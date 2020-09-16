Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Татарстан
Нижнекамск
Публикаций - 49, упоминаний - 57
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 9
|ЭОС - Электронные офисные системы 1094 6
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 6
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 4
|SAP SE 3467 3
|Таттелеком 119 2
|СЦС Совинтел - Голден Телеком 238 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 2
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1066 2
|Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 63 1
|ICL ГК 69 1
|Этлас-Софт 78 1
|Золотая Корона 293 1
|Синтерра Медиа - Телеком-центр 86 1
|Синтерра - Synterra 695 1
|Ланит ГК 1242 1
|ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 117 1
|Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
|ТТК НН - Нижний Новгород 7 1
|Астор 86 1
|ALP Group 37 1
|Ланит - Норбит - Norbit 237 1
|Schneider Electric 417 1
|IBM 4206 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1075 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 1
|1С 4295 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
|Microsoft Corporation 13274 1
|Docsvision - ДоксВижн 871 1
|Yandex - Яндекс 4236 1
|Шакиров Марат 17 3
|Семериков Андрей 33 2
|Ивицкий Дмитрий 18 2
|Золотарев Андрей 5 1
|Колпаков Антон 46 1
|Могилин Артём 5 1
|Никитин Евгений 10 1
|Шаров Борис 63 1
|Нурутдинов Айрат 3 1
|Толмачева Татьяна 19 1
|Колесник Андрей 16 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Коновалов Сергей 1 1
|Гусев Сергей 24 1
|Зимирев Евгений 1 1
|Воробьев Михаил 46 1
|Минниханов Рустам 93 1
|Солодухин Константин 101 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
|Бизнес Online 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858319, в очереди разбора - 761498.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858319, в очереди разбора - 761498.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru