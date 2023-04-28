Индексная книга CNews*
C/C++ Язык программирования
Публикаций - 541, упоминаний - 791
C/C++ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 1
|91Mobiles 1717 2
|The Register 1421 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5784 1
|DigiTimes - Издание 1296 1
|IDC - International Data Corporation 4858 1
|Omdia 20 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228985, в очереди разбора - 867493.
Создано именных указателей - 115858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228985, в очереди разбора - 867493.
Создано именных указателей - 115858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.