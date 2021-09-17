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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP EWM (WMS)
SAP Extended Warehouse Management
Управление складской логистикой
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Публикаций - 44, упоминаний - 108
SAP EWM (WMS) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петунин Алексей 58 5
|Гонтарев Павел 69 4
|Низник Александр 19 4
|Горяйнов Андрей 44 4
|Малько Павел 3 3
|Ройтенберг Марк 13 2
|Леонтович Алексей 31 2
|Трещанин Александр 2 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Юрьев Илья 45 2
|Малышев Сергей 46 2
|Малышев Игорь 13 1
|Назаров Вадим 1 1
|Никитин Иван 2 1
|Савельев Сергей 8 1
|Горбенко Дмитрий 1 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Дубчак Кирилл 11 1
|Беляков Сергей 8 1
|Штернлиб Теймур 23 1
|Савцов Игорь 27 1
|Бальд Анджей 1 1
|Шимке Мартин 1 1
|Зика Ондржей 1 1
|Абдуллин Алик 5 1
|Андреев Максим 29 1
|Метечко Александр 6 1
|Чистов Александр 1 1
|Рахманов Александр 19 1
|Чехонин Антон 60 1
|Попов Михаил 51 1
|Беляев Владислав 65 1
|Пилипенко Дмитрий 17 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Парменова Наталия 62 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Семичастнова Наталья 12 1
|Быков Сергей 10 1
|Нестеренко Евгений 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 2
|Gartner 2200 1
|Forrester Research 388 1
|Constellation Research 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770618, в очереди разбора - 674300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770618, в очереди разбора - 674300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru