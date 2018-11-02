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SAP ERP Retail SAP for Retail mySAP Retail

СОБЫТИЯ

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02.11.2018 «Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP

Cеть гипермаркетов «Глобус» завершила внедрение SAP for Retail в российских подразделениях. Новая система объединила сотрудников из 13 магазинов, распределительного центра и координационного офиса в едином цифровом пространстве. Благодаря ис
22.09.2016 «Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail

Группа компаний «Детский мир», оператор торговли детскими товарами в России и Казахстане, перешла на SAP for Retail. Как сообщили CNews в компании SAP, создание единого информационного пространства позволило «Детскому миру» сэкономить p273 млн на коммерческих, административных и управленческих
20.07.2016 «Корус Консалтинг» построил систему управления предприятием для продуктовой сети Sunday на базе SAP for Retail on HANA

оративных приложений, и ГК «Корус Консалтинг» объявили о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления предприятием в продуктовой сети Sunday. Решение реализовано на платформе SAP for Retail on HANA, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». По мере развития компании, увеличения и усложнения бизнес-процессов существующая система на базе решения «1С», с помощью которой бы
08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail

В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом CNews сообщили в компании SAP СНГ. Решение SAP станет основой бизнес-процессов

02.12.2014 Next Solutions развивает электронную коммерцию в России на базе SAP for Retail

ext Solutions, эксперт в области электронной мультиканальной торговли, объявили о внедрении решения SAP for Retail. Как говорится в сообщении SAP, поступившем в редакцию CNews, Next Solutions —
01.09.2014 Завершен первый этап проекта внедрения SAP for Retail в Next Solutions

ансов и управления взаимоотношениями с клиентами. В рамках проекта были внедрены следующие решения: SAP ERP Retail — для управления торговыми операциями и взаиморасчетами с контрагентами; SAP C
14.07.2014 Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года

ративных приложений, и компания Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами техники, детских и спортивных товаров в России и странах Европы, объявили результаты проекта по внедрению SAP for Retail после года продуктивной эксплуатации. Как сообщили CNews в SAP, оборот и количество магазинов Inventive Retail Group выросли на 30% по сравнению с первым полугодием 2013 г., а об
04.03.2013 Розничная сеть «Посуда Центр» внедрила SAP for Retail

ничных магазинов «Посуда Центр», работающая на рынках Сибири и Дальнего Востока, и консалтинговая компания Ciber, поставщик решений для бизнеса на базе SAP, объявили о завершении проекта по внедрению SAP for Retail с использованием преднастроенного решения Rapid Retail (официальное название продукта до 21 мая 2012 го — novaRetail). В результате ритейлер смог оптимизировать основные бизнес-п
28.05.2012 «Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail

о информационным технологиям группы компаний «Утконос». — Мы планируем использовать все возможности SAP for Retail, в частности, SAP eWM для управления штучным пикингом. Уверены, что после внед
21.05.2012 Интернет-магазин E5.ru работает на базе SAP for Retail

Интернет-магазин E5.ru, который в начале 2012 г. запустила X5 Retail Group, работает на базе системы SAP for Retail. Развернутая в кратчайшие сроки система обеспечивает поддержку ключевых бизнес-процессов электронной торговли для московской сети супермаркетов «Перекресток», а также создает усл
02.02.2012 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail

Розничная сеть по продаже драгоценных украшений «Ювелирная сеть 585» и компания Ciber приступили к проекту внедрения системы управления предприятием на базе SAP for Retail и SAP CRM. Как ожидается, в результате проекта будут автоматизированы процессы розничной торговли, производства и ломбардной деятельности, от планирования закупок до конечных про
27.07.2011 Бизнес-процессы «МегаФон Ритейл» автоматизированы на базе novaRetail

В розничной сети компании «МегаФон» завершился ERP-проект по внедрению novaRetail — преднастроенного решения от компании CIBER Russia на базе SAP for Retail. Решение SAP for Retail было внедрено центром компетенции SAP «МегаФона» в розничном подразделении компании совместно с консалтинговой компанией CIBER. После того как в ма
21.07.2011 SELA автоматизирует бизнес-процессы на базе ERP SAP for Retail

ировой поставщик решений для управления бизнесом, объявили о начале нового проекта по внедрению ERP SAP for Retail. Фирменная сеть SELA — это система унифицированных торговых предприятий, разви
29.03.2011 Х5 Retail Group завершила тиражирование SAP for Retail с помощью GMCS

Российская розничная компания X5 Retail Group N.V. завершила тиражирование информационной системы управления на базе SAP for Retail компании SAP в масштабах всей розничной сети. Генеральным подрядчиком проекта выступила компания GMCS. Система, развернутая точно в установленный срок, обеспечивает управление по
30.08.2010 «МегаФон» автоматизирует свою розничную сеть с помощью novaRetail от CIBER Russia

