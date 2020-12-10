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SAP SCP SAP Cloud Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.12.2020 SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform

или совсем не требующие написания кода, а также возможность бесплатно изучить и опробовать сервисы SAP Cloud Platform с соблюдением ограничений в зависимости от выбранного уровня использования
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования

«Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользование вещей. Продукт реализован на базе платформы SAP Cloud Platform и получил сертификат SAP ICC. «Решение имеет хороший потенциал применения. Оно может быть востребовано в гостиничном бизнесе (для учета халатов, полотенец, белья и посуды в н
11.10.2018 SAP представила новые облачные сервисы, SAP Cloud Platform и среду ABAP для создания интеллектуального предприятия

ровала новые облачные средства разработки, развертывания и управления жизненным циклом на платформе SAP Cloud Platform. Эти функции предоставляют для разработчиков и компаний новые бизнес-ориен
10.10.2017 SAP переносит облачную платформу для разработки SAP Cloud Platform в российский дата-центр

SAP объявила о размещении своей облачной платформы разработки SAP Cloud Platform (SCP) в российском центре обработки данных. Россия стала 7 страной, в кото
04.09.2017 SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом

SAP SE анонсировала рост облачных приложений для SAP SuccessFactors, построенных на платформе SAP Cloud Platform. Теперь есть доступ и возможность подключения к более чем 100 приложениям,
19.05.2017 SAP запустила сервис SAP Cloud Platform Blockchain

Компания SAP выпустила решение SAP Cloud Platform Blockchain, которое призвано клиентам пересмотреть свои бизнес-процессы с помощью блокчейн-технологий. Как рассказали CNews в SAP, компания стремится расширить использование

18.04.2017 SAP выпустила новые инструменты разработки бизнес-приложений для iOS

бъявила о выпуске первого набора обучающих курсов в дополнение к уже доступному набору инструментов SAP Cloud Platform SDK для iOS и дизайн-языку для iOS SAP Fiori. Как рассказали CNews в компа
20.04.2015 Vivreau снизила влияние на окружающую среду с внедрением SAP Cloud for Customer

грок рынка корпоративных приложений, и компания Vivreau (Великобритания), специализирующаяся на обеспечения питьевой водой главных офисов корпораций, отелей и ресторанов, объявили о внедрении решения SAP Cloud for Customer. Переход к облачному решению позволил Vivreau повысить точность планирования на 28%, конверсию клиентов — на 45%, скорость обслуживания и обработки обращений — на 20%, со
30.09.2014 Облачная CRM-система SAP Cloud for Customer выходит на российский рынок

ий для управления бизнесом в России и странах СНГ, выводит на российский рынок облачную CRM-систему SAP Cloud for Customer. Об этом CNews сообщили в SAP. Как отметили в компании, рынок облачных
09.08.2013 Сервисы OpenText для накопления данных и оптического распознавания символов вошли в состав SAP Cloud for Travel

работчик программного обеспечения для управления корпоративной информацией (EIM), объявила об интеграции своих сервисов по накоплению данных и оптическому распознаванию символов в облачное приложение SAP Cloud for Travel (ранее известное как Travel OnDemand), предназначенное для учета командировочных расходов. Решение, появившееся в результате взаимодействия между компаниями OpenText и SAP,

Публикаций - 88, упоминаний - 119

SAP SCP и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 83
SAP CIS - САП СНГ 868 32
Microsoft Corporation 25775 7
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 5
Ростелеком 10948 5
Accenture plc 719 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Apple Inc 13156 4
Oracle Corporation 7074 4
Qualtrics 25 3
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 3
Google LLC 12690 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
ServiceNow 111 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 2
HEC 26 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Ramax - Рамакс 138 2
Vocord - Вокорд 185 2
TeamIdea - Тимидея Групп 25 2
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 2
Masterdata - Мастердата 31 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Ambite - Амбит - Амбит-Сервис - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 6 2
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
9594 2
Крок - Croc 1964 2
Red Hat 1378 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Deutsche Telekom 954 2
Salesforce 498 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
BMW Group 482 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
Акрон ГК - Acron 66 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
Desport - Decathlon - Декатлон 40 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Газпром нефть 725 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Локотех - Локомотивные технологии 70 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 31
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Гонтарев Павел 122 5
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Петунин Алексей 58 3
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Сергеев Сергей 179 1
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Горяйнов Андрей 55 1
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Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Бондарь Юрий 13 1
Пилипенко Дмитрий 20 1
Дроздов Игорь 45 1
Шульгинов Роман 15 1
Касимов Денис 23 1
Григорьева Мария 25 1
Шарак Андрей 67 1
Растопшин Павел 54 1
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Лисин Денис 4 1
Кравченко Константин 101 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
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Беларусь - Минск 706 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ЦФО - Костромская область 477 1
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
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