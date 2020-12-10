или совсем не требующие написания кода, а также возможность бесплатно изучить и опробовать сервисы SAP Cloud Platform с соблюдением ограничений в зависимости от выбранного уровня использования

«Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования «Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользование вещей. Продукт реализован на базе платформы SAP Cloud Platform и получил сертификат SAP ICC. «Решение имеет хороший потенциал применения. Оно может быть востребовано в гостиничном бизнесе (для учета халатов, полотенец, белья и посуды в н