, российского оператора связи, совместно с компанией CIBER Russia приступили к автоматизации розничной сети «МегаФона». В рамках проекта CIBER предоставляет преднастроенное решение novaRetail на базе SAP for Retail для управления розничной сетью и оказывает консультационные услуги Центру компетенции SAP компании «МегаФон» по автоматизации новой розничной сети. Поиск решения по автоматизации
29.07.2010 CIBER Russia автоматизирует сеть гипермаркетов «Мосмарт» с помощью решения novaRetail на базе SAP for Retail

первого этапа проекта по внедрению системы управления ресурсами предприятия для своих гипермаркетов московского региона. В качестве ERP-системы было выбрано преднастроенное решение novaRetail на базе SAP for Retail, разработанное компанией CIBER. Результатом проекта внедрения решения novaRetail на базе SAP for Retail для сети «Мосмарт» стала эффективная информационная система, охваты
15.04.2010 SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения

деятельности приняла решение о необходимости внедрения комплексной системы управления предприятием. В результате анализа предложений ИТ-рынка для сектора ритейл было выбрано решение на базе продукта SAP for Retail компании «Пилот». Проект внедрения выполнялся специалистами «Пилот» в несколько этапов. Работы были выполнены в полном объеме, начиная с бизнес-анализа до непосредственного запус
18.03.2010 X5 совместно с GMCS внедрила ИСУ на базе SAP for Retail

ания X5 Retail Group N.V., мировой поставщик программных решений для управления бизнесом SAP и ИТ-консалтинговая компания GMCS подвели итоги проекта создания информационной системы управления на базе SAP for Retail. Успешно работающее решение, проверенное в пилотном филиале, в настоящий момент внедряется во всей розничной сети. Общее количество пользователей системы составляет 450 человек и
26.01.2010 X5 внедрила SAP for Retail в Волго-Вятском филиале

Российская розничная компания X5 Retail Group N.V. объявила результаты пилотного запуска SAP for Retail в Волго-Вятском филиале (г. Нижний Новгород). В результате реализации проекта 64 магазина X5 Retail Group региона теперь работают на единой информационной платформе, которая позв
09.10.2009 «М.Видео» автоматизирует управление логистикой на базе SAP for Retail

пания CIBER Russia, специализирующая на автоматизации розничных сетей, объявили о завершении первого этапа проекта по автоматизации управления логистикой и товарными потоками в информационной системе SAP for Retail, направленного на оптимизацию логистических процессов розничной сети. «Проект оптимизации управления логистическими процессами и товарооборотом в системе SAP for Retail
13.11.2008 «Техносила» управляет сетью магазинов на базе SAP for Retail

бытовой техники и электроники «Техносила» внедрено и эффективно используется решение для управления деятельностью сети магазинов и головного офиса компании, разработанное на базе отраслевого решения SAP for Retail (на базе SAP ERP 6.0). Проект внедрения отраслевого решения от SAP стартовал в июле 2006 г., параллельно с началом реализации новой стратегии «Техносилы» - региональной экспансии
17.07.2008 «Пилот» построил для «Оптимы» ЕИС на базе SAP for Retail

Специалисты компании «Пилот» с помощью решения SAP for Retail создали единую информационную систему компании «Оптима». По итогам проекта, «Оптима» получила эффективный инструмент для регулирования всех бизнес-процессов, повысив свою конкуре
25.06.2008 Finn Flare строит КИС на базе SAP for Retail для индустрии моды

объявили о старте проекта по созданию корпоративной системы управления на базе отраслевого решения SAP for Retail для индустрии моды. После внедрения системы Finn Flare рассчитывает повысить с
20.06.2008 В Finn Flare внедряют SAP for Retail Fashion

объявили о начале проекта по созданию корпоративной системы управления на базе отраслевого решения SAP for Retail Fashion. Проект по внедрению корпоративной информационной системы был иницииро
07.06.2008 «М.Видео» переведет все бизнес-процессы на SAP Retail

В рамках XII Петербургского международного экономического форума компании «М.Видео» и SAP подписали договор на внедрение полного пакета решений SAP Retail, включая MAP (стратегическое управление ассортиментом) и F&R (пополнение магазинов). В 2006 г. «М.Видео» осуществила перевод финансового, управленческого и кадрового учета на платфор
20.05.2008 «Норбит» внедряет SAP for Retail в «Бахетле»

