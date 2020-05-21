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«Русская механика» строит экосистему на базе SAP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Русская механика», российский производитель снегоходов и квадроциклов, завершил первую фазу проекта автоматизации продаж, сервиса и работы с дилерами. Благодаря системе, созданной на базе SAP Sales Cloud и SAP Service Cloud, уже повысилась эффективность отдела продаж. В планах – подключение дилеров и автоматизация сервисных функций. Итогом проекта станет экосистема, которая объединит производителя, дилеров и потребителей. Партнером проекта выступила команда K2 Consult. Проект внедрения облачных решений начался в 2019 году.

Внедрение было решено осуществить в два этапа. В ходе первой фазы были реализованы несколько интеграций с текущей ERP-системой, обмен данными по клиентам, контактным лицам, продуктам и прайс-листам, а также заказам, оплатам и доставкам. Система была интегрирована с веб-сайтом, тендерной площадкой и корпоративными средствами связи. Помимо этого, была проведена сегментация клиентской базы, создан продуктовый каталог с уточняющими деталями, автоматизирован лид-менеджмент. Цифровизация затронула работу с фазами и циклами продаж. В системе была реализована возможность согласовывать квоты по продажам, осуществлять детальное планирование и прогнозирование.

Следующим этапом проекта планируется автоматизация работы с дилерской сетью, в ходе которого дилеры получат доступ к системе, смогут сами выставлять прогноз и планы по продажам, оформлять все необходимые заявки, размещать сервисные заказы и рекламации. Система станет единой «точкой входа», где данные будут систематизированы, а доступ к ним станет максимально прозрачным.

Еще одним направлением работы в рамках второго этапа планируется трансформация сервисного обслуживания. Планируется автоматизация управления сервисными и рекламационными заказами, а также выпуск бюллетеней и подготовка рекламационных актов. Помимо этого, будет реализована возможность создания заказов на техническое обслуживание техники, которая находится во владении у клиента.

«На сегодняшний день дилерская сеть «Русской механики» насчитывает более ста дилеров. Нам необходима качественная цифровая среда для взаимодействия на всех этапах. Для нас этот проект – возможность повысить лояльность конечного потребителя. Как производитель наша компания станет более открытой для наших клиентов, будем работать напрямую с людьми, которые используют нашу технику», - отметил Леонид Можейко, генеральный директор «Русской механики».

«Мы уже на старте проекта понимали, что создаем для клиента не просто CRM-систему, но внедряем многофункциональный инструмент, который объединит всю дилерскую сеть и производителя в работе с конечными потребителями. С помощью облачного решения от SAP «Русская механика» построит экосистему, все участники которой будут эффективно взаимодействовать между собой. Интересно, что уже на одном из первых этапов очистки данных для переноса их в новую систему компания смогла под другим углом взглянуть на свое текущее состояние и перспективы развития. Надеемся, что цифровой инструмент позволит «Русской механике» и дальше достигать всех поставленных целей», - отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«В ходе реализации проекта команде K2 Consult пришлось решить множество задач, связанных как с техническими сложностями интеграции систем и вычистки данных, так и с изменениями бизнес-процессов компании. Благодаря нашим экспертам, в первой фазе проекта мы смогли максимально полно реализовать запланированный объем и создать устойчивую и масштабируемую систему», - отметил Павел Куликов, руководитель проекта, K2 Consult.

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