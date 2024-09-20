Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск

ри кратном росте нагрузки на нее вследствие массового наплыва пользователей во время мероприятий. В Нижнекамске МТС установила мобильную базовую станцию возле ТЦ «Манзара», где пройдут основные

МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске кая в летний сезон. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено пок