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Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики

Ритейл Розница Логистика

Novardis стала основным партнером розничной сети «Магнит» по проекту цифровизации бизнес-процессов товародвижения и логистики. Этот проект входит в состав пятилетней программы трансформации ERP на базе решений SAP, которую российский ритейлер запустил несколько месяцев назад.

В рамках проекта планируется проанализировать существующие в компании процессы и внести изменения в соответствии с самыми современными лучшими практиками логистики. Кроме того, предполагается максимально автоматизировать закупочные и складские процессы с целью повышения их эффективности и создания надежной основы для роста и развития бизнеса «Магнита».

В периметр проекта входят все процессы, связанные с движением товаров, начиная от формирования ассортимента, планирования пополнения запасов через процессы закупки и управления поставщиками до транспортировки, перемещений, инвентаризации и других процессов управления складами.

Для реализации проекта Novardis сформировала альянс с компаниями 3Keys и IBS. В то время как команда Novardis фокусируется на проработке бизнес-процессов и реализации их в системе, а также осуществляет общую координацию проекта, команда IBS отвечает за управление организационными изменениями, разработку стратегии тестирования и проведение нагрузочных испытаний, а также за работы по установке и технической настройке приложений SAP. Команда 3Keys сосредоточится на реализации бизнес-процессов прослеживаемости товара в системе.

«Партнером по проекту «Товародвижение и логистика» стала компания Novardis, чей опыт в области автоматизации логистических процессов известен всему рынку. Но, помимо положительных отзывов о работе коллег, нам был важен опыт и навыки конкретной команды, с которой мы общались в процессе выбора. Novardis предоставила нам команду, которая не только обладает опытом реализации десятков проектов, но и продемонстрировала глубокие знания бизнес-процессов и лучших практик в ритейл индустрии», – сказала Марья Дей, директор по цепочкам поставок компании «Магнит».

«Создание эффективной команды для реализации одного из важнейших проектов программы трансформации ERP – это значимый критерий успеха как конкретного проекта, так и программы в целом. Мы уверены, что совместная работа компании Novardis и команды «Магнит» по внедрению новой системы на базе решений SAP позволит нам успешно выполнить цели программы, в результате чего наша Компания продолжит эффективно расти и развиваться», – сказала Светлана Медведева, директор программы трансформации ERP «Магнит».

«Выбор команды Novardis для реализации проекта в компании «Магнит» – это подтверждение нашего огромного опыта в автоматизации бизнес-процессов компаний розничной торговли на базе программных продуктов SAP. Наша команда впервые внедрила программный продукт SAP for Retail в России в 2003 г., и на протяжении 17 лет крупнейшие ритейлеры России доверяли нам автоматизацию своего бизнеса. Мы уверены, что благодаря нашим знаниям и опыту мы сможем внести существенный вклад в развитие бизнеса крупнейшего российского ритейлера. Проект такого масштаба на российском рынке розничной торговли еще не реализовывался, и он является настоящим вызовом. Тем не менее мы уверены, что достойно справимся с поставленной задачей», – отметил Марк Ройтенберг, управляющий партнер компании Novardis.

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