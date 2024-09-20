Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск

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СОБЫТИЯ
|20.09.2024
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МТС усилила связь в Нижнекамске к Дню города
ри кратном росте нагрузки на нее вследствие массового наплыва пользователей во время мероприятий. В Нижнекамске МТС установила мобильную базовую станцию возле ТЦ «Манзара», где пройдут основные
|19.07.2024
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МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске
кая в летний сезон. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено пок
|29.08.2023
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МТС прокачала сеть к городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах
скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 30%, а емкость сетей – на 28%. Помимо жилых районов, модернизация сети затронула и общественные пространства в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС провела технические работы и усилила сеть в местах массовых скоплений людей, в том числе на территории активно развивающихся обществен
|30.03.2023
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У мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» появилась версия для слабовидящих
ранспорт» для слабовидящих – еще один шаг на пути повышения качества обслуживания пассажиров города Нижнекамска. Пользователи могут направлять свои вопросы и отзывы по обратной связи в приложен
|25.01.2023
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Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете
МТС подключила к домашнему интернету и IP-телевидению еще свыше 20 жилых домов, построенных в Нижнекамске по программе «Социальная ипотека». Более 8000 жителей новостроек впервые получили
|28.12.2022
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Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему МТС для контроля воды
а разные периоды и выявить внештатные ситуации. Данные в систему поступают с установленных на сетях Нижнекамского водоканала нескольких десятков контрольных датчиков. Вся информация мгновенно а
|10.11.2022
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«Датапакс» запустила новое мобильное приложение «Нижнекамск транспорт» в рекордно короткие сроки
ь всего две недели для предоставления мобильного сервиса пассажирам общественного транспорта города Нижнекамска. С помощью приложения пользователи могут отслеживать передвижение транспортных ср
|25.10.2022
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«Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске
езультате площадь покрытия промзоны Нижнекамска сетью LTE увеличилась в 4 раза и достигла 42 км2. В Нижнекамске работают заводы, занимающиеся нефтепереработкой, изготовлением химической продукц
|15.09.2022
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МТС разогнала 4G-интернет для посетителей нового термального курорта Нижнекамска
щие объекты: специалисты оператора разогнали интернет и обеспечили стабильную связь для посетителей нижнекамского парка аттракционов, спортивной школы и центра социального обслуживания населени
|06.09.2022
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МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске
МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске. Теперь посетители магазинов, фудкорта, фитнеса и других пространств центра смогут звонить и пользоваться высокоскоростным интернетом во время шопинга и развлечений на всей территор
|16.09.2020
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«Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе
удут установлены последние 12 из указанного числа камер. Ранее, до реализации настоящего проекта, в Нижнекамске и других населенных пунктах района уже были установлены 1020 камер видеонаблюдени
|09.06.2015
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Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника
жнекамска — и в автобусах, и в троллейбусах. Помимо этого, транспортным приложением карты школьника Нижнекамского муниципального района можно оплачивать проезд во всех видах общественного транс
|30.01.2015
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Система «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» внедрена на «Нижнекамском Механическом Заводе»
Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом компании «1С-Рарус» завершил внедрение системы «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на «Нижнекамском Механическом Заводе». В результате проекта организован оперативный складской учет, обеспечены своевременные закупки запчастей и комплектующих, на 7% уменьшился объем единовременно
|10.10.2012
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МТС обеспечила связью навигационные системы автобусов в Нижнекамске
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о завершении первого этапа реализации проекта по оснащению телематическими SIM-картами систем мониторинга муниципального автотранспорта в Нижнекамске. Проект мониторинга пассажирского транспорта реализуется в рамках федеральной программы «ЭРА ГЛОНАСС», техническую поддержку которой в Татарстане курирует Министерство информатизаци
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шакиров Марат 61 16
|Кабанов Марат 91 11
|Русинов Михаил 54 7
|Семериков Андрей 37 3
|Маяковский Владимир 7 2
|Ивицкий Дмитрий 21 2
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Михалков Сергей 4 2
|Гайнутдинов Рустам 2 2
|Крылов Иван 12 2
|Гадельшин Алмаз 3 2
|Игтисамов Рафаэль 2 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Минниханов Рустам 122 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Исаев Максим 55 2
|Зимирев Евгений 1 1
|Гусев Сергей 44 1
|Коновалов Сергей 7 1
|Золотарев Андрей 18 1
|Колесник Андрей 24 1
|Пушкин Александр 39 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Нурутдинов Айрат 12 1
|Шаров Борис 73 1
|Цапок Михаил 6 1
|Никитин Евгений 15 1
|Могилин Артём 6 1
|Колпаков Антон 57 1
|Куканов Александр 20 1
|Гарифуллин Раиф 4 1
|Голубева Надежда 43 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Гоголь Николай 5 1
|Яхина Гузель 6 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Гурьев Егор 13 1
|Кравченко Рано 10 1
|Козадеров Николай 1 1
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