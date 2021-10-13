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Novardis
Новардис Консалтинг


13.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 6
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 3
11.05.2021 Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM 1
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС 2
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 3
26.11.2020 Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA 3
23.11.2020 Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию 2
09.11.2020 Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики 1
02.11.2020 «Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России 3
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA 2
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 2
10.06.2020 В Novardis назначен исполнительный директор 5
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
06.06.2019 «Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
05.02.2019 Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе 3
02.11.2018 «Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP 3
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing 1
02.10.2018 «Восток-Запад» автоматизировал планирование доставки с помощью SAP ТМ 1
07.08.2018 Faberlic планирует увеличить выручку втрое с помощью облачных решений SAP 1
19.01.2018 «Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером 1
20.06.2017 «Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP 2
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
22.11.2016 «М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM 4
29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками 2
20.07.2016 Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM 3
21.04.2016 «Связной» мигрирует на SAP 1
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management 2
26.05.2015 Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail 1
30.06.2014 Novardis автоматизировала управление транспортной логистикой «М.Видео» с помощью SAP TM 3
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
28.05.2014 Управленческое ПО расширяет границы 1
11.04.2014 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 2
19.03.2014 Novardis разработала новое решение на базе SAP F&R для прогнозирования спроса и планирования запасов в рознице 4

Публикаций - 41, упоминаний - 80

Novardis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 32
SAP CIS - САП СНГ 758 17
Microsoft Corporation 11226 4
SAP Академический центр компетенции 6 3
Accenture - Аксенчер 533 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Крок 1223 2
Columbus - Колумбус 128 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Softline - Софтлайн 1481 2
IBM 3575 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Masterdata - Мастердата 16 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Локотех Ctrl2Go 16 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
3799 1
Витте Консалтинг 24 1
ТелеСвязь 11 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Ramax - Рамакс 62 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Atlassian 33 1
TeamViewer 78 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Унитех 10 1
Itransition - Итранзишн 7 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Микротест 178 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
АТК Консультационная группа 15 1
3Keys GmbH 5 1
Связной ГК 885 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Деловые Линии ГК 36 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Solvers 15 1
SLV 7 1
Trellas 17 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Согласие СК 44 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Decathlon - Декатлон 22 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Русполимет ПАО 6 1
Полимер Системс 1 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Евросеть 895 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Открытие ФК 538 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group 601 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Утконос 99 1
Heineken 23 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 74 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Click&Collect - самовывоз 6 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 7
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 4
Java - Язык программирования 1185 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 2
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 2
SAP EM - SAP Event Management 2 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 6 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP Campaign Management 1 1
SAP S/4HANA Retail 5 1
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 3 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP Promotion Management 2 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Novardis Retail 2 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
SAP Fiori 40 1
Rakuten Viber 429 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Ройтенберг Марк 13 10
Петунин Алексей 58 9
Низник Александр 19 5
Горяйнов Андрей 44 3
Метечко Александр 6 2
Медведева Светлана 4 2
Сергеев Леонид 4 2
Никитин Иван 2 1
Кондратов Андрей 3 1
Селезнев Игорь 3 1
Малышев Игорь 13 1
Карелин Игорь 1 1
Иодковский Станислав 1 1
Некрасова Татьяна 3 1
Коровин Денис 5 1
Богданов Валентин 7 1
Булгаков Кирилл 40 1
Хохлов Александр 3 1
Бальд Анджей 1 1
Шимке Мартин 1 1
Зика Ондржей 1 1
Дей Марья 7 1
Андреев Максим 29 1
Коршунова Мария 8 1
Малис Александр 111 1
Григорьева Мария 22 1
Калинин Александр 95 1
Мамут Александр 109 1
Макаров Алексей 49 1
Воронин Станислав 5 1
Красюков Дмитрий 43 1
Тикуркин Максим 32 1
Парменова Наталия 62 1
Дзвинко Роман 9 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Морозов Михаил 15 1
Хрупов Сергей 1 1
Ноготков Максим 40 1
Чичваркин Евгений 82 1
Артемьев Тимур 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Чехия - Чешская Республика 504 2
Индия - Республика 2184 2
Европа 3798 2
Казахстан - Республика 2661 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Хорватия - Республика 118 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Румыния 348 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
Нидерланды 984 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Сочи 914 1
Индонезия - Республика 389 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Владивосток 868 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Ближний Восток 1486 1
Африка 1506 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
SAP Community Network 4 1
CNews Analytics 1992 3
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews Fast рейтинг 31 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 4
SAP S/4HANA Academy 5 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
SAP Forum 28 1
Loyalty Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
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