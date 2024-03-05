Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198220
ИКТ 15301
Организации 11730
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27026
Персоны 86438
География 3106
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

SAP Sales Cloud SAP Hybris Cloud for Customer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки 1
05.03.2024 «Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки 1
17.02.2022 CRM для предприятия с сетью сбыта: что важно знать 1
30.11.2020 Как повысить эффективность взаимодействия с клиентами во всех каналах 1
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP 1
27.04.2020 Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer 1
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP 1
06.11.2019 Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage 1
23.09.2019 «Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP 1
18.07.2019 Облачные решения SAP сертифицированы ФСТЭК России 2
06.02.2019 SAP Enable Now упростит переход к интеллектуальному предприятию 2
19.12.2018 SAP получила сертификаты ФСТЭК на портфолио облачных продуктов 1
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA 1
22.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть 2
21.11.2017 SAP размещает облачное портфолио SAP Hybris в российском центре обработки данных 1
25.09.2017 «Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer 2
28.08.2017 «Ашан Россия» внедрит решение SAP Hybris Cloud for Customer 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
17.06.2016 «Камаз» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве в области «Индустрии 4.0» 1
30.09.2014 Облачная CRM-система SAP Cloud for Customer выходит на российский рынок 1

Публикаций - 21, упоминаний - 25

SAP Sales Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5593 19
SAP CIS - САП СНГ 867 12
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
Ростелеком 10920 2
Oracle Corporation 7069 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 60 1
LanCloud - ЛанКлауд 58 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
K2 Consult - K2 Консалт 1 1
Masterdata - Мастердата 31 1
Парадигма 168 1
АтлантКонсалт 4 1
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 18 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Microsoft Corporation 25751 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1758 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
Информзащита 938 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Adobe Systems 1594 1
Salesforce 496 1
Software AG 203 1
Акрон ГК - Acron 66 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 460 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 200 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 9 1
Русская механика 2 1
Силовые машины 166 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2093 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8809 1
Газпром ПАО 1490 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Альфа-Банк 1971 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 342 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 290 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Транснефть 335 1
ФосАгро 175 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5646 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5632 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 1
Федеральное казначейство России 1945 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24316 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8227 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36041 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64834 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26076 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7799 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6000 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12849 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3800 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9397 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5852 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6253 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13217 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4487 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10635 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12189 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8603 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12159 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 389 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5164 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8684 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6537 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25516 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5618 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2686 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13031 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27349 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11760 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3187 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29639 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3370 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12807 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2474 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 366 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 832 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 325 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 840 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 7
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 4
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 4
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 3
SAP Ariba 309 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
SAP Enable Now 4 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
SAP Concur 27 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 94 1
LanCloud Cloud Exchange 15 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
SAP Commodity Management 2 1
SAP Ariba On-Demand Solutions 3 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Adobe Marketo Engage 7 1
SAP Cloud for Social Engagement - SAP Social Media Analytics 2 1
SAP CPI - SAP Cloud Platform Integration 3 1
Adobe Digital Enterprise Platform - Adobe Digital Marketing Suite - Adobe Online Marketing Suite - Adobe Experience Cloud, AEC - Adobe Marketing Cloud, AMC - Adobe Experience Platform - Adobe WEM - Adobe Web Experience Management 27 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7605 1
Microsoft Azure 1523 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Office 365 1040 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1681 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 197 1
Шарак Андрей 67 5
Лебедев Александр 50 2
Леонтович Алексей 33 2
Кожевников Иван 5 2
Филатов Андрей 116 1
Гонтарев Павел 122 1
Горяйнов Андрей 55 1
Исанин Антон 31 1
Захаров Павел 60 1
Пилипенко Дмитрий 20 1
Воронков Михаил 10 1
Шевченко Владимир 153 1
Растопшин Павел 54 1
Краснов Андрей 3 1
Осорина Екатерина 1 1
Харин Владимир 2 1
Резников Виталий 3 1
Когогин Сергей 20 1
Афанасьев Сергей 24 1
Арсентьев Илья 15 1
Мельниченко Андрей 5 1
Стальнова Любовь 30 1
Малафеев Алексей 9 1
Пестун Вадим 4 1
Можейко Леонид 2 1
Thompson Matt - Томпсон Мэтт 3 1
Гузанов Денис 18 1
Schweitzer John - Швейцер Джон 1 1
Ерин Сергей 16 1
Куликов Павел 27 1
Корчагин Антон 1 1
Суняев Юрий 1 1
Долгушева Ирина 1 1
Горбунов Эдуард 3 1
Щенин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165588 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 6
Германия - Федеративная Республика 13195 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3334 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19060 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54666 1
Беларусь - Белоруссия 6276 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19483 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3171 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7917 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27199 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2561 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1661 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57496 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12276 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21553 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6498 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11674 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15985 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5095 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53298 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2177 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2871 2
Аудит - аудиторский услуги 1259 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8468 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2742 1
Трейд-ин - Trade-in 230 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6150 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2671 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6561 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3388 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8921 1
Энергетика - Energy - Energetically 5834 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7390 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6728 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8810 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 592 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1259 1
Химическая промышленность - Chemical industry 307 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1657 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3464 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1393 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Средства производства 52 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6576 1
Forbes - Форбс 996 1
Gartner - Гартнер 3656 2
Forrester Research 833 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
SAP Value Award 6 1
SAP Quality Awards 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще