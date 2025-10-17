Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Novardis Новардис Консалтинг

Novardis - Новардис Консалтинг

Novardis – стратегический партнер SAP и партнер по внедрению SAP for Retail и SAP Customer Experience в России и странахСНГ. Компания реализует проекты цифровизации и автоматизации бизнес-процессов на базе решений и платформ SAP, а также занимается разработкой решений под задачи клиента и последующей их поддержкой. NOVARDIS обладает портфолио проектов внедрения SAP по различным направлениям: e-commerce, взаимоотношения с клиентами, цифровой маркетинг, управление складами и транспортной логистикой, производство, финансовый и управленческий учет, бизнес-аналитика, веб-сервисы и мобильные приложения

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 13 дел, на cумму 145 745 443 ₽*

Судебные дела (13) на сумму 145 745 443 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 67 548 684 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 73 386 497 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 «Единый ЦУПИС» внедрил Altcraft Platform при поддержке Novardis

В 2025 г. «Единый ЦУПИС» при поддержке системного интегратора Novardis внедрил платформу автоматизации маркетинга Altcraft Platform. Проект длился полгода, с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Novardis. «Единый ЦУП
23.07.2025 Itglobal.com и Novardis заключили партнерство для реализации проектов по переносу в облако и поддержке SAP-систем

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) и компания Novardis, специализирующаяся на цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, заключили стратегическое партнерство. Сотрудничество объединяет облачную инфраструктуру Itglobal.com и экспертизу

23.10.2024 Стратегическое партнерство Agora и Novardis

Компания Agora, российский разработчик онлайн-решений для e-commerce и цифровизации закупок, и ИТ-интегратор Novardis заключили партнерское соглашение, которое позволит расширить реализацию высококачественных решений в сфере автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили предста
10.10.2024 Beeline Cloud и Novardis стали стратегическими партнерами

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и системный интегратор Novardis объявляют о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители
25.09.2024 Novardis и Visiology стали стратегическими партнерами в сфере BI

Системный интегратор Novardis и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали стратегическое партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Novardis
16.07.2024 B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center и системный интегратор Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании реализуют совместные проекты для продвижения системы сквозного закупочного процесса B2B Altis. Соглашение позволит Novard
10.06.2024 «Топлог» и Novardis заключили соглашение о партнерстве

ИТ-компания «Топлог» и компания Novardis, системный интегратор и разработчик кастомных решений в России и странах СНГ, заключ
21.05.2024 Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по направлениям: BPM и CRM. Бол
08.02.2024 Novardis и PIX Robotics заключили технологическое партнерство

Системный интегратор Novardis и разработчик ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics объявили о технологическом сотрудничестве. Novardis – ИТ-разработчик, специализирующийся на создании решений для а
05.10.2023 Novardis и Just AI объявили о партнёрстве

ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам оставаться конкурентоспособны
16.08.2023 Novardis и «1С» подписали партнерское соглашение

ское соглашение. Благодаря новому партнерству интегратор дополнил портфель предлагаемых решений российской ERP-системой, и сфокусировался на внедрении отечественных программных продуктов. В портфолио Novardis ряд масштабных проектов цифровой трансформации как российских, так и международных компаний. Интегратор имеет успешный опыт комплексной автоматизации предприятий таких отраслей как, ро
17.07.2023 Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis

для организации виртуальный очереди NovaQueue, заменив иностранное решение на российскую разработку Novardis. NovaQueue — это виртуальная комната ожидания, которая помогает взять под контроль п
28.07.2023 Как «приземлить» SAP глобальной компании в российское облако МТС и локализовать бизнес. История партнерства #CloudMTS и Novardis на примере проекта для крупного международного холдинга

CNews: Расскажите, чем занимается компания Novardis? Кирилл Корчагин: Компания Novardis уже более 18 лет занимается внедрением пр
04.10.2022 ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве

Компания NOVARDIS и российский разработчик платформы автоматизации маркетинга Altcraft подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили CNews представители NOVARDIS. Компании предложат крупным кли
09.08.2022 NOVARDIS запускает сервис аутсорсинга ИТ-специалистов и проектных команд

Компания NOVARDIS, ИТ-интегратор и разработчик кастомных решений с представительствами в России, Казахстане и Германии, запускает новый сервис комплексного ИТ-аутсорсинга. NOVARDIS сможет предост
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане

Компания NOVARDIS занимается внедрением enterprise-решений, заказной разработкой и предоставляет услуг
09.11.2020 Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики

имента, планирования пополнения запасов через процессы закупки и управления поставщиками до транспортировки, перемещений, инвентаризации и других процессов управления складами. Для реализации проекта Novardis сформировала альянс с компаниями 3Keys и IBS. В то время как команда Novardis фокусируется на проработке бизнес-процессов и реализации их в системе, а также осуществляет общую к
10.06.2020 В Novardis назначен исполнительный директор

