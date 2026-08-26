Индексная книга (каталог) CNews*
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Татнефть Taneco Танеко НПЗ ННПЗ Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 28
Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
|Бунин Евгений 3 3
|Гайнутдинов Рустам 2 2
|Тарасов Арсений 45 2
|Смольников Иван 12 1
|Ананьин Владимир 5 1
|Терехин Андрей 1 1
|Салахов Илшат 1 1
|Strassmann Paul - Страссманн Пол 2 1
|Давлетов Раушан 1 1
|Касперский Евгений 338 1
|Земков Сергей 159 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Колесник Андрей 24 1
|Шакиров Марат 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.