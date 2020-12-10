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SAP SCP SAP Cloud Platform
СОБЫТИЯ
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|10.12.2020
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SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform
или совсем не требующие написания кода, а также возможность бесплатно изучить и опробовать сервисы SAP Cloud Platform с соблюдением ограничений в зависимости от выбранного уровня использования
|31.08.2020
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«Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования
«Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользование вещей. Продукт реализован на базе платформы SAP Cloud Platform и получил сертификат SAP ICC. «Решение имеет хороший потенциал применения. Оно может быть востребовано в гостиничном бизнесе (для учета халатов, полотенец, белья и посуды в н
|11.10.2018
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SAP представила новые облачные сервисы, SAP Cloud Platform и среду ABAP для создания интеллектуального предприятия
ровала новые облачные средства разработки, развертывания и управления жизненным циклом на платформе SAP Cloud Platform. Эти функции предоставляют для разработчиков и компаний новые бизнес-ориен
|10.10.2017
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SAP переносит облачную платформу для разработки SAP Cloud Platform в российский дата-центр
SAP объявила о размещении своей облачной платформы разработки SAP Cloud Platform (SCP) в российском центре обработки данных. Россия стала 7 страной, в кото
|04.09.2017
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SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом
SAP SE анонсировала рост облачных приложений для SAP SuccessFactors, построенных на платформе SAP Cloud Platform. Теперь есть доступ и возможность подключения к более чем 100 приложениям,
|19.05.2017
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SAP запустила сервис SAP Cloud Platform Blockchain
Компания SAP выпустила решение SAP Cloud Platform Blockchain, которое призвано клиентам пересмотреть свои бизнес-процессы с помощью блокчейн-технологий. Как рассказали CNews в SAP, компания стремится расширить использование
|18.04.2017
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SAP выпустила новые инструменты разработки бизнес-приложений для iOS
бъявила о выпуске первого набора обучающих курсов в дополнение к уже доступному набору инструментов SAP Cloud Platform SDK для iOS и дизайн-языку для iOS SAP Fiori. Как рассказали CNews в компа
|20.04.2015
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Vivreau снизила влияние на окружающую среду с внедрением SAP Cloud for Customer
грок рынка корпоративных приложений, и компания Vivreau (Великобритания), специализирующаяся на обеспечения питьевой водой главных офисов корпораций, отелей и ресторанов, объявили о внедрении решения SAP Cloud for Customer. Переход к облачному решению позволил Vivreau повысить точность планирования на 28%, конверсию клиентов — на 45%, скорость обслуживания и обработки обращений — на 20%, со
|30.09.2014
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Облачная CRM-система SAP Cloud for Customer выходит на российский рынок
ий для управления бизнесом в России и странах СНГ, выводит на российский рынок облачную CRM-систему SAP Cloud for Customer. Об этом CNews сообщили в SAP. Как отметили в компании, рынок облачных
|09.08.2013
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Сервисы OpenText для накопления данных и оптического распознавания символов вошли в состав SAP Cloud for Travel
работчик программного обеспечения для управления корпоративной информацией (EIM), объявила об интеграции своих сервисов по накоплению данных и оптическому распознаванию символов в облачное приложение SAP Cloud for Travel (ранее известное как Travel OnDemand), предназначенное для учета командировочных расходов. Решение, появившееся в результате взаимодействия между компаниями OpenText и SAP,
SAP SCP и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Fortune 211 1
|SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Ведомости 1466 1
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