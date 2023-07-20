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Индия Карнатака Бангалор
СОБЫТИЯ
|20.07.2023
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«Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре
зделения в Бангалоре. В ИТ-офисе будет размещен собственный центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка. Бангалор, третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны,
|12.02.2019
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Google сманивает инженеров из Intel, Nvidia и Qualcomm для создания альтернативы их чипам
Команда мечты Корпорация Google сформировала в городе Бангалор на юге Индии новую команду с кодовым названием gChips по разработке чипов, сообщает
|07.02.2006
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Герман Греф обещает перегнать Индию в сфере ИТ
З опередит Индию в сфере информационных технологий, сообщил «Коммерсант». Напомним, в 2004 году ОЭЗ Бангалор посетил президент России Владимир Путин. До этого визита начиная с 2000 года глава М
|12.07.2004
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Бангалор становится центром биотехнологий
гочисленных аутсорсинговых мощностей Индии особенно ярко выделяется столица штата Карнатака - город Бангалор. Как утверждает Киран Мазумдар Шоу (Kiran Mazumdar Shaw), глава крупнейшей биотехнол
|12.07.2004
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Бангалор становится центром биотехнологий
гочисленных аутсорсинговых мощностей Индии особенно ярко выделяется столица штата Карнатака - город Бангалор. Как утверждает Киран Мазумдар Шоу (Kiran Mazumdar Shaw), глава крупнейшей биотехнол
|26.04.2004
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AMD открывает центр технического проектирования в Бангалоре
AMD объявила об открытии центра технического проектирования в Бангалоре в рамках своей расширяющейся программы по разработке микропроцессоров. Центр AMD In
|26.04.2004
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AMD открывает центр технического проектирования в Бангалоре
AMD объявила об открытии центра технического проектирования в Бангалоре в рамках своей расширяющейся программы по разработке микропроцессоров. Центр AMD In
|13.11.2000
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National Instruments открыла исследовательский центр в Бангалоре
нская компания National Instruments, ведущий разработчик контрольно-измерительных систем и средств автоматизации, официально открыла свой новый центр по исследованиям и разработкам в индийском городе Бангалор. Это уже четвертый подобный центр. Первые три расположены в США, Китае и Германии. Центр будет разрабатывать средства измерения и автоматизации для автомобильной промышленности, телеко
|13.11.2000
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National Instruments открыла исследовательский центр в Бангалоре
нская компания National Instruments, ведущий разработчик контрольно-измерительных систем и средств автоматизации, официально открыла свой новый центр по исследованиям и разработкам в индийском городе Бангалор. Это уже четвертый подобный центр. Первые три расположены в США, Китае и Германии. Центр будет разрабатывать средства измерения и автоматизации для автомобильной промышленности, телеко
Индия и организации, системы, технологии, персоны:
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