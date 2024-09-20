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Россия ПФО Татарстан Нижнекамск

Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск

СОБЫТИЯ


20.09.2024 МТС усилила связь в Нижнекамске к Дню города

ри кратном росте нагрузки на нее вследствие массового наплыва пользователей во время мероприятий. В Нижнекамске МТС установила мобильную базовую станцию возле ТЦ «Манзара», где пройдут основные
19.07.2024 МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске

кая в летний сезон. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено пок
29.08.2023 МТС прокачала сеть к городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах

скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 30%, а емкость сетей – на 28%. Помимо жилых районов, модернизация сети затронула и общественные пространства в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС провела технические работы и усилила сеть в местах массовых скоплений людей, в том числе на территории активно развивающихся обществен
30.03.2023 У мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» появилась версия для слабовидящих

ранспорт» для слабовидящих – еще один шаг на пути повышения качества обслуживания пассажиров города Нижнекамска. Пользователи могут направлять свои вопросы и отзывы по обратной связи в приложен
25.01.2023 Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете

МТС подключила к домашнему интернету и IP-телевидению еще свыше 20 жилых домов, построенных в Нижнекамске по программе «Социальная ипотека». Более 8000 жителей новостроек впервые получили
28.12.2022 Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему МТС для контроля воды

а разные периоды и выявить внештатные ситуации. Данные в систему поступают с установленных на сетях Нижнекамского водоканала нескольких десятков контрольных датчиков. Вся информация мгновенно а
10.11.2022 «Датапакс» запустила новое мобильное приложение «Нижнекамск транспорт» в рекордно короткие сроки

ь всего две недели для предоставления мобильного сервиса пассажирам общественного транспорта города Нижнекамска. С помощью приложения пользователи могут отслеживать передвижение транспортных ср
25.10.2022 «Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске

езультате площадь покрытия промзоны Нижнекамска сетью LTE увеличилась в 4 раза и достигла 42 км2. В Нижнекамске работают заводы, занимающиеся нефтепереработкой, изготовлением химической продукц
15.09.2022 МТС разогнала 4G-интернет для посетителей нового термального курорта Нижнекамска

щие объекты: специалисты оператора разогнали интернет и обеспечили стабильную связь для посетителей нижнекамского парка аттракционов, спортивной школы и центра социального обслуживания населени
06.09.2022 МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске

МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске. Теперь посетители магазинов, фудкорта, фитнеса и других пространств центра смогут звонить и пользоваться высокоскоростным интернетом во время шопинга и развлечений на всей территор
16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе

удут установлены последние 12 из указанного числа камер. Ранее, до реализации настоящего проекта, в Нижнекамске и других населенных пунктах района уже были установлены 1020 камер видеонаблюдени
09.06.2015 Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника

жнекамска — и в автобусах, и в троллейбусах. Помимо этого, транспортным приложением карты школьника Нижнекамского муниципального района можно оплачивать проезд во всех видах общественного транс
30.01.2015 Система «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» внедрена на «Нижнекамском Механическом Заводе»

Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом компании «1С-Рарус» завершил внедрение системы «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на «Нижнекамском Механическом Заводе». В результате проекта организован оперативный складской учет, обеспечены своевременные закупки запчастей и комплектующих, на 7% уменьшился объем единовременно

10.10.2012 МТС обеспечила связью навигационные системы автобусов в Нижнекамске

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о завершении первого этапа реализации проекта по оснащению телематическими SIM-картами систем мониторинга муниципального автотранспорта в Нижнекамске. Проект мониторинга пассажирского транспорта реализуется в рамках федеральной программы «ЭРА ГЛОНАСС», техническую поддержку которой в Татарстане курирует Министерство информатизаци

Публикаций - 139, упоминаний - 170

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
МегаФон 10742 13
СИНХ - Таттелеком 229 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 11
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
9594 5
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 4
SAP SE 5601 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 3
МТС - Иртея 146 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
1С-Рарус 982 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 2
Татинтек - ТатАИСнефть - ТатАвтоматизация - ТатАСУ 13 2
Датапакс 48 2
МТС ТРК ТВТ 10 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Google LLC 12690 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 1
Татнефть 243 10
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 7
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 6
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Крокус Сити Молл 16 3
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 3
НМЗ - Нижнекамский механический завод 4 3
Торговый квартал 5 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 2
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Татнефть Нефтехим УК - Нижнекамскшина - Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин - КАМА TYRES 7 2
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 10 2
Рамус ТРК - Ramus Mall 2 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
DuPont - Дюпон 101 1
Газпромнефть Центр 6 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Родник 91 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 2 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 8 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
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ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
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