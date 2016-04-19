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C/C++ Язык программирования
СОБЫТИЯ
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|19.04.2016
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Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi
аборе инструментов и платформенных компонент коснулись компилятора, библиотек, FireMonkey, VCL, Windows 10 и мобильных платформ. Набор компиляторов составляют семь компиляторов Object Pascal и семь — C++, включая CLANG 3.3 и полную поддержку языка C++ 11. Оптимизированный доступ к корпоративным базам данных и архитектура корпоративных сервисов ускоряет разработку и развертывание крос
|30.07.2015
|Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков
|12.12.2013
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Embarcadero оснастила C++Builder XE5 поддержкой iOS
5, который теперь представляет собой средство разработки как настольных, так и мобильных решений на C++. Как рассказали CNews в компании, новый релиз C++Builder XE5 даёт возможность обширному с
|13.10.2011
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Умер создатель ОС UNIX и языка программирования C
Деннис Ритчи (Dennis Ritchie), известный компьютерный ученый, создатель языка программирования C и один из главных создателей операционной системы UNIX, скончался в прошлые выходные у себя дома в США. Как сообщает издание Boing Boing, Ритчи умер 8 октября после про
|29.09.2010
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Эксклюзивное интервью с создателем языка программирования C++
CNews: В ближайшее время будет презентован новый стандарт C++. Что изменится в этом языке программирования? Какие новые возможности появятся? Бьерн Стр
|03.09.2010
|Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений
|08.02.2002
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Borland анонсировала выход C++Builder 6
Компания Borland анонсировала выход Borland C++Builder 6. C++Builder 6 позволяет разработчикам, работающим на C++, создавать и разворачивать базы данных, веб-серверы и приложения на платформах Windows и Linux GUI, сообщает CPS. Приложения, построенные на C++ Builder при помощи библиотеки компоне
|07.02.2002
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8 февраля Borland представит Borland C++Builder 6
Корпорация Borland анонсировала выход 8 февраля нового продукта Borland C++Builder 6, сообщает компания CPS. C++Builder 6 позволяет разработчикам, работающим на C++ (их число превышает 2,6 миллиона человек), создавать и разворачивать базы данных, веб-серверы и приложения на платформах Windows и Linux GUI. Приложения, построенные на C++ Builder п
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