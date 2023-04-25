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SAP EWM (WMS) SAP Extended Warehouse Management Управление складской логистикой

SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой

СОБЫТИЯ

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25.04.2023 «Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК и Заполярного филиала

управления операциями на складе было внедрено решение на основе SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM), рассчитанное на предприятия со сложными процессами и зрелой ИТ-инфраструктурой. 150
11.01.2023 НМЖК автоматизировал управление складами с помощью решений SAP

городском масложировом комбинате (НМЖК) завершился проект цифровизации складского комплекса на базе SAP EWM. Решение было спроектировано, реализовано и запущено в эксплуатацию за 6 месяцев. Пар
07.02.2022 «Феррони» внедрила SAP EWM и TM

ые затраты последней мили на 10-15% благодаря системам управления складом SAP Warehouse Management (SAP EWM) и транспортировками SAP Transportation Management (SAP TM). Партнером по внедрению в
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области

на своем заводе в Выксе (Нижегородская область) на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Это позволило на 20% повысить производительность складов. Партнером по внедрению си
11.05.2021 Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM

втоматизировала управление складскими процессами на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). В рамках проекта были автоматизированы входящие, исходящие и внутренние процессы уп
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС

SAP и МТС завершили внедрение решения для управления складом SAP EWM в новом распределительном центре розничной сети МТС. В ходе проекта создана единая ин
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM

проекта по цифровой трансформации шести складов на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). В рамках проекта было создано единое решение для управления складами готовой продук
09.06.2020 На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM

рмов для животных) в России внедрена система управления складами SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Проект реализовала компания TeamIdeа. Перед командой стояла задача повысить мощност
25.03.2020 «Норбит» внедрил систему для управления складом SAP EWM на Вурнарском заводе смесевых препаратов

т» — одному из крупнейших производителей химических средств защиты растений. Ожидается, что система SAP EWM (Extended Warehouse Management) позволит повысить производительность и пропускную спо
27.01.2020 Konica Minolta обеспечила безопасность компании EWM Hightec Welding

Konica Minolta внедрила систему контроля доступа в компании EWM Hightec Welding, международном производителе сварочного оборудования. Безопасность территории и имущества компании обеспечивают камеры интеллектуального видеонаблюдения Mobotix. Немецкая ко
22.01.2020 ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM

ОМК завершила внедрение решения для управления складом SAP EWM на Выксунском металлургическом заводе. В результате внедрения производительность скла
13.12.2019 ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM

ие списания из-за ошибок на складе, связанных с нарушением ротации товара. Компания выбрала решение SAP EWM с целью обеспечения максимально эффективной работы складских комплексов готовой проду
19.04.2019 «Ронави логистические системы» создала решение для управления складскими роботами с помощью SAP EWM

«Ронави логистические системы» разработала программно-аналитический комплекс для управления роем складских роботов с помощью системы SAP EWM. Созданная при участии входящих в инвестиционную сеть фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Техноспарк» и наноцентра «Т-нано», компания «Ронави логистические системы
05.02.2019 Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе

нирует завершить тиражирование системы управления складом Warehouse Management System (WMS) на базе SAP EWM на всех семи заводах компании в России. Такое решение было принято по итогам пилотног
13.11.2018 IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово»

акже обеспечивает комплексную поддержку складских процессов «Черкизово», реализованных на платформе SAP EWM, в режиме 24 х 7. Спецификой пищевой промышленности является чувствительность к любым
07.11.2018 «Афанасий» завершил внедрение SAP EWM

Холдинг «Афанасий» завершил проект по внедрению системы SAP EWM для автоматизации процессов на складах готовой продукции. Компания выбрала решение

25.10.2018 ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM

ОМК объявил о начале внедрения решения для управления складом SAP EWM на Выксунском металлургическом заводе. Планируется, что благодаря системе компания со
12.04.2018 «Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM

комплексе новой научно-производственной площадки компании, расположенной в городе Щелково. Решение SAP EWM позволило компании применить лучшие мировые практики по управлению складским хозяйств
07.12.2016 Jungheinrich расширила портфолио систем управления складом решением SAP EWM

Jungheinrich объявил о сертификации в качестве интегратора SAP EWM (Extended Warehouse Management) – расширенной системы управления складом от SAP. Как

20.07.2016 Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM

й сети магазинов «Охапка» в г. Новосибирске с помощью преднастроенного решения Novardis EWM на базе SAP EWM. Об этом CNews сообщили в Novardis. Как рассказали в компании, последовательное укреп
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM

корпорация «Кимберли-Кларк» завершили проект по внедрению системы расширенного управления складами SAP EWM. Как сообщили CNews в SAP, комплексное решение позволило оптимизировать проводимые оп
07.04.2015 «Алми» внедрила новую систему управления складом

ком комплексе «Алми» в городе Чехове специалисты «Норбит» внедрили новую систему управления складом SAP EWM. После месяца тестирования система была сдана в промышленную эксплуатацию, во время к
04.10.2012 В «Эльдорадо» внедрена система управления складами на базе SAP SCM EWM

В российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» успешно завершен проект по внедрению преднастроенного решения smartEWM на базе программного обеспечения SAP SCM EWM для управления распределительными центрами. Проект был завершен за 5,5 месяцев. Внедрение было произведено совместно со специалистами консалтинговой компании Ciber. Целью проекта по внедрен
11.03.2012 Ciber выпустила преднастроенное решение на базе SAP EWM для управления складами

партнер SAP, объявила о выпуске преднастроенного решения smartEWM на базе программного обеспечения SAP EWM для управления складами. «Решение дает возможность сократить инвестиции в проект и ср

Публикаций - 66, упоминаний - 112

SAP EWM (WMS) и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 57
SAP CIS - САП СНГ 868 22
9594 9
Novardis - Новардис Консалтинг 68 8
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
TeamIdea - Тимидея Групп 25 6
Oracle Corporation 7074 5
Manhattan Associates 62 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 4
SAP Consulting 36 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Biocad - Биокад 95 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 2
Ciber - Сайбер 33 2
КомЛайн - ComLine 18 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25775 2
Accenture plc 719 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Галактика - Корпорация 1545 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
Desport - Decathlon - Декатлон 40 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 2
Талина ГК - Атяшевский МПК - Атяшевский Мясоперерабатывающий комплекс - Мордовский бекон - Симбирский бекон - Торбеевский МПК - Саранский МПК - Даурский МК - Мордовский племенной центр - АгроАрдатов - Агроводоканал 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Лента - Утконос 180 2
Stellantis PSA Groupe 3 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Альфа-Капитал УК 155 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
Jungheinrich AG - Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника 6 1
Деловые Линии ГК 93 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 37
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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