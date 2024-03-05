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SAP Sales Cloud SAP Hybris Cloud for Customer
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 25
SAP Sales Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Шарак Андрей 67 5
|Лебедев Александр 50 2
|Леонтович Алексей 33 2
|Кожевников Иван 5 2
|Филатов Андрей 116 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Исанин Антон 31 1
|Захаров Павел 60 1
|Пилипенко Дмитрий 20 1
|Воронков Михаил 10 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Растопшин Павел 54 1
|Краснов Андрей 3 1
|Осорина Екатерина 1 1
|Харин Владимир 2 1
|Резников Виталий 3 1
|Когогин Сергей 20 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Мельниченко Андрей 5 1
|Стальнова Любовь 30 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Пестун Вадим 4 1
|Можейко Леонид 2 1
|Thompson Matt - Томпсон Мэтт 3 1
|Гузанов Денис 18 1
|Schweitzer John - Швейцер Джон 1 1
|Ерин Сергей 16 1
|Куликов Павел 27 1
|Корчагин Антон 1 1
|Суняев Юрий 1 1
|Долгушева Ирина 1 1
|Горбунов Эдуард 3 1
|Щенин Николай 1 1
|Forbes - Форбс 996 1
|Gartner - Гартнер 3656 2
|Forrester Research 833 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.