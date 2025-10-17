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Novardis Новардис Консалтинг
Novardis – стратегический партнер SAP и партнер по внедрению SAP for Retail и SAP Customer Experience в России и странахСНГ. Компания реализует проекты цифровизации и автоматизации бизнес-процессов на базе решений и платформ SAP, а также занимается разработкой решений под задачи клиента и последующей их поддержкой. NOVARDIS обладает портфолио проектов внедрения SAP по различным направлениям: e-commerce, взаимоотношения с клиентами, цифровой маркетинг, управление складами и транспортной логистикой, производство, финансовый и управленческий учет, бизнес-аналитика, веб-сервисы и мобильные приложения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 13 дел, на cумму 145 745 443 ₽*
СОБЫТИЯ
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|17.10.2025
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«Единый ЦУПИС» внедрил Altcraft Platform при поддержке Novardis
В 2025 г. «Единый ЦУПИС» при поддержке системного интегратора Novardis внедрил платформу автоматизации маркетинга Altcraft Platform. Проект длился полгода, с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Novardis. «Единый ЦУП
|23.07.2025
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Itglobal.com и Novardis заключили партнерство для реализации проектов по переносу в облако и поддержке SAP-систем
Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) и компания Novardis, специализирующаяся на цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, заключили стратегическое партнерство. Сотрудничество объединяет облачную инфраструктуру Itglobal.com и экспертизу
|23.10.2024
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Стратегическое партнерство Agora и Novardis
Компания Agora, российский разработчик онлайн-решений для e-commerce и цифровизации закупок, и ИТ-интегратор Novardis заключили партнерское соглашение, которое позволит расширить реализацию высококачественных решений в сфере автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили предста
|10.10.2024
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Beeline Cloud и Novardis стали стратегическими партнерами
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и системный интегратор Novardis объявляют о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители
|25.09.2024
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Novardis и Visiology стали стратегическими партнерами в сфере BI
Системный интегратор Novardis и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали стратегическое партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Novardis
|16.07.2024
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B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center и системный интегратор Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании реализуют совместные проекты для продвижения системы сквозного закупочного процесса B2B Altis. Соглашение позволит Novard
|10.06.2024
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«Топлог» и Novardis заключили соглашение о партнерстве
ИТ-компания «Топлог» и компания Novardis, системный интегратор и разработчик кастомных решений в России и странах СНГ, заключ
|21.05.2024
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Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов
Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по направлениям: BPM и CRM. Бол
|08.02.2024
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Novardis и PIX Robotics заключили технологическое партнерство
Системный интегратор Novardis и разработчик ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics объявили о технологическом сотрудничестве. Novardis – ИТ-разработчик, специализирующийся на создании решений для а
|05.10.2023
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Novardis и Just AI объявили о партнёрстве
ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам оставаться конкурентоспособны
|16.08.2023
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Novardis и «1С» подписали партнерское соглашение
ское соглашение. Благодаря новому партнерству интегратор дополнил портфель предлагаемых решений российской ERP-системой, и сфокусировался на внедрении отечественных программных продуктов. В портфолио Novardis ряд масштабных проектов цифровой трансформации как российских, так и международных компаний. Интегратор имеет успешный опыт комплексной автоматизации предприятий таких отраслей как, ро
|17.07.2023
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Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis
для организации виртуальный очереди NovaQueue, заменив иностранное решение на российскую разработку Novardis. NovaQueue — это виртуальная комната ожидания, которая помогает взять под контроль п
|28.07.2023
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Как «приземлить» SAP глобальной компании в российское облако МТС и локализовать бизнес. История партнерства #CloudMTS и Novardis на примере проекта для крупного международного холдинга
CNews: Расскажите, чем занимается компания Novardis? Кирилл Корчагин: Компания Novardis уже более 18 лет занимается внедрением пр
|04.10.2022
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ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве
Компания NOVARDIS и российский разработчик платформы автоматизации маркетинга Altcraft подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили CNews представители NOVARDIS. Компании предложат крупным кли
