Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Индия Карнатака Бангалор

СОБЫТИЯ


20.07.2023 «Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре

зделения в Бангалоре. В ИТ-офисе будет размещен собственный центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка. Бангалор, третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны,

12.02.2019 Google сманивает инженеров из Intel, Nvidia и Qualcomm для создания альтернативы их чипам

Команда мечты Корпорация Google сформировала в городе Бангалор на юге Индии новую команду с кодовым названием gChips по разработке чипов, сообщает

07.02.2006 Герман Греф обещает перегнать Индию в сфере ИТ

З опередит Индию в сфере информационных технологий, сообщил «Коммерсант». Напомним, в 2004 году ОЭЗ Бангалор посетил президент России Владимир Путин. До этого визита начиная с 2000 года глава М
12.07.2004 Бангалор становится центром биотехнологий

гочисленных аутсорсинговых мощностей Индии особенно ярко выделяется столица штата Карнатака - город Бангалор. Как утверждает Киран Мазумдар Шоу (Kiran Mazumdar Shaw), глава крупнейшей биотехнол
12.07.2004 Бангалор становится центром биотехнологий

гочисленных аутсорсинговых мощностей Индии особенно ярко выделяется столица штата Карнатака - город Бангалор. Как утверждает Киран Мазумдар Шоу (Kiran Mazumdar Shaw), глава крупнейшей биотехнол
26.04.2004 AMD открывает центр технического проектирования в Бангалоре

AMD объявила об открытии центра технического проектирования в Бангалоре в рамках своей расширяющейся программы по разработке микропроцессоров. Центр AMD In
26.04.2004 AMD открывает центр технического проектирования в Бангалоре

AMD объявила об открытии центра технического проектирования в Бангалоре в рамках своей расширяющейся программы по разработке микропроцессоров. Центр AMD In
13.11.2000 National Instruments открыла исследовательский центр в Бангалоре

нская компания National Instruments, ведущий разработчик контрольно-измерительных систем и средств автоматизации, официально открыла свой новый центр по исследованиям и разработкам в индийском городе Бангалор. Это уже четвертый подобный центр. Первые три расположены в США, Китае и Германии. Центр будет разрабатывать средства измерения и автоматизации для автомобильной промышленности, телеко
13.11.2000 National Instruments открыла исследовательский центр в Бангалоре

нская компания National Instruments, ведущий разработчик контрольно-измерительных систем и средств автоматизации, официально открыла свой новый центр по исследованиям и разработкам в индийском городе Бангалор. Это уже четвертый подобный центр. Первые три расположены в США, Китае и Германии. Центр будет разрабатывать средства измерения и автоматизации для автомобильной промышленности, телеко

Публикаций - 212, упоминаний - 238

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Google LLC 12687 20
Microsoft Corporation 25774 20
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 16
Cisco Systems 5372 16
HP Inc. 5883 13
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 12
Oracle Corporation 7074 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Apple Inc 13154 9
Dell EMC 5180 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Tata Consultancy Services 75 7
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 6
SAP SE 5601 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Lenovo Motorola 3566 5
Yahoo! 3726 5
Квазар-Микро - КМ 166 4
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
OpenAI 541 3
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 29 3
National Instruments - NI 27 3
Nvidia Corp 4002 3
Питерская группа связистов 441 3
Anthropic 159 3
Encore Software 7 3
Samsung Electronics 11064 3
Accenture plc 719 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Bank of America - Банк Америки 271 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Coca-Cola Company 261 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Lockheed Martin 777 2
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
Tesla Motors 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
IKEA - ИКЕА 171 1
SoftBank Group 284 1
Sequoia Capital 115 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
American Airlines 90 1
Venture Capital 40 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
ЯКласс 69 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
OLPC - One Laptop per Child 82 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 5
Linux OS 11533 10
Google Android 15243 5
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Azure 1526 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 3
FreePik 1841 3
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 3
Apple iPad 4011 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 2
SAP NetWeaver 158 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
ISRO SRE - Space capsule Recovery Experiment 5 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Apple AirPods - Наушники 174 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP Ariba 309 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Samsung Knox 114 1
OpenVPN 85 1
HPE ProLiant 409 1
Путин Владимир 3454 9
Шалманов Сергей 202 6
Розанов Всеволод 47 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 4
Макаров Валентин 251 3
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 3
Рейман Леонид 1065 3
Ускова Ольга 174 2
Богачев Игорь 183 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Вексельберг Виктор 155 2
Шаронов Андрей 60 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Боровиков Игорь 137 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Жданов Юрий 11 2
Беляев Михаил 13 2
Singh Dharam - Сингх Дхарам 2 2
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 2
Sunak Rishi - Сунак Риши 9 2
Parekh Salil - Парех Салил 2 2
Webbink Ronald - Веббинк Рональд 2 2
Premji Azim - Премж Азим 4 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Попов Анатолий 154 1
Генс Георгий 79 1
Ведяхин Александр 180 1
Калинин Александр 189 1
Мамут Александр 133 1
Иванов Сергей 405 1
Евтушенков Владимир 217 1
Зайцев Андрей 50 1
Федоров Алексей 142 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Индия - Bharat 5869 188
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 82
Россия - РФ - Российская федерация 166163 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 40
Индия - Дели 156 23
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 22
Европа 24962 20
Германия - Федеративная Республика 13220 20
США - Калифорния 4828 20
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 56 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Индия - Нью-Дели 88 14
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 14
Япония 13807 13
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Япония - Токио 1020 11
Китай - Пекин - Beijing 1096 11
США - Нью-Йорк 3180 10
Франция - Французская Республика 8176 10
Китай - Шанхай 833 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Израиль 2856 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Сингапур - Республика 1953 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Бразилия - Сан-Паулу 182 7
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 7
Украина 7928 7
США - Техас 1048 6
Индия - Карнатака 24 6
Южная Корея - Республика 7051 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 10
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 9
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Английский язык 7030 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2390 5
Образование в России 2893 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
AP - Associated Press 2007 4
Times of India 40 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
Ars Technica 450 2
TechSpot 188 2
Newsbytes News Network 379 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Times 661 2
Defense Talk 40 2
e4 Engineering 107 2
Australian IT News 51 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
The Washington Post 350 1
The Information 83 1
EE Times 160 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Telegraph 199 1
Der Standard 3 1
NBC News 188 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
GizmoChina 171 1
9to5Mac 70 1
GigaOM 71 1
InformationWeek 241 1
Silicon 494 1
Computer Weekly 376 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PhysicsWeb 184 1
The Engineer 79 1
Electronic News 60 1
Economic Times 43 1
IDC - International Data Corporation 4975 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 2
Microsoft Research 144 1
Counterpoint Research 110 1
Strategy Analytics 285 1
IDC FinTech Ranking 8 1
Mordor Intelligence 35 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P 500 565 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
TIRIAS Research 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 2
Indian Institute of Astrophysics - Индийский институт астрофизики 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Aston University - Астонский университет - Университет Астона 5 1
AlmaU - Almaty Management University - Алматы Менеджмент Университет 1 1
Delhi University - Делийский университет 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Google Summer of Code 10 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Байкальский экономический форум 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще