Лавка 315 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Apache Software Foundation - ASF 231 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ARTS - Association for Retail Technology Standards - Ассоциация стандартов технологий розничной торговли 1 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
OpenCores 4 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 244
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 191
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 173
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 164
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 116
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