работ первого этапа проекта по созданию корпоративной информационной системы управления для торгово-производственной компании «Бахетле» на основе программных приложений SAP ERP и отраслевого решения SAP for Retail. Проект внедрения SAP ERP стартовал в «Бахетле» осенью прошлого года, когда руководство крупнейшей розничной сети супермаркетов Татарстана выбрало в качестве программной основы д
11.12.2007 «Техносила» управляет розничной сетью вместе с SAP for Retail

система компании «Техносила» охватывает основные бизнес-процессы сети, связанные с закупками и сбытом, учетом товародвижения, а также финансовым и управленческим учетом. Основой системы стало решение SAP for Retail (на базе SAP ERP 6.0). Курс на внедрение SAP for Retail был выбран весной 2006 г. одновременно со стартом программы региональной экспансии «Техносилы» - динамично развиваю
22.11.2007 «Эльдорадо» оптимизирует деятельность: переход на новую версию SAP for Retail

Компания «Эльдорадо» совместно с компанией SAP, а также консалтинговой компанией CIBER Novasoft, объявляет о завершении перехода на новую версию отраслевого решения SAP for Retail (на базе SAP ERP 5.0). В рамках проекта были внедрены следующие модули и компоненты решений SAP: IS-Retail, FI, FI-AA, MM, SD, LE, CO, CO-PA, PS, BI, PI, PIPE, MAP. На текущий мо
13.11.2007 SAP for Retail внедряют в Татарстане: проект для «Бахетле»

стемы управления предприятием на основе программных приложений SAP ERP в торгово-производственной компании «Бахетле» (Татарстан). Функциональный объем проекта охватывает внедрение отраслевого решения SAP for Retail в составе приложений для управления финансами и товарной логистикой, а также автоматизацию производства и управления недвижимостью. Решение о внедрении системы класса ERP было пр

Публикаций - 86, упоминаний - 100

SAP ERP Retail и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 76
SAP CIS - САП СНГ 868 17
Ciber - Сайбер 33 15
Oracle Corporation 7074 14
9594 12
Novardis - Новардис Консалтинг 68 11
Microsoft Corporation 25775 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
МТ-Интеграция - GMCS 374 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ланит - Норбит - Norbit 431 5
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 5
Samsung Electronics 11065 4
МегаФон 10742 4
Accenture plc 719 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
1С-Рарус 982 4
МегаФон Ритейл 85 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ланит - Онланта - Onlanta 135 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Парус Корпорация 206 2
Inline Group - Инлайн Груп 105 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
Импакт-Софт 30 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Евросеть 1421 11
Связной ГК 1401 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
Лента - Утконос 180 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
Nike 195 4
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
LEGO 260 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
OR Group - Обувь России 29 2
Crocus Group - Крокус Групп 15 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Finn Flare - ФФ Стайл 46 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 2
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Adidas - Адидас 170 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 19
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 11
Управление финансами - Financial management 646 11
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 336 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 5
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 28
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 13
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 10
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 7
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 7
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 8 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 6
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 7 5
Ciber - novaRetail 5 5
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 3
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Luxe Retail - TradeX 60 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Oracle Hyperion 259 2
Oracle PeopleSoft 426 2
SAP MM - SAP Materials Management 13 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 2
Novardis Retail 2 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
SAP PO - SAP Price Optimization 2 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 2
SAP for Public Sector 2 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Низник Александр 20 10
Юрьев Илья 47 5
Ройтенберг Марк 16 4
Горяйнов Андрей 55 4
Ноготков Максим 53 3
Заржецкий Александр 37 3
Штернлиб Теймур 27 3
Сытин Дмитрий 60 3
Володин Андрей 22 3
Никулин Дмитрий 11 3
Тюкавкин Леонид 6 3
Натрусов Артем 313 3
Шарак Андрей 67 2
Таран Сергей 43 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Калмыков Дмитрий 5 2
Попова Мария 141 2
Малышев Игорь 25 2
Ершова Элеонора 67 2
Кондарев Сергей 14 2
Сафронов Юрий 68 2
Рубцова Ольга 33 2
Викторов Алексей 10 2
Тананакин Алексей 5 2
Рыбакова Любовь 17 2
Пантелеев Илья 25 2
Торгов Игорь 42 2
Паленов Олег 21 2
Кругляков Роман 44 2
Вожегова Мария 28 2
Артюхов Александр 19 2
Казарезов Алексей 7 2
Бурачков Михаил 7 2
Заруев Антон 5 2
Чурзин Андрей 2 2
Яицкий Евгений 3 2
Демина Ольга 4 2
Свердлов Денис 201 2
Богачев Игорь 183 2
Красюков Дмитрий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Украина 7928 4
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
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Армения - Ереван 223 1
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Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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