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SAP ERP Retail
SAP for Retail
mySAP Retail
SAP ERP Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Низник Александр 19 9
|Горяйнов Андрей 44 4
|Юрьев Илья 45 4
|Ноготков Максим 46 3
|Ройтенберг Марк 13 3
|Штернлиб Теймур 23 3
|Сытин Дмитрий 50 3
|Малышев Игорь 15 2
|Кондарев Сергей 13 2
|Сафронов Юрий 67 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Свердлов Денис 168 2
|Рубцова Ольга 32 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Таран Сергей 39 2
|Рыбакова Любовь 13 2
|Смыков Тихон 13 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Атаян Тигран 2 1
|Булгаков Кирилл 45 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Исмаилов Руслан 6 1
|Румянцев Сергей 22 1
|Малис Олег 73 1
|Коскинен Марита 4 1
|Бальд Анджей 1 1
|Шимке Мартин 1 1
|Зика Ондржей 1 1
|Дей Марья 7 1
|Медведева Светлана 4 1
|Андреев Максим 31 1
|Ушанова Мария 2 1
|Гришанова Ирина 26 1
|Савин Сергей 88 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Чичваркин Евгений 129 1
|Корня Алексей 73 1
|Петунин Алексей 58 1
|Мамут Александр 126 1
|Попов Сергей 79 1
|IDC - International Data Corporation 4426 3
|Gartner 3100 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 2
|Forrester Research 761 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
|САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
|УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
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Создано именных указателей - 49903.
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