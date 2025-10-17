Novardis - Новардис Консалтинг

«Единый ЦУПИС» внедрил Altcraft Platform при поддержке Novardis В 2025 г. «Единый ЦУПИС» при поддержке системного интегратора Novardis внедрил платформу автоматизации маркетинга Altcraft Platform. Проект длился полгода, с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Novardis. «Единый ЦУП

Itglobal.com и Novardis заключили партнерство для реализации проектов по переносу в облако и поддержке SAP-систем Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) и компания Novardis, специализирующаяся на цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, заключили стратегическое партнерство. Сотрудничество объединяет облачную инфраструктуру Itglobal.com и экспертизу

Стратегическое партнерство Agora и Novardis Компания Agora, российский разработчик онлайн-решений для e-commerce и цифровизации закупок, и ИТ-интегратор Novardis заключили партнерское соглашение, которое позволит расширить реализацию высококачественных решений в сфере автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили предста

Beeline Cloud и Novardis стали стратегическими партнерами Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и системный интегратор Novardis объявляют о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители

Novardis и Visiology стали стратегическими партнерами в сфере BI Системный интегратор Novardis и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали стратегическое партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Novardis

B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве Разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center и системный интегратор Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании реализуют совместные проекты для продвижения системы сквозного закупочного процесса B2B Altis. Соглашение позволит Novard

«Топлог» и Novardis заключили соглашение о партнерстве ИТ-компания «Топлог» и компания Novardis, системный интегратор и разработчик кастомных решений в России и странах СНГ, заключ

Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по направлениям: BPM и CRM. Бол

Novardis и PIX Robotics заключили технологическое партнерство Системный интегратор Novardis и разработчик ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics объявили о технологическом сотрудничестве. Novardis – ИТ-разработчик, специализирующийся на создании решений для а

Novardis и Just AI объявили о партнёрстве ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам оставаться конкурентоспособны

Novardis и «1С» подписали партнерское соглашение ское соглашение. Благодаря новому партнерству интегратор дополнил портфель предлагаемых решений российской ERP-системой, и сфокусировался на внедрении отечественных программных продуктов. В портфолио Novardis ряд масштабных проектов цифровой трансформации как российских, так и международных компаний. Интегратор имеет успешный опыт комплексной автоматизации предприятий таких отраслей как, ро

Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis для организации виртуальный очереди NovaQueue, заменив иностранное решение на российскую разработку Novardis. NovaQueue — это виртуальная комната ожидания, которая помогает взять под контроль п

Как «приземлить» SAP глобальной компании в российское облако МТС и локализовать бизнес. История партнерства #CloudMTS и Novardis на примере проекта для крупного международного холдинга CNews: Расскажите, чем занимается компания Novardis? Кирилл Корчагин: Компания Novardis уже более 18 лет занимается внедрением пр

ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве Компания NOVARDIS и российский разработчик платформы автоматизации маркетинга Altcraft подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили CNews представители NOVARDIS. Компании предложат крупным кли

NOVARDIS запускает сервис аутсорсинга ИТ-специалистов и проектных команд Компания NOVARDIS, ИТ-интегратор и разработчик кастомных решений с представительствами в России, Казахстане и Германии, запускает новый сервис комплексного ИТ-аутсорсинга. NOVARDIS сможет предост

Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане Компания NOVARDIS занимается внедрением enterprise-решений, заказной разработкой и предоставляет услуг

Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики имента, планирования пополнения запасов через процессы закупки и управления поставщиками до транспортировки, перемещений, инвентаризации и других процессов управления складами. Для реализации проекта Novardis сформировала альянс с компаниями 3Keys и IBS. В то время как команда Novardis фокусируется на проработке бизнес-процессов и реализации их в системе, а также осуществляет общую к

В Novardis назначен исполнительный директор Наталия Парменова назначена исполнительным директором компании Novardis. Наталия отвечает за стратегическое развитие компании, выбор и создание новых направлений бизнеса. Появление новой для компании позиции связано со стратегией Novardis, направлен

«М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM ность модуля CRM Loyalty позволила ритейлеру сократить период начисления бонусных баллов и обработки промоакций до двух часов с десяти. Техническим партнером проекта выступила консалтинговая компания Novardis.Модуль CRM Loyalty позволил «М.Видео» автоматизировать управление программой лояльности клиентов в интернет-магазине и розничных точках сети, включая уведомления участников, поддержку

«М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками Компания Novardis завершила продуктивный запуск проекта по управлению взаимоотношениями с поставщиками некоммерческих закупок в части проведения тендеров в компании «М.Видео». За счет внедрения решения

Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM Консалтинговая компания Novardis завершила проект автоматизации склада розничной сети магазинов «Охапка» в г. Новосибирске с помощью преднастроенного решения Novardis EWM на базе SAP EWM. Об этом CNews сообщили

Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail Финский системный интегратор Tieto и российская консалтинговая компания Novardis завершили совместный проект по внедрению преднастроенного решения Novardis Retail на базе SAP for Retail для розничной сети Prisma в России. В данный момент решение тиражируется

Novardis автоматизировала управление транспортной логистикой «М.Видео» с помощью SAP TM ехники и электроники «М.Видео» завершился проект автоматизации управления клиентской доставкой и региональными транспортировками. Решение на базе SAP Transportation Management (SAP TM), реализованное Novardis, позволило увеличить процент покрытия потребности магазинов с 93% до 98% при пополнении магазинов и поднять уровень своевременности доставки в сезон высоких продаж с 95% до 98%. Об это

Novardis разработала новое решение на базе SAP F&R для прогнозирования спроса и планирования запасов в рознице Консалтинговая компания Novardis разработала новое решение Novardis F&R для ритейла. Решение на основе SAP Forecasting & Replenishment for Retail 5.2 (SAP F&R) позволяет розничным сетям сократить время расчета