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C/C++ Язык программирования



28.04.2023 Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит 3
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 6
24.03.2023 В российских ИТ почти закончились вакансии. Те, кто раньше хотел получать 150 тыс. руб., теперь согласны на 60-70 3
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1
23.03.2023 За год в российском ИТ стало на пятую часть меньше вакансий, а количество резюме выросло более чем на треть 2
21.03.2023 Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
14.03.2023 Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» 1
14.03.2023 «Яндекс» и ИТМО открыли онлайн-магистратуру для разработчиков 1
13.03.2023 Python избавился от недостатка, над которым смеялись все программисты. Его научили работать со скоростью С и С++ 5
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
07.03.2023 Любимый хакерами язык программирования впервые ворвался в топ-10 и стремится к первому месту. Python в опасности 3
02.03.2023 Самый простой язык программирования  2
13.02.2023 РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке 1
23.01.2023 Власти США требуют отказаться от языка C++. Его создатель призывает одуматься 17
20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО 1
07.12.2022 Любимый россиянами язык программирования впервые изгнан из топ-3 самых популярных в мире 10
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1
15.11.2022 Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире 5
15.11.2022 SuperJob: среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат только треть объявлений 2
11.11.2022 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов 1
10.11.2022 Минцифры: 18 ноября завершается запись на курсы обучения школьников программированию 1
24.10.2022 100 тыс. школьников подали заявки на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего» 1
18.10.2022 Cloud открывает набор в программу подготовки молодых разработчиков 1
17.10.2022 Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего» 4
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 1
16.09.2022 Власти строят систему автоматического поиска «дыр» в исходниках государственного ПО на С, С++, Java 1
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так 1
29.08.2022 В топ-5 самых популярных языков программирования радикальные перемены. Python вот-вот будет повержен 5
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 5
22.08.2022 «Яндекс практикум» бесплатно поможет определиться с профессией в программировании 1
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике 1
15.08.2022 Сменился самый популярный в мире язык программирования 4
02.08.2022 Язык программирования из хвоста топ-10 внезапно обошел Python. Не знающим его программистам стали отказывать в работе 3
01.08.2022 Данные под угрозой: число кибератак с использованием уязвимости небезопасной десериализации в России выросло в два раза 1
21.07.2022 Google создаст «убийцу» С++ 21

Публикаций - 541, упоминаний - 791

C/C++ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6361 9
Microsoft Corporation 23646 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 897 3
Intel Corporation 11713 3
7118 2
1С-ИжТиСи 6431 2
IBM - International Business Machines Corp 9223 2
Adobe Systems 1512 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 710 2
Oracle - Sun Microsystems 2207 2
Siemens AG - Siemens Group 2550 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 2
AMD - Advanced Micro Devices 3891 2
GitHub 583 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4245 2
Parasoft 2 2
Samsung Electronics 9789 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 607 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 81 1
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 105 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 251 1
Mentor Graphics 34 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Motorola Solutions - Psion 122 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 37 1
Gemini Advisory 3 1
Бастион 79 1
Google LLC 11048 1
Dannie Group - Дэнни 4 1
Ред Софт - Red Soft 420 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 42 1
Lattice Semiconductor 25 1
STMicroelectronics 289 1
DataDog 6 1
Rancher Labs 19 1
Motorola Inc 1136 1
Embarcadero 66 1
RuBackup - Рубэкап 96 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 123 2
ВсеИнструменты.ру 229 2
HeadHunter Group - HH Group 294 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 244 1
Sony BMG 185 1
Microsoft Press Knowledge Center 9 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Zoon.ru 5 1
Сбер - СберАвто 22 1
Башня Федерация 15 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 50 1
Россети Ленэнерго 2370 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9360 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2852 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 870 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1900 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18293 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2975 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6012 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22283 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19373 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17540 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26226 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1292 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9331 8
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 276 6
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3032 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 878 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1545 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8528 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26392 5
Консоль 2487 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4161 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4938 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1372 4
DevOps - Development и Operations 559 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11443 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9080 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8459 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 465 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20459 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3509 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 159 3
Масштабируемость - Scalability 2756 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8338 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13431 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4397 3
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 64 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39949 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8244 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9387 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12846 3
Oracle Java - язык программирования 2792 30
Linux OS 8397 17
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 513 16
Microsoft Windows 14581 16
Python - высокоуровневый язык программирования 606 14
JavaScript - JS - язык программирования 1042 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 973 7
Perl - Язык программирования 133 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 5
C# - C Sharp - Язык программирования 255 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 5
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 48 5
Ruby - Язык программирования 121 5
Google Android 12732 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 4
Apple iOS 6914 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 111 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 409 4
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 261 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 193 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 826 3
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 24 3
JavaFX - OpenJFX 27 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 108 3
Oracle Java Development Kit - JDK 121 3
Node.js - программная платформа 85 3
ANSI Fortran 50 3
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 99 2
Superjob 298 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6649 2
Google Chrome - браузер 1414 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 158 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 480 2
Adobe Photoshop 695 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform 34 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3350 2
Jenkins 32 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 105 2
Oracle JavaScript Nashorn - Oracle JavaScript Extension Toolkit 5 2
Xiong Frank - Сюн Фрэнк 5 2
James Renee - Джеймс Рене 19 2
Чернов Даниил 72 2
Краснов Виталий 8 1
Миранда Трейси 1 1
Кирдяшов Федор 20 1
Лебедев Кирилл 2 1
Фаенов Кирилл 8 1
Каревский Данила 3 1
Оржевская Наталия 2 1
Захаров Александр 21 1
Матросов Александр 45 1
Горбатов Игорь 25 1
Волошин Дмитрий 18 1
Шпак Василий 127 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Hauck David - Хаук Дэвид 1 1
Matthew Ajith - Мэтью Аджит 1 1
Глазков Александр 75 1
Махсон Михаил 14 1
Ванюлин Вячеслав 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 124828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39817 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1391 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15277 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15354 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13271 3
Япония 13012 2
Америка 2159 2
Германия - Федеративная Республика 12134 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 802 2
Бразилия - Федеративная Республика 2245 2
Европа 21449 2
Индия - Республика 5110 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2355 2
Америка Северная 3116 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17209 1
Иран - Исламская Республика Иран 1009 1
Азия - Азиатский регион 5081 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 274 1
Европа Восточная 3004 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2359 1
Россия - СФО - Новосибирск 3760 1
Канада 4720 1
Южная Корея - Республика 6318 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 712 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 196 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 135 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 374 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 250 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1356 1
Украина 7329 1
Россия - Сибирь 2156 1
Китай - Тайвань 3782 1
Франция - Французская Республика 7104 1
Сингапур - Республика 1778 1
Португалия - Португальская Республика 883 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1173 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10969 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24612 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42706 5
Английский язык 6206 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10714 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10120 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42513 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4335 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1561 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6957 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3505 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8423 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутмент - Рекрутинг 299 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20990 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15345 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4907 1
Банкротство - несостоятельность 362 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4381 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5254 1
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3523 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2069 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1345 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3075 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2623 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1681 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1182 1
Психология - психологическая поддержка - психоанализ 1052 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6512 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1503 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1630 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 897 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3871 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2481 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2847 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4334 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1160 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9410 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3774 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3116 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 281 1
91Mobiles 1717 2
The Register 1421 1
Thomson Reuters - Рейтер 5784 1
DigiTimes - Издание 1296 1
IDC - International Data Corporation 4858 1
Omdia 20 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1301 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 675 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 491 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 66 1
ТГУ - Томский государственный университет 129 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2105 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11757 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Russian Code Cup 12 1
Diasoft Special Conf 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228985, в очереди разбора - 867493.
Создано именных указателей - 115858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

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Наука

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