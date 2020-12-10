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SAP SCP
SAP Cloud Platform


10.12.2020 SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform 3
08.12.2020 «Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP 4
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 2
30.06.2020 IBM и SAP помогут компаниям перейти к интеллектуальному предприятию 1
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP 1
30.04.2020 Приложение SAP поможет автоматически отслеживать распространение COVID-19 1
26.12.2019 «Россети» и SAP создали блокчейн-прототип для управления взаиморасчетами с потребителями 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
05.12.2019 SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure 3
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
03.12.2019 Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем 1
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA 2
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
06.11.2019 Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage 3
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами 1
18.07.2019 Облачные решения SAP сертифицированы ФСТЭК России 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо» и SAP представили концепцию «магазина будущего» 3
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
29.03.2019 КХЛ внедрит систему управления большими данными на базе SAP 2
27.03.2019 «Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP 1
12.03.2019 SAP учредила должность главного директора по партнерам 1
19.12.2018 SAP получила сертификаты ФСТЭК на портфолио облачных продуктов 4
11.10.2018 SAP представила новые облачные сервисы, SAP Cloud Platform и среду ABAP для создания интеллектуального предприятия 1
05.10.2018 SAP представила обновленную версию Data Hub 1
17.09.2018 «Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью 1
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 3
20.08.2018 Clover Group и SAP оптимизируют систему ремонтов 1
24.07.2018 SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30% 1
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
13.07.2018 «Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture 1
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 3
29.05.2018 SAP стал первым основным партнером гоночной команды «Mercedes EQ» в Формуле Е 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
24.05.2018 SAP и Clover Group помогут построить цифровые заводы 1
24.05.2018 «Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию 1
02.03.2018 SAP представила пакет решений для ускорения инноваций в телекоме 1

Публикаций - 77, упоминаний - 129

SAP SCP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 71
SAP CIS - САП СНГ 755 31
Microsoft Corporation 11127 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
IBM 3551 4
Accenture - Аксенчер 532 4
Google LLC 7161 3
Кловер Групп - Clover Group 14 3
Oracle Corporation 3356 3
Amazon Inc - Amazon.com 1472 3
Vocord - Вокорд 99 2
Deloitte - Делойт 187 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 237 2
Software AG 123 2
Qualtrics 20 2
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
HEC 20 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 2
SAP Leonardo Center 2 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
Red Hat 667 2
Deutsche Telekom 219 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Cisco Systems 2049 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Sennheiser 33 1
Twitter 2204 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Saprun - Сапран групп 38 1
T-Systems - Т-Системс 99 1
Ovum 55 1
SAP America 5 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Polymedia - Полимедиа 72 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 4
Северсталь ПАО 204 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
BMW 251 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
Газпром нефть 382 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
Decathlon - Декатлон 22 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 2
Россети ПАО 168 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Русполимет ПАО 6 1
Porsche 36 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Открытие ФК 538 1
МТЗ Трансмаш 12 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Daimler AG 71 1
Полимер Системс 1 1
Уральская сталь АО 4 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
AmerisourceBergen 3 1
Hunkemoller - Hunkemöller 3 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 1
Велесстрой 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Linux Foundation 157 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 10
Big Data - Большие данные 1136 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Kubernetes 307 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SportTech - Спорттех - Спортивные технологии - Цифровая трансформация спорта - Инновационные технологии для спорта, тренировок и подготовки спортсменов 1 1
ИСУ ФХД - единая интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельности 2 1
SAP хостинг 5 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 28
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 20
SAP SuccessFactors 110 15
SAP Leonardo 24 13
SAP Ariba 71 12
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 10
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 9
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 9
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 7
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 6
SAP App Center 9 5
Apache Hadoop 339 5
SAP Fiori 40 5
Microsoft Azure 1171 5
Java - Язык программирования 1178 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 4
Google Cloud Platform - GCP 194 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Apple iPad 3263 3
SAP Business Hub 3 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 3
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 3
SAP Leonardo Machine Learning Foundation 5 3
SAP Leonardo IoT 5 3
Apple iOS 5742 3
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 2
SAP Business One - SAP B1 58 2
SAP Vehicles Network - SAP Vehicle Insights Application 4 2
Google Android 10751 2
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 2
SAP Concur 23 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
SAP Fieldglass 8 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 2
SAP Центр цифрового лидерства 11 2
Парменова Наталия 62 9
Филатов Андрей 99 5
Гонтарев Павел 69 5
Леонтович Алексей 31 4
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 3
Красюков Дмитрий 43 3
Сплат-Косметика - Splat 12 3
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 3
Белинский Алексей 7 3
Петунин Алексей 58 3
Демьянова Елена 7 3
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 2
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
Сморгонский Анатолий 37 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Биветски Андрей 14 2
Можейко Леонид 2 1
Липа Кирилл 3 1
Гасилин Денис 8 1
Anand Mala - Ананд Мала 2 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Tomb Greg - Томб Грег 5 1
Орехов Вячеслав 41 1
Пестун Вадим 4 1
Перцев Алексей 1 1
Тюрин Алексей 13 1
Супрунова Елена 1 1
Молчанов Дмитрий 2 1
Дарко Малбашич 1 1
Prescott Susan - Прескотт Сьюзан 1 1
Martinez Eduardo - Мартинес Эдуардо 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 1
Althoff Judson - Альтхофф Джадсон 3 1
Хебнев Анатолий 2 1
Schweitzer John - Швейцер Джон 1 1
Шапков Герман 1 1
Wolff Toto - Вольф Тото 1 1
Филипович Крешимир 1 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Испания - Барселона 536 4
Восточная Европа 1682 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Австралия - Австралийский Союз 1128 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Ижевск 308 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Старый Оскол 54 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Индия - Бангалор 71 1
Беларусь - Минск 328 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Белгородская область 369 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Украина 3378 1
Россия - Новороссийск 140 1
Франция - Париж 372 1
Германия - Ганновер 68 1
Германия - Вальдорф 9 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Ближний Восток 1475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
POS - point of sale 2 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
Fortune 95 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
IDC - International Data Corporation 2724 7
Gartner 2194 4
Fortune Global 500 162 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
IBM Research 70 1
Constellation Research 5 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
SAP Forum 28 3
SAP TechEd 8 3
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
DARPA Cyber Grand Challendge 1 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Электрические сети - международный форум 8 1
SAP Startup Focus 6 1
SAP Coach Jam 1 1
SAP Coder - SAP Кодер 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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