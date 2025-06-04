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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шарак Андрей

СОБЫТИЯ


В экосистеме нашего бренда – полный спектр решений для крупного бизнеса 1
Андрей Шарак, WinByte: Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP 2
04.06.2025 Lansoft и «Сибур» заключили Меморандум о сотрудничестве для развития ИТ-решений 1
03.06.2025 Андрей Шарак, Lansoft, — о трех стратегических направлениях развития рынка 1
03.06.2025 Lansoft и OpenYard заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
13.11.2024 «P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве 1
30.10.2024 «Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО 1
28.05.2024 Lansoft – новый национальный вендор, претендующий на лидерство в области бизнес-решений для крупного бизнеса 1
15.11.2021 ПАО «Полюс» запустил пилот по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промбезопасности на базе SAP 1
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
24.02.2021 Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 1
04.10.2018 «Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции 1
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP 1
20.03.2018 SAP Hybris провел исследование предпочтений российских потребителей 1
30.11.2017 ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors 1
22.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть 1
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud 1
21.11.2017 SAP размещает облачное портфолио SAP Hybris в российском центре обработки данных 1
25.09.2017 «Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer 1
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро» 1
28.08.2017 «Ашан Россия» внедрит решение SAP Hybris Cloud for Customer 1

Публикаций - 67, упоминаний - 69

Шарак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 53
SAP CIS - САП СНГ 868 39
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 23
Ростелеком 10948 19
9594 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 15
R-Vision - Р-Вижн 267 15
Oracle Corporation 7074 5
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 5
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
1С-Рарус 982 4
HEC 26 4
SAP Services CIS 13 3
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 19 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Accentis - Акцентис 5 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Telegram Group 2940 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 3
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Verint Systems 43 2
Сервис Плюс 187 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 2
Nordic ID 7 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 2
ИАС Диджитал 7 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Альфа-Банк 1979 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
Группа Союз Концерн 5 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
Связной ГК 1401 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
OR Group - Обувь России 29 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 2
Цифроград 171 2
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Adidas - Адидас 170 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 16
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 15
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 167 15
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 15
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 7
SAP Ariba 309 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 6
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 21 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 4
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 4
Linux OS 11533 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
SAP BRIM - SAP Billing and Revenue Innovation Management - SAP Hybris Billing 3 2
SAP JAM 8 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Microsoft Windows 16882 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Кирьянова Александра 169 15
Закоржевский Вячеслав 94 15
Урусов Виктор 157 15
Ермаков Иван 32 15
Агеев Денис 38 15
Трандин Сергей 128 15
Глухов Иван 35 15
Семенов Михаил 41 15
Масляный Константин 20 15
Богдашов Валерий 31 15
Лазуков Станислав 52 15
Геллерман Михаил 77 15
Аникин Дмитрий 68 15
Анпилов Антон 23 15
Желтухин Вадим 72 15
Шустрова Наталья 18 15
Филипиди Анна 17 15
Суровец Дмитрий 115 15
Шадаев Максут 1210 15
Глазков Александр 151 15
Нестеров Алексей 175 15
Панченко Иван 197 15
Ермаков Валерий 140 15
Мельникова Алиса 100 15
Галкин Николай 140 15
Козырев Алексей 328 15
Цыганков Дмитрий 38 14
Самойленко Дмитрий 17 14
Давиденко Алексей 16 14
Кубарев Алексей 59 12
Викторов Алексей 10 5
Пирогова Ирина 31 5
Заржецкий Александр 37 4
Попова Мария 141 4
Рябов Максим 14 3
Серова Елена 320 3
Артюхов Александр 19 3
Маликин Андрей 11 3
Хургес Михаил 13 3
Мелихов Андрей 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Австралия - Сидней 276 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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