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SAP ERP Retail
SAP for Retail
mySAP Retail



07.12.20 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 1
26.11.20 Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA 1
09.11.20 Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики 1
05.11.20 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
30.05.19 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
02.11.18 «Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP 1
24.05.18 МТС и SAP создали центр экспертизы интеграционных решений для ритейла 1
19.01.18 «Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером 1
22.09.16 «Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail 2
21.04.16 «Связной» мигрирует на SAP 5
01.02.16 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1
25.01.16 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 1
30.07.15 Торговая сеть «Ереван Сити» приступила к внедрению решений на базе SAP HANA 1
09.07.15 «Детский мир» продолжает открывать новые магазины вместе с «Пилотом» 1
05.06.15 Inventive Retail Group формирует стратегические и инвестиционные планы с помощью SAP BPC 1
26.05.15 Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail 2
27.04.15 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
08.12.14 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail 1
02.12.14 Next Solutions развивает электронную коммерцию в России на базе SAP for Retail 3
01.09.14 Завершен первый этап проекта внедрения SAP for Retail в Next Solutions 2
14.07.14 Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года 3
15.04.14 ИТ помогают контролировать развитие торговой сети 1
11.04.14 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 1
11.04.14 Ритейл 2013: информатизация на фоне замедления роста 1
19.03.14 Novardis разработала новое решение на базе SAP F&R для прогнозирования спроса и планирования запасов в рознице 2
20.01.14 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор 1
25.11.13 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
25.06.13 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
25.03.13 Нужны ли рознице публичные облака? 1
25.03.13 Юрий Сафронов - ИТ должны помогать бизнесу достигать стратегических целей 1
14.03.13 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group 4
04.03.13 Розничная сеть «Посуда Центр» внедрила SAP for Retail 3
27.11.12 Enter начал масштабный проект по внедрению решений SAP 2
02.10.12 «Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц 2
11.09.12 «Белвест» внедряет новую ERP-систему на базе решения SAP 1
11.09.12 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 2
28.05.12 «Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail 5
21.05.12 Интернет-магазин E5.ru работает на базе SAP for Retail 3
11.05.12 «Твой Дом» внедрил SAP Enterprise Portal для управления закупками 1
02.02.12 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail 2

