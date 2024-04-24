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SAP Basis
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
SAP Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивицкий Дмитрий 21 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Бородянский Борис 24 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Чистов Александр 21 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Сичкарь Сергей 5 1
|Подгорный Сергей 2 1
|Пронзалов Станислав 1 1
|Гадельшин Алмаз 3 1
|Тугарев Артем 8 1
|Хаюров Сергей 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Свидерский Евгений 76 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Парменова Наталия 63 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Василенко Александр 95 1
|Казаков Александр 68 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Зеленков Константин 7 1
|Егоров Максим 35 1
|Прянишников Николай 315 1
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