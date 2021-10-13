Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Novardis
Новардис Консалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 80
Novardis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
|Ройтенберг Марк 13 10
|Петунин Алексей 58 9
|Низник Александр 19 5
|Горяйнов Андрей 44 3
|Метечко Александр 6 2
|Медведева Светлана 4 2
|Сергеев Леонид 4 2
|Никитин Иван 2 1
|Кондратов Андрей 3 1
|Селезнев Игорь 3 1
|Малышев Игорь 13 1
|Карелин Игорь 1 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Некрасова Татьяна 3 1
|Коровин Денис 5 1
|Богданов Валентин 7 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Хохлов Александр 3 1
|Бальд Анджей 1 1
|Шимке Мартин 1 1
|Зика Ондржей 1 1
|Дей Марья 7 1
|Андреев Максим 29 1
|Коршунова Мария 8 1
|Малис Александр 111 1
|Григорьева Мария 22 1
|Калинин Александр 95 1
|Мамут Александр 109 1
|Макаров Алексей 49 1
|Воронин Станислав 5 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Парменова Наталия 62 1
|Дзвинко Роман 9 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Морозов Михаил 15 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Ноготков Максим 40 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Артемьев Тимур 13 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|SAP Community Network 4 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 4
|SAP S/4HANA Academy 5 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru