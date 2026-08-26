Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

Татнефть Taneco Танеко НПЗ ННПЗ Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод

Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.08.2026 Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
16.08.2018 Российский искусственный интеллект начал экономить нефтяникам миллионы долларов 2
18.04.2017 После прошлогоднего провала «Лаборатория Касперского» пошла в рост 1
11.10.2016 «Лаборатория Касперского» открывает промышленный CERT в России 1
26.02.2015 МТС расширила покрытие сети в Татарстане 1
28.01.2015 Abbyy Language Services открывает офис в Татарстане 1
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 1
13.04.2010 «ТТК-Самара» приступила к оказанию услуг в Республике Татарстан 1
12.03.2010 Какая СЭД нужна нефтегазу? Пример "Танеко" 3
04.03.2010 11 марта в Москве пройдёт учебный курс ECM Practitioner 1
24.02.2010 Energy Consulting строит КИСУ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО 3
29.12.2009 Документооборот для оператора: "Таттелеком" внедрила СЭД "Дело" 1
26.12.2008 «ТТК-Самара» завершила строительство нового участка сети в Татарстане 1
24.06.2008 ТАНЕКО закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 3
03.04.2007 «Нижнекамский НПЗ» расширяет масштабы СЭД «Дело» 4

Публикаций - 18, упоминаний - 28

Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 4
Microsoft Corporation 25806 4
ChemTech - Химтех 7 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5674 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 166 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 14 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 1
Роснано - Роснано Информ 6 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Xerox Global Services 9 1
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 1
МегаФон 10802 1
SAP SE 5607 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 411 1
IBM - International Business Machines Corp 9705 1
9621 1
Directum - Директум 1273 1
Canon 1442 1
Schneider Electric 614 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Adobe Systems 1599 1
РТИ 155 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 1
OpenText 238 1
Монолит-Инфо 138 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Татнефть 244 8
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 3
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 3
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 2
Petrobras 6 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 8 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
КМПО - Казанское моторостроительное производственное объединение 2 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
Дирекция спортивных и социальных проектов АНО 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 1
Почта России ПАО 2375 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ПСБ - Промсвязьбанк 965 1
Ак Барс Банк 283 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Coca-Cola Company 261 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
DuPont - Дюпон 101 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14011 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4347 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10237 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13981 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18209 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1750 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6609 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4935 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24515 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3232 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 838 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4660 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12238 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2576 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 2
Оцифровка - Digitization 5204 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3839 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 361 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 2
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 265 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1381 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4883 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2236 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 251 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16356 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5518 1
Пропускная способность - Bandwidth 1914 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1709 1
Microsoft Azure 1527 4
ЭОС Дело-web 209 4
ChemTech OptimEase 5 4
Татнефть - Taneco - Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1296 3
Oracle Java - язык программирования 3478 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 3
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 18 3
C/C++ - Язык программирования 897 3
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 8 3
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
Volkswagen Automotive Cloud 3 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 13 1
Aladdin eToken WSO 2 1
Kaspersky OS 156 1
Microsoft Windows 16932 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5766 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 1
Бунин Евгений 3 3
Гайнутдинов Рустам 2 2
Тарасов Арсений 45 2
Смольников Иван 12 1
Ананьин Владимир 5 1
Терехин Андрей 1 1
Салахов Илшат 1 1
Strassmann Paul - Страссманн Пол 2 1
Давлетов Раушан 1 1
Касперский Евгений 338 1
Земков Сергей 159 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Колесник Андрей 24 1
Шакиров Марат 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3461 9
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 140 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 413 3
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 3
Ближний Восток 3157 2
Бразилия - Федеративная Республика 2526 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
Саудовская Аравия - Королевство 669 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 79 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 33 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нурлат 19 1
Казахстан - Республика 6073 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
Европа 24990 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 1
Канада 5085 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 683 1
Италия - Итальянская Республика 4511 1
Франция - Французская Республика 8183 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1522 1
Украина 7935 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2374 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1810 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 678 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2754 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 4
Экономический эффект 1361 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7457 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 974 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16146 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1892 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 478 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21765 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11711 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 373 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2289 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6088 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8884 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6714 1
Энергетика - Energy - Energetically 5889 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6795 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1230 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8864 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2018 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2721 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1912 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2555 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1404 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27405 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5611 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1088 1
IDC - International Data Corporation 4992 4
Gartner - Гартнер 3661 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1233 1
Docflow 148 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще