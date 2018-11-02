«Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP Cеть гипермаркетов «Глобус» завершила внедрение SAP for Retail в российских подразделениях. Новая система объединила сотрудников из 13 магазинов, распределительного центра и координационного офиса в едином цифровом пространстве. Благодаря ис

«Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail Группа компаний «Детский мир», оператор торговли детскими товарами в России и Казахстане, перешла на SAP for Retail. Как сообщили CNews в компании SAP, создание единого информационного пространства позволило «Детскому миру» сэкономить p273 млн на коммерческих, административных и управленческих

«Корус Консалтинг» построил систему управления предприятием для продуктовой сети Sunday на базе SAP for Retail on HANA оративных приложений, и ГК «Корус Консалтинг» объявили о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления предприятием в продуктовой сети Sunday. Решение реализовано на платформе SAP for Retail on HANA, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». По мере развития компании, увеличения и усложнения бизнес-процессов существующая система на базе решения «1С», с помощью которой бы

Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом CNews сообщили в компании SAP СНГ. Решение SAP станет основой бизнес-процессов

Next Solutions развивает электронную коммерцию в России на базе SAP for Retail ext Solutions, эксперт в области электронной мультиканальной торговли, объявили о внедрении решения SAP for Retail. Как говорится в сообщении SAP, поступившем в редакцию CNews, Next Solutions —

Завершен первый этап проекта внедрения SAP for Retail в Next Solutions ансов и управления взаимоотношениями с клиентами. В рамках проекта были внедрены следующие решения: SAP ERP Retail — для управления торговыми операциями и взаиморасчетами с контрагентами; SAP C

Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года ративных приложений, и компания Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами техники, детских и спортивных товаров в России и странах Европы, объявили результаты проекта по внедрению SAP for Retail после года продуктивной эксплуатации. Как сообщили CNews в SAP, оборот и количество магазинов Inventive Retail Group выросли на 30% по сравнению с первым полугодием 2013 г., а об

Розничная сеть «Посуда Центр» внедрила SAP for Retail ничных магазинов «Посуда Центр», работающая на рынках Сибири и Дальнего Востока, и консалтинговая компания Ciber, поставщик решений для бизнеса на базе SAP, объявили о завершении проекта по внедрению SAP for Retail с использованием преднастроенного решения Rapid Retail (официальное название продукта до 21 мая 2012 го — novaRetail). В результате ритейлер смог оптимизировать основные бизнес-п

«Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail о информационным технологиям группы компаний «Утконос». — Мы планируем использовать все возможности SAP for Retail, в частности, SAP eWM для управления штучным пикингом. Уверены, что после внед

Интернет-магазин E5.ru работает на базе SAP for Retail Интернет-магазин E5.ru, который в начале 2012 г. запустила X5 Retail Group, работает на базе системы SAP for Retail. Развернутая в кратчайшие сроки система обеспечивает поддержку ключевых бизнес-процессов электронной торговли для московской сети супермаркетов «Перекресток», а также создает усл

«Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail Розничная сеть по продаже драгоценных украшений «Ювелирная сеть 585» и компания Ciber приступили к проекту внедрения системы управления предприятием на базе SAP for Retail и SAP CRM. Как ожидается, в результате проекта будут автоматизированы процессы розничной торговли, производства и ломбардной деятельности, от планирования закупок до конечных про

Бизнес-процессы «МегаФон Ритейл» автоматизированы на базе novaRetail В розничной сети компании «МегаФон» завершился ERP-проект по внедрению novaRetail — преднастроенного решения от компании CIBER Russia на базе SAP for Retail. Решение SAP for Retail было внедрено центром компетенции SAP «МегаФона» в розничном подразделении компании совместно с консалтинговой компанией CIBER. После того как в ма

SELA автоматизирует бизнес-процессы на базе ERP SAP for Retail ировой поставщик решений для управления бизнесом, объявили о начале нового проекта по внедрению ERP SAP for Retail. Фирменная сеть SELA — это система унифицированных торговых предприятий, разви

Х5 Retail Group завершила тиражирование SAP for Retail с помощью GMCS Российская розничная компания X5 Retail Group N.V. завершила тиражирование информационной системы управления на базе SAP for Retail компании SAP в масштабах всей розничной сети. Генеральным подрядчиком проекта выступила компания GMCS. Система, развернутая точно в установленный срок, обеспечивает управление по

«МегаФон» автоматизирует свою розничную сеть с помощью novaRetail от CIBER Russia , российского оператора связи, совместно с компанией CIBER Russia приступили к автоматизации розничной сети «МегаФона». В рамках проекта CIBER предоставляет преднастроенное решение novaRetail на базе SAP for Retail для управления розничной сетью и оказывает консультационные услуги Центру компетенции SAP компании «МегаФон» по автоматизации новой розничной сети. Поиск решения по автоматизации

