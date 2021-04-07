Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шарак Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 53
Шарак Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1127 2
|ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
|ABI Product - АБИ Продакт 10 2
|Auchan Holding - Ашан 148 1
|Алроса АК 81 1
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
|Открытие ФК 538 1
|Шипов Алексей 2 2
|Филатов Андрей 99 1
|Агузумцян Ара 19 1
|Никитин Сергей 32 1
|Чирахов Владимир 8 1
|Чибисов Дмитрий 12 1
|Швецов Дмитрий 1 1
|Коваль Ольга 1 1
|Басырова Вероника 2 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Смирнова Людмила 9 1
|Новикова Ольга 1 1
|Рукавицын Алексей 2 1
|Степанов Антон 56 1
|CNews Analytics 1991 4
|Nielsen Holdings 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770167, в очереди разбора - 673849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770167, в очереди разбора - 673849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru