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SAP EWM (WMS)
SAP Extended Warehouse Management
Управление складской логистикой


17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области 4
11.05.2021 Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM 7
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС 2
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 1
23.11.2020 Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 2
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM 4
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 4
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 4
09.06.2020 На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM 2
25.03.2020 «Норбит» внедрил систему для управления складом SAP EWM на Вурнарском заводе смесевых препаратов 6
22.01.2020 ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM 2
26.12.2019 «Лента» перевела мобильные приложения для терминалов сбора данных на отечественную платформу 1
13.12.2019 ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM 5
05.07.2019 Groupe PSA в России доверила IBS сопровождение SAP-решений 2
18.06.2019 МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM 2
19.04.2019 «Ронави логистические системы» создала решение для управления складскими роботами с помощью SAP EWM 1
05.02.2019 Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе 1
13.11.2018 IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово» 5
07.11.2018 «Афанасий» завершил внедрение SAP EWM 6
25.10.2018 ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM 4
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
22.08.2018 «Корус консалтинг» и Westernacher объявили о начале сотрудничества 1
12.04.2018 «Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM 1
19.01.2018 «Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
01.06.2017 «Детский мир» инвестирует 260 млн руб. в развитие проектов SAP 1
07.12.2016 Jungheinrich расширила портфолио систем управления складом решением SAP EWM 6
08.11.2016 Новая версия SAP S/4HANA ускорит цифровую трансформацию 1
22.09.2016 «Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail 1
20.07.2016 Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM 4
25.01.2016 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 1
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM 2
20.04.2015 Сотрудников КАМАЗ обучат работе с SAP с помощью «облака» Learning Hub 1
09.04.2015 Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub 1
07.04.2015 «Алми» внедрила новую систему управления складом 5
04.06.2014 «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» запустил ERP-систему на базе SAP 3
14.04.2014 Зачем торговле Supply Chain Management? 1
04.09.2013 SAP Consulting обновила системный ландшафт SAP ERP в «Эльдорадо» 2

Публикаций - 44, упоминаний - 108

SAP EWM (WMS) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 41
SAP CIS - САП СНГ 758 21
Novardis - Новардис Консалтинг 41 7
TeamIdea - Тимидея Групп 17 6
ТЛС - Технология Логистических Систем 7 6
SAP Consulting 28 4
Ланит - Норбит - Norbit 204 3
Ланит ГК 1164 3
Корус Консалтинг ГК 808 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
Accenture - Аксенчер 533 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 2
Oracle Corporation 3374 2
JDA Software Group 25 2
Инфосистемы Джет 677 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 245 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Westernacher 1 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 1 1
Астерос Консалтинг 63 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
OpenText 161 1
Астерос - Asteros 531 1
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 1
Biocad - Биокад 38 1
Manhattan Associates 35 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Oracle Siebel 132 1
Ramax - Рамакс 62 1
Infor 149 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
3799 1
IBM 3575 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Microsoft Corporation 11226 1
Крок 1223 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 2
СберЛогистика 42 2
Утконос 99 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Черкизово ГК 73 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
WikiMart - Викимарт 40 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
КазМунайГаз 7 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 16 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Jungheinrich AG 3 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром нефть 382 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Heineken 23 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
PSA Groupe 2 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
X5 Group 601 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 5
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 3
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 3
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP Fiori 40 2
SAP Basis 9 2
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 2
SAP Ariba 71 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 2
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 2
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 3 1
SAP OpenText 1 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Oracle Retail 39 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
Oracle Retail Planning and Optimization 39 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 997 1
Oracle Hyperion 76 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 462 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
SAP SuccessFactors 110 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Red Hat Ansible 57 1
Петунин Алексей 58 5
Гонтарев Павел 69 4
Низник Александр 19 4
Горяйнов Андрей 44 4
Малько Павел 3 3
Ройтенберг Марк 13 2
Леонтович Алексей 31 2
Трещанин Александр 2 2
Сытин Дмитрий 50 2
Чирахов Владимир 8 2
Юрьев Илья 45 2
Малышев Сергей 46 2
Малышев Игорь 13 1
Назаров Вадим 1 1
Никитин Иван 2 1
Савельев Сергей 8 1
Горбенко Дмитрий 1 1
Орехов Вячеслав 41 1
Дубчак Кирилл 11 1
Беляков Сергей 8 1
Штернлиб Теймур 23 1
Савцов Игорь 27 1
Бальд Анджей 1 1
Шимке Мартин 1 1
Зика Ондржей 1 1
Абдуллин Алик 5 1
Андреев Максим 29 1
Метечко Александр 6 1
Чистов Александр 1 1
Рахманов Александр 19 1
Чехонин Антон 60 1
Попов Михаил 51 1
Беляев Владислав 65 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Красюков Дмитрий 43 1
Парменова Наталия 62 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Семичастнова Наталья 12 1
Быков Сергей 10 1
Нестеренко Евгений 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Южная Корея - Республика 1470 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Ступино 13 1
США - Денвер 25 1
Россия - Чехов 33 1
Индия - Мумбаи 53 1
Хорватия - Республика 118 1
Украина 3417 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Израиль - Тель-Авив 56 1
Европа 3798 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Казахстан - Республика 2661 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Румыния 348 1
Нидерланды 984 1
Россия - Калужская область 575 1
Латинская Америка 727 1
Чехия - Чешская Республика 504 1
Индонезия - Республика 389 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 245 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
23ABC News 56 1
SAP Community Network 4 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 2
Gartner 2200 1
Forrester Research 388 1
Constellation Research 5 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
SAP Value Award 5 1
SAP Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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