CIBER Russia автоматизирует сеть гипермаркетов «Мосмарт» с помощью решения novaRetail на базе SAP for Retail первого этапа проекта по внедрению системы управления ресурсами предприятия для своих гипермаркетов московского региона. В качестве ERP-системы было выбрано преднастроенное решение novaRetail на базе SAP for Retail, разработанное компанией CIBER. Результатом проекта внедрения решения novaRetail на базе SAP for Retail для сети «Мосмарт» стала эффективная информационная система, охваты

SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения деятельности приняла решение о необходимости внедрения комплексной системы управления предприятием. В результате анализа предложений ИТ-рынка для сектора ритейл было выбрано решение на базе продукта SAP for Retail компании «Пилот». Проект внедрения выполнялся специалистами «Пилот» в несколько этапов. Работы были выполнены в полном объеме, начиная с бизнес-анализа до непосредственного запус

X5 совместно с GMCS внедрила ИСУ на базе SAP for Retail ания X5 Retail Group N.V., мировой поставщик программных решений для управления бизнесом SAP и ИТ-консалтинговая компания GMCS подвели итоги проекта создания информационной системы управления на базе SAP for Retail. Успешно работающее решение, проверенное в пилотном филиале, в настоящий момент внедряется во всей розничной сети. Общее количество пользователей системы составляет 450 человек и

X5 внедрила SAP for Retail в Волго-Вятском филиале Российская розничная компания X5 Retail Group N.V. объявила результаты пилотного запуска SAP for Retail в Волго-Вятском филиале (г. Нижний Новгород). В результате реализации проекта 64 магазина X5 Retail Group региона теперь работают на единой информационной платформе, которая позв

«М.Видео» автоматизирует управление логистикой на базе SAP for Retail пания CIBER Russia, специализирующая на автоматизации розничных сетей, объявили о завершении первого этапа проекта по автоматизации управления логистикой и товарными потоками в информационной системе SAP for Retail, направленного на оптимизацию логистических процессов розничной сети. «Проект оптимизации управления логистическими процессами и товарооборотом в системе SAP for Retail –

«Техносила» управляет сетью магазинов на базе SAP for Retail бытовой техники и электроники «Техносила» внедрено и эффективно используется решение для управления деятельностью сети магазинов и головного офиса компании, разработанное на базе отраслевого решения SAP for Retail (на базе SAP ERP 6.0). Проект внедрения отраслевого решения от SAP стартовал в июле 2006 г., параллельно с началом реализации новой стратегии «Техносилы» - региональной экспансии

«Пилот» построил для «Оптимы» ЕИС на базе SAP for Retail Специалисты компании «Пилот» с помощью решения SAP for Retail создали единую информационную систему компании «Оптима». По итогам проекта, «Оптима» получила эффективный инструмент для регулирования всех бизнес-процессов, повысив свою конкуре

Finn Flare строит КИС на базе SAP for Retail для индустрии моды объявили о старте проекта по созданию корпоративной системы управления на базе отраслевого решения SAP for Retail для индустрии моды. После внедрения системы Finn Flare рассчитывает повысить с

В Finn Flare внедряют SAP for Retail Fashion объявили о начале проекта по созданию корпоративной системы управления на базе отраслевого решения SAP for Retail Fashion. Проект по внедрению корпоративной информационной системы был иницииро

«М.Видео» переведет все бизнес-процессы на SAP Retail В рамках XII Петербургского международного экономического форума компании «М.Видео» и SAP подписали договор на внедрение полного пакета решений SAP Retail, включая MAP (стратегическое управление ассортиментом) и F&R (пополнение магазинов). В 2006 г. «М.Видео» осуществила перевод финансового, управленческого и кадрового учета на платфор

«Норбит» внедряет SAP for Retail в «Бахетле» работ первого этапа проекта по созданию корпоративной информационной системы управления для торгово-производственной компании «Бахетле» на основе программных приложений SAP ERP и отраслевого решения SAP for Retail. Проект внедрения SAP ERP стартовал в «Бахетле» осенью прошлого года, когда руководство крупнейшей розничной сети супермаркетов Татарстана выбрало в качестве программной основы д

«Техносила» управляет розничной сетью вместе с SAP for Retail система компании «Техносила» охватывает основные бизнес-процессы сети, связанные с закупками и сбытом, учетом товародвижения, а также финансовым и управленческим учетом. Основой системы стало решение SAP for Retail (на базе SAP ERP 6.0). Курс на внедрение SAP for Retail был выбран весной 2006 г. одновременно со стартом программы региональной экспансии «Техносилы» - динамично развиваю

«Эльдорадо» оптимизирует деятельность: переход на новую версию SAP for Retail Компания «Эльдорадо» совместно с компанией SAP, а также консалтинговой компанией CIBER Novasoft, объявляет о завершении перехода на новую версию отраслевого решения SAP for Retail (на базе SAP ERP 5.0). В рамках проекта были внедрены следующие модули и компоненты решений SAP: IS-Retail, FI, FI-AA, MM, SD, LE, CO, CO-PA, PS, BI, PI, PIPE, MAP. На текущий мо