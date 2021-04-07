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Шарак Андрей


07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
24.02.2021 Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 2
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 1
04.10.2018 «Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции 1
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP 1
20.03.2018 SAP Hybris провел исследование предпочтений российских потребителей 1
30.11.2017 ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors 1
22.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть 1
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud 1
21.11.2017 SAP размещает облачное портфолио SAP Hybris в российском центре обработки данных 1
25.09.2017 «Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer 1
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро» 1
28.08.2017 «Ашан Россия» внедрит решение SAP Hybris Cloud for Customer 1
29.06.2017 Гипермаркет «Глобус» переходит в облако SAP 1
28.06.2017 Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors 1
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения 1
17.04.2017 ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors 1
15.03.2017 Решение SAP Hybris Billing сертифицировано Минкомсвязи России 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 9
22.02.2017 Российские облака к 2020 г. дорастут до 48 млрд рублей 1
31.01.2017 «Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors 1
30.01.2017 «Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba 1
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors 1
10.11.2016 «Северсталь» представила интернет-магазин на платформе SAP Hybris Commerce 1
08.11.2016 SAP перенес облако для бизнес-планирования в ЦОД «Ростелекома» 2
08.11.2016 SAP перенесет решение по интегрированному бизнес-планированию в российский ЦОД 1
09.08.2016 «Крок» начинает обучать персонал и клиентов с помощью SAP SuccessFactors 1
11.04.2016 Touch Bank управляет потенциалом и эффективностью персонала на базе SAP SuccessFactors 1
06.04.2016 «Нордеа Банк» оптимизировал проведение электронных закупок с помощью SAP Ariba Sourcing 1
17.09.2015 SAP SuccessFactors помогает обучать и оценивать компетенции участников молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» 1
15.09.2015 SAP начала раздавать облачные сервисы с территории Москвы. Персданные ее клиентов уже в России 1
21.04.2015 SAP и НАИЗ объединили усилия для развития российских практик закупочной деятельности 1
20.04.2015 Vivreau снизила влияние на окружающую среду с внедрением SAP Cloud for Customer 1
13.03.2015 Андрей Шарак возглавит департамент продаж облачных и функциональных бизнес-решений SAP СНГ 1
13.06.2012 «СИА Интернейшнл» внедрят систему SAP на базе облачной платформы T-Systems 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
15.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в торговле: инновации для роста» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Шарак Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP CIS - САП СНГ 757 37
SAP SE 3220 34
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
HEC 20 2
Крок 1221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Microsoft Corporation 11168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP Consulting 28 1
Альфа-Банк 1127 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
ABI Product - АБИ Продакт 10 2
Auchan Holding - Ашан 148 1
Алроса АК 81 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Открытие ФК 538 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SAP SuccessFactors 110 14
SAP Ariba 71 7
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 5
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 2
SAP BRIM - SAP Billing and Revenue Innovation Management - SAP Hybris Billing 3 2
SAP JAM 8 2
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Office 365 769 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP ЦОД 10 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
SAP SuccessFactors Employee Central 10 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP Financial Consolidation - SAP FC 2 1
Шипов Алексей 2 2
Филатов Андрей 99 1
Агузумцян Ара 19 1
Никитин Сергей 32 1
Чирахов Владимир 8 1
Чибисов Дмитрий 12 1
Швецов Дмитрий 1 1
Коваль Ольга 1 1
Басырова Вероника 2 1
Малафеев Алексей 9 1
Смирнова Людмила 9 1
Новикова Ольга 1 1
Рукавицын Алексей 2 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Восточная Европа 1691 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Япония 2811 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
CNews Analytics 1991 4
Nielsen Holdings 80 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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