|09.08.2022
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NOVARDIS запускает сервис аутсорсинга ИТ-специалистов и проектных команд
Компания NOVARDIS, ИТ-интегратор и разработчик кастомных решений с представительствами в России, Казахстане и Германии, запускает новый сервис комплексного ИТ-аутсорсинга. NOVARDIS сможет предост
|13.07.2021
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Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане
Компания NOVARDIS занимается внедрением enterprise-решений, заказной разработкой и предоставляет услуг
|09.11.2020
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Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики
имента, планирования пополнения запасов через процессы закупки и управления поставщиками до транспортировки, перемещений, инвентаризации и других процессов управления складами. Для реализации проекта Novardis сформировала альянс с компаниями 3Keys и IBS. В то время как команда Novardis фокусируется на проработке бизнес-процессов и реализации их в системе, а также осуществляет общую к
|10.06.2020
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В Novardis назначен исполнительный директор
Наталия Парменова назначена исполнительным директором компании Novardis. Наталия отвечает за стратегическое развитие компании, выбор и создание новых направлений бизнеса. Появление новой для компании позиции связано со стратегией Novardis, направлен
|22.11.2016
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«М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM
ность модуля CRM Loyalty позволила ритейлеру сократить период начисления бонусных баллов и обработки промоакций до двух часов с десяти. Техническим партнером проекта выступила консалтинговая компания Novardis.Модуль CRM Loyalty позволил «М.Видео» автоматизировать управление программой лояльности клиентов в интернет-магазине и розничных точках сети, включая уведомления участников, поддержку
|29.08.2016
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«М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками
Компания Novardis завершила продуктивный запуск проекта по управлению взаимоотношениями с поставщиками некоммерческих закупок в части проведения тендеров в компании «М.Видео». За счет внедрения решения
|20.07.2016
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Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM
Консалтинговая компания Novardis завершила проект автоматизации склада розничной сети магазинов «Охапка» в г. Новосибирске с помощью преднастроенного решения Novardis EWM на базе SAP EWM. Об этом CNews сообщили
|26.05.2015
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Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail
Финский системный интегратор Tieto и российская консалтинговая компания Novardis завершили совместный проект по внедрению преднастроенного решения Novardis Retail на базе SAP for Retail для розничной сети Prisma в России. В данный момент решение тиражируется
|30.06.2014
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Novardis автоматизировала управление транспортной логистикой «М.Видео» с помощью SAP TM
ехники и электроники «М.Видео» завершился проект автоматизации управления клиентской доставкой и региональными транспортировками. Решение на базе SAP Transportation Management (SAP TM), реализованное Novardis, позволило увеличить процент покрытия потребности магазинов с 93% до 98% при пополнении магазинов и поднять уровень своевременности доставки в сезон высоких продаж с 95% до 98%. Об это
|19.03.2014
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Novardis разработала новое решение на базе SAP F&R для прогнозирования спроса и планирования запасов в рознице
Консалтинговая компания Novardis разработала новое решение Novardis F&R для ритейла. Решение на основе SAP Forecasting & Replenishment for Retail 5.2 (SAP F&R) позволяет розничным сетям сократить время расчета
|20.08.2013
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Novardis пополнила линейку решений для электронной коммерции продуктами hybris
Консалтинговая компания Novardis заключила партнерское соглашение с международной компанией hybris, предлагающей решения для омниканальной коммерции. Как ожидается, данное соглашение позволит Novardis предлагат
Novardis и организации, системы, технологии, персоны:
|Ройтенберг Марк 16 16
|Низник Александр 20 11
|Петунин Алексей 58 11
|Малышев Игорь 25 5
|Кондратюк Алексей 7 4
|Горяйнов Андрей 55 4
|Пронин Алексей 9 3
|Метечко Александр 10 3
|Граф Андрей 3 3
|Красюков Дмитрий 43 2
|Черных Дмитрий 16 2
|Капленко Валерий 15 2
|Сергеев Леонид 13 2
|Медведева Светлана 5 2
|Гурова Наталья 13 2
|Фролов Константин 4 2
|Корчагин Кирилл 2 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Клочков Алексей 35 1
|Воронин Станислав 7 1
|Свидерский Евгений 77 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Парменова Наталия 63 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Морозов Михаил 18 1
|Григорьева Мария 25 1
|Ноготков Максим 53 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Волков Владимир 69 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Шеходанов Дмитрий 9 1
|Сысоев Александр 50 1
|Довгий Александр 1 1
|Боровков Алексей 16 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Трофимов Константин 6 1
|Груздев Владимир 18 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
|SAP Community Network 4 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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