Наталия Парменова назначена исполнительным директором компании Novardis. Наталия отвечает за стратегическое развитие компании, выбор и создание новых направлений бизнеса. Появление новой для компании позиции связано со стратегией Novardis, направлен
22.11.2016 «М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM

ность модуля CRM Loyalty позволила ритейлеру сократить период начисления бонусных баллов и обработки промоакций до двух часов с десяти. Техническим партнером проекта выступила консалтинговая компания Novardis.Модуль CRM Loyalty позволил «М.Видео» автоматизировать управление программой лояльности клиентов в интернет-магазине и розничных точках сети, включая уведомления участников, поддержку

29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками

Компания Novardis завершила продуктивный запуск проекта по управлению взаимоотношениями с поставщиками некоммерческих закупок в части проведения тендеров в компании «М.Видео». За счет внедрения решения

20.07.2016 Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM

Консалтинговая компания Novardis завершила проект автоматизации склада розничной сети магазинов «Охапка» в г. Новосибирске с помощью преднастроенного решения Novardis EWM на базе SAP EWM. Об этом CNews сообщили
26.05.2015 Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail

Финский системный интегратор Tieto и российская консалтинговая компания Novardis завершили совместный проект по внедрению преднастроенного решения Novardis Retail на базе SAP for Retail для розничной сети Prisma в России. В данный момент решение тиражируется
30.06.2014 Novardis автоматизировала управление транспортной логистикой «М.Видео» с помощью SAP TM

ехники и электроники «М.Видео» завершился проект автоматизации управления клиентской доставкой и региональными транспортировками. Решение на базе SAP Transportation Management (SAP TM), реализованное Novardis, позволило увеличить процент покрытия потребности магазинов с 93% до 98% при пополнении магазинов и поднять уровень своевременности доставки в сезон высоких продаж с 95% до 98%. Об это
19.03.2014 Novardis разработала новое решение на базе SAP F&R для прогнозирования спроса и планирования запасов в рознице

Консалтинговая компания Novardis разработала новое решение Novardis F&R для ритейла. Решение на основе SAP Forecasting & Replenishment for Retail 5.2 (SAP F&R) позволяет розничным сетям сократить время расчета

20.08.2013 Novardis пополнила линейку решений для электронной коммерции продуктами hybris

Консалтинговая компания Novardis заключила партнерское соглашение с международной компанией hybris, предлагающей решения для омниканальной коммерции. Как ожидается, данное соглашение позволит Novardis предлагат

Публикаций - 68, упоминаний - 76

Novardis и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 44
SAP CIS - САП СНГ 868 17
9594 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Microsoft Corporation 25775 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
TeamIdea - Тимидея Групп 25 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
SAP Академический центр компетенции 21 3
Masterdata - Мастердата 31 3
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Accenture plc 719 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Крок - Croc 1964 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
Evola - Эвола 34 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
Altcraft - Альткрафт 4 2
МегаФон 10742 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Navicon - Навикон 339 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
McKinsey & Company Int 293 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Фаберлик - Faberlic 115 6
Связной ГК 1401 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 3
Лента - Утконос 180 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Евросеть 1421 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Solvers 26 1
SLV 13 1
Trellas 23 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Деловые Линии ГК 93 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Русполимет ПАО 11 1
Полимер Системс 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Miele - Миле 139 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 4
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 10
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 8
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 6
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 6
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 2
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Novardis Retail 2 2
ELMA 365 Low-code BPM 184 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 2
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 4 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 2
Лента - Лента Тех - GisMark 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 36 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Ройтенберг Марк 16 16
Низник Александр 20 11
Петунин Алексей 58 11
Малышев Игорь 25 5
Кондратюк Алексей 7 4
Горяйнов Андрей 55 4
Пронин Алексей 9 3
Метечко Александр 10 3
Граф Андрей 3 3
Красюков Дмитрий 43 2
Черных Дмитрий 16 2
Капленко Валерий 15 2
Сергеев Леонид 13 2
Медведева Светлана 5 2
Гурова Наталья 13 2
Фролов Константин 4 2
Корчагин Кирилл 2 2
Сергеев Сергей 179 2
Клочков Алексей 35 1
Воронин Станислав 7 1
Свидерский Евгений 77 1
Тикуркин Максим 38 1
Шевченко Владимир 153 1
Парменова Наталия 63 1
Дзвинко Роман 18 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Морозов Михаил 18 1
Григорьева Мария 25 1
Ноготков Максим 53 1
Артемьев Тимур 34 1
Волков Владимир 69 1
Игнатова Людмила 40 1
Дементьева Ирина 9 1
Шеходанов Дмитрий 9 1
Сысоев Александр 50 1
Довгий Александр 1 1
Боровков Алексей 16 1
Нугманов Андрей 8 1
Трофимов Константин 6 1
Груздев Владимир 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Европа 24964 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Казахстан - Республика 6048 5
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Хорватия - Республика 287 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Индонезия - Республика 1058 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
SAP Community Network 4 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Fast рейтинг 55 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Loyalty Awards 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще