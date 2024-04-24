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SAP Basis

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1
24.04.2024 Интегратор «Инфосистемы Джет» стал сервисным партнером «Детского мира» 1
16.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Мы строим облако на самом свежем оборудовании, расширяем зоны присутствия, делаем акцент на клиентский сервис и проектную практику 1
01.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций SAP Basis 1
25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС 1
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
07.03.2019 Tele2 разместил бизнес-приложения SAP в облаке «Техносерв Cloud» 1
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» 1
16.06.2014 Сергей Гоцуцов возглавил департамент системной интеграции в X-Com 1
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения 1
14.05.2012 Критическая уязвимость в сервисе SAP Dispatcher доступна через интернет 1
20.10.2010 «Бахетле» передала на аутсорсинг IBS сопровождение корпоративной ИС на платформе SAP 1
10.11.2009 Консультанты SAP: обзор зарплат в России 1
19.11.2001 SAP Basis system release 4.6X прошла сертификационные испытания 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

SAP Basis и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5571 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1404 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Broadcom - VMware 2589 2
Microsoft Corporation 25677 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 213 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Nokia Alcatel-Lucent Cabling Systems 4 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 20 1
MemSQL 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3298 1
МегаФон 10568 1
Cisco Systems 5347 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15496 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
9471 1
Oracle Corporation 7048 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 300 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 1
IXcellerate - Икселерейт 150 1
МегаФон - Талмер - Talmer 56 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Legrand 82 1
X-Com - Икс ком 184 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 42 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 1
Микротест 285 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 295 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 1
Кселла-Аэроблок-Центр - Xella 3 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2080 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 904 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
ПСБ - Промсвязьбанк 953 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Superjob - Суперджоб 820 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
British Airways - British Midland International 127 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
LEGO 257 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5574 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5525 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5385 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63950 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12671 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24076 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12035 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7711 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12911 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6563 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3204 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15843 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17908 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3266 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35628 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1393 4
SAP хостинг 35 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34215 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7042 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3557 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1351 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 224 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 230 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17793 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1329 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12042 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6430 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33073 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 370 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2635 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3137 2
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 19 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1246 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4514 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2632 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 735 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 135 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4493 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 7
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 4
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 3
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 2
Ansible 132 2
Red Hat Ansible 134 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 2
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP Router 4 1
SAP Dispatcher 2 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Microsoft Windows 16767 1
Microsoft Azure 1514 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5601 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 311 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 175 1
Red Hat OpenShift 142 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1828 1
Broadcom - VMware vSphere 609 1
SAP Ariba 308 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2528 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 224 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 170 1
Ивицкий Дмитрий 21 1
Морозов Дмитрий 20 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Бородянский Борис 24 1
Севастьянов Алексей 25 1
Чистов Александр 21 1
Тихонов Сергей 14 1
Сичкарь Сергей 5 1
Подгорный Сергей 2 1
Пронзалов Станислав 1 1
Гадельшин Алмаз 3 1
Тугарев Артем 8 1
Хаюров Сергей 1 1
Нуралиев Борис 298 1
Свидерский Евгений 76 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Парменова Наталия 63 1
Дергилёв Никита 44 1
Василенко Александр 95 1
Казаков Александр 68 1
Мартынов Алексей 10 1
Зеленков Константин 7 1
Егоров Максим 35 1
Прянишников Николай 315 1
Россия - РФ - Российская федерация 164175 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47210 4
Германия - Федеративная Республика 13140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54389 2
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18922 1
Казахстан - Республика 5990 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13749 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1233 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2504 1
Южная Корея - Республика 7004 1
Беларусь - Белоруссия 6241 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3428 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4441 1
Франция - Французская Республика 8129 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3019 1
Россия - СФО - Новосибирск 4832 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 1
Бразилия - Федеративная Республика 2497 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14749 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1293 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 1
Колумбия - Республика 546 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26953 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6522 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8757 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6101 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5599 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7688 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 317 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1111 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 962 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15814 1
Английский язык 6990 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3933 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6126 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2548 1
Зоология - наука о животных 2862 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 370 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11164 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3417 1
Металлы - Золото - Gold 1238 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8426 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1327 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1314 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11358 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6515 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12147 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3651 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2694 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 164 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5502 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8533 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3910 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451433, в очереди разбора - 728095.
Создано именных указателей - 196360.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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