Индексная книга (каталог) CNews*
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Шарак Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 67, упоминаний - 69
Шарак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 169 15
|Закоржевский Вячеслав 94 15
|Урусов Виктор 157 15
|Ермаков Иван 32 15
|Агеев Денис 38 15
|Трандин Сергей 128 15
|Глухов Иван 35 15
|Семенов Михаил 41 15
|Масляный Константин 20 15
|Богдашов Валерий 31 15
|Лазуков Станислав 52 15
|Геллерман Михаил 77 15
|Аникин Дмитрий 68 15
|Анпилов Антон 23 15
|Желтухин Вадим 72 15
|Шустрова Наталья 18 15
|Филипиди Анна 17 15
|Суровец Дмитрий 115 15
|Шадаев Максут 1210 15
|Глазков Александр 151 15
|Нестеров Алексей 175 15
|Панченко Иван 197 15
|Ермаков Валерий 140 15
|Мельникова Алиса 100 15
|Галкин Николай 140 15
|Козырев Алексей 328 15
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Самойленко Дмитрий 17 14
|Давиденко Алексей 16 14
|Кубарев Алексей 59 12
|Викторов Алексей 10 5
|Пирогова Ирина 31 5
|Заржецкий Александр 37 4
|Попова Мария 141 4
|Рябов Максим 14 3
|Серова Елена 320 3
|Артюхов Александр 19 3
|Маликин Андрей 11 3
|Хургес Михаил 13 3
|Мелихов Андрей 4 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|23ABC News 183 2
|Будущее России. Национальные проекты 22 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.