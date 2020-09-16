Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск

Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 2

ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1

МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1

Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника 6

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МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1

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