Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP SCP
SAP Cloud Platform
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Публикаций - 77, упоминаний - 129
SAP SCP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|Fortune 95 1
|SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru