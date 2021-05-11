Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM

Международная биотехнологическая компания Biocad автоматизировала управление складскими процессами на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). В рамках проекта были автоматизированы входящие, исходящие и внутренние процессы управления складом, реализована интеграция с роботизированной системой хранения (MFS), управление маркируемой и сериализуемой продукцией, отбор проб для контроля качества. Проект был реализован за семь месяцев и запущен одновременно на двух складах компании – в Москве и Санкт-Петербурге. Партнером по внедрению выступила компания Novardis.

Biocad было необходимо снизить технологические и сервисные риски при управлении ландшафтом маркировки и при передаче данных в ФГИС МДЛП – государственную систему по отслеживанию движения лекарственных препаратов, выстроить интеграцию с различными процессами, уже реализованными на SAP S/4HANA, которая является цифровым ядром предприятия. Кроме того, стояла задача перейти от текущей системы складского учета к системе управления складом промышленного уровня с широкой функциональностью, гибкой и масштабируемой.

В результате внедрения SAP EWM весь комплекс складских процессов был реализован в одной системе, стал максимально прозрачным, и теперь информация по движению продукции и остаткам на складе доступна для принятия оперативных решений в режиме реального времени. Система позволяет обрабатывать более 10 тыс. товарных позиций в месяц, обеспечивает прозрачность и оперативность при приемке более 1 тыс. поставок и отгрузке более 3 тыс. поставок в месяц, может выполнять более 1,5 тыс. операций отбора проб для контроля качества. Высокий уровень реализованной автоматизации также помогает сократить количество ошибок рядовых складских работников.

В дальнейшем Biocad планирует тиражировать SAP EWM на все свои склады.

«Внедрение SAP EWM стало одним из крупных проектов программы развития функционального объема решения второй волны, реализованной в течение 2020 г. Проект стал органичным и плановым продолжением роста автоматизации и развития процессов в области управления цепями поставок, замкнув технологический контур области процессов управления материальными потоками: MM-EWM-PP-ATTP-SD. Это обеспечивает необходимый уровень прослеживаемости качества течения сквозных процессов и открывает возможности как для их регулярного мониторинга и оценки, так и для их последующей эффективной трансформации и реинжиниринга. Несмотря на пандемию, компания смогла сохранить как темпы развития своего решения, так и качество проектного управления и продолжает работать над ростом процессной эффективности и сегодня, инициируя проекты развития 2021 г. – все это является несомненной заслугой профессиональной команды», – сказал Дмитрий Гордеев, вице-президент по финансам и управлению цепями поставок и операционной эффективности Biocad.

«Biocad успешно идет по пути цифровизации, используя лучшие мировые практики и адаптируя их под специфику бизнеса. Фармацевтический бизнес глубоко регулируется государством, поэтому любая неточность или задержка в поставках может привести к серьезным последствиям. SAP EWM – следующий шаг Biocad в сторону построения сквозных бизнес-процессов после внедрения единой цифровой платформы по управлению предприятием, решения для отслеживания маркированной продукции, оптимизации логистических процессов. Все они интегрированы между собой и помогают компании эффективно развивать и масштабировать бизнес», – отметил Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«Преимущества от цифровизации в фармацевтике сегодня трудно переоценить. Переход к умному производству – общемировой тренд, обеспечивающий реальный рост производственных и финансовых показателей. Учитывая исключительную важность проекта, связанную с выпуском вакцины от Covid-19 – «Спутник V», совместными усилиями команд Biocad и Novardis удалось в сжатые сроки развернуть решение для автоматизации складских процессов на базе SAP EWM. Ведь конечная цель проекта – обеспечение безопасности пациентов и качества препарата на протяжении всего жизненного цикла продукции: от производства до сбыта», – отметил Александр Низник, генеральный директор Novardis.