Публикаций - 79, упоминаний - 141

SAP ERP Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4257 60
SAP CIS - САП СНГ 807 16
Oracle Corporation 5718 13
Novardis - Новардис Консалтинг 41 10
4844 10
Корус Консалтинг ГК 933 8
GMCS 312 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 7
Ланит ГК 1483 6
Microsoft Corporation 20589 6
Ланит - Норбит - Norbit 260 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 4
Accenture - Аксенчер 762 4
Inventive Retail Group 63 4
Инфосистемы Джет 789 4
Samsung Electronics 8816 4
IBM 8333 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 342 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS 191 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 3
МегаФон Ритейл 58 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 497 2
Deloitte - Делойт 227 2
Онланта 76 2
Oracle Россия и СНГ 209 2
АФК Система ПАО 1587 2
Парус 351 2
Inline Group - Инлайн Груп 72 2
Армада - РБК софт 652 2
1С-Рарус 633 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 2
Уютерра - ПланетаСтрой 25 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 2
Optima - Оптима - OXS 182 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 68 2
Квазар-Микро 135 1
TietoEVRY - Tieto 124 1
Custis 79 1
HDS - Hitachi Data Systems 390 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 11
Евросеть 1342 10
X5 Group - Пятерочка 594 7
X5 Group 623 7
Связной ГК 1081 6
Лента - Сеть розничной торговли 206 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 154 6
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 4
X5 Group - Перекресток 249 4
Техносила 224 4
Утконос 106 4
Nike 151 3
Lego 155 3
Auchan Holding - Ашан 163 3
Сургутнефтегаз - СНГ 160 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 2
Магнит - Сеть магазинов 284 2
Walmart - Wal-Mart Stores 307 2
Dixis - Диксис 341 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 282 2
Роснефть НК 415 2
re:Store 116 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 1
Meta Group 52 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 20 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 5 1
Евросеть Техмаркет 70 1
WikiMart - Викимарт 41 1
Славнефть НГК 29 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 41 1
Knight Frank 11 1
Finn Flare 23 1
Marks & Spencer 23 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 52 1
Trellas 17 1
SLV 9 1
Solvers 15 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 329 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 599 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1621 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 270 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 721 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 669 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 449 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 162 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 152 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 116 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 125 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 87 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 62 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 45 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 25 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 788 1
SAP хостинг 6 1
ALM - Applicaton Lifecycle Management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 1 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 62 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 231 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4830 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9937 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1054 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 505 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 89 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 1
e-Commerce - Электронная коммерция 367 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1174 1
Big Data - Большие данные 1208 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 21
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 751 12
SAP BW - SAP Business Warehouse 110 8
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 424 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 6
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 5
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 425 5
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 221 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 36 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 127 3
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 45 3
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 3 3
Microsoft Office 2874 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 3
Oracle PeopleSoft 366 2
Novardis Retail 2 2
Luxe Retail TradeX 60 2
Oracle Retail Planning and Optimization 52 2
Oracle Retail 52 2
Oracle Hyperion 125 2
SAP PO - SAP Price Optimization 2 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 22 2
SAP Promotion Management 2 1
Avaya Interaction Center 12 1
HPE Integrity - серия серверов 48 1
SAP ERP HCM - SAP PY - SAP Payroll Processing 3 1
HCL WebSphere 508 1
IBM Cognos BI 223 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 29 1
Infor ERP LN 172 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 20 1
Oracle - Sun Solaris OS 50 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions 30 1
SAP CRM for Retail 3 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
IBM Tivoli 273 1
Низник Александр 19 9
Горяйнов Андрей 44 4
Юрьев Илья 45 4
Ноготков Максим 46 3
Ройтенберг Марк 13 3
Штернлиб Теймур 23 3
Сытин Дмитрий 50 3
Малышев Игорь 15 2
Кондарев Сергей 13 2
Сафронов Юрий 67 2
Ершова Элеонора 64 2
Свердлов Денис 168 2
Рубцова Ольга 32 2
Тананакин Алексей 5 2
Таран Сергей 39 2
Рыбакова Любовь 13 2
Смыков Тихон 13 1
Кузьмин Сергей 33 1
Атаян Тигран 2 1
Булгаков Кирилл 45 1
Орехов Вячеслав 41 1
Исмаилов Руслан 6 1
Румянцев Сергей 22 1
Малис Олег 73 1
Коскинен Марита 4 1
Бальд Анджей 1 1
Шимке Мартин 1 1
Зика Ондржей 1 1
Дей Марья 7 1
Медведева Светлана 4 1
Андреев Максим 31 1
Ушанова Мария 2 1
Гришанова Ирина 26 1
Савин Сергей 88 1
Хрусталь Оксана 25 1
Чичваркин Евгений 129 1
Корня Алексей 73 1
Петунин Алексей 58 1
Мамут Александр 126 1
Попов Сергей 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 7
Германия - Федеративная Республика 6912 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2077 5
Прибалтика - Балтия 1178 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 3
Европа Восточная 2706 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3620 3
Украина 5209 3
Казахстан - Республика 3792 3
Чехия - Чешская Республика 890 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 761 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1542 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 264 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 331 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 53 2
Россия - ПФО - Казань 1845 2
Латвия - Латвийская Республика 611 2
Индия - Республика 3504 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 35 1
США - Джорджия - Атланта 162 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 14 1
Эстония - Эстонская Республика 629 1
Армения - Ереван 124 1
Европа 6658 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 89 1
Украина - Киев 868 1
Армения - Республика 1004 1
Казахстан - Алматы 433 1
Португалия - Португальская Республика 586 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1369 1
Финляндия - Финляндская Республика 1417 1
Европа Западная 1205 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1872 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 419 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 266 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 118 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 170 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 108 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 63 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 390 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1132 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
IDC - International Data Corporation 4426 3
Gartner 3100 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 2
Forrester Research 761 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 338 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
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