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Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск


16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе 2
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 2
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
08.12.2016 «Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал» 1
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1
06.10.2015 J&P оценила возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на деятельность операторов платного ТВ 1
08.09.2015 МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1
09.06.2015 Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника 6
23.03.2015 «Кеннард» внедрил Docsvision 1
26.02.2015 МТС расширила покрытие сети в Татарстане 1
28.08.2014 МТС в Татарстане увеличила территорию покрытия сети 4G в два раза 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
07.06.2013 Переводы «Золотой Короны» теперь доступны в «Акибанке» 1
11.03.2013 СЭД «Дело» внедрена на еще одном предприятии холдинга «Татнефть» 1
10.10.2012 МТС обеспечила связью навигационные системы автобусов в Нижнекамске 1
09.08.2012 «Интелком» автоматизировал главного строительного подрядчика «Универсиады-2013» 1
29.03.2012 «ЭР-Телеком» до конца года переведет более 160 км подвесных линий связи в подземные коммуникации в Казани 1
20.01.2012 Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн 1
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК 1
20.10.2010 «Бахетле» передала на аутсорсинг IBS сопровождение корпоративной ИС на платформе SAP 1
20.07.2010 Клиенты «Татфондбанка» смогут оплатить штрафы ГИБДД через интернет 1
13.07.2010 Школы Татарстана получат Windows 1
13.04.2010 «ТТК-Самара» приступила к оказанию услуг в Республике Татарстан 1
12.03.2010 Какая СЭД нужна нефтегазу? Пример "Танеко" 2
24.02.2010 Energy Consulting строит КИСУ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО 1
12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах 1
27.11.2008 «Билайн» запустил 3G в Татарстане 1
06.08.2008 Количество абонентов телефонии холдинга «ЭР-Телеком» достигло 30 тыс. 1
24.06.2008 ТАНЕКО закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1
20.05.2008 «ЭР-Телеком» привлек кредит на 1,95 млрд руб. 1
29.04.2008 Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk становится доступным в 17 городах России 1
26.12.2007 «ТрансТелеКом» предоставит услуги МГ/МН связи Татарстанской таможне 1
26.12.2007 «Дель-Телеком» принимает платежи абонентов «Эр-Телеком». 1

Публикаций - 49, упоминаний - 57

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 4
SAP SE 3467 3
Таттелеком 119 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 238 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1066 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 63 1
ICL ГК 69 1
Этлас-Софт 78 1
Золотая Корона 293 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 86 1
Синтерра - Synterra 695 1
Ланит ГК 1242 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 117 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
ТТК НН - Нижний Новгород 7 1
Астор 86 1
ALP Group 37 1
Ланит - Норбит - Norbit 237 1
Schneider Electric 417 1
IBM 4206 1
Dr.Web - Доктор Веб 1075 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 1
4295 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
Microsoft Corporation 13274 1
Docsvision - ДоксВижн 871 1
Yandex - Яндекс 4236 1
Татнефть 126 5
Татнефть Танеко НПЗ 13 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Почта России ПАО 1655 1
Яндекс.Такси 271 1
McDonald’s - Макдоналдс 97 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 1
Ак Барс Банк 174 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 103 1
Zenden Group 24 1
DuPont 15 1
Нижнекамскнефтехим 16 1
BNP Paribas 39 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Татфондбанк 70 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 7
3G - Стандарт мобильной связи 4037 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 187 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
LTE-смартфон 138 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 170 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 515 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 222 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 80 1
Безопасный город 355 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
ЭОС Дело СЭД 713 6
ЭОС Дело-web 141 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 63 2
ЭОС Архивное дело 99 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 67 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 488 2
Apple iPad 3263 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 41 1
DonorSearch 2 1
Microsoft SharePoint 2007 64 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
МТС 3G-сеть 87 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
SAP Basis 9 1
Dr.Web Антивирус 199 1
Этлас ЭДО 96 1
Apple iPhone 5 710 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 387 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 106 1
Microsoft Windows 10 7519 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Speedtest by Ookla 32 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1162 1
Шакиров Марат 17 3
Семериков Андрей 33 2
Ивицкий Дмитрий 18 2
Золотарев Андрей 5 1
Колпаков Антон 46 1
Могилин Артём 5 1
Никитин Евгений 10 1
Шаров Борис 63 1
Нурутдинов Айрат 3 1
Толмачева Татьяна 19 1
Колесник Андрей 16 1
Никифоров Николай 1127 1
Коновалов Сергей 1 1
Гусев Сергей 24 1
Зимирев Евгений 1 1
Воробьев Михаил 46 1
Минниханов Рустам 93 1
Солодухин Константин 101 1
Россия - ПФО - Казань 1634 32
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 227 30
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Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 288 9
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 272 7
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 7
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 124 7
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 6
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 66 4
Россия - Зеленодольск 11 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 3
Россия - СФО - Новосибирск 2230 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 2
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 119 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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